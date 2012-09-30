نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية

تسبب تأخر الاعلان عن نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية في غضب اولياء الامور، خاصة بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة برياض الاطفال محافظة الاسكندرية 2017 – 2018 المرحلة الاولى، ورفض قبول عدد كبير من التلاميذ بالمدارس التجريبية والخاصة بسبب سن القبول.

وقدم عدد كبير من اولياء الامور تظلمات الى محافظة الاسكندرية على نتائج تنسيق رياض الاطفال المرحلة الاولى، في الوقت الذي تم اهمال اعتماد والانتهاء من التصديق على الاسماء المقبولة بالمرحلة الثانية، ولم يم نشرها على موقع محافظة الاسكندرية الرسمي لاعلان نتائج التنسيق الخاص بدور رياض الاطقال.

ومن ناحية اخرى، كانت هناك وقفة احتجاجية كذلك لعدد من اولياء الامور في عدة محافظات مصرية اخرى، من بينها دمياط بسبب نتيجة تنسيق رياض الاطفال، والتي قررت وزارة التربية والتعليم اعادتها للنظر في الشكاوى المقدمة اليها.

وتشهد ايضاً باقي المحافظات المصرية ازدحاماً مقارباً بعدد المتقدمين للقبول برياض الاطفال لهذا العام، مثل محافظة القاهرة، الجيزة، حلوان، وايضا: محافظة القليوبية , السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية , دمياط , الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا , قنا , بني سويف , الاقصر , اسوان , والوادي الجديد، جنوب سيناء و شمال سيناء، ومحافظة البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

هذا ويمكن لاولياء الامور مشاهدة اسماء التلاميذ الناجحين والمقبولين في تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية المرحلة الاولى و المرحلة الثانية لعام 2017 – 2018 لكل من ادارة وسط، ادارة شرق، العامرية، ادارة المنتزه، برج العرب وباقي الادارات في الاسكندرية فور صدورها.

للاستعلام اضغط على الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg

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نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018/2017 بالاسكندرية والمحافظات