موقع نتيجة كليات جامعة الاسكندرية 2017 نتائج الامتحانات اليوم

نتيجة جامعة الاسكندرية

مصريات – الإسكندرية – كتبت سلوى مصباح: طلب مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة د. هند حنفي رئيس الجامعة ضرورة الانتهاء من أعمال الامتحانات وإعلان نتائج طلاب جامعة الاسكندرية 2016 – 2017 بالكلية قبل نهاية يوليو القادم مع الالتزام بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها في نتيجة الامتحانات بجامعة الاسكندرية لجميع الكليات.

ووافق المجلس على بدء التحويل بين الكليات بالنسبة للطلاب الجدد عقب إعلان نتائج التنسيق بالنسبة للطلاب القدامي مع بدء الدراسة على أن يستمر التحويل لمدة شهر من بداية العام الدراسي.

ووافق المجلس على انشاء مركز دراسات حوض النيل ويهدف الى توطيد العلاقات الاكاديمية مع دول حوض النيل العشر وإيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي تواجه الإنسان والبيئة في هذه المنطقة ويهتم المركز بالبحث العلمي لخدمة الأمن القومي المصري مع دول الحوض من خلال التعاون المشترك لاجراء بحوث تطبيقية.

تحديث نتائج جامعة الاسكندرية 2017

تجري اتاحة نتيجة جامعة الاسكندرية للعام الاكاديمي 2016 – 2017 من خلال موقع جامعة الاسكندرية الالكتروني على الانترنت وذلك بالنسبة لجميع كليات الجامعة بالنسبة للترمين : الترم الاول او الترم الثاني ولكل الفرق والشعب على صفحة نتائج جامعة الاسكندرية بما فيها الكليات التالية:

نتيجة كلية العلوم

نتيجة كلية زراعة سابا باشا

نتيجة كلية الهندسة

نتيجة كلية الآداب

نتيجة كلية الحقوق

نتيجة كلية التجارة

نتيجة كلية الزراعة

نتيجة كلية الطب

نتيجة كلية الصيدلة

نتيجة كلية التمريض

نتيجة كلية التربية

نتيجة كلية طب الأسنان

نتيجة كلية الطب البيطرى

نتيجة كلية السياحة والفنادق

نتيجة كلية الفنون الجميلة

نتيجة كلية التربية الرياضية (بنين)

نتيجة كلية التربية الرياضية (بنات)

نتيجة كلية رياض الأطفال

نتيجة كلية التربية النوعية

معهد البحوث الطبية

ويمكن الاطلاع على اخبار ظهور نتيجة هذه الكليات من خلال موقع نتائج الامتحانات المخصص لعرض نتيجة جامعة الاسكندرية وذلك بالضغط هنا: >> http://au.alexu.edu.eg/StudentServices/Exam-Results

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