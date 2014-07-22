نتيجة جامعة الزقازيق 2017 موقع نتائج الامتحانات لكل الكليات

نتيجة جامعة الزقازيق
مصريات – الزقازيق – كتبت وفاء عيسى: يستعد مجلس الجامعة لاعتماد نتائج جامعة الزقازيق 2016-2017 وذلك خلال الاسبوع الحالي وسوف تعلن نتيجة كليات جامعة الزقازيق 2017 الخاصة بالطلاب الذين ادوا الامتحانات داخل الكليات وذلك بجميع اقسام تعليم مفتوح وعام بالشعب المختلفة.
وصرح مصدر في ادارة جامعة الزقازيق انه تم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة اثناء رصد درجات نتيجة جامعة الزقازيق لعام 2017 خلال تصحيح اوراق اسئلة امتحانات الترم الاول حيث اكد على أهمية الإلتزام بضوابط أعمال الكنترول التى تحظر مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الفرق التى يكون لهم اقارب بها حتى الدرجة الرابعة وكذلك سوف يؤدي بعض الراسبين في نتيجة جامعة الزقازيق امتحانات الدور الثاني وكذلك اصحاب الاعذار المرضية.
وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الطلاب في الكليات التالية:
نتيجة جامعة الزقازيق كلية التجارة
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البيطري
نتيجة جامعة الزقازيق كلية التربية
نتيجة جامعة الزقازيق تعليم مفتوح
نتيجة جامعة الزقازيق كلية العلوم
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البشري
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الحقوق
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الصيدلة
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الآداب
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الهندسة
نتيجة جامعة الزقازيق الدراسات العليا
نتائج جامعة الزقازيق كلية الزراعة
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التكنولوجيا والتنمية
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنات
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنين
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التمريض
نتائج جامعة الزقازيق معهد حضارات الشرق الأدني
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الدراسات الآسيوية
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية النوعية
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية الحاسبات و المعلومات
نتائج جامعة الزقازيق المعهد الفني للتمريض
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الأورام
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نتيجه كليه الحقوق 2017
من فضلكم حد يعرف خريجة حقوق 2015/2016
شمس محمد السيد الدسوقي….وشكرا
ضروري رجاء
لو سمحت انا عايزه اعرف كليه الكنولوجيا والتنميه بجامعه الزقازيق بتقبل مجموع كام لو سمحت الرد بسرعه السنه هتروح عليا
نتيجة التعليم المفتوح كلية التجارة الفرقة الأولى
انا عايز أعرف النتيجة كلية التجارة تعليم مفتوح جامعة الزقازيق انا فى الفرقة الأولى و ورقم جلوسي 24498 ياريت تعرفونى النتيجة وجزاكم الله خير
ياجماعه انا 3 حقوق الزقازيق انتظام نتيجتي لغاية دلوقتي مش ظهرت بيقولي لم يتم تسديد المصاريف وسافرت أمبارح للكلية وقالولي ازاي وكده وخلاص النتيجه هتظهر على الساعه واحده امبارح ولغاية دلوقتي مظهرتش وانا من الاسماعيليه ومش كل يوم خسائر يعني ولسه عايزه اعرف اعمل ايه دلوقتي والكلية يتصل عليهم مش بترد
حسين محمد السعيد
ثالثه حقوق انتظام
الرقم القومي/29310181300416
رقم القود/70060732
نتيجة كلية الحقوق الفرقة الرابعة
شكرا
هوا ايه الرقم السري دا
بليز لو سمحتم نتيجه كليه الحقوق الفرقه الرابعه هتظهر امتا لان رحنا طلعت حرام كده ياريت المسؤلين عن الجامعه يتعلموا من الجامعات الاخرى ويكون عندهم تقدير واحترام للطالب مثل باقى الكليات ليه الزقازيق اخر كليه كل عام فى اظهار النتيجه حرام كده والله العظيم ياريت مع التاخير ده كله تكونوا رعيتم ظروف الطلاب ونتمنا لكم التوفيق
يا جماعة من فضلكوا عاوزة اعرف نتيجة الفرقة التانية اداب تاريخ
نتائج الفرقة الثالثة اداب جغرافيا فين
هي نتيجةالفرقه الرابعه كلية الحقوق الزقازيق امتي
نتيجة الفرقه الرائعه كلية الحقوق الزقازيق هتظهر امتا
الثانويه العامه ظهرت والكليات لسه حاجه غريبه والله
نتيجة علاء عبد العليم جامعة الزقازيق
عايزين نعرف جدول الامتحانات
يرجى الافادة
:اللي حصل على 4 مواد ضعيف جدا ( محاسبة ورياضه مالية وموارد وادارة ) في امتحات الترم الاول اولى انتساب كلية التجارة هل يستطيع التعويض في الترم الثاني