نتيجة جامعة الزقازيق 2017 موقع نتائج الامتحانات لكل الكليات

نتيجة جامعة الزقازيق

مصريات – الزقازيق – كتبت وفاء عيسى: يستعد مجلس الجامعة لاعتماد نتائج جامعة الزقازيق 2016-2017 وذلك خلال الاسبوع الحالي وسوف تعلن نتيجة كليات جامعة الزقازيق 2017 الخاصة بالطلاب الذين ادوا الامتحانات داخل الكليات وذلك بجميع اقسام تعليم مفتوح وعام بالشعب المختلفة.

وصرح مصدر في ادارة جامعة الزقازيق انه تم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة اثناء رصد درجات نتيجة جامعة الزقازيق لعام 2017 خلال تصحيح اوراق اسئلة امتحانات الترم الاول حيث اكد على أهمية الإلتزام بضوابط أعمال الكنترول التى تحظر مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الفرق التى يكون لهم اقارب بها حتى الدرجة الرابعة وكذلك سوف يؤدي بعض الراسبين في نتيجة جامعة الزقازيق امتحانات الدور الثاني وكذلك اصحاب الاعذار المرضية.

وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الطلاب في الكليات التالية:

نتيجة جامعة الزقازيق كلية التجارة

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البيطري

نتيجة جامعة الزقازيق كلية التربية

نتيجة جامعة الزقازيق تعليم مفتوح

نتيجة جامعة الزقازيق كلية العلوم

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البشري

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الحقوق

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الصيدلة

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الآداب

نتيجة جامعة الزقازيق كلية الهندسة

نتيجة جامعة الزقازيق الدراسات العليا

نتائج جامعة الزقازيق كلية الزراعة

نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التكنولوجيا والتنمية

نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنات

نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنين

نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التمريض

نتائج جامعة الزقازيق معهد حضارات الشرق الأدني

نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الدراسات الآسيوية

نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية النوعية

نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية الحاسبات و المعلومات

نتائج جامعة الزقازيق المعهد الفني للتمريض

نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الأورام

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