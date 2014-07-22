نتيجة جامعة الزقازيق

نتائج جامعة الزقازيق 2017

نتيجة امتحانات كليات جامعة الزقازيق 2017

مصريات – الزقازيق – كتبت وفاء عيسى: يستعد مجلس الجامعة لاعتماد نتائج جامعة الزقازيق 2016-2017 وذلك خلال الاسبوع الحالي وسوف تعلن نتيجة كليات جامعة الزقازيق 2017 الخاصة بالطلاب الذين ادوا الامتحانات داخل الكليات وذلك بجميع اقسام تعليم مفتوح وعام  بالشعب المختلفة.

وصرح مصدر في ادارة جامعة الزقازيق انه تم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة اثناء رصد درجات نتيجة جامعة الزقازيق لعام 2017 خلال تصحيح اوراق اسئلة امتحانات الترم الاول حيث اكد على أهمية الإلتزام بضوابط أعمال الكنترول التى تحظر مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الفرق التى يكون لهم اقارب بها حتى الدرجة الرابعة وكذلك سوف يؤدي بعض الراسبين في نتيجة جامعة الزقازيق امتحانات الدور الثاني وكذلك اصحاب الاعذار المرضية.

وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الطلاب في الكليات التالية:

نتيجة جامعة الزقازيق كلية التجارة
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البيطري
نتيجة جامعة الزقازيق كلية التربية
نتيجة جامعة الزقازيق تعليم مفتوح
نتيجة جامعة الزقازيق كلية العلوم
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الطب البشري
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الحقوق
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الصيدلة
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الآداب
نتيجة جامعة الزقازيق كلية الهندسة
نتيجة جامعة الزقازيق الدراسات العليا
نتائج جامعة الزقازيق كلية الزراعة
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التكنولوجيا والتنمية
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنات
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية الرياضية بنين
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية التمريض
نتائج جامعة الزقازيق معهد حضارات الشرق الأدني
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الدراسات الآسيوية
نتائج جامعة الزقازيق كلية التربية النوعية
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق كلية الحاسبات و المعلومات
نتائج جامعة الزقازيق المعهد الفني للتمريض
نتائج امتحانات جامعة الزقازيق معهد الأورام

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نتيجة جامعة الزقازيق 2017 موقع نتائج الامتحانات لكل الكليات

22/07/2014 219 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. وليد محمدابراهيم عبد الحميد 10/09/2017 15:42 -

    نتيجه كليه الحقوق 2017

  2. مصطفى 17/10/2016 01:15 -

    من فضلكم حد يعرف خريجة حقوق 2015/2016
    شمس محمد السيد الدسوقي….وشكرا
    ضروري رجاء

  3. شيماء احمد 10/09/2016 02:48 -

    لو سمحت انا عايزه اعرف كليه الكنولوجيا والتنميه بجامعه الزقازيق بتقبل مجموع كام لو سمحت الرد بسرعه السنه هتروح عليا

  4. تامر احمد السيد متولى 08/09/2016 22:09 -

    نتيجة التعليم المفتوح كلية التجارة الفرقة الأولى

  5. تامر احمد السيد متولى 08/09/2016 22:07 -

    انا عايز أعرف النتيجة كلية التجارة تعليم مفتوح جامعة الزقازيق انا فى الفرقة الأولى و ورقم جلوسي 24498 ياريت تعرفونى النتيجة وجزاكم الله خير

  6. آلاء عادل محمد 16/08/2016 13:43 -

    ياجماعه انا 3 حقوق الزقازيق انتظام نتيجتي لغاية دلوقتي مش ظهرت بيقولي لم يتم تسديد المصاريف وسافرت أمبارح للكلية وقالولي ازاي وكده وخلاص النتيجه هتظهر على الساعه واحده امبارح ولغاية دلوقتي مظهرتش وانا من الاسماعيليه ومش كل يوم خسائر يعني ولسه عايزه اعرف اعمل ايه دلوقتي والكلية يتصل عليهم مش بترد

  7. حسين محمد السعيد صالح 03/08/2016 02:23 -

    حسين محمد السعيد
    ثالثه حقوق انتظام
    الرقم القومي/29310181300416
    رقم القود/70060732

  8. ابراهيم محمد عبدالعال 26/07/2016 23:48 -

    نتيجة كلية الحقوق الفرقة الرابعة

  11. مازن 08/08/2015 01:02 -

    بليز لو سمحتم نتيجه كليه الحقوق الفرقه الرابعه هتظهر امتا لان رحنا طلعت حرام كده ياريت المسؤلين عن الجامعه يتعلموا من الجامعات الاخرى ويكون عندهم تقدير واحترام للطالب مثل باقى الكليات ليه الزقازيق اخر كليه كل عام فى اظهار النتيجه حرام كده والله العظيم ياريت مع التاخير ده كله تكونوا رعيتم ظروف الطلاب ونتمنا لكم التوفيق

  12. ناريمان حنا عدلي حسب الله 31/07/2015 00:31 -

    يا جماعة من فضلكوا عاوزة اعرف نتيجة الفرقة التانية اداب تاريخ

  13. محمحود الهادى 21/07/2015 08:29 -

    نتائج الفرقة الثالثة اداب جغرافيا فين

  14. عبدالجيد 15/07/2015 17:03 -

    هي نتيجةالفرقه الرابعه كلية الحقوق الزقازيق امتي

  15. عبدالجيد 15/07/2015 17:01 -

    نتيجة الفرقه الرائعه كلية الحقوق الزقازيق هتظهر امتا

  16. سمر 15/07/2015 13:19 -

    الثانويه العامه ظهرت والكليات لسه حاجه غريبه والله

  17. علاء عبد العليم 17/04/2015 10:04 -

    نتيجة علاء عبد العليم جامعة الزقازيق

  18. محمد حامد 09/04/2015 21:49 -

    عايزين نعرف جدول الامتحانات

  19. salah 29/03/2015 16:42 -

    يرجى الافادة

    :اللي حصل على 4 مواد ضعيف جدا ( محاسبة ورياضه مالية وموارد وادارة ) في امتحات الترم الاول اولى انتساب كلية التجارة هل يستطيع التعويض في الترم الثاني

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