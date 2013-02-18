موقع نتيجة جامعة المنيا 2017 نتائج الامتحانات انتظام – انتساب

نتيجة جامعة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت انتصار شوقي: بدأت تظهر اليوم نتيجة جامعة المنيا للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بالنسبة لكل الكليات مثل كلية الطب – كلية الهندسة – كلية الصيدلة – كلية التجارة – كلية الحقوق وغيرها حيث من الممكن مشاهدة نتائج جامعة المنيا من خلال موقع واحد وسواء كنت طالب باي قسم وفي اي شعبة او فرقة : الفرقة الاولى الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة ستكون نتيجة امتحانات جامعة المنيا الترم الثانى 2017 متاحة ومتوفرة برقم الجلوس ومجاناً.

وينتظر ان يجري اعلان نتيجة جامعة المنيا للكليات والاقسام التالية:

نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ الأقتصاد المنزلي

نتائج جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم

نتيجة كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم/ حاسب اّلى/

نتيجة كلية التربية النوعية/ الإعلام التربوي/ جامعة المنيا

نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ التربية الموسيقية

نتائج كلية السياحة والفنادق/ الدراسات السياحية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية السياحة والفنادق/ الارشاد السياحى/ جامعة المنيا

نتيجة جامعة المنيا كلية السياحة والفنادق/ الدراسات الفندقية

نتيجة كلية دار العلوم/ انتظام/ جامعة المنيا

نتيجة كلية دار العلوم/ انتساب/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ القوى والآلات الكهربية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ الإلكترونيات والإتصالات/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة المعمارية/ جامعة المنيا

نتائج كلية الهندسة/ الهندسة المدنية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ هندسة القوى والطاقة/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ هندسة السيارات والجرارات/ جامعة المنيا

نتائج كلية الهندسة/ هندسة الانتاج والتصميم/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكيميائية/ جامعة المنيا

نتائج كلية الهندسة/ الحاسبات والنظم/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الحاسبات والمعلومات/ علوم الحاسب/ جامعة المنيا

نتائج كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ تدريس التربية الرياضية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ الإدارة الرياضية والترويح/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ التدريب الرياضى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ تدريس التربية الرياضية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ الإدارة الرياضية والترويح/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ التدريب الرياضى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الألسن/ اللغة الأسبانية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الألسن/ اللغة الألمانية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الألسن/ اللغة الفرنسية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإنجليزية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإيطالية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التمريض/ جامعة المنيا

نتيجة كلية طب الأسنان/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ بارز/ جامعة المنيا

نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ خزف/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الترميم وصيانة الاثار/ جامعة المنيا

نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الرسوم المتحركة/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ العمارة/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ العمارة الداخلية/ جامعة المنيا

نتائج كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ الفنون التعبيرية/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ التصوير الزيتى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ الجدارى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ التصميم المطبوع/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ فن الكتاب/ جامعة المنيا

نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ ميدانى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية/ اللغة العربية ابتدائى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية/ اللغة الإنجليزية ابتدائى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية/ الدراسات الاجتماعية ابتدائى/ جامعة المنيا

نتيجة كلية التربية/ علوم ابتدائى/ جامعة المنيا

نتائج كلية التربية/ تعليم الفنون/ جامعة المنيا

للدخول الى موقع نتائج جامعة المنيا اضغط هنا الان >>> http://mitdb.minia.edu.eg

الف مبروك للناجحين وتمنياتنا باعلى الدرجات

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