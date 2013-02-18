موقع نتيجة جامعة المنيا 2017 نتائج الامتحانات انتظام – انتساب

نتيجة جامعة المنيا

نتائج امتحانات جامعة المنيا

نتيجة امتحانات طلاب جامعة المنيا 2017-2018

مصريات – المنيا – كتبت انتصار شوقي: بدأت تظهر اليوم نتيجة جامعة المنيا للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بالنسبة لكل الكليات مثل كلية الطب – كلية الهندسة – كلية الصيدلة – كلية التجارة – كلية الحقوق  وغيرها حيث من الممكن مشاهدة نتائج جامعة المنيا من خلال موقع واحد وسواء كنت طالب باي قسم وفي اي شعبة او فرقة : الفرقة الاولى الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة ستكون نتيجة امتحانات جامعة المنيا الترم الثانى 2017 متاحة ومتوفرة برقم الجلوس ومجاناً.

وينتظر ان يجري اعلان نتيجة جامعة المنيا للكليات والاقسام التالية:

نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ الأقتصاد المنزلي
نتائج جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم
نتيجة كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم/ حاسب اّلى/
نتيجة كلية التربية النوعية/ الإعلام التربوي/  جامعة المنيا
نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ التربية الموسيقية
نتائج كلية السياحة والفنادق/ الدراسات السياحية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية السياحة والفنادق/ الارشاد السياحى/  جامعة المنيا
نتيجة جامعة المنيا كلية السياحة والفنادق/ الدراسات الفندقية
نتيجة كلية دار العلوم/ انتظام/  جامعة المنيا
نتيجة كلية دار العلوم/ انتساب/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ القوى والآلات الكهربية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ الإلكترونيات والإتصالات/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة المعمارية/  جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ الهندسة المدنية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ هندسة القوى والطاقة/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ هندسة السيارات والجرارات/  جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ هندسة الانتاج والتصميم/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكيميائية/  جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ الحاسبات والنظم/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الحاسبات والمعلومات/ علوم الحاسب/  جامعة المنيا
نتائج كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ تدريس التربية الرياضية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ الإدارة الرياضية والترويح/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ التدريب الرياضى/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ تدريس التربية الرياضية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ الإدارة الرياضية والترويح/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ التدريب الرياضى/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الأسبانية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الألمانية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الفرنسية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإنجليزية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإيطالية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التمريض/  جامعة المنيا
نتيجة كلية طب الأسنان/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ بارز/  جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ خزف/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الترميم وصيانة الاثار/  جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الرسوم المتحركة/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ العمارة/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ العمارة الداخلية/  جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ الفنون التعبيرية/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ التصوير الزيتى/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ الجدارى/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ التصميم المطبوع/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ فن الكتاب/  جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ ميدانى/  جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ اللغة العربية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ اللغة الإنجليزية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ الدراسات الاجتماعية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ علوم ابتدائى/ جامعة المنيا
نتائج كلية التربية/ تعليم الفنون/ جامعة المنيا

للدخول الى موقع نتائج جامعة المنيا اضغط هنا الان >>> http://mitdb.minia.edu.eg

الف مبروك للناجحين وتمنياتنا باعلى الدرجات

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موقع نتيجة جامعة المنيا 2017 نتائج الامتحانات انتظام – انتساب

18/02/2013 366 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. ايمان عبدالسلام سيد 01/08/2017 10:59 -

    اريد اعرف نتيجة ايمان عبدالسلام سيد

  2. نورهان علاء ابو الفتح 23/07/2017 12:54 -

    عايزة اعرف نتيجة اولى تربية ابتدائى انجليزى بالاسم او رقم الجلوس

  3. محمودعيد 15/07/2017 06:14 -

    السلام عليكم

    عايز اعرف نتيجه كليه الاداب جامعه المنيا قسم معلومات ومكتبات
    الفرقه الرابعه

  4. Mohamed Hassan saper 11/07/2017 19:12 -

    نتيجة كلية اداب جامعة المنيا شعبة اثار في اي وقت تظهر

  5. احمد 29/06/2017 00:43 -

    نتيجه دار علوم الفرقه الرابعه ازاي

  6. رحمه محمد عبد القوى 04/08/2016 16:05 -

    نتيجة كلية آداب جامعة المنيا الفرقه الثانيه شعبة تاريخ….الإسم رحمه محمد عبد القوى

  7. زيناهم محمد ابراهيم سالم 12/03/2016 17:58 -

    انا عاوزة اعرف نتيجه خدمه اجتماعيه خلاص والنبي زهقت

  8. بحرشوقي بطرس 13/08/2015 20:53 -

     عاوز اعرف نتيجة الترم الاول اولي اداب  المنيا

  10. ياسر علي صادق 22/07/2015 03:40 -

    كنت عايزه النتيجه لرابعه دار علوم جامعه المنيا

  11. ياسر علي صادق 22/07/2015 03:40 -

    يا جماعه عايزه اعرف نتيجه رابعه دار علوم ظهرت ولا لسه

  12. ايه عبد السميع محمد 09/07/2015 17:13 -

    نتيجه كليه دار العلوم الفرقه الاولي برقم الجلوس

  13. مصطفي عبد الصبور جمعه 26/03/2015 04:09 -

    اريد معرفه نتيجه الفرقه الثانيه حقوق مفتوح المنيا

  14. خالد فوزى البصير 15/03/2015 19:27 -

    انا عاوز اعرف النتيجة

  15. محمد المسلمي 07/03/2015 21:43 -

    نتيجه حقوق الجامعه المفتوحه المنيا
    الاسم – محمد مسلم حامد

  16. احمد قاسم عبد الحكيم علي 02/03/2015 17:57 -

    اريد اعرف نتيجة احمد قاسم عبد الحكيم علي

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