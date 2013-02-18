موقع نتيجة جامعة المنيا 2017 نتائج الامتحانات انتظام – انتساب

نتيجة جامعة المنيا
مصريات – المنيا – كتبت انتصار شوقي: بدأت تظهر اليوم نتيجة جامعة المنيا للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بالنسبة لكل الكليات مثل كلية الطب – كلية الهندسة – كلية الصيدلة – كلية التجارة – كلية الحقوق وغيرها حيث من الممكن مشاهدة نتائج جامعة المنيا من خلال موقع واحد وسواء كنت طالب باي قسم وفي اي شعبة او فرقة : الفرقة الاولى الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة ستكون نتيجة امتحانات جامعة المنيا الترم الثانى 2017 متاحة ومتوفرة برقم الجلوس ومجاناً.
وينتظر ان يجري اعلان نتيجة جامعة المنيا للكليات والاقسام التالية:
نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ الأقتصاد المنزلي
نتائج جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم
نتيجة كلية التربية النوعية/ تكنولوجيا التعليم/ حاسب اّلى/
نتيجة كلية التربية النوعية/ الإعلام التربوي/ جامعة المنيا
نتيجة جامعة المنيا كلية التربية النوعية/ التربية الموسيقية
نتائج كلية السياحة والفنادق/ الدراسات السياحية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية السياحة والفنادق/ الارشاد السياحى/ جامعة المنيا
نتيجة جامعة المنيا كلية السياحة والفنادق/ الدراسات الفندقية
نتيجة كلية دار العلوم/ انتظام/ جامعة المنيا
نتيجة كلية دار العلوم/ انتساب/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ القوى والآلات الكهربية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكهربية/ الإلكترونيات والإتصالات/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة المعمارية/ جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ الهندسة المدنية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ هندسة القوى والطاقة/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ هندسة السيارات والجرارات/ جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ هندسة الانتاج والتصميم/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الهندسة/ الهندسة الكيميائية/ جامعة المنيا
نتائج كلية الهندسة/ الحاسبات والنظم/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الحاسبات والمعلومات/ علوم الحاسب/ جامعة المنيا
نتائج كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ تدريس التربية الرياضية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ الإدارة الرياضية والترويح/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة1/ التدريب الرياضى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ تدريس التربية الرياضية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ الإدارة الرياضية والترويح/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية الرياضية/ مجموعة2/ التدريب الرياضى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الأسبانية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الألمانية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الفرنسية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإنجليزية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الألسن/ اللغة الإيطالية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التمريض/ جامعة المنيا
نتيجة كلية طب الأسنان/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ بارز/ جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ خزف/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الترميم وصيانة الاثار/ جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الرسوم المتحركة/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ العمارة/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ العمارة الداخلية/ جامعة المنيا
نتائج كلية الفنون الجميلة/ الديكور/ الفنون التعبيرية/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ التصوير الزيتى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ التصوير/ الجدارى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ التصميم المطبوع/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ الجرافيك/ فن الكتاب/ جامعة المنيا
نتيجة كلية الفنون الجميلة/ الفنون/ النحت/ ميدانى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ اللغة العربية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ اللغة الإنجليزية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ الدراسات الاجتماعية ابتدائى/ جامعة المنيا
نتيجة كلية التربية/ علوم ابتدائى/ جامعة المنيا
نتائج كلية التربية/ تعليم الفنون/ جامعة المنيا
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الف مبروك للناجحين وتمنياتنا باعلى الدرجات
اريد اعرف نتيجة ايمان عبدالسلام سيد
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السلام عليكم
عايز اعرف نتيجه كليه الاداب جامعه المنيا قسم معلومات ومكتبات
الفرقه الرابعه
نتيجة كلية اداب جامعة المنيا شعبة اثار في اي وقت تظهر
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نتيجة كلية آداب جامعة المنيا الفرقه الثانيه شعبة تاريخ….الإسم رحمه محمد عبد القوى
انا عاوزة اعرف نتيجه خدمه اجتماعيه خلاص والنبي زهقت
عاوز اعرف نتيجة الترم الاول اولي اداب المنيا
نتيجة
كنت عايزه النتيجه لرابعه دار علوم جامعه المنيا
يا جماعه عايزه اعرف نتيجه رابعه دار علوم ظهرت ولا لسه
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اريد معرفه نتيجه الفرقه الثانيه حقوق مفتوح المنيا
انا عاوز اعرف النتيجة
نتيجه حقوق الجامعه المفتوحه المنيا
الاسم – محمد مسلم حامد
اريد اعرف نتيجة احمد قاسم عبد الحكيم علي