نتائج جامعة بني سويف 2017

نتيجة جامعة بني سويف 2016 – 2017

نتيجة جامعة بني سويف

يقوم الكنترول حاليا بانهاء الاعمال النهائية لنتائج امتحانات جامعة بني سويف و سوف يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائج الكليات التابعة لجامعة بني سويف المختلفة مثل كلية الطب الصيدلة وكلية الهندسة او لكليات العلوم الاداب والحقوق او التربية وغيرها لجميع الاقسام والفرق.

وذلك بعد اعلانها رسميا بعد منتصف الشهر وسوف تكون نتيجة جامعة بني سويف 2017 الترم الاول وكذلك الثاني على موقع نتائج الجامعة الرسمي ويمكن الوصول اليه عبر هذا الرابط >>>> http://j.gs/aNB

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نتيجة جامعة بني سويف 2017 نتائج امتحانات جميع الكليات الان

11/02/2012 171 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , ,
171 comments
  1. اسماء احمد محمد عمار 20/07/2017 22:40 -

    اريد معرفه نتيجه اسماء احمد محمد عمار القرقه الاولي جغرافياا

  2. عادل محمد عبد الرحيم 09/07/2017 19:30 -

    اريد معرفة نتيجة الفرقة الرابعةقسم اللغة الفرنسية لكلية التربية جامعة بنى سويف 2017

  3. باسم ماهر 22/03/2017 18:37 -

    ممكن لينك نتيجه كليه تجاره عربى 2016

  4. كريم ربيع سعيد 05/03/2017 20:34 -

    لو سمحت عايز نتيجة كريم ربيع سعيد فرقة تانية قسم علم نفس اداب

  5. اسماعيل علي علي 02/08/2016 11:34 -

    لو سمحتم عاوز اعرف نتيجة رضوانة عبد السلام عبد الله صيدلة بني سويف سنة أولي رقم جلوسها ١٦٠١٤٦ وشكرا

  6. سارة صلاح الدين محمد 31/07/2016 20:09 -

    أريد معرفة نتيجتي. سارة صلاح الدين محمد . قسم عربي

  7. صافبه مجدي 31/07/2016 11:16 -

    اريد معرفه نتيجتي صافيه مجدي وده رقم الجلوس 3502 سنه تانيه وثائق

  8. م / جاد حسني 30/07/2016 23:48 -

    ارجو معرفة نتيجة بنت اختي ثالثة وثائق ومكتبات 2016 ورقم الجلوس 5442

  9. م / جاد حسني 30/07/2016 23:46 -

    ارجوا معرفة ما اذا كانت نتيجة ثالثة اداب وثائق ومكتبات ظهرت ام لا للعام 2016 وذلك لبنت اختي ورقم جلوسها 5442

  10. إيهاب محمد 26/07/2016 19:07 -

    لو سمحتم بنت اختي دفعت المصاريف اليوم وعاوز اعرف نتيجتها رقم الجلوس كلية الآداب قسم عربي الفرقة الثالثه ٤٧٤٣

  11. إيهاب محمد 26/07/2016 19:04 -

    لو سمحتم بنت اختي دفعت المصاريف اليوم وعاوز اعرف نتيجتها رقم الجلوس ٤٧٤٣

  12. محمد جمال 18/07/2016 01:04 -

    نتيجه بكالريوس كليه العلوم بني سويف 2016

  13. شرين ممدوح صبيح 22/06/2016 17:40 -

    عاوزين نعرف نتيجه كليه الدراسات الاسلاميه

  14. منه الله ايهاب فتحى 21/06/2016 05:05 -

    عااايزة اعرف نتيجه الطااالبه منه الله ايهااب فتجي ادب تاريخ الفرقه الاولى رقم الجلوس 1203

  15. متي نتبجة أولي تربية عام عربي 02/08/2015 13:42 -

    نتيجة كلية التربية جامعة بنى سويف عام فرقة اولي نهاية العام متي 

  16. ahmed 01/08/2015 23:28 -

    لو سمحتم نتيجه الفرقه الاولي حقوق امتي بالظبط

  17. nana hasan 26/07/2015 17:03 -

    متي ستظهرنتيجه أولي تربيه عام إنجليزي

  18. ما 22/07/2015 17:56 -

    نتيجة التجارة امتا جامعة بني سويف المفتوحة

  19. omr mohamed 21/07/2015 22:14 -

    نتيجة كلية التجارة الفرقة الثالثة

  20. مروة عمر حسن علي 21/06/2015 15:11 -

    عايز نتيجة الدبلومة التربوية شعبة فلسفة لعام 2015 رقم الجلوس 887

  21. ميهوب سعد الدين ميهوب 10/03/2015 21:48 -

    اريد نتيجه كليه الحقوق الترم الخامس 2015

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