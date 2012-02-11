نتيجة جامعة بني سويف 2017 نتائج امتحانات جميع الكليات الان

نتيجة جامعة بني سويف
يقوم الكنترول حاليا بانهاء الاعمال النهائية لنتائج امتحانات جامعة بني سويف و سوف يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائج الكليات التابعة لجامعة بني سويف المختلفة مثل كلية الطب الصيدلة وكلية الهندسة او لكليات العلوم الاداب والحقوق او التربية وغيرها لجميع الاقسام والفرق.
وذلك بعد اعلانها رسميا بعد منتصف الشهر وسوف تكون نتيجة جامعة بني سويف 2017 الترم الاول وكذلك الثاني على موقع نتائج الجامعة الرسمي ويمكن الوصول اليه عبر هذا الرابط >>>> http://j.gs/aNB
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