نتيجة جامعة عين شمس 2017 الترم الاول والثاني الآن

نتيجة جامعة عين شمس 2017
مصريات
ايمن شريف
بعد انتهاء الامتحانات اكيد والتقييم على اساس يوم الامتحان يكرم المرء او يهان حتى يتم قياس وتقدير الطالب اكيد الجميع ينتظر نتائج جامعة عين شمس سواء للترم الاول او الثاني.
بعد امتحانات العملي للفصل الدراسي الثاني ولم تظهر بعد نتيجة جامعة عين شمس 2017 لكن رئيس الجامعة امر بوضع نتائج جامعة عين شمس كلها في الموقع الرسمي للتسهيل على الطلبة.
وعشان تعرف النتيجة لازم تكون فاكر رقم جلوسك وتختار قبلها كليتك والقسم والشعبة اللي بتنتميلها وايضا الفرقة ولو ظهرت نتائج امتحانات جامعة عين شمس الخاصة بيك بيكون جنبها علامة صح باللون الاخضر اما لو وجدت جنبها اشارة غلط بالاحمر معناها مازالت ادارة شئون الطلبة تقوم باعداد نتيجة جامعة عين شمس للكلية او الفرقة التي تنتمي اليها وحظ سعيد لكل الطلاب اضغط >>> http://result.shams.edu.eg
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1401325 دينا رضا عبد الغني سنة رابعة قسم عربي الفرقة الرابعة انتظام
الفرقه التانيه مجموعه 1
2311 انتظام
بعد اذنكم عايز اجيب نتيجة خطيبتي تجاره الفرقه الاولي انتظام مش مستجد رقم الجلوس 4445
كلية التجارة جامعة عين شمس الفرقة الثالثة عربى رقم الجلوس 34227 الاسم نوال سيد عبد السلام زكى
مش عارف اجيب رقم الجلوس