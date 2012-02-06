نتيجة جامعة عين شمس

نتائج جامعة عين شمس 2017

نتيجة جامعة عين شمس 2017-2017

مصريات

سوف يتم اعلان نتيجة امتحانات جامعة عين شمس 2017 فور الانتهاء من التصحيح وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتشمل جميع نتائج امتحانات الكليات من كلية البنات ، كلية الهندسة ، كلية الطب ، كلية الصيدلة ، كلية الاداب ، كلية التربية ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية العلوم ، كلية الفنون التطبيقية .

وتظهر نتائج جامعة عين شمس 2017 لجميع الشعب بنفس الوقت  ولطلبة الفرقة الرابعة ، الثالثة ، الثانية و الاولى ..
ويمكن الوصول الى النتائج دائما بالضغط على اللينك المختصر التالي >>>> http://result.shams.edu.eg/

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نتيجة جامعة عين شمس برقم الجلوس نتائج 2017 جميع الكليات

06/02/2012 234 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , , , , , ,
234 comments
  1. باترشيا انسي 26/07/2017 20:41 -

    نتيجه قسم لغات شرقيه جامعه عين شمس المستوي السادس

  2. حمدى محمد حسن 18/07/2017 10:57 -

    نتيجه الترم الثانى كليه تجاره عين شمس الشعبه عربى باسم الطالب/عبد الرحمن حمدى محمد رقم جلوس (٥٢٠٤٠)

  3. الشيخ رمضان 17/07/2017 17:58 -

    نتجة كلية الآداب جامعة عين شمس الاسم عاصم رمضان قاسم رقم الجلوس ١٦٢٠٩٠١٣٨

  4. Menna Ghonim 16/07/2017 18:36 -

    هايزة نتيجة منة الله رجب عبدالحميد فرقة رابعة مج 4 رقم الجلوس 83366

  5. محمود محمد حلمي 16/07/2017 18:29 -

    الاسم محمدي سالم الفرقة الثانية رقم الجلوس 27134

  6. مريم فوزي بخيت 16/07/2017 13:05 -

    عايزةرقم الجلوس أو النتيجه رابعه 2 والمادة اللي تم امتحانها اقتصادياتت نقود ومصارف رابعه اول

  7. مارينا عادل عوض 16/07/2017 11:43 -

    55239
    الشعبة عربى
    الفرقة الرابعة
    سنة اولى
    انتساب
    لية مش بتجيبو النتيجة

  8. محمد حجازى حجازى 13/07/2017 10:26 -

    لو سمحت عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الترم الثانى كليه تجاره التعليم المفتوح

  9. Emy 27/02/2017 19:34 -

    لوسمحت ارجو الرد عوزه اوصل لنتيجه كليه اداب مش عارفه اوصل

  10. karem ahmed 11/02/2017 20:52 -

    عايز اعرف نتيجة جامعة عين شمس الفرقة الاولي 2017

  11. ǷLệậsệ ÇâĽl Mệ 11/02/2017 20:49 -

    عايز اعرف نتيجة جامعة عين شمس الفرق الاولي قسم جغرافيا 2017

  12. سمر امام 10/08/2016 02:53 -

    عايزة اعرف نتيجة الفرقه التالته اداب تاريخ ضروري

  13. روحية جمعة 02/08/2016 21:48 -

    اريد معرفة نتيجة صباح جلال كلية البنات جامعة عين شمس فى الفرقة الرابعة اداب قسم تاريخ

  14. رؤوف عفيفى عياد 02/08/2016 21:05 -

    نتيجة كلية البنات برقم الجلوس

  15. انس محمد محمد فريد 26/07/2016 21:57 -

    عايز اعرف نتيجتي تجارة عين شمس الفرقه الرابعه انتساب رقم جلوس 80872

  16. mahmoudbaza 20/07/2016 00:41 -

    ممكن اعرف نتيجة رقم الجلوس 81053

  17. ايه محمود ابراهيم محمد 16/07/2016 01:21 -

    انا كليه تجاره عين شمس وعايزه اعرف نتيجه الترمين فرقه اولى مجموعه تلاته

  18. هاجر رمضان سعد 31/08/2015 00:25 -

    لو سمحت عايزه اعرف نتيجة حقوق الفرقه التانيه عين شمس ظهرت

  19. shimaa 08/08/2015 19:03 -

    عايزه اعرف نتيجه الفرقه التانيه اجتماع رقم الجلوس 1211094

  20. Princessshosho 07/08/2015 13:22 -

    لو سمحتم عايزه نتيجه الفرقه التانيه اجتماع هي منزلتش ليه لحد دلوقت

  21. عبدالرحمن هشام فاروق محمد مصطفي 30/07/2015 13:19 -

    انا في سنه اولي تجاره عربي و عاوز اعرف نتيجه الترم الثاني  رقم الجلوس 52273

  22. ساره عاطف عبد الغفار 27/07/2015 21:42 -

    نتيجه الفرقه التالته اداب فلسفه عين شمس 2015 ارجو الرد سريعا من سيادتكم رقم جلوسي 2309110 

  23. عيزه اعرف نتيجته اسمي شبماء 22/07/2015 22:33 -

    النتيحه

  24. ندىايهاب مصرى 21/07/2015 16:14 -

    يارب كلية التجاره كلها تنجح

  25. مصيلحى محمد 20/07/2015 14:23 -

    95537 الفرقة الرابعة كلية التجارة قسم ادارة جامعة عين شمس

  26. emad 12/07/2015 18:40 -

    يا جماعه عايز اعرف النتيجه ظهرت ولا لآ عشان عايز اعيط

  27. هبه صابر عبدالحميد 09/07/2015 23:47 -

    عايزة اعرف نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس حيث انني في التعليم المفتوح قسم الثقافة الاسلامية مستوي ثاني فصل دراسي اول

  28. عادل راغب موسى سليمان 03/07/2015 23:14 -

    الترم الخامس اجتماع

  31. فاطمه فؤاد امام 30/06/2015 16:23 -

    انا عوزة اعرف النتيجه غلشان عندى مادة من الترم الرابع عاوزة اعرفها

  32. aya 21/03/2015 18:47 -

    الفرقه التانيه اجتماع عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى 2211151

  33. سارة محسن يحيى سعد 20/03/2015 12:10 -

    اداب عين شمس الفرقة الثالثة قسم علم اجتماع

  34. محمد طارق سمير 24/02/2015 20:07 -

    عاوز اعرف نتيجه مستوى رابع ظهرت ولا حقوق تعليم مفتوح

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