نتيجة جامعة عين شمس برقم الجلوس نتائج 2017 جميع الكليات

نتيجة جامعة عين شمس

مصريات

سوف يتم اعلان نتيجة امتحانات جامعة عين شمس 2017 فور الانتهاء من التصحيح وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتشمل جميع نتائج امتحانات الكليات من كلية البنات ، كلية الهندسة ، كلية الطب ، كلية الصيدلة ، كلية الاداب ، كلية التربية ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية العلوم ، كلية الفنون التطبيقية .

وتظهر نتائج جامعة عين شمس 2017 لجميع الشعب بنفس الوقت ولطلبة الفرقة الرابعة ، الثالثة ، الثانية و الاولى ..

ويمكن الوصول الى النتائج دائما بالضغط على اللينك المختصر التالي >>>> http://result.shams.edu.eg/

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