نتيجة جامعة عين شمس برقم الجلوس نتائج 2017 جميع الكليات

نتيجة جامعة عين شمس
مصريات
سوف يتم اعلان نتيجة امتحانات جامعة عين شمس 2017 فور الانتهاء من التصحيح وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتشمل جميع نتائج امتحانات الكليات من كلية البنات ، كلية الهندسة ، كلية الطب ، كلية الصيدلة ، كلية الاداب ، كلية التربية ، كلية التجارة ، كلية الحقوق ، كلية العلوم ، كلية الفنون التطبيقية .
وتظهر نتائج جامعة عين شمس 2017 لجميع الشعب بنفس الوقت ولطلبة الفرقة الرابعة ، الثالثة ، الثانية و الاولى ..
ويمكن الوصول الى النتائج دائما بالضغط على اللينك المختصر التالي >>>> http://result.shams.edu.eg/
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الاسم محمدي سالم الفرقة الثانية رقم الجلوس 27134
عايزةرقم الجلوس أو النتيجه رابعه 2 والمادة اللي تم امتحانها اقتصادياتت نقود ومصارف رابعه اول
55239
الشعبة عربى
الفرقة الرابعة
سنة اولى
انتساب
لية مش بتجيبو النتيجة
لو سمحت عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الترم الثانى كليه تجاره التعليم المفتوح
لوسمحت ارجو الرد عوزه اوصل لنتيجه كليه اداب مش عارفه اوصل
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يارب كلية التجاره كلها تنجح
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يا جماعه عايز اعرف النتيجه ظهرت ولا لآ عشان عايز اعيط
عايزة اعرف نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس حيث انني في التعليم المفتوح قسم الثقافة الاسلامية مستوي ثاني فصل دراسي اول
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انا عوزة اعرف النتيجه غلشان عندى مادة من الترم الرابع عاوزة اعرفها
الفرقه التانيه اجتماع عايزه اعرف نتيجتى رقم جلوسى 2211151
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عاوز اعرف نتيجه مستوى رابع ظهرت ولا حقوق تعليم مفتوح