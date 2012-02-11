نتيجة جامعة السويس

السويس – كتبت احلام الجندي

اكد السيد الدكتور رئيس جامعة قناة السويس بان نتائج امتحانات جامعة قناة السويس 2016 – 2017 سوف تظهر خلال ايام بفروع الكليات المختلفة من فرع بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس وكذلك نتائج كليات فرع شمال سيناء العريش.

وتنشر نتيجة جامعة السويس على الانترنت بالموقع الرسمي الموجود رابطه اخر هذا الخبر وسوف يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتائج لكل من كلية العلوم ، الهندسة ، الزراعة ، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، التجارة، التربية ، الحقوق ، التربية النوعية ،التربية الرياضية ، كلية التمريض ،كلية التربية الوادي الجديد ، الخدمة الاجتماعية ، الاداب ، الحاسبات و المعلومات ، وكذلك الطب البيطري ، كلية التجارة ، طب الاسنان ، الحاسبات والمعلومات ، الصيدلة ، السياحة والفنادق ، الاداب ، التمريض ، رياض الاطفال ، التربية النوعية ، التربية الرياضية ، كلية البترول والتعدين واخيرا كلية العلوم الزراعية والبيئية.

للاطلاع ومتابعة نتيجة كليات جامعة السويس 2017 اضغط هنا >>> http://scuegypt.edu.eg

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نتائج جامعة قناة السويس 2017 نتيجة الاسماعيلية بورسعيد العريش