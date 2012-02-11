نتائج جامعة قناة السويس 2017 نتيجة الاسماعيلية بورسعيد العريش

نتيجة جامعة السويس
السويس – كتبت احلام الجندي
اكد السيد الدكتور رئيس جامعة قناة السويس بان نتائج امتحانات جامعة قناة السويس 2016 – 2017 سوف تظهر خلال ايام بفروع الكليات المختلفة من فرع بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس وكذلك نتائج كليات فرع شمال سيناء العريش.
وتنشر نتيجة جامعة السويس على الانترنت بالموقع الرسمي الموجود رابطه اخر هذا الخبر وسوف يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتائج لكل من كلية العلوم ، الهندسة ، الزراعة ، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، التجارة، التربية ، الحقوق ، التربية النوعية ،التربية الرياضية ، كلية التمريض ،كلية التربية الوادي الجديد ، الخدمة الاجتماعية ، الاداب ، الحاسبات و المعلومات ، وكذلك الطب البيطري ، كلية التجارة ، طب الاسنان ، الحاسبات والمعلومات ، الصيدلة ، السياحة والفنادق ، الاداب ، التمريض ، رياض الاطفال ، التربية النوعية ، التربية الرياضية ، كلية البترول والتعدين واخيرا كلية العلوم الزراعية والبيئية.
للاطلاع ومتابعة نتيجة كليات جامعة السويس 2017 اضغط هنا >>> http://scuegypt.edu.eg
كليه اداب
الفرقه الثانيه
انتظام
رقم الجلوس ٣٨٨٤
قسم تاريخ
لو سمحتم يا جماعه – نتيجه الترم الاول فى امتحانات دبلومه التربوى لجامعه قناه السويس بالاسماعيليه ظهرت ولا لسه ؟
سامع خبر منتشر جدا ان اللي معمله محضر غش هيشيل الترم كله والله حرام لو كان الكلام ده صح ارجو التوضيح للاهميه وكمان كات فيه لقاء مع رئيس الجامه بالطلاب اللي معملهم محاضر غش واتلغي ارجو الرد ولسيادتكم جزيل الشكر
وعلى فكرة الترم دا كان ضغط كبير علينا فى العريش وخاصا فى الاجواء الى احنا عايشين فيها فنأمل الاسراع فى ظهور النتيجة
النتيجة لسة مظهرتش ودلوقتى بدئت التقديمات طيب مش نعرف الاول النتيجة وبعدين ندخل فى التقديم
ياريت اول ما النتيجه تظهر كليه اداب فرقه الاولي علم اجتماع تكتبولي وشكرا
متي النتيجه العريش
لعلو خير ان شاء اللة