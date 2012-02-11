نتائج امتحانات جامعة قناة السويس

نتيجة كليات جامعة قناة السويس

نتيجة جامعة السويس

السويس – كتبت احلام الجندي

اكد السيد الدكتور رئيس جامعة قناة السويس بان نتائج امتحانات جامعة قناة السويس 2016 – 2017 سوف تظهر خلال ايام بفروع الكليات المختلفة من فرع بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس وكذلك نتائج كليات فرع شمال سيناء العريش.

وتنشر نتيجة جامعة السويس على الانترنت بالموقع الرسمي الموجود رابطه اخر هذا الخبر وسوف يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتائج لكل من كلية العلوم ، الهندسة ، الزراعة ، الطب، الصيدلة، الطب البيطري، التجارة، التربية ، الحقوق ، التربية النوعية ،التربية الرياضية ، كلية التمريض ،كلية التربية الوادي الجديد ، الخدمة الاجتماعية ، الاداب ، الحاسبات و المعلومات ، وكذلك الطب البيطري ، كلية التجارة ، طب الاسنان ، الحاسبات والمعلومات ، الصيدلة ، السياحة والفنادق ، الاداب ، التمريض ، رياض الاطفال ، التربية النوعية ، التربية الرياضية ، كلية البترول والتعدين واخيرا كلية العلوم الزراعية والبيئية.

للاطلاع ومتابعة نتيجة كليات جامعة السويس 2017 اضغط هنا >>> http://scuegypt.edu.eg

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نتائج جامعة قناة السويس 2017 نتيجة الاسماعيلية بورسعيد العريش

11/02/2012 58 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , ,
58 comments
  1. سلامه صلاح محمد عوده 29/06/2017 03:57 -

    كليه اداب
    الفرقه الثانيه
    انتظام
    رقم الجلوس ٣٨٨٤
    قسم تاريخ

  2. حسين أمين 18/03/2017 21:41 -

    لو سمحتم يا جماعه – نتيجه الترم الاول فى امتحانات دبلومه التربوى لجامعه قناه السويس بالاسماعيليه ظهرت ولا لسه ؟

  3. ايمن محمد شوقي ذكي 03/03/2015 16:54 -

    سامع خبر منتشر جدا ان اللي معمله محضر غش هيشيل الترم كله والله حرام لو كان الكلام ده صح ارجو التوضيح للاهميه وكمان كات فيه لقاء مع رئيس الجامه بالطلاب اللي معملهم محاضر غش واتلغي ارجو الرد ولسيادتكم جزيل الشكر

  4. ايمان فروجة العريش 06/10/2014 13:33 -

    وعلى فكرة الترم دا كان ضغط كبير علينا فى العريش وخاصا فى الاجواء الى احنا عايشين فيها فنأمل الاسراع فى ظهور النتيجة 

  5. ايمان فروجة العريش 06/10/2014 13:31 -

    النتيجة لسة مظهرتش  ودلوقتى بدئت التقديمات طيب مش نعرف الاول النتيجة وبعدين ندخل فى التقديم 

  6. mohamed hossam 04/07/2014 04:46 -

    ياريت اول ما النتيجه تظهر كليه اداب فرقه الاولي علم اجتماع تكتبولي وشكرا

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