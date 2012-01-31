نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ 2017 نتائج كل الكليات والفرق

نتيجة جامعة كفر الشيخ
مصريات
ايمن شريف
الان بامكانك معرفة نتائج امتحانات طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، حيث ظهرت نتيجة غالبية الكليات فيها.
ويجري اعلان النتيجة مباشرة من نظام شئون الطلاب الموحد على مستوى الجامعات ( نظام المعلومات الإدارية للجامعات UMIS ) ، وذلك حيث انه قد تم رصد درجات الطلاب مباشرة على برنامج الكنترول الخاص بشئون الطلاب ويتم إعلان نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ، على موقع الجامعة مباشرة، فور اعتمادها الكترونياً.
لمعرفة نتيجة جامعة كفر الشيخ العام الدراسي 2017 لجميع الفرق والكليات
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لو النتيجه ظهرت يا جماعه حد يعرفني بالله عليكو
نتيجه تانيه اداب لغه فرنسيه
نتيجه تانيه اداب فرنسي
أين نتيجة الدبلوم العام تربوي جامعة كفر الشيخ 2016
عاوزه اعرف نتيجه دبلوم عام فرنسى
بالنسبة لدراسات العليا .. اعمل ايه عشان النظام القديم للماجيستير
يا جماعة انا تعبت .. النتيجة بقى
كليه التربيه (((اللغه الانجليزيه))) بجامعه كفر الشيخ الفرقه الرابعه
عاوزه اعرف النتيجه بتاعت لولى نوعيه قسم تكنولوجيا
انا فى الفرقه الرابعه كليه اداب عايزه اعر ف النتيجه كفايه توتر بقا ياريت النتيجه بسرعه…………..
لوسمحتوا نتيجة تربية اساسى انجليزى فرقة اولى ظهرت ولالسة
نتيجة الدبلومة المهنى تربية خاصة هتظهر أمتى
لو سمحتوا نتيجة دبلومة المهنى هتظهر امتى
ممكن ارسال النتيجه علي الاميل
متي نتيجه اولئ تربيه علم النفس
متي ستظهر نتيجه الفرقه الاولي قسم الفلسفه كليه التربيه
امتى هتظهر نتيجة الدبلوم العام
ان شاء الله خير كل تاخير فيه بامر الله خير ان شاء الله الكل ناجح وبتقدير ممتاز كمان ربنا يجعلنا جميعا من الناجحين فى الدنيا والاخره
عاوزه اعرف النتيجة باقه
ياريت لو حد يعرف النيجه يبعت رساله بالموقع
عايزة اعرف نتيجه الدبلومه العام تربوى جامعه كفرالشيخ ظهرت ولا لسه ارجو الرد
ياااااااااااااريت ياجماعه ترفعوا النتيجة بئا الواحد معدش مستحمل التوتر ده ارحمونا بئا دى اخر سنة
اريد معرفة نتيجتى انا فىالدبلومة العام دراسات كفر الشيخ رقم جلوسى 181 ارجوكم ارسلو لى النتيجة