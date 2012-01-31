نتيجة جامعة كفر الشيخ

مصريات

ايمن شريف

الان بامكانك معرفة نتائج امتحانات طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، حيث ظهرت نتيجة غالبية الكليات فيها.

ويجري اعلان النتيجة مباشرة من نظام شئون الطلاب الموحد على مستوى الجامعات ( نظام المعلومات الإدارية للجامعات UMIS ) ، وذلك حيث انه قد تم رصد درجات الطلاب مباشرة على برنامج الكنترول الخاص بشئون الطلاب ويتم إعلان نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ، على موقع الجامعة مباشرة، فور اعتمادها الكترونياً.

لمعرفة نتيجة جامعة كفر الشيخ العام الدراسي 2017 لجميع الفرق والكليات

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نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ 2017 نتائج كل الكليات والفرق