نتيجة جامعة كفر الشيخ

نتيجة جامعة كفر الشيخ 2017

نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ 2017

مصريات

ايمن شريف

الان بامكانك معرفة نتائج امتحانات طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، حيث ظهرت نتيجة غالبية الكليات فيها.

ويجري اعلان النتيجة مباشرة من نظام شئون الطلاب الموحد على مستوى الجامعات ( نظام المعلومات الإدارية للجامعات UMIS  ) ، وذلك حيث انه قد تم رصد درجات الطلاب مباشرة على برنامج الكنترول الخاص بشئون الطلاب ويتم إعلان نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ، على موقع الجامعة مباشرة، فور اعتمادها الكترونياً.

لمعرفة نتيجة جامعة كفر الشيخ العام الدراسي 2017 لجميع الفرق والكليات

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نتيجة امتحانات جامعة كفر الشيخ 2017 نتائج كل الكليات والفرق

31/01/2012 122 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , ,
122 comments
  1. بكر الكردي 07/08/2017 03:50 -

    لو النتيجه ظهرت يا جماعه حد يعرفني بالله عليكو

  2. سمر وائل محمد الحسيني 25/07/2017 09:57 -

    نتيجه تانيه اداب لغه فرنسيه

  3. سمر وائل محمد الحسيني 25/07/2017 09:55 -

    نتيجه تانيه اداب فرنسي

  4. أشرف السرجاني 12/08/2016 17:14 -

    أين نتيجة الدبلوم العام تربوي جامعة كفر الشيخ 2016

  5. شيماء شحاته لملوم 11/08/2016 14:53 -

    عاوزه اعرف نتيجه دبلوم عام فرنسى

  6. وفاء علي 02/07/2015 11:36 -

    بالنسبة لدراسات العليا .. اعمل ايه عشان النظام القديم للماجيستير

  7. وفاء علي 02/07/2015 11:35 -

     يا جماعة انا تعبت .. النتيجة بقى

  8. مي حمدي الخراشي 16/02/2013 19:23 -

    كليه التربيه (((اللغه الانجليزيه))) بجامعه كفر الشيخ الفرقه الرابعه

  9. haderdawoud 15/02/2013 13:56 -

    عاوزه اعرف النتيجه بتاعت لولى نوعيه قسم تكنولوجيا

  10. اميره 27/01/2013 13:54 -

    انا فى الفرقه الرابعه كليه اداب عايزه اعر ف النتيجه كفايه توتر بقا ياريت النتيجه بسرعه…………..

  11. نور الهدى 12/09/2012 20:59 -

    لوسمحتوا نتيجة تربية اساسى انجليزى فرقة اولى ظهرت ولالسة

  12. وفاء 12/08/2012 11:48 -

    نتيجة الدبلومة المهنى تربية خاصة هتظهر أمتى

  13. وفاء 12/08/2012 11:47 -

    لو سمحتوا نتيجة دبلومة المهنى هتظهر امتى

  16. hader 07/08/2012 22:57 -

    متي ستظهر نتيجه الفرقه الاولي قسم الفلسفه كليه التربيه

  17. عبداللطيف 03/08/2012 16:21 -

    امتى هتظهر نتيجة الدبلوم العام

  18. عابرة سبيل 29/07/2012 01:40 -

    ان شاء الله خير كل تاخير فيه بامر الله خير ان شاء الله الكل ناجح وبتقدير ممتاز كمان ربنا يجعلنا جميعا من الناجحين فى الدنيا والاخره

  19. نجلأ ء فتحى النجار 27/07/2012 18:41 -

    عاوزه اعرف النتيجة باقه 

    ياريت لو حد يعرف النيجه يبعت رساله بالموقع 

  20. روضه الجنه 24/07/2012 16:27 -

    عايزة اعرف نتيجه الدبلومه العام تربوى جامعه كفرالشيخ ظهرت ولا لسه ارجو الرد

  21. shyimaa sheib 21/07/2012 15:02 -

    ياااااااااااااريت ياجماعه ترفعوا النتيجة بئا الواحد معدش مستحمل التوتر ده ارحمونا بئا دى اخر سنة

  22. ناصر سلامه1 18/07/2012 11:34 -

    اريد معرفة نتيجتى انا فىالدبلومة العام دراسات كفر الشيخ رقم جلوسى 181 ارجوكم ارسلو لى النتيجة

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