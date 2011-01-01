 

نتيجة جامعة مودرن اكاديمي

نتيجة جامعة مودرن اكاديمي

 

نتيجة جامعة مودرن اكاديمي

مصريات

يعتمد السيد الدكتور نبيل دعبس نتيجة جامعة مودرن اكاديمي في المواد التي امتحنها الطلاب بـ الترم الاول,

وتظهر نتيجة جامعة مودرن اكاديمي على الموقع الرسمي حيث يمكن للطلبة معرفة نتيجة جامعة مودرن اكاديمي وكذلك تقديرات المختلفة وتشمل نتيجة جامعة مودرن اكاديمي ، نتائج اقسام ادارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات و علوم الكمبيوتر .

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نتيجة جامعة مودرن اكاديمي علوم الكمبيوتر ادارة الاعمال و نظم المعلومات

01/01/2011 73 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , ,
73 comments
  1. يحي محمد احمد عبدالله يوسف 22/07/2017 03:27 -

    عايز اعرف نتيجه ربعه نظام عربى الاسم يحي محمد احمد عبدالله يوسف

  2. عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدالحميد على 12/06/2017 11:37 -

    بعد الأذن نتيجة رابعة نظم معلومات عربى

  3. ................... 11/06/2017 00:12 -

    نتيجة الفرقة الأولى نظم ومعلومات عربى ظهرت ولا ياريت الرد ضرورى

  4. بيتر نادر نجيب 21/08/2013 16:50 -

    أنا فى الفرقة الأولى إدارة أعمال وأريد نتيجة التيرم الثانى فورا اليوم علشان أمتحان الدور الثانى وشكرا .

  5. احمد حسين 08/07/2013 15:01 -

    برجاء الاستعلام عن نتيجه اداره اعمال انجليزى 2013 القطاميه

    ارسال اللينك

  6. كريم عبدالله أبوالنصر خليل 28/08/2012 16:58 -

    ارجو منكم ان تعلموني بنتيجة السمر كورس بجامعة مودرن اكاديمي لنظم و معلومات انجليزي الفرقة الرابعة

  8. asry_fasih 12/07/2012 21:15 -

    ارجوا ان تخبرونى ازاى اجيب نتيجة رابعة نظم ومعلومات عربى

  9. محمد سلامة ابراهيم احمد 23/03/2012 22:41 -

    نتيجة سنة اولى نظم ادارية بسرعة

  10. figo 26/11/2011 21:22 -

     جعفر على \سنة رابعة شعبة نظم معلومات 

  11. جعفر على جعفر 26/11/2011 18:08 -

    يا جماعة انا فى سنة رابعة نظم معلومات حد يقولى اجيب النتيجة ازااااااااااااااااااااى

  12. كريم أسامه أبو الفتوح 17/09/2011 19:40 -

    بزنس واداره اعمال سنه ثالثه ياريت بسرعه

  17. ابراهيم محمدالصغير 27/07/2011 00:38 -

    ياجماعه نتيجة رابعه نظم عربى امتى

  18. عمر ابراهيم بخيت 22/07/2011 03:44 -

    عمر الحوت ياريت تبعتولي النتيجه نظم عربي

  20. استوب انا توب 11/04/2011 21:15 -

    عايز اعرف النتيجه امتى

  21. كريم عبد المنعم عبد العزيز 01/04/2011 19:49 -

    ياجماعة نتيجت نظم معلومات عربي مش عارف اجيبها

  22. كريم عبد المنعم عبد العزيز 01/04/2011 19:48 -

    كريم عبد المنعم عبد العزيزhttp://www.masreat.com/نتيجة-جامعة-مودرن-اكاديمي/

  23. ياجماعة بعد ازنكم اجيب نتيجة الترم الاول نظم معلومات اولي عربي ياريت حد ياولي 01/04/2011 19:48 -

    ياجماعة بعد ازنكم اجيب نتيجة الترم الاول نظم معلومات اولي عربي ياريت حد ياوليhttp://www.masreat.com/نتيجة-جامعة-مودرن-اكاديمي/

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