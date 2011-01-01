نتيجة جامعة مودرن اكاديمي

مصريات

يعتمد السيد الدكتور نبيل دعبس نتيجة جامعة مودرن اكاديمي في المواد التي امتحنها الطلاب بـ الترم الاول,

وتظهر نتيجة جامعة مودرن اكاديمي على الموقع الرسمي حيث يمكن للطلبة معرفة نتيجة جامعة مودرن اكاديمي وكذلك تقديرات المختلفة وتشمل نتيجة جامعة مودرن اكاديمي ، نتائج اقسام ادارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات و علوم الكمبيوتر .

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نتيجة جامعة مودرن اكاديمي علوم الكمبيوتر ادارة الاعمال و نظم المعلومات