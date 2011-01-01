نتيجة جامعة مودرن اكاديمي علوم الكمبيوتر ادارة الاعمال و نظم المعلومات

نتيجة جامعة مودرن اكاديمي
مصريات
يعتمد السيد الدكتور نبيل دعبس نتيجة جامعة مودرن اكاديمي في المواد التي امتحنها الطلاب بـ الترم الاول,
وتظهر نتيجة جامعة مودرن اكاديمي على الموقع الرسمي حيث يمكن للطلبة معرفة نتيجة جامعة مودرن اكاديمي وكذلك تقديرات المختلفة وتشمل نتيجة جامعة مودرن اكاديمي ، نتائج اقسام ادارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات و علوم الكمبيوتر .
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عايز اعرف نتيجه ربعه نظام عربى الاسم يحي محمد احمد عبدالله يوسف
بعد الأذن نتيجة رابعة نظم معلومات عربى
نتيجة الفرقة الأولى نظم ومعلومات عربى ظهرت ولا ياريت الرد ضرورى
أنا فى الفرقة الأولى إدارة أعمال وأريد نتيجة التيرم الثانى فورا اليوم علشان أمتحان الدور الثانى وشكرا .
برجاء الاستعلام عن نتيجه اداره اعمال انجليزى 2013 القطاميه
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ارجو منكم ان تعلموني بنتيجة السمر كورس بجامعة مودرن اكاديمي لنظم و معلومات انجليزي الفرقة الرابعة
انا فى صيدلة
ارجوا ان تخبرونى ازاى اجيب نتيجة رابعة نظم ومعلومات عربى
نتيجة سنة اولى نظم ادارية بسرعة
جعفر على \سنة رابعة شعبة نظم معلومات
يا جماعة انا فى سنة رابعة نظم معلومات حد يقولى اجيب النتيجة ازااااااااااااااااااااى
بزنس واداره اعمال سنه ثالثه ياريت بسرعه
no comment
اريد معرفة النتيجة
yyyyyyy
ana3awz a3raf al naega ba3ty
ياجماعه نتيجة رابعه نظم عربى امتى
عمر الحوت ياريت تبعتولي النتيجه نظم عربي
نظم ومعلومات
عايز اعرف النتيجه امتى
ياجماعة نتيجت نظم معلومات عربي مش عارف اجيبها
كريم عبد المنعم عبد العزيزhttp://www.masreat.com/نتيجة-جامعة-مودرن-اكاديمي/
ياجماعة بعد ازنكم اجيب نتيجة الترم الاول نظم معلومات اولي عربي ياريت حد ياوليhttp://www.masreat.com/نتيجة-جامعة-مودرن-اكاديمي/