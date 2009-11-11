نتيجة كادر المعلمين : الجمل : 8.91% نسبة نجاح في المرحلة الثانية نتيجة كادر المعلمين
مصريات
سيد جاد
اعتمد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية – اكاديمية المعلم – نتيجة كادر المعلمين للمعلمين المستجدين للمرحلة الثانية يوم 30 أغسطس 2009 حيث بلغت نسبة النجاح 8.91% من إجمالي الحاضرين 33700 معلم وكان عدد المتقدمين الى اختبارات كادر المعلمين .40100
أكد الوزير أن نسبة الذين لم يصلوا الى حد التمكن في اختبارات كادر المعلمين بلغت 2.8% كالآتي : الذين لم يتمكنوا في مكون واحد “مجال” 2166 معلما بنسبة 4.6% والذين لم يتمكنوا في مكونين “مجالين” 455 معلما بنسبة 4.1% والذين لم يتمكنوا في 3 مكونات “3 مجالات” 138 معلما بنسبة 4,%.
صرح الدكتور محمود عابدين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بأن الوزير وافق علي تسكين الناجحين في نتيجة كادر المعلمين وفق الدرجات التي تقدموا بها أعتباراً من أول ديسمبر ..2009 مؤكداً أن الأكاديمية تستعد الأن لعقد اختبارات الترخيص للمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم يوم الجمعة 20 نوفمبر .2009
تعقد امتحانات كادر المعلمين في الجامعات وتعد أول اختبارات ترخيص مهنة لأول مرة في مصر.
انا محتاج طباعة بطاقة التهنئه لانها فقدة منى
انا ببحث عن نتيجة كادر معلمى الازهر الشريف مفيش حاجة غير موعد التدريب وليس هذا المطلوب لا انها مطلوبة منى فى تقديم اوراقى للترقيات حسب الاعلان التى تم الاعلان عنة فى الجريدة
لقد هنئتني الأكاديمية بنجاحي ولدي شهادة الصلاحية ولكن عندما ادخل كلمة السر الان واسم المستخدم تظهر عفوا هذا المستخدم مغلق الأن فماذا حدث في موقع الأكاديمية ؟؟؟؟؟؟
علما بأن الشهدة متوافر منها نسخة ورقية لدي وقد كانت تفتح عادي
ارجو الاهتمام
هل هناك تسكين فعلاً لهؤلاء أم مجرد قرار للدكتور يسرى الجمل وذهب القرار معه ارجوكم أفيدونا واذا لم يكن هناك تسكين من يحاسب على فاتورة الامتحان التى كلفت الدولة ملايين أم لاحســـــــــــــــــــاب
أفيدونا بالله عليكم فاصبحت الحالة لاتطاق فى ظل الفارق الرهيب فى الدخول بين طبقات موظفى التربية والتعليم وفق الله الدكتور أحمد ذكى بدر
النتيجة
المعلمين
المساعدين
تم فحص الشكوى وجارى تعدلها
نسبة 8.91% هي فعلاً نسبة النجاح الصحيحة ومتي التسكييييييييييييييييييييين الفعلي
تصريحات خليها بالسين هما بيسرحوا واحده شعرها طويل
من الدكتور/يسرى الجمل ان يصرح ويصرح ويصرح ويصرح ومن واجبنا ان نستمع لما يقول
تم اعتماد نتيجه كادر المعلمين 30/8/2009
وعند ادخال بيناتي تظهر رساله (عفواً: هذا المستخدم مغلق الآن )اتمني ان اجد الحل