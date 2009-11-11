نتيجة كادر المعلمين : الجمل : 8.91% نسبة نجاح في المرحلة الثانية نتيجة كادر المعلمين

مصريات

سيد جاد

اعتمد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية – اكاديمية المعلم – نتيجة كادر المعلمين للمعلمين المستجدين للمرحلة الثانية يوم 30 أغسطس 2009 حيث بلغت نسبة النجاح 8.91% من إجمالي الحاضرين 33700 معلم وكان عدد المتقدمين الى اختبارات كادر المعلمين .40100

أكد الوزير أن نسبة الذين لم يصلوا الى حد التمكن في اختبارات كادر المعلمين بلغت 2.8% كالآتي : الذين لم يتمكنوا في مكون واحد “مجال” 2166 معلما بنسبة 4.6% والذين لم يتمكنوا في مكونين “مجالين” 455 معلما بنسبة 4.1% والذين لم يتمكنوا في 3 مكونات “3 مجالات” 138 معلما بنسبة 4,%.

صرح الدكتور محمود عابدين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بأن الوزير وافق علي تسكين الناجحين في نتيجة كادر المعلمين وفق الدرجات التي تقدموا بها أعتباراً من أول ديسمبر ..2009 مؤكداً أن الأكاديمية تستعد الأن لعقد اختبارات الترخيص للمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم يوم الجمعة 20 نوفمبر .2009

تعقد امتحانات كادر المعلمين في الجامعات وتعد أول اختبارات ترخيص مهنة لأول مرة في مصر.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة كادر المعلمين : الجمل : 8.91% نسبة نجاح في المرحلة الثانية نتيجة كادر المعلمين