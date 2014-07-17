نتائج اداب القاهرة

نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة 2017

نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة

مصريات

بعد تصحيح اوراق الاجابة وفحصها ومراجعتها يتم اعلان نتائج امتحانات الطلاب في كلية الاداب بجامعة القاهرة وتتضمن نتيجة اداب القاهرة نتائج كل الاقسام بالكلية سواء قسم تاريخ او قسم اجتماع مع درجات كل المواد وكذلك نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة لمواد التخلف لمعرفتها اضغط هنا:

http://result.arts.cu.edu.eg

من ناحية اخرى اعلنت الجامعة انه يمكن لكل الطلاب المشاركة بالانشطة الاخرى بعد ظهور نتائج امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة اقتناعا بأن دورها لا يقتصر على العلم معرفة فقط ولكن يستلزم تدريب الطلبة على التفكير الحر والناضج.

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نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة 2017 نتائج جميع الاقسام

17/07/2014 4114 تعليق نتائج جامعة القاهرة , , , , , , , , , , , , , ,
4114 comments
  1. خالد ادريس ادم 18/08/2017 22:31 -

    السلام عليكم ورحمه تعال بركاته انا خالد من السودان خريج جامعة الخرطوم قسم الاعلام دبلوم اريد التجسير بكلية الاداب جامعة القاهرة تقديري جيد جدا

  2. ياسمين بشير عبد الحميد 29/06/2017 07:40 -

    تالته فلسفه انتظام ياسمين بشير عبد الحميد 304039

  3. Ahmedali 19/02/2017 18:58 -

    انا نسيت رقم جلوسك ولما بحط الاسم يجبلي مفيش بيانات لهذا الاسم+نتيجه قسم جغرافيا نزلت ولا لا

  4. اسماء محمود احمد حامد 28/12/2016 02:01 -

    عاوزه نتيجه دور ستمبر لقسم تاريخ رابعه

  5. asmaa 04/10/2016 08:20 -

    نتيجه دور سبتمبر امتي لوسمحت لغه عربيه

  6. فاطمة 26/09/2016 01:15 -

    نتيجة دور سبتمبر 2016 ظهرت ولا لسه

  7. ashgan ahmed 20/07/2016 17:55 -

    نتيجة ادب قسم انجليزي ظهرت ولا لسه

  8. ماروووو 20/07/2016 16:58 -

    نتيجه اداب قسم تاريخ جامعه القاهره ظهرت ولا لسه

  9. رمضانجمعه 21/02/2016 23:16 -

    يا جماعه هي اداب لغات شرقيه الدرجه من 100 لكل ماده ولا ايه سنه اولي

  11. بسكوته 15/07/2015 09:56 -

    انا اداب عربى يا جماعه مش عارفه اجيب نتيجتى فيدونى ٨٠٠٢١٤

  12. nada adel 14/07/2015 16:03 -

    هو الموقع بتاع الكلية فيه ايه تقيل وﻻ واقع 
    عايزين نعرف النتيجة موش بيوصل
    تالتة اجتماع

  13. donyaayman 14/07/2015 16:02 -

    يا جماعة قسم اسبانى ظهرت مش عرف اجبه

  14. سلوى سعيد 14/10/2014 12:30 -

    اخبار نتيجه دور سبتمبرقسم لغه عربيه سنه رابعه ايه اللى يعرف يقولى

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