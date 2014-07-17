نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة 2017 نتائج جميع الاقسام

نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة
مصريات
بعد تصحيح اوراق الاجابة وفحصها ومراجعتها يتم اعلان نتائج امتحانات الطلاب في كلية الاداب بجامعة القاهرة وتتضمن نتيجة اداب القاهرة نتائج كل الاقسام بالكلية سواء قسم تاريخ او قسم اجتماع مع درجات كل المواد وكذلك نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة لمواد التخلف لمعرفتها اضغط هنا:
http://result.arts.cu.edu.eg
من ناحية اخرى اعلنت الجامعة انه يمكن لكل الطلاب المشاركة بالانشطة الاخرى بعد ظهور نتائج امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة اقتناعا بأن دورها لا يقتصر على العلم معرفة فقط ولكن يستلزم تدريب الطلبة على التفكير الحر والناضج.
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السلام عليكم ورحمه تعال بركاته انا خالد من السودان خريج جامعة الخرطوم قسم الاعلام دبلوم اريد التجسير بكلية الاداب جامعة القاهرة تقديري جيد جدا
تالته فلسفه انتظام ياسمين بشير عبد الحميد 304039
انا نسيت رقم جلوسك ولما بحط الاسم يجبلي مفيش بيانات لهذا الاسم+نتيجه قسم جغرافيا نزلت ولا لا
عاوزه نتيجه دور ستمبر لقسم تاريخ رابعه
نتيجه دور سبتمبر امتي لوسمحت لغه عربيه
نتيجة دور سبتمبر 2016 ظهرت ولا لسه
نتيجة ادب قسم انجليزي ظهرت ولا لسه
نتيجه اداب قسم تاريخ جامعه القاهره ظهرت ولا لسه
يا جماعه هي اداب لغات شرقيه الدرجه من 100 لكل ماده ولا ايه سنه اولي
نتيجة دور سبتمبر هتظر
انا اداب عربى يا جماعه مش عارفه اجيب نتيجتى فيدونى ٨٠٠٢١٤
هو الموقع بتاع الكلية فيه ايه تقيل وﻻ واقع
عايزين نعرف النتيجة موش بيوصل
تالتة اجتماع
يا جماعة قسم اسبانى ظهرت مش عرف اجبه
اخبار نتيجه دور سبتمبرقسم لغه عربيه سنه رابعه ايه اللى يعرف يقولى