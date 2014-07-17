نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة

مصريات

بعد تصحيح اوراق الاجابة وفحصها ومراجعتها يتم اعلان نتائج امتحانات الطلاب في كلية الاداب بجامعة القاهرة وتتضمن نتيجة اداب القاهرة نتائج كل الاقسام بالكلية سواء قسم تاريخ او قسم اجتماع مع درجات كل المواد وكذلك نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة لمواد التخلف لمعرفتها اضغط هنا:

http://result.arts.cu.edu.eg

من ناحية اخرى اعلنت الجامعة انه يمكن لكل الطلاب المشاركة بالانشطة الاخرى بعد ظهور نتائج امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة اقتناعا بأن دورها لا يقتصر على العلم معرفة فقط ولكن يستلزم تدريب الطلبة على التفكير الحر والناضج.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة كلية الاداب جامعة القاهرة 2017 نتائج جميع الاقسام