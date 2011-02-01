نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة 2017 نتائج الامتحانات الان

نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة
ظهرت خلاص نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة لطلاب انتظام وانتساب وفيها نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة لكل الاقسام من تاريخ وفلسفة واجتماع وعلم نفس وغيره اتعرف حالا على نتيجة اداب المنصورة 2017 وبارك للكل بعد النجاح ومبروك اضغط بس على اللينك تحت عشان تظهرلك نتائج كلية الاداب جامعة المنصورة سواء كنت بتدرس في المقر الاصلي بالمدينة او كنت تابع لفرع دمياط>
|فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ ثانية
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فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ ثالثة
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فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ رابعة
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فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ ثانية
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فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ ثالثة
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فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ رابعة
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تحديث:
يمكن متابعة نتائج كلية الاداب جامعة المنصورة من خلال الرابط الاتي >>>> http://result.mans.edu.eg
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عايزة اعرف النتىجة بسرعة
عايز اعرف نتيجة الترم الاول تانيه اثار اسلاميه لابنتى/ الاء محمد زكى
أولى كلية آداب قسم علم الاجتماع
النتيجة الفرقة الثالثة قسم تاريخ
عاوزه اعرف نتيجتى اولى فلسفه جامعه المنصوره
نتيجه (فرقه اولى قسم جغرافيا )
وياترى هتبان ع النتيجه امتى لما تبخروها الاول
نتيجة ثالثة تار
لو سمحتوا النتيجة بسرعه بليز
تانية لغات شرقيه
ممكن النتيجة بليز
انا اعرف نتيجة تانية كلية اداب المنصورة قسم علم نفس
ربنا يستر