نتائج كلية الاداب جامعة المنصورة 2017 -2018

نتيجة امتحانات كلية الاداب جامعة المنصورة 2017

نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة

ظهرت خلاص نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة لطلاب انتظام وانتساب وفيها نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة لكل الاقسام من تاريخ وفلسفة واجتماع وعلم نفس وغيره اتعرف حالا على نتيجة اداب المنصورة 2017 وبارك للكل بعد النجاح ومبروك اضغط بس على اللينك تحت عشان تظهرلك نتائج كلية الاداب جامعة المنصورة سواء كنت بتدرس في المقر الاصلي بالمدينة او كنت تابع لفرع دمياط>

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ ثانية

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ ثالثة

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتظام/ التاريخ/ رابعة

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ ثانية

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ ثالثة

فرع دمياط/ جامعة المنصورة نتيجة كلية الآداب – دمياط/ انتساب موجه/ تاريخ/ رابعة

=========
تحديث:

يمكن متابعة نتائج كلية الاداب جامعة المنصورة من خلال الرابط الاتي >>>> http://result.mans.edu.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة كلية الاداب جامعة المنصورة 2017 نتائج الامتحانات الان

01/02/2011 862 تعليق نتائج جامعة المنصورة , , , , , , , , , , , , ,
862 comments
  2. محمد زكى محمد 11/05/2017 22:38 -

    عايز اعرف نتيجة الترم الاول تانيه اثار اسلاميه لابنتى/ الاء محمد زكى

  3. احمد محمد السيد النحاس 16/02/2017 19:11 -

    أولى كلية آداب قسم علم الاجتماع

  4. كرم حسن صادق ابوجمرة 22/09/2016 18:22 -

    النتيجة الفرقة الثالثة قسم تاريخ

  5. مروة سمير احمد عواد القاضى 02/09/2015 17:01 -

    عاوزه اعرف نتيجتى اولى فلسفه جامعه المنصوره

  6. هاجر عبد الفتاح محمد عبد العظيم سبع 20/08/2015 03:01 -

    نتيجه (فرقه اولى قسم جغرافيا )

  7. ميرنا مصطفي 12/08/2015 20:38 -

    وياترى هتبان ع النتيجه امتى لما تبخروها الاول 

  9. نورهان احمد لطفي 06/07/2015 23:17 -

    لو سمحتوا النتيجة بسرعه بليز

  10. نورهان احمد لطفي 06/07/2015 23:16 -

    تانية لغات شرقيه
    ممكن النتيجة بليز

  11. hagar mohamed 04/05/2015 12:07 -

    انا اعرف نتيجة تانية كلية اداب المنصورة قسم علم نفس

أضف تعليقاً