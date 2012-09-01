نتيجة جامعة عين شمس كلية الالسن

مصريات – عين شمس – كتبت دينا حامد: يتم ظهور ننائج كلية الالسن جامعة عين شمس للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بعد تصحيح اوراق الامتحانات الترم الثاني واعتمادها من قبل عميد الكلية.

ويستطيع كل طالب رؤية نتائج اقسام كلية الالسن في جامعة عين شمس 2017 بالدخول الى الموقع الالكتروني المبين ادناه وكتابة رقم الجلوس.

ويقدم الموقع كشف كامل بالدرجات بالاسم والتقدير العام لكل من دارسي عربي صيني تشيكي – انجليزي – فرنسي- الماني- عبري- ياباني – كوري – فارسي- روسي- اسباني – تركي – ايطالي.

لمشاهدة نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 اضغط هنا >>> http://alsun.asu.edu.eg/

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نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 نتائج كل الاقسام