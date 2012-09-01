نتيجة جامعة عين شمس كلية الالسن

نتائج امتحانات جامعة عين شمس 2017 كلية الالسن

نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017

مصريات – عين شمس – كتبت دينا حامد: يتم ظهور ننائج كلية الالسن جامعة عين شمس للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بعد تصحيح اوراق الامتحانات الترم الثاني واعتمادها من قبل عميد الكلية.

ويستطيع كل طالب رؤية نتائج اقسام كلية الالسن في جامعة عين شمس 2017 بالدخول الى الموقع الالكتروني المبين ادناه وكتابة رقم الجلوس.

ويقدم الموقع كشف كامل بالدرجات بالاسم والتقدير العام لكل من دارسي عربي صيني تشيكي – انجليزي – فرنسي-  الماني-  عبري-  ياباني – كوري – فارسي-  روسي-  اسباني – تركي – ايطالي.

لمشاهدة نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 اضغط هنا >>> http://alsun.asu.edu.eg/

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نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 نتائج كل الاقسام

01/09/2012 968 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , , , , ,
968 comments
  1. سمر نبيل عبدالحكيم راشد 25/08/2017 20:27 -

    لو سمحتو انا عايزه اعرف نتيجتي انا اداب جامعه عين شمس قسم اعلام ترم سابع

  2. فاطمة احمد عواد محمد الليثى 18/09/2016 00:50 -

    انا لسة جديدة

  3. reham 17/09/2015 05:52 -

    انا طالبه جديده وكتبت في ملف التقديم بريد إلكتروني خاطئ فهل هناك مشكله فى ذلك

  4. جيهان 31/10/2014 15:52 -

    انا يا جماعة ف اداب جغرافيا بس بنها فانا عايزة احول فقالوا ماينفعش ﻻزم كلية غير مناظرة فانا بفكر احول لتجارة عين شمس

  5. شيماء 16/09/2014 00:14 -

    ممكم حد يقولى المجموع التراكمي لقسم اسباني وجيد جدا من كام لان الشهادة المؤقته مش مكنوب فيها

  7. روفيده 29/12/2013 21:01 -

    لوسمحتم ياشباب انا عايزه اعرف الاول على دفعة الفرقه الاولى العام الماضى يعنى اللى هى فرقة تانيه حاليا

  8. للي 27/09/2013 19:34 -

    انا قدمت وكتبت الرغبات ومش عارفه اعرف منين نتيجه التنسيق الداخلي انا جايبه 45 انجليزي و48 ايطالي لو سمحتم حد يرد عليا انا مش عارفه اجيبها خالص

  9. rana 05/08/2013 00:25 -

    انا قبلت فى السن وعايزة ادخل قسم انجليزى 2013 وانا جابية فى الانجليزى 46.5 وجايبة فى المستوى الرفيع انجليزى 8.5 يعنى مجموع الانجليزى بالمستوى 50 هل ممكن يقبلونى فى القسم ولا ايه؟

  10. بسنت 20/07/2013 03:08 -

    لو سمحتم عايزه اعرف القسم الصيني والكوري سهلين ولا لا و الكوري ليه مستقبل في الشغل ولا لا وبالنسبه للرموز في اللغه الصينه والكوريه اعرف احفظهم ولا صعبين

  11. mero 13/04/2013 14:43 -

    بليييز ياجماعة عايزة اعرف حد ف الفرقة الرابعة قسم صيني ضروري اووووووي

  12. حمادة حسين 28/03/2013 08:29 -

    ياجماعة اهم حاجة عدم الاستماع للاخرين كثيرا حتى لا تشتت ذهنيا وتحول من قسم لقسم اخر اومن الكلية دة نصيحة الا ستازالدكتور على الشيخ

  13. حمادة حسين 28/03/2013 08:27 -

    الالسن هى حقا لؤلؤة عين شمس وانا بشكر كل دكاترة قسم روسى على مجهودهم وحسن معاملتهم لنا عن باقى الاقسام  وهذا ليس مجاملة وانما حقا يجب ذكرة لهم بس اللغة الروسية محتاجة شغل بس مع الدكاترة اللى فى القسم ان شاء اللة كلة سهل ومرة اخرة اشكر كل دكاترة ومعيدين قسم اللغة الروسية بالكلية والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

  14. غادة حمدى 07/03/2013 17:47 -

    انا عاوز نتيجة الفرقة الثانية قسم الاسبانى التيرم الاول 

  15. Amr фф 05/03/2013 18:35 -

    انا عاوز درجة الروسى الترم الاول ؟ انا اجيبها منين بس حد يرد عليا عشان مدخشى وادور كتير ……………….

  16. السن اسبانى 03/03/2013 04:51 -

    انا عايز اعرف ارقام جلوس الفرقة الثانية السن اسبانى ضرورى من فاعل خير

  17. السن اسبانى 03/03/2013 04:50 -

    انا عايز اعرف ارقام جلوس الفرقة الثانية السن اسبانى

  18. محمد حسين 03/02/2013 22:08 -

    انا عايز اعرف نتيجة الترم الاول الفرقة الاولى قسم روسى

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