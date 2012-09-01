نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 نتائج كل الاقسام

نتيجة جامعة عين شمس كلية الالسن
مصريات – عين شمس – كتبت دينا حامد: يتم ظهور ننائج كلية الالسن جامعة عين شمس للعام الاكاديمي 2016 – 2017 بعد تصحيح اوراق الامتحانات الترم الثاني واعتمادها من قبل عميد الكلية.
ويستطيع كل طالب رؤية نتائج اقسام كلية الالسن في جامعة عين شمس 2017 بالدخول الى الموقع الالكتروني المبين ادناه وكتابة رقم الجلوس.
ويقدم الموقع كشف كامل بالدرجات بالاسم والتقدير العام لكل من دارسي عربي صيني تشيكي – انجليزي – فرنسي- الماني- عبري- ياباني – كوري – فارسي- روسي- اسباني – تركي – ايطالي.
لمشاهدة نتيجة كلية الالسن جامعة عين شمس 2017 اضغط هنا >>> http://alsun.asu.edu.eg/
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لو سمحتو انا عايزه اعرف نتيجتي انا اداب جامعه عين شمس قسم اعلام ترم سابع
انا لسة جديدة
انا طالبه جديده وكتبت في ملف التقديم بريد إلكتروني خاطئ فهل هناك مشكله فى ذلك
انا يا جماعة ف اداب جغرافيا بس بنها فانا عايزة احول فقالوا ماينفعش ﻻزم كلية غير مناظرة فانا بفكر احول لتجارة عين شمس
ممكم حد يقولى المجموع التراكمي لقسم اسباني وجيد جدا من كام لان الشهادة المؤقته مش مكنوب فيها
اجمل كلية فى مصر
لوسمحتم ياشباب انا عايزه اعرف الاول على دفعة الفرقه الاولى العام الماضى يعنى اللى هى فرقة تانيه حاليا
انا قدمت وكتبت الرغبات ومش عارفه اعرف منين نتيجه التنسيق الداخلي انا جايبه 45 انجليزي و48 ايطالي لو سمحتم حد يرد عليا انا مش عارفه اجيبها خالص
انا قبلت فى السن وعايزة ادخل قسم انجليزى 2013 وانا جابية فى الانجليزى 46.5 وجايبة فى المستوى الرفيع انجليزى 8.5 يعنى مجموع الانجليزى بالمستوى 50 هل ممكن يقبلونى فى القسم ولا ايه؟
لو سمحتم عايزه اعرف القسم الصيني والكوري سهلين ولا لا و الكوري ليه مستقبل في الشغل ولا لا وبالنسبه للرموز في اللغه الصينه والكوريه اعرف احفظهم ولا صعبين
بليييز ياجماعة عايزة اعرف حد ف الفرقة الرابعة قسم صيني ضروري اووووووي
ياجماعة اهم حاجة عدم الاستماع للاخرين كثيرا حتى لا تشتت ذهنيا وتحول من قسم لقسم اخر اومن الكلية دة نصيحة الا ستازالدكتور على الشيخ
الالسن هى حقا لؤلؤة عين شمس وانا بشكر كل دكاترة قسم روسى على مجهودهم وحسن معاملتهم لنا عن باقى الاقسام وهذا ليس مجاملة وانما حقا يجب ذكرة لهم بس اللغة الروسية محتاجة شغل بس مع الدكاترة اللى فى القسم ان شاء اللة كلة سهل ومرة اخرة اشكر كل دكاترة ومعيدين قسم اللغة الروسية بالكلية والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
انا عاوز نتيجة الفرقة الثانية قسم الاسبانى التيرم الاول
انا عاوز درجة الروسى الترم الاول ؟ انا اجيبها منين بس حد يرد عليا عشان مدخشى وادور كتير ……………….
انا عايز اعرف ارقام جلوس الفرقة الثانية السن اسبانى ضرورى من فاعل خير
انا عايز اعرف ارقام جلوس الفرقة الثانية السن اسبانى
انا عايز اعرف نتيجة الترم الاول الفرقة الاولى قسم روسى