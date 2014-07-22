نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس

نتائج كليات البنات جامعة عين شمس 2017

نتيجة امتحانات كلية البنات جامعة عين شمس 2017

لكل الاقسام والفرق والشعب اعلنت نتائج كلية البنات في جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016 – 2017 وذلك بعد التصحيح ورصد الدرجات وخلافه.

وبامكان كل طالبة وكل طالب حالا مشاهدة نتيجة الامتحانات للترم الاول او الترم الثاني اخر العام، بعد ما تضغط على الرابط الي شايفاه تحت وبعدها تكتب رقم الجلوس بس تختار القسم اللي بتنتميو اليه سواء تعليم اساس رياضيات او علوم ، فيزياء وحاسب الي- دراسات وطفولة- رياضة تربوي انجليزي ، العلوم البيولوجية ، رياض الاطفال ، ملابس ونسيج ، علوم فيزيائية ، كيمياء حيوية وتغذية، والفرقة الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة وبعدها تصدر النتائج الخاصة بكل مادة مع تمنياتنا بالتوفيق.

ويمكن الاطلاع  على صفحة النتيجة فور اعتمادها عبر الرابط التالي: http://www.asu.edu.eg

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نتيجة امتحانات كلية البنات جامعة عين شمس 2017 جميع الاقسام

22/07/2014 258 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , ,
258 comments
  1. بسنت السيد صيام كلية البنات فرقه اولى لغه عربية اداب 24/08/2017 23:37 -

    يرجى المساعدة في الحصول على نتيجة الطالبة / بسنت السيد صيام كلية البنات جامعة عين شمس اداب الفرقة الأولى لغة عربية
    الترم الثانى ٢٠١٧
    شاكرين حسن تعاونكم

  2. مزاج الخير 31/07/2016 16:21 -

    ععايزاعرف نتيجةتالتة اداب اجتماع شعبة انثربولوجى كلية البنات عين شمس رقم الجلوس 01005586 انتساب

  3. سامى عطاالله مجاهد 22/07/2016 19:50 -

    من فضلك عاوز أعرف نتيجة رقم الجلوس التالى كلية البنات – عين شمس1328094

  4. نرمين ابراهيم عرابى 27/06/2016 11:14 -

    نتيجة الدبلومة العامة فى التربية نظام العام الواحد هتظهر امتى

  5. اسماعيل 24/07/2015 17:48 -

    عايز اعرف نتيجة الفرقه الثانيه اداب جغرافيا حاتنزل امتى على النت ياجماعه علشان دى اتاخرت جدا من فضلكم حد يرد ويفيدنا علشان دى بنتى الكبيره

  7. انغام محمد 23/07/2015 15:46 -

    نتيجه الفرقه التانيه لقسم اجتماع

  8. انغام محمد 23/07/2015 15:45 -

    لوسمحت عاوزة اعرفه نتيجه الفرقه التانيه هتظهر امتى  لقسم اجتماع شعبه ادبى

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