نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس

لكل الاقسام والفرق والشعب اعلنت نتائج كلية البنات في جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016 – 2017 وذلك بعد التصحيح ورصد الدرجات وخلافه.

وبامكان كل طالبة وكل طالب حالا مشاهدة نتيجة الامتحانات للترم الاول او الترم الثاني اخر العام، بعد ما تضغط على الرابط الي شايفاه تحت وبعدها تكتب رقم الجلوس بس تختار القسم اللي بتنتميو اليه سواء تعليم اساس رياضيات او علوم ، فيزياء وحاسب الي- دراسات وطفولة- رياضة تربوي انجليزي ، العلوم البيولوجية ، رياض الاطفال ، ملابس ونسيج ، علوم فيزيائية ، كيمياء حيوية وتغذية، والفرقة الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة وبعدها تصدر النتائج الخاصة بكل مادة مع تمنياتنا بالتوفيق.

ويمكن الاطلاع على صفحة النتيجة فور اعتمادها عبر الرابط التالي: http://www.asu.edu.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة امتحانات كلية البنات جامعة عين شمس 2017 جميع الاقسام