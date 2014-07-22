نتيجة امتحانات كلية البنات جامعة عين شمس 2017 جميع الاقسام

نتيجة كلية البنات جامعة عين شمس
لكل الاقسام والفرق والشعب اعلنت نتائج كلية البنات في جامعة عين شمس للعام الدراسي 2016 – 2017 وذلك بعد التصحيح ورصد الدرجات وخلافه.
وبامكان كل طالبة وكل طالب حالا مشاهدة نتيجة الامتحانات للترم الاول او الترم الثاني اخر العام، بعد ما تضغط على الرابط الي شايفاه تحت وبعدها تكتب رقم الجلوس بس تختار القسم اللي بتنتميو اليه سواء تعليم اساس رياضيات او علوم ، فيزياء وحاسب الي- دراسات وطفولة- رياضة تربوي انجليزي ، العلوم البيولوجية ، رياض الاطفال ، ملابس ونسيج ، علوم فيزيائية ، كيمياء حيوية وتغذية، والفرقة الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة وبعدها تصدر النتائج الخاصة بكل مادة مع تمنياتنا بالتوفيق.
ويمكن الاطلاع على صفحة النتيجة فور اعتمادها عبر الرابط التالي: http://www.asu.edu.eg
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يرجى المساعدة في الحصول على نتيجة الطالبة / بسنت السيد صيام كلية البنات جامعة عين شمس اداب الفرقة الأولى لغة عربية
الترم الثانى ٢٠١٧
شاكرين حسن تعاونكم
ععايزاعرف نتيجةتالتة اداب اجتماع شعبة انثربولوجى كلية البنات عين شمس رقم الجلوس 01005586 انتساب
من فضلك عاوز أعرف نتيجة رقم الجلوس التالى كلية البنات – عين شمس1328094
نتيجة الدبلومة العامة فى التربية نظام العام الواحد هتظهر امتى
عايز اعرف نتيجة الفرقه الثانيه اداب جغرافيا حاتنزل امتى على النت ياجماعه علشان دى اتاخرت جدا من فضلكم حد يرد ويفيدنا علشان دى بنتى الكبيره
رقم الجلوس ١٣٢٠٣٥٥
نتيجه الفرقه التانيه لقسم اجتماع
لوسمحت عاوزة اعرفه نتيجه الفرقه التانيه هتظهر امتى لقسم اجتماع شعبه ادبى