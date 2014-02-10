موقع نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2017 نتائج جميع الفرق الان

نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة

اعلن مكتب شئون الطلاب بالجامعة انه خلال هذا الاسبوع سوف تعلن نتائج كلية التجارة جامعة القاهرة ولكن لن تظهر نتيجة كلية التجارة في جامعة القاهرة لجميع الفرق : الفرقة الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الفرقة الرابعة ، وكذلك نتائج كيلة تجارة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بوقت واحد التي من المزمع ان تظهر بوقت لاحق.

وبامكان الطلاب الان معرفة نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة 2017 الترم الاول او الثاني للتعليم المفتوح من خلال موقع نتائج امتحانات كلية التجارة لجامعة القاهرة وهو نفسه الخاص بعرض نتائج جميع الاقسام اضغط على الرابط التالي وشاهد درجات نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة بالاسم و برقم الجلوس الان بالغضط على هذا الرابط المختصر >>> http://j.gs/1t0h

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