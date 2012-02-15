نتيجة كلية التجارة جامعة بنها

نتائج كلية التجارة جامعة بنها

نتيجة كلية التجارة جامعة بنها، نتائج جميع الفرق والاقسام

مصريات – بنها – كتبت جميلة السيد:

ينتظر طلبة كلية التجارة في جامعة بنها الاعلان عن نتيجة امتحانات الترم الثاني 2017 سواء الفرقة الاولى او الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة والرابعة كذلك فيما يخص نتائج كلية التجارة جامعة بنها التعليم المفتوح لكافة الفصول الدراسية من الاول للثامن .. وايضا نتيجة التخلفات .

وسوف يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتيجة فور انتهاء تصحيح الاوراق واعتمادها من قبل عميد كلية التجارة ورئيس جامعة بنها ..

ويمكن الوصول الان ومتابعة نتيجة جامعة بنها كلية التجارة والاطلاع عليها في الكليات مباشرة

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نتيجة كلية التجارة جامعة بنها 2017 نتائج جميع الفرق

15/02/2012 34 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , ,
34 comments
  1. محمد الطيب 30/07/2017 15:41 -

    النتيجة أمتى يا شباب لو سمحتوا

  2. احمد النادى 03/03/2014 20:53 -

    امتى هاتظهر نتيجة كلية التجارة جامعة بنها

  3. اسماعيل 13/04/2013 14:02 -

    النتيجة فين يا جماعة ياناس حد ينجدنا يا ناس ارجوكم

  4. سعيد زايد 07/04/2013 17:58 -

    انا نفس اعرف النتيجه هتبان اصل انا زهقت بصراحه

  5. منه الله 27/03/2013 22:20 -

    انا عايزه نتيجه كليه تجاره اسكندريه فرع مطروح الفرقه الرابعه

  6. محمد 18/02/2013 13:14 -

    عايز نتيجتى كلية التجاره عين شمس

  7. احمد موسى 15/02/2013 17:52 -

    نتجة الترم الاول كلية تجارة تعليم مفتوح (التسويق ظهرة)

  8. مرمر 23/09/2012 11:59 -

    انا عايزة اعرف ايه هو الحد الادني لطلبة علمي للتقديم في تجارة انجايزي

  9. محمود عبد النبي ابراهيم ابراهيم 16/08/2012 00:38 -

    عايز نتيجتي في كليه التجاره جامعه بنها

  10. nabilhulk 14/08/2012 23:19 -

    لو سمحتم انا عاوز نتيجه الفرقه الاولي تجاره الترم التاني بليييييزززز ارجوكم 

  11. رقية 13/08/2012 22:29 -

    يا ريت تظهروا نتيجة الفرقة الاولى فى اقرب وقت ممكن ولكم جزيل الشكر

  12. مروة يحيى عبدالرحمن 12/08/2012 20:46 -

    لو سمحتوا انا كلية تجارة الفرقة الرابعة عوزة اعرف نتيجتى

  14. س ي د 09/08/2012 02:16 -

    عاوز نتيجة كلية التجارة لتعليم المفتوح مستوى اول فصل دراسى ثانى 4735

  15. احمد دغيدى 06/08/2012 12:52 -

    ممكن حد يوصلنى ازاى اعرف النتجة بتاع الفرقة الرابعة انتظام

  16. هنا 03/08/2012 05:38 -

    اين نتيجة كلية التربيه النوعيه الفرقه الرابعه

  17. ابو سعد سعداوي 02/08/2012 23:59 -

    عاوز نتيجه الترم الاول تسويق برنامج التعليم المفتوح

  18. احمد سعيد 30/07/2012 19:28 -

    كان يوم اسود يوم مادخلت الكليه الفقر دى فين النتيــــــــــجه

  19. ريري 29/07/2012 18:16 -

    ياجماعة عايزين النتيجة كدة حرام

  20. محمد رأفت 10/07/2012 03:11 -

    نتيجة الترم الاول كلية الحقوق مفتوح رقم الجلوس 5052

  24. السيد احمد 03/07/2012 19:46 -

    انا عايز النتيجة بسرعة جدا

  25. السيد احمد 03/07/2012 19:45 -

    انا عاوز نتيجة الفرقة الثانية

  26. على 09/05/2012 15:08 -

    اريد نتيجة كلية التجارة الفرقه الثانيه الترم الاول جامعة بنها

  27. hassan mostafa 04/05/2012 19:41 -

    ربنا ىسهلنا و نخفى منها بقه

  28. hassan mostafa 04/05/2012 19:40 -

    ربنا ىخلىلنا العمىد ىاجماعه كل سنه ما نعرفشى احنا ناجحىن ولا ساقطىن الا اخر السنه

  30. menah 19/04/2012 22:39 -

    انا رقم جلوسى 712عاوزه رقم جلوسى لو سمحتو

  32. al jokar 13/04/2012 01:10 -

    انا رقم جلوسى 1781لما تطلع ياريت تقولولى

  34. اجلال او الفضل عد العال 04/03/2012 18:59 -

    انا عاوز النتيجه بتاعه جامعه التجاره

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