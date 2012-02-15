نتيجة كلية التجارة جامعة بنها

مصريات – بنها – كتبت جميلة السيد:

ينتظر طلبة كلية التجارة في جامعة بنها الاعلان عن نتيجة امتحانات الترم الثاني 2017 سواء الفرقة الاولى او الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة والرابعة كذلك فيما يخص نتائج كلية التجارة جامعة بنها التعليم المفتوح لكافة الفصول الدراسية من الاول للثامن .. وايضا نتيجة التخلفات .

وسوف يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتيجة فور انتهاء تصحيح الاوراق واعتمادها من قبل عميد كلية التجارة ورئيس جامعة بنها ..

ويمكن الوصول الان ومتابعة نتيجة جامعة بنها كلية التجارة والاطلاع عليها في الكليات مباشرة



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نتيجة كلية التجارة جامعة بنها 2017 نتائج جميع الفرق