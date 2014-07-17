نتيجة كلية التجارة جامعة حلوان 2017 نتائج الترم الاول/الثاني

نتيجة كلية التجارة جامعة حلوان

ايمن شريف

اخيرا وبعد طول انتظار تم اعتماد نتائج امتحانات كلية التجارة جامعة حلوان وقد قام عميد كلية التجارة بالتوقيع على الموافقة على اعلان وعرض نتائج كلية التجارة للعام الدراسي الحالي جامعة حلوان بعد رصد الدرجات وتصحيح الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول وكذلك الثاني.

ولمعرفة نتيجة كلية التجارة بجامعة حلوان اضغط على الرابط المختصر هذا ويؤدي الى صفحة النتائج بالموقع الرسمي للجامعة >>>> http://j.gs/bUy

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