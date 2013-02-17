نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

نتائج طلاب كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017

نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017

مصريات – الاسكندرية – كتبت منة عباس: لكل اللي بيبحث عن نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية سواء للتعليم المفتوح او العام وكذلك نتيجة الليسانس اعرف كل اخبار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 الترم الاول او الترم الثاني لجميع الفرق والشعب : الفرقة الاولى – الفرقة الثانية – الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة من موقع نتائج حقوق الاسكندرية.

سواء كنت بتدرس حقوق باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية او تعليم مفتوح بما فيها نتيجة الليسانس او قسم الدراسات العليا وكمان ظهرت دلوقتي نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية للتخلفات والخريجين لكل الفرق.

اضغط هنا لمعرفة نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية >>> http://au.alexu.edu.eg/StudentServices/Exam-Results

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نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 نتائج تعليم مفتوح وعام

17/02/2013 950 تعليق نتائج جامعة الاسكندرية , , , , , , , , , , , , , ,
950 comments
  1. أسامة كمال 17/07/2017 22:39 -

    عاوز أعرف أكشف على نتيجة الفرقة الثالثة حقوق اسكندريه 2017 ورقم الجلوس 9903305

  2. أسامة كمال 17/07/2017 22:37 -

    عاوز أعرف أكشف على نتيجة الفرقة الثالثة حقوق اسكندريه 2017

  3. زيدون رعد حسن 21/09/2016 11:07 -

    السلام عليكم
    اريدنتيجة السنة الأولى للماجستير لكلية الحقوق لعام2016

  4. مجمد جسنة 03/08/2016 13:25 -

    اين اجد نتيجة ثانية جفوق انجتيزى

  9. ندى مجدى عبد الستار 10/08/2015 15:53 -

    امتى موعد ظهور كليه الحقوق بقى

  10. هيام 10/08/2015 15:11 -

    ممكن لو سمحتم تظهروا نتيجة الفرقة الاولى باكبر سرعة ممكنه بالنسبالكم “وربنا يعينكم على ضغط الشغل الى عندكم “

  11. ضحية برود الاعصاب 10/08/2015 15:04 -

    لو سمحتم حد يقولنا امتى نتيجة الفرقة الاولى حتظهر

  12. ابو احمد الاسكندراني 25/07/2015 14:05 -

    بكل صراحة هناك كمية حقد وكره لا حدود لهما من قبل اساتذة الجامعة ضد طلاب التعليم المفتوح والكره المفضوح يتبين من وجود كمية كبيرة من العاطلين بالكلية تم دفعهم لمراقبة لجان الامتحانات يعني شاهدت لجنة مكونة من 16 طالب عين لها حوالي 8 مراقبين في منتهي قلة الادب ليس كلهم ولكن هناك واحد منهم اكثر بذائة والأخر صوته يقلق النملة في منامها اي صوته عالى علشان يبين للجنة انه راجل قوي مع ان الذين يؤدون الاختبار احسن منه مركزا واعلى منه ماديا …….. كذلك هناك استاتذة فلاحين يتعمدون ترسيب الطالب مرات كثيرة علشان يتضطر ان يعوض المادة في السمر ويدفع امولاً اخرى لتعود على هؤلاء المنتسبون للجامعة بالفائدة ……. لابد من تنقية اجواء التعليم من هؤلاء والله الغالب على كل حال وحسبي الله ونعم الوكيل في الاساتذة والعاطلين المتنطعين بالجامعة

  13. سامح زغلول أبو ياسمين 27/06/2015 14:40 -

    عاوز أعرف نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندريه التعليم المفتوح بمطروح ورقم الجلوس 42051

  14. عبدالرازق حسين 31/03/2015 22:15 -

    يا جماعه الخير انا تعبت من دراسه القانون العام …لي حوالي اربع فصول دراسيه في ماده القانون الدولي العام وعلى ماده واحده دفعت اكثر من 2200 استرليني ولم اوفق فيها ايش العمل بدات الدراسه من فصل الربيع 2012 وحتى هذه الحظه لم استطيع الحصول على درجه النجاح في القانون الدولي ورقم الجلوس هو 1784 ياريت الدكتور مصطفي فؤاد دكتور الماده ينظر الينا برحمه وشفقه لاني من ليبيا ومعش عرفت كيف نرجع مره اخره الى الاسكندريه لغرض دراسه هذه الماده المعقده التي اتعبتني..على الرغم اني اجتزت كل المواد بعد معناه شديده

  15. محمد رضا طاهر 04/03/2015 13:25 -

    نتيجة حقوق تعليم مفتوح 
    43663

  16. اسراء محمد حسنى 01/03/2015 18:04 -

    11076

    مطلوب نتيجة سنه اولى حقوق تعليم مفتوح …وشكراااا

  17. ahmed yahia 01/03/2015 01:11 -

    نتيجة حقوق اسكندرية تعليم مفتوح2014  2015 فيييييييييين

  18. نشوي عبد الحليم محمد 01/03/2015 01:05 -

    رقم الجلوس ١١٥٥٣ 
    تعليم مفتوح فرقة اولي 

  21. محمد حامد عوض مستور 22/09/2013 10:11 -

    انا  اولى حقوق اسكندريه 
    ياريت حد يجبلى النتيجه 

  22. محمد حامد عوض مستور 22/09/2013 10:10 -

    اتمنى اي حد يجبلى النتيجه

  23. محمد حامد عوض مستور 22/09/2013 01:37 -

    عايز اعرف نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية من فضلكم

  24. محمد يحيى حسين سويلم 20/09/2013 00:35 -

    نتجية المرحلة الثالثة انتساب موجة كلية الحقوق

  25. ابى لهب 15/09/2013 12:24 -

    ننتيجه الفرقه الثانيه تعليم مفتوح ياكافر هتطلع امتى

  26. طالب نفسوا يعرف النتيجة 15/09/2013 11:00 -

    بجد ربنا ينتقم منكوا كل دو وقت علشان تطلعوا النتيجه الفرقة الثانيه داحنا تعبنا من حرق الاعصاب بجد قمه الاستهتار السنه الجديد جتا خلاص روحوا ربنا ينتقم منكوا

  27. نادر ميمى 12/09/2013 20:23 -

    والله حرام بجد العام الدراسى الجديد بدأ ….مش عارف انا داخل تانية وللا هابقى معيد فى الكلية

  28. عمرو 12/09/2013 13:24 -

    حسبى الله ونعم الوكيل طلعوا نتجه ثانيه حرام عليكوا

  29. بيسو النوبى 12/09/2013 01:11 -

    نتيجه حقوق الفرقه الاولى على النعمه امى فضحانى عليها انجزوا بقى اجدعان هو فى كده انتوا هتزلونا عشانها طب مش عايزها يلا

  30. رضوه 10/09/2013 23:31 -

    ارحموووووووووووووووووووووووووونا وطلعوا نتيجه سنه تانيه حقوق انا والله تعبت منكم يا كفره

  31. ahmed salah 10/09/2013 21:12 -

    انا جبت النتيجة يا جماعة …. بس صراحة جبتها بمعنى مفهوم الكوسة

  32. ana aslan banota cute 09/09/2013 00:12 -

    عايزة اعرف نتيجة اخى كلية الحقوق الفرقة الاولى حرام عليكم السنة الجديدة بدات والنتيجة لسة ماظهرتش

  33. اية مصطفي 08/09/2013 23:32 -

    انارقم جلوسي 21460 الفرقة الثانية عايزة النتيجة

  34. ana aslan banota cute 07/09/2013 00:30 -

    لو سمحتم اريد ان اعرف نتيجة الفرقة الاولى

  35. منار 04/09/2013 01:02 -

    عاوزه نتيجه كليه الحقوق الفرقه الاوله رقم جلوسى 4352

  37. اسلام عبد المعيم صابر على 26/08/2013 04:30 -

    نتيج الفرقة الاولى

  38. عبدالله 26/08/2013 02:12 -

    انا رقم جلوسي 21918 الفرقه التانيه عاوز اعرف النتيجه علشان اتخنقت

  39. ayoush 17/08/2013 22:14 -

    يا ناس بجد حرام عليكو كل الكليات نتيجتها ظهرت الا احنا ايه اللي احنا في ده وزعلنين ان الناس واخده فكرة غلط عن الكلية دي والله عندهم حق منتهى اللعب بالأعصاب وزيادة الضغط عليها والله حرام اللي بتعملوه فينا دا هتبقوا انتو واللي بيحصل في البلد كمان 

  40. smsem 11/08/2013 00:00 -

    انا عاوزة اعرف نتيجه الحقوق نزلت ولا لأ 2013

  42. دورا احمد 26/07/2013 16:02 -

    هى نتيجة الفرقة الاولي 2013 حقوق اسكندرية نزلت ولالا ؟؟؟؟

  43. ربنا ينجحك يا محمد 19/07/2013 16:42 -

    أتتمنى النجاح لابناء مطروح اللى فى جامعه اسكندريه

  44. hany 15/07/2013 13:18 -

    ظلمونا بظهور النتيجة الترمين مع بعض

  45. soma 25/04/2013 10:54 -

    اتقوا اللة واظهروا النتيجة احنا مش عيال صغيرة

  46. ola 16/04/2013 23:23 -

    ربنا معاكــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــارب جميعـــــــا

    انا ان شاء الله السنه الجايه حقوق معاكم

    طالــــــبه ثانويه عامــــــه

  47. عمرو الكاشف 17/03/2013 20:15 -

    الخيره فى ما اختاره الله

  48. عبدالمجيد جمعة عبدالله 11/03/2013 06:20 -

    عايز نتيجه امتحانات الصف الاول اولى تانى ترم معاكس فرع مطروح ((126))

  49. محمد عبدالمقصود محمد 07/03/2013 23:31 -

    نتيجه كليه الحقوق وحدة التعليم المفتوح الفرقة الثانيه الترم الاول

  50. محمد محمود 07/03/2013 21:32 -

    لو سحتوا عايزة اعرف النتيجة ورقم الجلوس 11600

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