نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 نتائج تعليم مفتوح وعام

نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية
مصريات – الاسكندرية – كتبت منة عباس: لكل اللي بيبحث عن نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية سواء للتعليم المفتوح او العام وكذلك نتيجة الليسانس اعرف كل اخبار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 الترم الاول او الترم الثاني لجميع الفرق والشعب : الفرقة الاولى – الفرقة الثانية – الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة من موقع نتائج حقوق الاسكندرية.
سواء كنت بتدرس حقوق باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية او تعليم مفتوح بما فيها نتيجة الليسانس او قسم الدراسات العليا وكمان ظهرت دلوقتي نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية للتخلفات والخريجين لكل الفرق.
اضغط هنا لمعرفة نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية >>> http://au.alexu.edu.eg/StudentServices/Exam-Results
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عاوز أعرف أكشف على نتيجة الفرقة الثالثة حقوق اسكندريه 2017 ورقم الجلوس 9903305
عاوز أعرف أكشف على نتيجة الفرقة الثالثة حقوق اسكندريه 2017
السلام عليكم
اريدنتيجة السنة الأولى للماجستير لكلية الحقوق لعام2016
اين اجد نتيجة ثانية جفوق انجتيزى
كلية تربية هتظهر امتي
انا عوزه اعرف هتظهر امتى
عايزه نتيجه 2 كليه حقوق
جزاكم الله خيرا
امتى موعد ظهور كليه الحقوق بقى
ممكن لو سمحتم تظهروا نتيجة الفرقة الاولى باكبر سرعة ممكنه بالنسبالكم “وربنا يعينكم على ضغط الشغل الى عندكم “
لو سمحتم حد يقولنا امتى نتيجة الفرقة الاولى حتظهر
بكل صراحة هناك كمية حقد وكره لا حدود لهما من قبل اساتذة الجامعة ضد طلاب التعليم المفتوح والكره المفضوح يتبين من وجود كمية كبيرة من العاطلين بالكلية تم دفعهم لمراقبة لجان الامتحانات يعني شاهدت لجنة مكونة من 16 طالب عين لها حوالي 8 مراقبين في منتهي قلة الادب ليس كلهم ولكن هناك واحد منهم اكثر بذائة والأخر صوته يقلق النملة في منامها اي صوته عالى علشان يبين للجنة انه راجل قوي مع ان الذين يؤدون الاختبار احسن منه مركزا واعلى منه ماديا …….. كذلك هناك استاتذة فلاحين يتعمدون ترسيب الطالب مرات كثيرة علشان يتضطر ان يعوض المادة في السمر ويدفع امولاً اخرى لتعود على هؤلاء المنتسبون للجامعة بالفائدة ……. لابد من تنقية اجواء التعليم من هؤلاء والله الغالب على كل حال وحسبي الله ونعم الوكيل في الاساتذة والعاطلين المتنطعين بالجامعة
عاوز أعرف نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندريه التعليم المفتوح بمطروح ورقم الجلوس 42051
يا جماعه الخير انا تعبت من دراسه القانون العام …لي حوالي اربع فصول دراسيه في ماده القانون الدولي العام وعلى ماده واحده دفعت اكثر من 2200 استرليني ولم اوفق فيها ايش العمل بدات الدراسه من فصل الربيع 2012 وحتى هذه الحظه لم استطيع الحصول على درجه النجاح في القانون الدولي ورقم الجلوس هو 1784 ياريت الدكتور مصطفي فؤاد دكتور الماده ينظر الينا برحمه وشفقه لاني من ليبيا ومعش عرفت كيف نرجع مره اخره الى الاسكندريه لغرض دراسه هذه الماده المعقده التي اتعبتني..على الرغم اني اجتزت كل المواد بعد معناه شديده
نتيجة حقوق تعليم مفتوح
43663
11076
مطلوب نتيجة سنه اولى حقوق تعليم مفتوح …وشكراااا
نتيجة حقوق اسكندرية تعليم مفتوح2014 2015 فيييييييييين
رقم الجلوس ١١٥٥٣
تعليم مفتوح فرقة اولي
عايزه اعرف النتيجه
عايزه اعرف النتيجة
انا اولى حقوق اسكندريه
ياريت حد يجبلى النتيجه
اتمنى اي حد يجبلى النتيجه
عايز اعرف نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية من فضلكم
نتجية المرحلة الثالثة انتساب موجة كلية الحقوق
ننتيجه الفرقه الثانيه تعليم مفتوح ياكافر هتطلع امتى
بجد ربنا ينتقم منكوا كل دو وقت علشان تطلعوا النتيجه الفرقة الثانيه داحنا تعبنا من حرق الاعصاب بجد قمه الاستهتار السنه الجديد جتا خلاص روحوا ربنا ينتقم منكوا
والله حرام بجد العام الدراسى الجديد بدأ ….مش عارف انا داخل تانية وللا هابقى معيد فى الكلية
حسبى الله ونعم الوكيل طلعوا نتجه ثانيه حرام عليكوا
نتيجه حقوق الفرقه الاولى على النعمه امى فضحانى عليها انجزوا بقى اجدعان هو فى كده انتوا هتزلونا عشانها طب مش عايزها يلا
ارحموووووووووووووووووووووووووونا وطلعوا نتيجه سنه تانيه حقوق انا والله تعبت منكم يا كفره
انا جبت النتيجة يا جماعة …. بس صراحة جبتها بمعنى مفهوم الكوسة
عايزة اعرف نتيجة اخى كلية الحقوق الفرقة الاولى حرام عليكم السنة الجديدة بدات والنتيجة لسة ماظهرتش
انارقم جلوسي 21460 الفرقة الثانية عايزة النتيجة
لو سمحتم اريد ان اعرف نتيجة الفرقة الاولى
عاوزه نتيجه كليه الحقوق الفرقه الاوله رقم جلوسى 4352
اريد النتيجة هل هى بانت
نتيج الفرقة الاولى
انا رقم جلوسي 21918 الفرقه التانيه عاوز اعرف النتيجه علشان اتخنقت
يا ناس بجد حرام عليكو كل الكليات نتيجتها ظهرت الا احنا ايه اللي احنا في ده وزعلنين ان الناس واخده فكرة غلط عن الكلية دي والله عندهم حق منتهى اللعب بالأعصاب وزيادة الضغط عليها والله حرام اللي بتعملوه فينا دا هتبقوا انتو واللي بيحصل في البلد كمان
انا عاوزة اعرف نتيجه الحقوق نزلت ولا لأ 2013
رقم جلوسى 12152
هى نتيجة الفرقة الاولي 2013 حقوق اسكندرية نزلت ولالا ؟؟؟؟
أتتمنى النجاح لابناء مطروح اللى فى جامعه اسكندريه
ظلمونا بظهور النتيجة الترمين مع بعض
اتقوا اللة واظهروا النتيجة احنا مش عيال صغيرة
ربنا معاكــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــارب جميعـــــــا
انا ان شاء الله السنه الجايه حقوق معاكم
طالــــــبه ثانويه عامــــــه
الخيره فى ما اختاره الله
عايز نتيجه امتحانات الصف الاول اولى تانى ترم معاكس فرع مطروح ((126))
نتيجه كليه الحقوق وحدة التعليم المفتوح الفرقة الثانيه الترم الاول
لو سحتوا عايزة اعرف النتيجة ورقم الجلوس 11600