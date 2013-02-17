نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

مصريات – الاسكندرية – كتبت منة عباس: لكل اللي بيبحث عن نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية سواء للتعليم المفتوح او العام وكذلك نتيجة الليسانس اعرف كل اخبار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 الترم الاول او الترم الثاني لجميع الفرق والشعب : الفرقة الاولى – الفرقة الثانية – الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة من موقع نتائج حقوق الاسكندرية.

سواء كنت بتدرس حقوق باللغة الانجليزية او الفرنسية او العربية او تعليم مفتوح بما فيها نتيجة الليسانس او قسم الدراسات العليا وكمان ظهرت دلوقتي نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة الاسكندرية للتخلفات والخريجين لكل الفرق.

اضغط هنا لمعرفة نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية >>> http://au.alexu.edu.eg/StudentServices/Exam-Results

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نتيجة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 2017 نتائج تعليم مفتوح وعام