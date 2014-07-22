موقع نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس 2017 نتائج الامتحانات

نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس
كانت نتائج كلية الحقوق عين شمس سابقاً تطلب شراء كارت خاص لاظهار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة عين شمس سعره تقريبا 5 جنيه من مقر الكلية.
بعد ذلك يجب الدخول على رابع الموقع المخصص الموجود ادناه وهذا ينطبق على كل الشعب سواء الشعبة الانجليزية او الشعبة الفرنسية والفرق : الفرقة الاولى ، الفرقة الثانية ، الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة.
وكذلك فيما يخص نتيجة حقوق جامعة عين شمس التعليم المفتوح او نتائج التخلفات وكذلك نتائج الدراسات العليا يمكن معرفتها احيانا مجاناً.
للاستعلام عن النتيجة بالاسم او برقم الجلوس اضغط هنا >>> http://www.lawshams.com/Arabic/natiga
وبعد ما تدخل بتحط رقم الجلوس ورقم الكارت اللي اشتريته عشان تظهرلك نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس والف مبروك لكل الناجحين
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
لو سمحت احنا عايزين نعرف النتيجه مفيش سبب مقنع يخلي النتيجه متظهرش لحد دلوقتي ولو في سبب ياريت الناس تعرفه
رقم الجلوس :1772
لو سمحت نتيجة سنه رابعه ظهرت ولا اسه
نتيجه الترم السادس ٢٠١٧ حقوق جامعه مفتوحه ظهرت
ياريت حد يجبلي نتيجة سنه 4 باسم محمد احمد بركات انتظام اكون شاكرة جدا
نتيجة دور اكتوبر دبلومة متى حتطلع ممكن حد يفدني عين شمس
ممكن اعرف النتيجة دبلوم خاص كلية القانون عين شمس لدور اكتوبر 2016 رقم الجلوس 1211شاكرة لكم حسن تعاونكم
لوسمحتم ممكن تفيدوني نتيجة الدبلوم الخاص دراسات عليا كلية الحقوق عين شمس طلعت والا لسى دور اكتوبر 2016lمع جزيل الشكر
عاوز اعرف نتيجتي الفرقه الثالثه حقوق جامعه عين شمس رقم الجلوس27441
عاوز نتبجه / محمد خالد جاب الله حامد / 41852
عايز النتيجه ضرورى
عوز نتيجة 41070 الفرقة الاولى من فضلكم
ياريت نتيجة الطالب احمد عصام محمد حسني توفيق الفرقه الأولي حقوق عين شمس
عاوز النتيجة 40225
عاوزة اعرف النتيجة رقم 46242
اريد نتجة امتحان ماجستير دبلوم خاص عين شمس 2016
انا معيا ماده القانون المدني من الترم الثالث عاوز اعرف يوم كام في شهر 10 الامتحان برنامج عين شمس
السيد المحترم الدكتور وزير التعليم العالى
/السيد المحترم رئيس جامعة عين شمس / السيد الدكتور المحترم عميد كلية حقوق هل يعقل ان تظل كلية الحقوق بدون نتيجة حتى الان لو هناك مشكلة ارجو مواجهتها بدلا من الهروب منها بدون حساب
عايز أعرف نتيجة تعليم مفتوح كلية حقوق عين شمس 2015 سنه ثانيه فصل رابع
ياجماعة لو سمحتوا حد يساعدني ارجوكوا انا عايزه اجيب النتيجة بس مش معايا رقم الجلوس اعمل اية ….????
نتائج كليه الحقوق بجامعه عين شمس ليه ماظهرتش لغايه دلوقت كليات وجامعات ظهرت نتائجها منهم حقوق القاهره وحقوق عين شمس ماظهرتش حتى نتايج الترم الاول مظهرتش
النتيجه هتظهر امتي
النتيجه هتظهر امتى
ارجوكم اريد نتيجة كلية حقوق عين شمس المستوى الثانى تعليم مفتوح
عايز الشهادة ارجو الرد السرع
نتيجة اولي حقوق الترم الاول
ياجماعه انا عايز اعرف النتيجه بتاعتى وقلقان جدا النتيجه بتاعت الفرقه التانيه الترم الاول ومش عارف اعمل ايه علشان اجبها بسرعه
النتيجة طلعت ولا لسه انا مش عارف حد يرد عليا
عايزه النتيجه ضروري اجبها ازايا انا ترم سادس كليه حقوف تعليم مفتوح حد يقدر يساعدني اجبها ازايا مش عارفه اجبها
يا جماعة عايز أعرف نتيجة الترم الاول الفرقه الاولى تعليم مفتوح رقم الجلوس 8535