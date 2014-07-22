موقع نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس 2017 نتائج الامتحانات

نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس

كانت نتائج كلية الحقوق عين شمس سابقاً تطلب شراء كارت خاص لاظهار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة عين شمس سعره تقريبا 5 جنيه من مقر الكلية.

بعد ذلك يجب الدخول على رابع الموقع المخصص الموجود ادناه وهذا ينطبق على كل الشعب سواء الشعبة الانجليزية او الشعبة الفرنسية والفرق : الفرقة الاولى ، الفرقة الثانية ، الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة.

وكذلك فيما يخص نتيجة حقوق جامعة عين شمس التعليم المفتوح او نتائج التخلفات وكذلك نتائج الدراسات العليا يمكن معرفتها احيانا مجاناً.

للاستعلام عن النتيجة بالاسم او برقم الجلوس اضغط هنا >>> http://www.lawshams.com/Arabic/natiga

وبعد ما تدخل بتحط رقم الجلوس ورقم الكارت اللي اشتريته عشان تظهرلك نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس والف مبروك لكل الناجحين

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