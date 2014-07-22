نتائج امتحانات كلية الحقوق عين شمس 2017

نتيجة امتحانات كلية الحقوق عين شمس 2016 – 2017

نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس

كانت نتائج كلية الحقوق عين شمس سابقاً تطلب شراء كارت خاص لاظهار نتائج امتحانات كلية الحقوق جامعة عين شمس سعره تقريبا 5 جنيه من مقر الكلية.

بعد ذلك يجب الدخول على رابع الموقع المخصص الموجود ادناه وهذا ينطبق على كل الشعب سواء الشعبة الانجليزية او الشعبة الفرنسية  والفرق : الفرقة الاولى ، الفرقة الثانية ، الفرقة الثالثة ، الفرقة الرابعة.

وكذلك فيما يخص نتيجة حقوق جامعة عين شمس التعليم المفتوح او نتائج التخلفات وكذلك نتائج الدراسات العليا يمكن معرفتها احيانا مجاناً.

للاستعلام عن النتيجة بالاسم او برقم الجلوس اضغط هنا  >>> http://www.lawshams.com/Arabic/natiga

وبعد ما تدخل بتحط رقم الجلوس ورقم الكارت اللي اشتريته عشان تظهرلك نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس والف مبروك لكل الناجحين

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موقع نتيجة كلية الحقوق جامعة عين شمس 2017 نتائج الامتحانات

22/07/2014 480 تعليق نتائج جامعة عين شمس , , , , , , , , , , , , , ,
480 comments
  1. منه 15/07/2017 21:17 -

    لو سمحت احنا عايزين نعرف النتيجه مفيش سبب مقنع يخلي النتيجه متظهرش لحد دلوقتي ولو في سبب ياريت الناس تعرفه

  2. يوسف ماهر عبد الملاك بخيت عبده 11/07/2017 16:18 -

    رقم الجلوس :1772

  3. عزيزة محمد 28/06/2017 15:07 -

    لو سمحت نتيجة سنه رابعه ظهرت ولا اسه

  4. علاء 17/06/2017 13:13 -

    نتيجه الترم السادس ٢٠١٧ حقوق جامعه مفتوحه ظهرت

  5. siham 06/02/2017 12:14 -

    ياريت حد يجبلي نتيجة سنه 4 باسم محمد احمد بركات انتظام اكون شاكرة جدا

  6. Zamzam 04/12/2016 12:27 -

    نتيجة دور اكتوبر دبلومة متى حتطلع ممكن حد يفدني عين شمس

  7. زمزم صالح 07/11/2016 09:05 -

    ممكن اعرف النتيجة دبلوم خاص كلية القانون عين شمس لدور اكتوبر 2016 رقم الجلوس 1211شاكرة لكم حسن تعاونكم

  8. زمزم صالح 07/11/2016 09:03 -

    لوسمحتم ممكن تفيدوني نتيجة الدبلوم الخاص دراسات عليا كلية الحقوق عين شمس طلعت والا لسى دور اكتوبر 2016lمع جزيل الشكر

  9. محمد احمد محمد محمد 17/08/2016 20:05 -

    عاوز اعرف نتيجتي الفرقه الثالثه حقوق جامعه عين شمس رقم الجلوس27441

  10. احمد جوده 05/08/2016 15:44 -

    عاوز نتبجه / محمد خالد جاب الله حامد / 41852

  12. حسام حسنى حسن فضل 01/08/2016 16:07 -

    عوز نتيجة 41070 الفرقة الاولى من فضلكم

  13. اميره محمد حسني توفيق 27/07/2016 18:32 -

    ياريت نتيجة الطالب احمد عصام محمد حسني توفيق الفرقه الأولي حقوق عين شمس

  14. احمد محمد عيسوى السيد 27/07/2016 00:08 -

    عاوز النتيجة 40225

  15. ندي سيد نجاتي حسين 18/07/2016 19:45 -

    عاوزة اعرف النتيجة رقم 46242

  16. Zamzam 08/07/2016 02:58 -

    اريد نتجة امتحان ماجستير دبلوم خاص عين شمس 2016

  17. عمر عبد العزيز محمود السيد 09/10/2015 20:43 -

    انا معيا ماده القانون المدني من الترم الثالث عاوز اعرف يوم كام في شهر 10 الامتحان برنامج عين شمس

  18. اكسلانس 22/08/2015 17:01 -

    السيد المحترم الدكتور وزير التعليم العالى

    /السيد المحترم رئيس جامعة عين شمس / السيد الدكتور المحترم عميد كلية حقوق هل يعقل ان تظل كلية الحقوق بدون نتيجة حتى الان لو هناك مشكلة ارجو مواجهتها بدلا من الهروب منها بدون حساب

  19. عمرو 17/08/2015 13:23 -

    عايز أعرف نتيجة تعليم مفتوح كلية حقوق عين شمس 2015 سنه ثانيه فصل رابع

  20. Nadaa 10/08/2015 11:35 -

    ياجماعة لو سمحتوا حد يساعدني ارجوكوا انا عايزه اجيب النتيجة بس مش معايا رقم الجلوس اعمل اية ….????

  21. تقى 28/07/2015 05:12 -

    نتائج كليه الحقوق بجامعه عين شمس ليه ماظهرتش لغايه دلوقت كليات وجامعات ظهرت نتائجها منهم حقوق القاهره وحقوق عين شمس ماظهرتش حتى نتايج الترم الاول مظهرتش

  24. ايمن شعبان قاسم 19/07/2015 20:50 -

    ارجوكم اريد نتيجة كلية حقوق عين شمس المستوى الثانى تعليم مفتوح

  25. محسن محمد يوسف جمعة 04/04/2015 19:46 -

    عايز الشهادة ارجو الرد السرع

  27. احمد صبحى امام السعدى 06/03/2015 12:26 -

    ياجماعه انا عايز اعرف النتيجه بتاعتى وقلقان جدا النتيجه بتاعت الفرقه التانيه الترم الاول ومش عارف اعمل ايه علشان اجبها بسرعه

  28. محمد 05/03/2015 12:26 -

    النتيجة طلعت ولا لسه انا مش عارف حد يرد عليا 

  29. شيماء محمد 02/03/2015 04:22 -

    عايزه النتيجه ضروري اجبها ازايا انا ترم سادس كليه حقوف تعليم مفتوح حد يقدر يساعدني  اجبها ازايا مش عارفه اجبها 

  30. سيدخليل حجاج 25/02/2015 10:48 -

    يا جماعة عايز أعرف نتيجة الترم الاول الفرقه الاولى تعليم مفتوح رقم الجلوس 8535

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