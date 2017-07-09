نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت نجوى البسيوني: يقوم السادة المحافظون باعتماد نتائج ملاحق الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادى هذا الاسبوع، وذلك بعد انتهاء المصححين من اعمال الدور الثاني وتصحيح النتيجة.

نتائج ملاحق امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2017

ويسعى الى الاعلان عن نتائج ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 قبل نهاية شهر رمضان حتى يتسنى لكل الطلبة التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الى التعليم الفني على حسب المجموع الكلي لكل طالب.

وبتوجيه من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم يجري الان الاسراع في انجاز نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني في بعض الادارات التعليمية التي لم تنتهي حتى الان مما ادى الى تاخير تصحيح نتيجة الملاحق وتسبب في عرقلة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 للطلاب واثار استياء اولياء امورهم.

هذا وسيتم صدور نتيجة ملاحق الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم متابعة الرابط في اخر هذا الاخبر.

انتظروا رفع نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 لكل المحافظات من القاهرة الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية ، الزقازيق ، شمال سيناء ، الغردقة ، البحر الاحمر ، العريش ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، المنوفية ، الغربية و محافظة 6 اكتوبر ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الفيوم.

لمشاهدة ملاحق الاعدادية 2017 اضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx

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نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث دور ثانى

09/07/2017 412 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , , ,
412 comments
  1. محمود الدريمي 21/07/2017 19:48 -

    ريم ادريس الدريمي السنوسي.
    مدرسة الشهيد حسام ياسر ابو بكر الاعدادية
    المنيا-مغاغة-اشنين.
    رقم الجلوس / 3885

  2. حسام حسن 17/07/2017 16:29 -

    الاسم:حسام حسن عبدالمجيد رقم الجلوس:15000

  3. ندى عبدالله عبد العظيم 10/06/2017 13:58 -

    ندى عبدالله عبد العظيم رقم الجلوس41658

  6. naglaa mody rashad 31/08/2016 05:54 -

    مازن محمد عبد العزيز أبو بكر
    رقم الجلوس 115515
    الصف الثالث الاعدادى
    مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد سابقا الجيزة الاعدادية بنين

  7. nagla rashad 30/08/2016 23:05 -

    الاسم مازن محمد عبد العزيز أبو بكر
    مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد إبراهيم الجيزة سابقا

  8. ابراهيم محمد 14/08/2016 12:36 -

    رقم جلوسى اريد النتيجة 121499

  10. دينا انيس فاروق 07/08/2016 16:23 -

    دينا انيس فاروق علي مركزالمنيا محافظة المنيا 17610

  11. مالك وليد نافع 07/08/2016 14:51 -

    مالك وليد نافع
    رقم الجلوس : 28480

  12. وردة مجدي لبيب عياد 06/08/2016 17:59 -

    الاسم وردة مجدي لبيب عياد

    الصف الثالث الاعدادى ملاحق
    رقم الجلوس32154

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