نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث دور ثانى

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتبت نجوى البسيوني: يقوم السادة المحافظون باعتماد نتائج ملاحق الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادى هذا الاسبوع، وذلك بعد انتهاء المصححين من اعمال الدور الثاني وتصحيح النتيجة.

ويسعى الى الاعلان عن نتائج ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 قبل نهاية شهر رمضان حتى يتسنى لكل الطلبة التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الى التعليم الفني على حسب المجموع الكلي لكل طالب.

وبتوجيه من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم يجري الان الاسراع في انجاز نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني في بعض الادارات التعليمية التي لم تنتهي حتى الان مما ادى الى تاخير تصحيح نتيجة الملاحق وتسبب في عرقلة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 للطلاب واثار استياء اولياء امورهم.

هذا وسيتم صدور نتيجة ملاحق الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم متابعة الرابط في اخر هذا الاخبر.

انتظروا رفع نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 لكل المحافظات من القاهرة الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية ، الزقازيق ، شمال سيناء ، الغردقة ، البحر الاحمر ، العريش ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، المنوفية ، الغربية و محافظة 6 اكتوبر ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الفيوم.

لمشاهدة ملاحق الاعدادية 2017 اضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx

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