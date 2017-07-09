نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث دور ثانى

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017
مصريات – كتبت نجوى البسيوني: يقوم السادة المحافظون باعتماد نتائج ملاحق الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادى هذا الاسبوع، وذلك بعد انتهاء المصححين من اعمال الدور الثاني وتصحيح النتيجة.
ويسعى الى الاعلان عن نتائج ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2017 قبل نهاية شهر رمضان حتى يتسنى لكل الطلبة التقدم الى المدارس الثانوية العامة او الى التعليم الفني على حسب المجموع الكلي لكل طالب.
وبتوجيه من ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم يجري الان الاسراع في انجاز نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني في بعض الادارات التعليمية التي لم تنتهي حتى الان مما ادى الى تاخير تصحيح نتيجة الملاحق وتسبب في عرقلة تنسيق الشهادة الاعدادية 2017 للطلاب واثار استياء اولياء امورهم.
هذا وسيتم صدور نتيجة ملاحق الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم متابعة الرابط في اخر هذا الاخبر.
انتظروا رفع نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 لكل المحافظات من القاهرة الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية ، الزقازيق ، شمال سيناء ، الغردقة ، البحر الاحمر ، العريش ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، المنوفية ، الغربية و محافظة 6 اكتوبر ، الوادي الجديد ، مطروح ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الفيوم.
لمشاهدة ملاحق الاعدادية 2017 اضغط هنا >> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_prep.aspx
ريم ادريس الدريمي السنوسي.
مدرسة الشهيد حسام ياسر ابو بكر الاعدادية
المنيا-مغاغة-اشنين.
رقم الجلوس / 3885
الاسم:حسام حسن عبدالمجيد رقم الجلوس:15000
ندى عبدالله عبد العظيم رقم الجلوس41658
ملاحق 73251
يوسف حاتم فوزى
٥١٤١٣٦
مازن محمد عبد العزيز أبو بكر
رقم الجلوس 115515
الصف الثالث الاعدادى
مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد سابقا الجيزة الاعدادية بنين
الاسم مازن محمد عبد العزيز أبو بكر
مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد إبراهيم الجيزة سابقا
رقم جلوسى اريد النتيجة 121499
رقم الجلوس 1800
دينا انيس فاروق علي مركزالمنيا محافظة المنيا 17610
مالك وليد نافع
رقم الجلوس : 28480
الاسم وردة مجدي لبيب عياد
الصف الثالث الاعدادى ملاحق
رقم الجلوس32154