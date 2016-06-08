نكت 2017 جامدة طحن مضحكة جدا جديدة اخر حاجة تموت من الضحك

نكت 2017 جامدة

قبل ما تشوف اخر نكتة جامدة اليوم، يجب عليك سماع التحذيرات من تأثير اخر النكت المضحكة 2017-2018 الايجابية والسلبية وخصوصاً بانها وبكل بساطة نكت قد تجعلك تفطس او عفواً تموت من الضحك.

وحتى لا تموت من الضحك لانها نكت ضحك موت او طحن او فحت ولا خلاص خليك في نكت تموتك من الضحك.

المهم لو في نكتة ضحك اي نكتة واحدة من نكت مضحكة جديدة 2017 مدخلتش دماغك او عندك ايتها اعتراض عليها او حتى بحالة لو في بحوزتك نكت جامدة مصرية احلى من اللي جنابك هتشوفهم يرجى انك تضيف نكت احلى منها واجدد وبلاش تستأثر بيها لنفسك وتموت لوحدك من الضحك.



ع العموم دي اخر اصدار من نكت 2017 جامدة طحن تموت من الضحك جديدة نزلت السوق يعني مما لاشك فيه ان لن تجد نكت ضحك جامدة جدا مصرية او مضحكة جدا اكتر من دي وتحدي زي بتاع برسيل.

مدرس بيقول لطالب ادخل كلمة ( ناقص) فى جملة قاله : وناقص تقولى اعربهالى

مدرس إنجليزي بيسأل تلميذ “جوز هند بالإنجليزي يعني إيه؟” قال له “كوكونت”، الأستاذ قال له “حطها ف جملة مفيدة” قال له كوكونت من الشباك

واحد بلدياتنا ماسك قنبله وعمال يحدفها من الإيد دى للايد دى ، قابله واحد تانى قال له :يخرب بيتك ولما تنفجر فى وشك ، قاله : ماتخافش معايه غيرها

مره واحد بيقول لمراته عايز اعترفلك بحاجه قالتلو قول قالها انا بحب هاينز قاتلو وان ابحب هيثم قالها هاينز دى صلصه قالتلو وهيثم ده مربى

واحد معاه عربية قديمة وعاوز يبيعها فصاحبه قاله حط عليها علامة مرسيدس وهى تتباع راح عمل كدا بعد اسبوع صاحبه بيساله بعت العربية ولا لا قاله انت عبيط ابيع عربية مرسيدس.

في المدرسه استاذ الحساب بيسال التلميذ بتاعه: لو باباك استلف الف جنيه

من البنك والف جنيه تانيه من جاركم يبقى هيرجع كام الف

التلميذ: مش هيرجع حاجه يا استاذ

الاستاذ: ياابني استلف الف وبعديها الف تانيه

التلميذ : مش هيرجع حاجه يا استاذ

الاستاذ: اعد يا ابني انت متعرفش حاجه في الحساب

التلميذ: انت اللي متعرفش ابويا

من البنك والف جنيه تانيه من جاركم يبقى هيرجع كام الف التلميذ: مش هيرجع حاجه يا استاذ الاستاذ: ياابني استلف الف وبعديها الف تانيه التلميذ : مش هيرجع حاجه يا استاذ الاستاذ: اعد يا ابني انت متعرفش حاجه في الحساب التلميذ: انت اللي متعرفش ابويا اتنين سكرانين ماشيين … فواحد قال للتاني: لما أموت ابقى اشرب لي الكاس بتاعي …. فصاحبنا مات ، وبعد كام يوم التاني راح البار وطلب كاسين … قاله:ايوه بس انت لوحدك …. فحكى له على الموضوع ….. وبقى كل يوم يشرب كاسين … لحد ما فى يوم طلب كاس واحد …… الراجل قالوه اشمعنى … قاله: اصل انا بطلت اشرب

مره ايام زلزال 92 فى ساعه الزلزال واحد شايل حماته ونازل بيها جرى على السلم .. قابله واحد بيقوله انت خايف ليه البيت اللى انت فيه ده مش هيقع فال له من عارف منا رايح بيها البيت اللى بيقع هناك ده

كمسرى ماشى فى جنازة بيقول يا جماعة الجنازة فضيا قدام – تابع اجمل واروع نكت اليوم

دكتور عيون قاعد مع خطيبته في حديقه الاسماك معاه ورده قالها شايفه .. الورده دي يا حبيبتي قالت له ايوه فرجع ايده لورا شويه وقالها طب وكده

واحد بتاع فيديو جيم مات كتب علي قبره جيم أوفر

واحدة ست تخينة قوى قوى مش عارفين يوزنوها علشان الميزان كل مرة ينكسر جابوا احدث ميزان من برة وقالوا خلاص هنعرف وزنها بعد ماطلعت على الميزان الميزان خرج ورقة مكتوب عليها لو سمحتوا ياجماعة واحد واحد بالدور

قاليك في طيارة مليانة بناس من الوطن العربي اتكلم معاهم القبطان وقال: الطيارة راح تقع لازم نخفض وزنها لازم نرمي تلات اشخاص منها

قام المصري وقال:تحيا مصر التي علمتني الرجولة ورمى نفسوا

قام ليبي وقال : تحيا ليبيا التي علمتني الرجولة ورمى نفسو

وقام المغربي وقال : تحيا المغرب التي علمتني حمل الاتقال ورمى الي قاعد جنبو

قام المصري وقال:تحيا مصر التي علمتني الرجولة ورمى نفسوا قام ليبي وقال : تحيا ليبيا التي علمتني الرجولة ورمى نفسو وقام المغربي وقال : تحيا المغرب التي علمتني حمل الاتقال ورمى الي قاعد جنبو مرة واحد زملكاوى اتجوز واحدة قالت له على فكرة انا كنت مجوزة قبلك قال يوووووووووه هو انا كل مرة التانى”

في مرة واحد نذل راح عا المقابر وحط شريط الحياة حلوة

مدير مدرسة عمل فرح وزع على المعازيم أرقام جلوس.

مرة ديك بقول لفرخة تتجوزيني عرفي قلتلة ده بابا يدبحني

مرة واحد بيحلم كل يوم بماتشات كتاكيت… راح للدكتور… فقاله هديلك حقنة دلوقتي ومش هاتحلم بيهم تاني خالص… قاله خليها بكرة يا دكتور علشان النهاردة ماتش النهائي

مرة واحدة ست بتقول لجارتها الحقيني يا أم محمد بعت جوزي يجيبلي .. ملوخية راح مخبوط بأتوبيس … يالهوي وعملتي إيه .. عملت بامية وامري لله

واحد قال لخطيبته أنتي لبن أنتي قشطة أنتي حليب أو أقلك ؟ أنتي البقرة كلها

واحد رخم قرصه ثعبان قعد يضحك يضحك الثعبان قاله مالك بتضحك ليه دانا قرصتك قاله اصلي أنا عندي الايدز

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نكت 2017 جامدة طحن مضحكة جدا جديدة اخر حاجة تموت من الضحك