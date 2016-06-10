نكت جديدة لعام 2017 أجدد وآخر النكات المضحكة جدا اليوم

نكت جديدة

نحن على دراية في موقع مصريات، أنك ما جئت الى هنا، إلا بحثاً عن كل جديد في عالم النكات المضحكة اليوم، ويسعدنا ان نقول لك وبكل تواضع، وبدون مبالغة، بأنك وصلت مبتغاك ومشتهاك.

حيث ستجد – عزيزي الزائر او عزيزتي الزائرة – بين يديك مئات المجموعات من النكت، والتي تضم بدورها آلاف النكات الجديدة، بل ان غالبيتها العظمى هي نكت جديدة جداً، وهذا لا يعني بالطبع بان الامر لا يخلو من بضع او بعض النكت القديمة، ولكن ومما لاشك فيه، بان ما يميزها هو كونها نكتاً رائعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكل عصر وأوان.

كما اننا سعينا في تنقيح وتمحيص كل النكت الجديدة، لتكون خالية من اي نكت بذيئة حتى لو كانت حمالة اوجه، مما يعني وبالضروة وباختصار شديد، انها نكت جديدة لا تحتوي على اي نكت بذئية او كما تسمى بالدارجة المصرية “نكت وسخة”، ولهذا وذاك، فهي نكت خالية من الدهون والكوليسترول، وجميع امراض العصر الحديث المستعصية، وتصلح لكلا الجنسين، ذكور واناث، ولكل الفئات العمرية صغاراً كانوا ام كبارا.

هذا عدا عن اهم فائدة لمطالعة اي نكات عموماً، سواءً كانت نكت جديدة جداً ام غيرها، المهم ان تكون نكت مضحكة بل ومضحكة جدا، وهذه الفائدة تكمن في الضحك، لأن الضحك حسب اخر المعلومات والبحوث الطبية في العالم، يزيد من كفاءة جهاز المناعة لدى الانسان.

اخيراً وبعد هذه المقدمة الطويلة جداً وجب التنويه بانه ليست جميع النكت المعروضة هي نكت مصرية فقط بل هناك نكات مضحكة بكل اللهجات العامية الدارجة لاكثرية الدول العربية، صحيح ان نكت مصرية اكثر من مثيلاتها، ولكن وبكل الاحوال ستجد على صفحات الموقع وفي قسم نكت تحديداً اكبر مكتبة نكت عربية جديدة، لجميع اللهجات مثل نكت سودانية والنكت الخليجية: نكات سعودية او اماراتية، نكت جديدة عمانية ويمنية، القطرية والبحرينية ونكات كويتية جديدة جدا، اضافة الى النكت المغربية الجزائرية التونسية الليبية، ونكت شامية سواء نكت سورية او نكت لبنانية، او فلسطينية، ولم ننسى كذلك ان نضيف المزيد من نكت العراق او الاردن.

بقي ان نذكر انك تستطيع ايضاً المشاركة بكتابة نكت جديدة في التعليقات وسوف تكسب ثواب من الزوار الذين ستضحكهم نكاتك المضافة.

* بخيل بيقول لعياله : اللي ينجح منكم هاوريه عربية الأيس كريم.

* ست بخيله قالت لابنها يامحمد روح اشتري ثلاثه رغيف واحد لي وواحد لابوك وواحد ليك وبعد ما راح الولد لشراء الرغيف طلعت الام من البلكونه وقالت يامحمد رجع الرغيف الثالث ابوك مات.

* كان مرة واحد فتوة سكن جديد فى منطقة شعبية كل يوم يعدى من الشارع وينادى : لو فيه راجل فى الشارع يظهر لى ..كل الناس تخاف وتجرى.. واستمر الحال على كده شهور لغاية ما اجتمع اهل المنطقة وراحوا يأجروا واحد رد سجون علشان يضرب الفتوة ويخلصهم من جبروتة جه الراجل رد السجون وفجأة حضر الفتوة وقال : لو فيه راجل فى الشارع يظهر لى الكل جرى الا الراجل ..جم يشوفوه لقوه مات من الرعب

* واحد احول بص بعينيه الاثنين من خرم الباب .

عجوز بيقول لواحد خلاش عجشنا فرد الواحد و قاله يا عم انت لسه شباب فقاله العجوز أديك خمشة جنيه و قول كده قدام مراتى فرد الواحد و قاله هات عشرة جنيه و أطلعك عيل .

مرة واحد حلو اتجوز واحدة حلوة خلفوا ولد ملزق .

* واحد لقى الفانوس السحرى ..خرج لة العفريت وقاله انا احققلك كل اللى تتمناه الراجل قاله نفسى تحللنا موضوع الحروب والنزاعات والبلاد اللى بتتحرق والناس اللي بتموت دي ..العفريت فكر شوية وقاله لالا دا موضوع صعب قوي عليا شوفلي موضوع اسهل شوية ..فالراجل طلع صورة مراته من جيبه وقال للعفريت انا عايش مع الوحشة دي من عشرين سنة صلحلي منظرها شوية علشان الواحد يقدر يكمل معاها..العفريت بص قوي للصورة وفكر شوية وقاله انت قلت حاجة عن الحروب والنزاعات .

* واحد خلقه ضيَـق جاب حتة قماش وراح للترزي وقاله عاوز قميص واسع و الاساور واسعه و الياقه واسعة …….. اقولك شكلك هاتتعبنى معاك… هات القماشه .

* واحد صعيدي سمع عن الموبايل قال لأبوه عايزك تشتريلي موبايل يابوي.. أشتريلك بشرط .. انك تركب اخواتك معاك .

* ليه الصعيدى لما بينام بيحط منبهين جانبه .. علشان لما منبه يضرب التانى يحوش .

* في واحد عايز ينتحر رمى نفسه قدام عربيه زعق عليه صاحب العربيه بتعمل كدا ليه رد عليه عايز انتحر قال طيب ماتطلع اي عماره وتنط قال ياسلاااام عايزني امووت .

* ثلاثة حكموا عليهم بالإعدام معاهم واحد صعيدي ، قالوا للأول عايز المنشار الكهربائي أو شنق ، قال: المنشار الكهربائي ، جابوه عند المنشار الكهربائي مشتغلش ، قالوا : حظك روح وأطلقوا سراحه ، جابوا الثاني قالوا : المنشار الكهربائي أو الشنق ، قال : المنشار الكهربائي ، جابوه عند المنشار الكهربائي برضو مشتغلش ، قالوا : حظلك روح وأطلقوا سراحه جابوا الصعيدي ، قالوا : المنشار الكهربائي أو الشنق، قال : شنق والناس وأقربائه بيقولوله : المنشار ، المنشار ، المنشار قالهم بايظ مايشتغلش .

* فيه وحده غبية حبت تفرح جوزها ليلة زواجها قالت له :انا حامل .

* واحدة عجوزة بتسبح في حمام السباحه، وكان في برق بالسما، فقالت: لا حول ولا قوة الا بالله! مفيش امان بدأوا الشباب يصوروا.

* بخيل واقف فى البلكونة… ابنه جاى من بعيد يقول له بابا بابا بابا … قاله: يا ابن الكلب بابا واحده كفاية.

تعريف فزعة البدو هي طلب المساعدة من شخص للقيام بضرب شخص اخر دون معرفة السبب.

فار شاف اسد ميت سحبه بذيله واخذه للغابه شافوه الحيوانات قامو يحيونه ويصفقون له، قام يرفس الاسد ويقول انا لمن اعصب ما ارحم

محشش يسال كويتى قال كم عمرك قال الكويتى ثمان تعش قام الكويتى سال المحشش وانت كم عمرك قال ثمان تغد

حوطي سأله الأستاذ لما تكبر ايش بتصير قال أكيد شايب

سعودي قاعد يغازل سوريه, قالت له: ياخي حل عني؟.. رد عليها أنا ما عندي الا ابتدائيه و كيف أحل عنش؟!

حمار جالس يناظر الفروسية قال آآآآآآه لو أني مكمل الثانوية.

حوطي في البر جاه واحد سكران قال عندك طماط قال شايفيني صيدليه

هبط رواد الفضاء الى المريخ واذا بهندي يطرق الزجاج ويقول:غسل صاروخ صديق.

واحد يقرا صفحة الوفيات في جريدة ويضحك !! ليه مالقي اسمة معاهم

سكران سأل خويه ليش انت اصلع ؟ قال من الزمن قال لا عاد تحلق عنده !

واحد ماشي ورا وحده قالها الحلوة وراها مشوار قلت لا .. الحلوة وراه احمار

في محشش فتح الثلاجه شاف الجلي يررجف قال لاتخاف بشررب مويه

طالب خرج من الاختبار أول واحد ليش ؟؟ عشان ابوه قله ابيك تطلع الأول

الأب : هل اخذتم الضرب في الحساب.الابن : نعم يا ابي وفي الجغرافيا أيضاً

مفتش دخل على الصف فكان المدرس يريد أن ينام فلما رأى المفتش قال للطلاب : وهكذا كان ينام عمر

المعلم : من أين نستورد الشاي…الطالب : من عند الجيران

المعلم : من الذي فتح صقلية ؟ التلميذ بارتباك : والله ما هو انا

معلم يسأل أحد الطلاب لماذا القلب يدق ؟ التلميذ : علشان المعدة ترقص

واحد غبي قال له ولده : يبه جب لي مدرس خصوصي ! قال الأب : إذا نجحت

سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي : لماذا رسبت ؟ قال الولد : لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي

محشش في مسابقة المليون اتصل بصديق وقال له الو ابومحمد معنا 30 ثانية وش رايك احذف اجابتين او استخدم الجمهور

قطو يلحق قطوه يوم دعستها سياره قال خلي الشرف ينفعك.

نذل قالو له ودك ابوك يموت وتورثه؟ قال لا ودي يصدم ويموت عشان اخذ الديه واورثه.

خواف قالت له حبيبته نفسي اموت بين احضانك قال موتي عند اهلك مابي مشاكل.

سكران طاح بحفره وكلما جاء يطلع طاح وكل مره يحاول يطلع يطيح قال: والله ان ماطلعت هالمره ابروح لبيتنا.

واحد مدمن تاب رمى كل المخدرات في بركة ..طلعت سمكة من البركة تقول انا أنا ..أنا تمســـــــاح ؟

غبي رايح للجامعه معه حصى ليش؟؟؟؟ يبي يحذف ترم!

محامي رفع قضيه طاحت عليه!

في ثلجه إذا حطوها في الفريزر تسيح وإذا طلعوها جمدت …ليش؟؟؟؟ تستهبل !

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