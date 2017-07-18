نكت جزائرية مضحكة جدا 2018 نكات جديدة قصيرة مليحة وظريفة

نكت جزائرية

مصريات – بعد السؤال عن الصحة والاولاد، وواش راك لا باس، وانت كيفاش مداير، والتمني بأن تكون دائما في لامان، ندعوك وبالسرعة القصوى للتخلص من الضغوط الحياتية اليومية، ومن اي حزن وكآبة ونكد قد تكون احاطت بك او خيمت حولك لا سمح الله.

طالع الان وشاهد بأم عينيك مجموعة نكات جزائرية جديدة باللهجة الدارجة، نكت قصيرة رائعة مليحة بزاف من اخر واحدث النكت الجزائرية، وبكل تأكيد هي من اجمل نكت جزائرية وبالطبع نكت مضحكة جدا وتصلح للاستعمال على فيس بوك وتويتر، او للارسال على واتس اب بالاضافة الى انها للجميع للكبار و للصغار ولكل افراد الاسرة والعائلة والاهل والاقارب.

ابدأ يومك بضحكة وعندك الان اروع نكت مضحكة جزائرية وايضا نكت جزائرية بالصوت والصورة فيديو يوتيوب ولا تبخل علينا اذا كان هناك نكتة جزائرية في راسك وخطرت على بالك فاكتبها في التعليقات وشاركنا بها وها هي اجمل نكت جزائرية جديدة:

واحد غبي شد علبة مسامر وطاح منهم مسمار قلو يا ولدي أرجع يرحم بوك ارجع…. المسمار محبش يرجع …. كب علبة المسامر كلها و قال : جيبوووووووووووووه اليوم نقتله

غبي يقول لصاحبو : عيني حمره وش ندير؟؟؟؟ قاله:اذا ولات خضرا ديماري

قال القاضي لل غبي : ماذا تعمل؟ أجاب ال غبي : قبل الظهر لا عمل لي، وبعد الظهر مع عمي. فقال القاضي: وماذا يعمل عمك؟ أجاب ال غبي : قبل الظهر يعمل معي، وبعد الظهر لا يعمل

-واحد مريض بقلبوا بدللولو قلب نتاع بلاستيك عشق في بسينة

واحد مسمي نفسه منشف ريق البنات علاش ؟ ؟ ؟ ؟ من كثر مايبصقو على وجهه

واحد كذاب غبي قال لصاحبه غبي: مره شفت فيل لونه احمر ويطير ، رد عليه صاحبه: اااو …. فيل احمر ؟؟

واحد قال لابنه روح شو ف النتيجة ولو نجحت هدبح لك خروف… لما رجع قاله عملت ايه يا ابنى قاله الخروف اتكتبله عمر جديد.

قالكم مرة فار …. قالولو واشن هي الأمنية نتاعك في المستقبل ……قالهم حاب نكون لاسوري نتاع لوغديناتو

زوج اغبياء قاعدين قدام مراية يتكيفو في الكيف قال واحد شكون هادوك الي مقابلينا قام صاحبو قالو درك رايح نسألهم شدو صاحبو قالو أقعد آهو واحد منهم جاي.

قالكم واحد دار سيركيلاسيون في الطريق ……علاه……قالكم كان يحك في وذنيه بالمفتاح

واحد اخترع حبوب للحامل باش المولود يطلع مؤدب وكل مولود فعلا نزل مؤدب . واحدة أخدت الحبوب وماولدتش في المعاد فراحت للدكتور عملها ولادة قيصرية لقى توأم كل واحد يعزم علي التانى ويقول له :اتفضل التاني يقوله:لأ اتفضل إنت الأول .

غبي قالولو: في الصين كل دقيقه ينولد واحد قال: يلعن ابو التطور، حنا عندنا كل 9 أشهر

الجوج قال للمحابسي واين تسكن جاوبو حذا جارنا سقسا جرهم قالو نسكن حذاه هيه زاد سقساه واين تسكن حذا جارنا زاد سقساه او جاركم واين يسكن قالو حذانا زاد قالو ونتوما في 2 واين تسكنو قالو حذا بعضانا

اب كسلان قال لولدو الكسلان قوم افتح الباب لامك الابن: افتحلها انت مش هذي مرتك؟ الاب: قوم يا ولدي هذه امك الابن: و مرتك ثاني قوم انت افتحلها الاب: يا مرأة انتي طالق بالثلاثة… قوم ضرك افتح الباب لامك و رد بالك تقلي مرتك

اتنين اغبياء ماشيين فى الشارع قابلتهم مذيعه سألت للأول: وش تمثلك الجزائر؟؟ قالها: الجزائر…. يما وقالت للتانى: وانت..وش تعنيلك الجزائر؟؟ قال لها: ام السيد لى كان يحكي معاك وسي با لابين نحكي عليها

غبي قال لمرتو نكتة … قالت: ” هههههههههههه بايخه ” قاللها : ” ههههههههههه انتي طالق

-كاين واحد الراجل أموشم قارة إفريقيا على كرشو, أيا واحد الخطرة مرض من كرشو و باقية تسطر عليه بزاف أداووه مسكين حاصل للسبيطار, كي لحق عند الطبيب, كسلوه فوق السرير و من بعد سقساه الطبيب: واش بيك ؟ قالو المريض: أأأأأه ه ه… كرشي دوكدور دايرا في.. حالة نحالو الطبيب لقمجة و بدا يقلب فيه و من بعد سقساه: وين تحس بالسطر إكزاكت ؟ قالو المريض: حدا الزيمبابوي ..!!!

اضحك مع اجمل نكت جزائرية بالدارجة: قالك خطرة واحد بلع نص حبة كاشي نتاع الرقاد رقد بعين وحدة

كان الحلاق شادد مغناطيس على راس زبون معبي بالشعر تعجب الزبون و قالو: واش تعمل ؟ قالو الحلاق: انحوّس على المقص!!!

الك واحد لبس كوستيمة فور , وخرج برة يمشي , دار فيها قارو نسيم , جازت عليه واحدة شابة بزاف , خبأ القارو في الجيب وهو شاعل , المهم شعلت فيه النار جاتو هذ الشابة وقاتلو _ خو راك تشعل _ يعني راك تشتعل ,,, قالها : خوك ديما يشعل <<< عندبالو قالتو راك تشعل بالنظافة

زوج قاعدين قدام مراية يتكيفو في الكيف قال واحد شكون هادوك الي مقابلينا قام صاحبو قالو آني رايح نسألهم شدو صاحبو قالو أقعد آهو واحد منهم جاي

هدا واحد يهجّي الهدرة بزاف في كل مرة يروح للقهوة ويقول للقهواجي: أعطيني ققققققـ…. ومايجي يقول قهوة يغلق مول المحل ويقولو ولي غدوة,ودايما تسرالو هكّا, وفي نهار قال لازم نبدا نوجّد الكلمة في الليل وكي نوصل الصباح نقولو, وفعلا بدا في الليل يقول: ققققققققـ… وفي الصباح مع وصل للقهوة قال: قهوة أعطيني, دار ليه القهواجي وقالو: انعم خويا؟؟

غبي ركب تاكسي وقاله: اديني بعيد عن الارض. اداه التاكسيور ورماه في الصحراء وكان غبي راقد ونهار فطن شاف واحد يزحف، قال له الرجل: انا تعبان من الشمس فقال المزطول: تشرفنا… انا حسام من الارض.

غبي راح للطبيب قاله الطبيب: عندك سرطان في المخ رد المحشش: الله اكبر…. منين جاني المخ؟؟

نظرية غبي: العلم نور والنور كهرباء والكهرباء خطر اذا لماذا نتعلم؟

غبي يقول لصاحبو :شي واحد فالدنيا هاذي مجنني و ما فهمتوش قالو صاحبو واش؟ قال غبي : الحمار الوحشي ابيض ومخطط بأسود والا أسود ومخطط بأبيض

-واحد راح لطبيب باش ينحيلو مسمار دخلو في رجلو كي قالو ب 2500 دينار جاوبو وقال عوجو وخليه

حمار شاف خطيبته (حمارة)قالها”وقتاش نتزوجو يا حمارة” قاتلو”كي تريقل هدرتك يا واحد الحمار

واحد مرتو راح تزيد طفل قالها نسميوه خير الله قاتلو هي اها نسميه خير الدين كي ولدت جابت طفل صغير خلاص قاتلو واش نسميوه قالها نسميوه خير من ماكانش

غبي يجري في الدار صدم في امو قالتلو: عمى يعميك ما شفتنيش؟؟ قالها: شايفك بصح مانعرف وين؟؟

واحد من كثر ما خسر بالبورصه طاح مريض هزوه عند الدكتور الدكتور وهويكشف عليه قالو يا الله ضغطك وصل 70 ) صاح المريض و قالو : بيع بيع بييييييييييع

واحد قال ليماه بغيت نتزوج بوحدة بيضة وطويلة وخدامة …قالتلو شوف كاش فريجيدار

واحد غبي سقساوه واش تتمنى قلهم نتمنى يكون رمضان مثل كأس العالم يجي مرة كل 4 سنين وكل مرة في بلاد ؟

مره مرأة جابت طفل وحارت واش تسميه كل ما اتسميه اسم تقول طويل قللها راجلها سميه إستيك طولى وقصرى فيه كيف ما اتحبى

واحد العجوزة راحت تخطب لوليدها قاتلها :ام العروسة ياك وليدك ما يدخنش؟ قاتلها: لالا يابنتي مايدخنش غير كي يكون سكران برك………..

اثنين اغبياء قالهم البوليسي علاه عيونكم حمراء ؟ قالوا نكونوا لبعضانا

واحد يسأل غبي يقول: الشارع هذا وين يروح؟؟ قال غبي : والله ملي عرفته جامي تحرك.

يوتيوب فيديو نكت جزائرية بالصور من سلسلة نكتة خير من كيلو كفتة

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