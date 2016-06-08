نكت صعايدة 2017/2016 تموت من الضحك اخر حاجة نازلة السوق

نكت صعايدة 2016

مصريات – طبعا لا يمل فعلا من نكت الصعايدة ولانها اخر حاجة نازلة السوق في العام الحالي 2016 بس مفيش عليها دعم ولا نازلة مع بطاقة التموين وهي علاج لكل اللي حالاتهم ميئوس منها اجمد نكت صعايدة 2017 بتعمل العجايب وتسوي الهوايل وانت بتضحك هاتحس بكده بسبب احلى نكت الصعايدة جامدة تموت من الضحك مش محتاجين نقول فوايدها ونعيدها ونزيده لانه التجربة خير برهان والمية تكدب الغطاس واجمد اخر نكت صعايدة موجودة وشيء مش محسوس بس مش ملموس وهي:

* صعيدى حب واحده أتجوز أختها علشان يضمن يشوفها كل يوم .

* صعيدى بيقول لصاحبه .. بالي مشغول من امبارح يا هريدى قاله اكيد حد رافع السماعه .

* مره واحد صعيدى كان عايز يسافر فرنساولا يستطيع تحدث اللغه الفرنسيه فذهب لصديقه وقال له انا عايز اسافر فرنسا ولا استطيع تحدث الفرنسيه فقال صديق الصعيدى الفرنسيه سهلة جدًا وقال له كل ما تقول كلمه اضف عليها(و) فذهب الصعيدى فرنسا ودخل مطعم وقال للجرسون اريدو واحدو رزو وواحدو لحمو فقال الجارسون (باردو) فقال له الصعيدى لأ (سخنو .

* واحد صعيدى عنده عربية كحيانة سابها قدام بيت مهجور….ليه؟؟ ! عاوزها تبقى عربية شبح .

* مره واحد صعيدي سافر امريكا كان معاه 5000 دولار كل ميجي يحجز في فندق يلايه مليان .. نام في جنينه راح جالو واحد سرقه وحلاقله شعره .. صحي لقى الفلوس اتسرقت اعد ياول يلهوي بعدين بيحط ايدو علي راسه ملاقش شعر قال الحمد لله مش انا .

* مرة واحد صعيدى نزل مصر لقى حمولة العربية 7راكب راح يجيب 6من البلد يركبوا معاه .

* واحد صعيدى بنى بيت من ثلاث ادوار عمل العمدان فى الدور الثالث بيسئلوه معملتش العمدان من الارضى ليه قال ارمى فلوسى فى الارض .

واحد بلدياتنا اشترى كمبيوتر شال الموس وحط جاموسة

مرة الجماعة بلدياتناعملوا اجتماع يناقشوا فيه تأخرهم العلمي. فقام واحد بيقول : أمريكا طلعت القمر قبلنا واحنا قاعدين قام رد عليه واحد: خلاص احنا لازم نطلع الشمس. فقالوا: احنا كدة هنسيح رد عليه: يا غبي احنا هانطلعها بالليل.

بلدياتنا مفتاح عربيته ضاع ميكانيكي جه فتحهاله بطفاشه تاني يوم عمل نسخه من الطفاشه .

صعيدي بالغلط دخل متحف للفن الحديث توقف عند احد اللوحات وسأل أحد المنظمين جنبه ايه الشكل المرعب ده، هو ده الفن اللي بتسموه حديث؟رد المنظم : دى مراية يا أستاذ .

واحد صعيدي طلع يرمى نفسه من فوق البرج قابله واحد شيخ وقاله ليه هترمي نفسك قال عشان غبى قاله طب اناهسالك سؤالين وهشوفك غبى ولا ايه.حاجة اسمها زى جسمها تبقى ايه قاله معرفش قاله يعنى بيضه يابنى.طب سؤال تاني حاجة ساعات بنسلقها وساعات بنقليها تبقى ايه قاله دى واعرة عليه.قاله يعنى بيضة يابنى . طب بص بقى حاجة ليهااربع رجول وديل وبتنونو تبقى ايه قاله يعنى البيضة قام الشيخ رماه من فوق البرج .

بلديتنا عايز يعلم ابنه انجليزى راح ابتدائي منفعش، راح ثانوى منفعش، راح الجامعة منفعش، قال لازم اوديه انجلترا واجوزه واحدة من هناك عشان يعرف يتكلم انجليزى، راح فى الصباحية بيقولها “مستر هريدى موجود؟” قلتلوا “نجولو مين؟” .

صعايدة

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