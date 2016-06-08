نكت صعايدة 2017/2016 تموت من الضحك اخر حاجة نازلة السوق

نكت صعايدة 2016
مصريات – طبعا لا يمل فعلا من نكت الصعايدة ولانها اخر حاجة نازلة السوق في العام الحالي 2016 بس مفيش عليها دعم ولا نازلة مع بطاقة التموين وهي علاج لكل اللي حالاتهم ميئوس منها اجمد نكت صعايدة 2017 بتعمل العجايب وتسوي الهوايل وانت بتضحك هاتحس بكده بسبب احلى نكت الصعايدة جامدة تموت من الضحك مش محتاجين نقول فوايدها ونعيدها ونزيده لانه التجربة خير برهان والمية تكدب الغطاس واجمد اخر نكت صعايدة موجودة وشيء مش محسوس بس مش ملموس وهي:
- * صعيدى حب واحده أتجوز أختها علشان يضمن يشوفها كل يوم .
- * صعيدى بيقول لصاحبه .. بالي مشغول من امبارح يا هريدى قاله اكيد حد رافع السماعه .
- * مره واحد صعيدى كان عايز يسافر فرنساولا يستطيع تحدث اللغه الفرنسيه فذهب لصديقه وقال له انا عايز اسافر فرنسا ولا استطيع تحدث الفرنسيه فقال صديق الصعيدى الفرنسيه سهلة جدًا وقال له كل ما تقول كلمه اضف عليها(و) فذهب الصعيدى فرنسا ودخل مطعم وقال للجرسون اريدو واحدو رزو وواحدو لحمو فقال الجارسون (باردو) فقال له الصعيدى لأ (سخنو .
- * واحد صعيدى عنده عربية كحيانة سابها قدام بيت مهجور….ليه؟؟ ! عاوزها تبقى عربية شبح .
- * مره واحد صعيدي سافر امريكا كان معاه 5000 دولار كل ميجي يحجز في فندق يلايه مليان .. نام في جنينه راح جالو واحد سرقه وحلاقله شعره .. صحي لقى الفلوس اتسرقت اعد ياول يلهوي بعدين بيحط ايدو علي راسه ملاقش شعر قال الحمد لله مش انا .
- * مرة واحد صعيدى نزل مصر لقى حمولة العربية 7راكب راح يجيب 6من البلد يركبوا معاه .
- * واحد صعيدى بنى بيت من ثلاث ادوار عمل العمدان فى الدور الثالث بيسئلوه معملتش العمدان من الارضى ليه قال ارمى فلوسى فى الارض .
- واحد بلدياتنا اشترى كمبيوتر شال الموس وحط جاموسة
- مرة الجماعة بلدياتناعملوا اجتماع يناقشوا فيه تأخرهم العلمي. فقام واحد بيقول : أمريكا طلعت القمر قبلنا واحنا قاعدين قام رد عليه واحد: خلاص احنا لازم نطلع الشمس. فقالوا: احنا كدة هنسيح رد عليه: يا غبي احنا هانطلعها بالليل.
- بلدياتنا مفتاح عربيته ضاع ميكانيكي جه فتحهاله بطفاشه تاني يوم عمل نسخه من الطفاشه .
- صعيدي بالغلط دخل متحف للفن الحديث توقف عند احد اللوحات وسأل أحد المنظمين جنبه ايه الشكل المرعب ده، هو ده الفن اللي بتسموه حديث؟رد المنظم : دى مراية يا أستاذ .
- واحد صعيدي طلع يرمى نفسه من فوق البرج قابله واحد شيخ وقاله ليه هترمي نفسك قال عشان غبى قاله طب اناهسالك سؤالين وهشوفك غبى ولا ايه.حاجة اسمها زى جسمها تبقى ايه قاله معرفش قاله يعنى بيضه يابنى.طب سؤال تاني حاجة ساعات بنسلقها وساعات بنقليها تبقى ايه قاله دى واعرة عليه.قاله يعنى بيضة يابنى . طب بص بقى حاجة ليهااربع رجول وديل وبتنونو تبقى ايه قاله يعنى البيضة قام الشيخ رماه من فوق البرج .
- بلديتنا عايز يعلم ابنه انجليزى راح ابتدائي منفعش، راح ثانوى منفعش، راح الجامعة منفعش، قال لازم اوديه انجلترا واجوزه واحدة من هناك عشان يعرف يتكلم انجليزى، راح فى الصباحية بيقولها “مستر هريدى موجود؟” قلتلوا “نجولو مين؟” .
- صعايدة وفلاحين بيحششوا بوكس الامن المركزي كبس عليهم الفلاحين استخبوا في الغيط والصعايده استخبوا في البوكسواحد بلدياتنا عنده ارق ومش عارف ينام قال له صاحبه عندي لك طريقة للنوم مؤكدة عد من واحد الى خمس ميه بلدياتنا مكدبش خبر وأول ما الدنيا ليلت راح للسرير وبدا يعد .. واحد .. اثنين … ولما وصـل الى ميه وتسعة وتسعين … جـاه النوم … قـام غـسـل وشه ورجــع للـسـريـر يـكـمـل الـعـد
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هو الكلام كله على العادات اللى مش بتتبطل دى يعنى المفروض بدل ما نقول واحد صعيدى فى النكتة نقول واحد مسطول واحد مجنون واحد محشش مش شرط صعيدى يعنى وربنا يهدى الجميع دى فى الاخر نكت يا اهل الصعيد كل واحد عارف وضعه كويس النكت مش هتغير حاجة …أســــــوانـــى وأفتخر
انا صصعععيييددددد أحب يسسللممموووووووو نكت رااققيييهه ذذوووووققق
روان اكدت الضحك على الصعايده اسمها روان وتقول انا من الصعيد واسمى رميساء طب عرفنا اسمك ليه مكتبتيهوش من الاول
الصعايده باشوات وبهوات وناس بتفهم ف الاصول وبتفهم ف كل حاجه وناس عندهم طموح بلا حدود وكل اعمال السينما والمسرح الناجحه وبتحقق اكبر نجاح هي الاعمال الصعيدي سواء كوميدي او تراجيدي او دراما او اكشن وبيكون ليها حس واستمتاع خاص هما دوووول قرايبنا وناسنا اللي نتباها بيهم حتي النكت الحلوه بتكون سيرة الصعايده فيها
النكت جميله بس الصعابده اجداع ناس وارجل ناس و محدش زيهم
الصعيدى هو الاساس
الصعايدة أجدع ناس
وحد صعيد وقف علي كبري عمال يقول 33 33 33 واحد رح يقله 33 دي يعني ايه الصعيد اله بص كدا من عله الكبري وام رميه في البحر وقال 34
الصعايدة اجدع ناس وهيفضلوا اجدع ناس
طبعا الصعايدة مفيش حد زيهوم
الصعايده ارجل ناس
لو سالت علي الصعيدة هتلقي الرئيس جمال عبدالناصر من الصعيد وطه حسين وكتير أوي علماء ومهندسين ودكترة
الصعايدة اجدع ناس
بسم الله الرحمن الرحيم – مرةبرتقاله كانت كلنت ماشيه فى الصحره قالت ياه اخيرالقيت لونى
على فكرة مش الصعايدة بس اجدع ناس واهل مصر كمان اجدع واحسن ناس
هذه النكت غير صحيحة لان الصعا يدة غير كده وكل الصعايدة جدعان
جماعة صعايدة بيلعبو على السحراوى ال تخبطة عربية مرتين يطلع برة
الصعايده اجمل ناس واكرم ناس فى الدنيا
اللى هيتريق على الصعايده هيروح النار
مش كل الصعيده كويسين ارجل ناس بسراحه بتوع اسوان غير كده ارمى وره ظهرك وبجدالنكت الى بتتقال عليهم انا عن نفسى فى القاهره مبشفش حد بيعمل حاجه شازه الا وتلقيه صعيدى يعنى زى مثلا ممكن تلاقى عربيه واقفه فى مكا ن استحاله حد يقف فيه تبص جوه تلاقى واحد وعلى راسه عمه زى الطبق الطائر تلقيهم فى عز الحر بيلبسو جلبيه صوف وشال عامل زى البطنيه وقرفنا بقى بسد الطرق من الباعه الجائلين يعنى لوكل واحد راح قعد فى بلده هنستريح منهى والله
الصعايده اجدع ناس ومش فيهم الاسامي دي ولا الكلام ده انا من الصعيد واسمي رميساء
السبب الاساسي هو الاعلام اللي بيستهزء علي الصعايدة .واللي مجربش ميعرفش.الصعايدة هم ارجل واشجع الناس في العالم .هم اهل الكرم والمودة والرجولةوعلي فكرة هم حاليا متقدمين جدا وعلي مستوي عالي من العلم بكل ما هو جديد
قال الله تعالي في كتابه الكريم لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونو خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي يكونو خيرا من هن انتم كلكم متعرفوش الصعيد الصعيد رجاله تلاقي شهامه وجدعنه ومروئه وكرم مش غباء واستهذاء وتخلف وقلت ادب انا اسف لو كنت تجاوزت حدودي بس انا من الصعيد والصعيد مش زي منتم فكرين ضرب نار ومخ غبي وكده بلعكس دول اخر ادب في الدنيا والي عاشرهم يعرفهم اكتر واكتر
مرة واحد بلدياتنا ماشي جنب ترعة لقي الناس ملمومة فسأل واحد هو في ايه؟ قاله احسن واحد شفته في حياتك بيغطس غطس قد ايه؟ قاله 3 دقايق قاله في واحد غطس 3 ايام و لسة مطلعش
جمده جدي
الل جميلة جددددددددددددددا وبصحيح تموت من الضحك
كتير حلوة ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ياريت ماتهزءوا الصعايدة ومتخلوش الناس تضحك عليهم>بنت اسناوية
نكت جمدة جدا
الصعيدي طيب القلب غير وجة بحري ميعرفش يلف ويدور تلاقية راجل في كل شئ تحس كل دة من كلمة ممكن يقولها وبخافو علي عرضهم انما بتوع وجه بحري ينصب عليك بكل سهولة ومترتحلوش من كلمة ودو فضحينا في الخارج في دول الخليج يقولك مصري دا نصاب وحرامي ولوعرفك مصري صعيدي بيحترمك اكتر من وجة بحري عارف فيك المرجلة ولصدق صعيدي ولي اشرف
جامدة اخر حاجة
جميل اخر حاجه
مرة واحد حب يعاكس واحدة قالها عسل يا بنت النحلة قالتلو قشطة ياابن الجاموسة
جامدة
ده برود الصعايده مش كده خالص ثانيا مفيش حد اسمه هريدي في الصعايده خالص ده اسمه مخترعينه علشان النكت بتعتهم
الصعايدة ارجل ناس
النكت حلوة بجد ولكن يا اخواني الصعيدي له مركز وله حق الحياة في سعادة مش كدة
النكت جميله اوى بس ياريت نحترم الصعايده اكتر من كده
مرة واحد بخيل رمى ابنه من الشباك ليه/ علشان ساب نور الصالة والع
مره واحد دخل علي مراته البيت زعلان قالت له مالك قال لها الحمار بتاعي ضاع قالت له متزعلش دخلتك علينا ب100 حمار
الصعيد دول زينة مفيش فرق بنا وبنهم وجايز هما اللي يكونوا احسن مننا علي االاقل لهم دور في الزراعة او العامل الاساسي لزرعة
كل موحافظه بتشتهر بحاجه والصاعيد ه مش زعلنين انهم مشهورين بخفة الدم والشهامه الله يرحم جما ل عبد الناصر………………..أبوطربوش…طما…سوهاج…
واهدو لا احد يتريق علي الصعايده علشان مش عايز اقول شي فظ
الصعايدة جامدين جدا
النكت جامدة جدا
مرا واحد ضرب واحد طلع واحد نزل واحد وقال واحد
واحد صعيدي يحفظ العداد التنازليه
ههههههههههههههههههههههه
ضيعت من وقتك
هههههه
صعيدي ينكت
كفايا ان الصعايده ررررجله
انا كتير حبيت لنكت وعايز كمان بس يكونو احلى
يااخونا الصعيده احسن ناس وكفايه فعلا كرمهم وشجاعتهم وحفت دمهم وكمان هم احسن من اهل البندر اللى بيمشوا بميوهات وحاجات عريانه واصلا الصعايده هما اساس مصر واول من سكنها وكفايه هزار عليهم فهم افضل من غيرهم بكتير وقال الله تعالى .لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم وانا افتحر انى صعيديه
انها مضحكة جدا ادا قراتها تموت ههههههههههههههههههههههههه