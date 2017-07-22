نكت عراقية قوية 2018 نكات تحشيش مو طبيعي مضحكة جدا جدا موت

نكت عراقية

مصريات – بكل تأكيد، وبدون اي شك وبدون مبالغات عاطفية افقية او عمودية، أن اللهجة العراقية العامية او العراقية المحكية من اجمل اللهجات العربية على الاطلاق.

ولو انت بني آدم شقندحي وبتحب تسمع احلى النكت العراقية بكل انواعها ( حيث ومما قد لاتعلمه او لا تعلميه بان هناك نكت عراقية من انواع مختلفة) سوف تجد امامك الان اقوى نكت عراقية تموت من الضحك او تموت ضحك لا فرق بينهما نكت محششين يعني نكات تحشيش عراقي مو طبيعي ونكت عراقية للمتزوجين وغير المتزوجين، نكات عراقية للكبار وكمان للصغار ولكل الاعمار ولكل الاجناس يعني نكت تضحك البنات وغير البنات.

لذا ابدأ الان واستعد لاستقبال اقوى نكت مضحكة عراقية جديدة وقوية و اتموت من الضحك، وكمان القيها على اصدقائك وحبابيك على الفيس بوك وتويتر ولا تنسى ارسالها على واتس اب لكل عزيز عليك وخليه ينبسط معاك ويضحك ويعيش لحظة ضحك وفرفشة ولو لدقايق معدودة، يلا تلقف عندك خوش نكات عراقية زينة وحلوة ومن الاخر نكت تضحك الزهقان والمرضان والتعبانولمن يعاني من وجع الرأس او الأسنان.

واحد راح يسرق بيت وحده سمينه حيل ..كمشته وگعدت عليه … گالت لابنها: يمه محمود خابرلنا الشرطه.. الحرامي من يمه گام يصيح: عفيه بسرعه محموووووووود.

محشش جان يعد بفلوسه وحده في البيت وجان يقسم هاي فلوس الجكاير وهاي فلوس الخبز وهاي فلوس الخضرة … ورى شوية اندك الباب عليه ..فكال منو بالباب طلعت الشرطة هي اللي ادك الباب فضم فلوس التحشيش جوة المخدة

اكو فد وحدة جكمة ( قبيحة) كالت لزوجها روح صلح شباك الحمام مكسور اخاف ابن الجيران يشوفني واني اسبح …..فرد زوجها وقال لا تخافين هسة هو يصلحه من يشوفج …

كردي سال ادليمي اشكد عمرك اجابه الدليمي 43 قال الكردي حيل اكبر من انعالي بسنة

ايكلك بلصين كولهة اكوبس طسة وحدة وين مخلينهة امام السفارة العراقية حتى مايشعرون بلغربة هههههههه

كردي شاف سياره محمل جص كال انهجم بيتنه هذه الشهر الطحين جاي فل

اكو محشش وية صديقة دا يتمشون فات من يمهم صاروخ المحشش يكل لصديقة شنو هذا كالة صاروخ كالة وابيش يبيعو كالة ميت مليون كالة وين الله ويوكع ابيتنة

اكو لبناني وعراقي رايحين سفرة الى كندا مع زوجاتهما بالصدفة تيهو زوجاتهما كالو خن انروح للمركز همة يدورون عليهن سالو اللبناني شنو اوصاف زوجتك؟ كال شكرة وطويلة وشعرها اصفر ولابسة شورت وتشيرت سالو العراقي شنو اوصاف مرتك؟ كال عوفوكم من مرتي خلي تولي خطية هذا صاحبنا اللبناني خلنا اندور على مرتة.

عراقية كللها زوجها : اذا جمعتي الشمس و القمر و النجوم سوية فحجمها مرح يكون بحجم حبي الج..افحمتج مستحيل مستحيل حجم حبج اكبر …جاوبته: حبيبي اني حبي بكد كرشك

اكو شايب عمره 90 سنه راح لمكتب للتامينات حتى يامن على حياته الموضف كله حجي انت جبير منكدر انامن حياتك كله الشايب ليش البارحه ابويه امن حياته الموضف كله تعال باجر وبلكي نشوفلك حل كله الشايب والله باجر مااكدر جدي ديعرس ولازم احضر العرس ضل صافن الموضف كله ليش جدك عايش وممتزوج كله الشايب اي والله هو ميريد زواج بس امه وابوه لحو عليه

كردي يركض بالشارع فات من يمه واحد بسياره كله اوصلك كله لا والله مستعجل

واحد طلعله المارد مالمصباح , فكله اطلب امنية ..كله الرجال: اريد مرتي تصير تشبه هيفاء وهبي .كله المارد زين امنيتك تحققت. اشو هذا لمن رجع للبيته شاف مرته صايره تشبه الصخلة..فرجع للمارد ديشتكي ..كله المارد : مو اخي انته محددت اي هيفاء وهبي اللي كبل لو ورا التصليحات.

بدوي أهدته بنت ببغاء وأتصلت عليه تسأله عن الهديه . قالها: عادي مثل طعم الدجاج

خكري يعزي خكري قال الأول: معليش وفات الوالد قال الثاني:وش دعوه

واحد قصير…… اهله مايخلونه يدخن في البيت ؟؟؟ يخافون يحرق الفرشة

شباب يدرسون في امريكا….. مات ابو واحد منهم واحتاروا كيف يعلمونه ….. واحد منهم جلف قال: انا اعلمه …. راح للي مات ابوه ….. وقال له : متى آخر مرة شفت ابوك ؟ قال : قبل شهرين ….. قال الجلف : افلقني ان شفته مرة ثاني

شباب يدرسون في امريكا….. مات ابو واحد منهم واحتاروا كيف يعلمونه ….. واحد منهم جلف قال: انا اعلمه …. راح للي مات ابوه ….. وقال له : متى آخر مرة شفت ابوك ؟ قال : قبل شهرين ….. قال الجلف : افلقني ان شفته مرة ثاني أحول…… سجل في الجيش …… حطوه في قسم القصف العشوائي

صاحب محل دخلت عنده وحده حلوه …. وكل شوي تقول له : بكم هذا يا حجي … بكم هذا حجي …. اخيرا طفش منها قال : شوفي انا ماحجيت لكني اخذت عمرة .. علشان كذا تقدرين تقولي …. ياعمري

صاحب محل دخلت عنده وحده حلوه …. وكل شوي تقول له : بكم هذا يا حجي … بكم هذا حجي …. اخيرا طفش منها قال : شوفي انا ماحجيت لكني اخذت عمرة .. علشان كذا تقدرين تقولي …. ياعمري ولد يسأل ابوه …. هل الحب اعمى ؟؟؟ رد عليه ابوه .. وقال : شوف امك وانت تعرف

عجوز راحت للمستشفى مع ولدها … كشف عليها الطبيب وقال : امك تعاني من الوحدة … ولازم تزوجها واحد عمره خمسين … وهم طالعين تقوله امه : شفت وشلون ياوليدي ؟؟ لكن الله يعينك … وان كانك مالقيت واحد عمره خمسين … شفلك اثنين من ابو خمسة وعشرين

واحد جاء الى جده لقيه يطلع في الروح …. لحقه بسكين

تابع اروع نكت عراقية جديدة: فيه واحد راح للشيخ يفسر له حلم وقال : انا حلمت اني لابس بدلة لونها بني فاتح وجالس في مكان فيه عشب قال الشيخ : تفسير الحلم ….. انك ثور الله في برسيمه

فيه واحد تطاقت حرمته مع الشغاله …….. حط كل وحده في بيت

فيه واحد تطاقت حرمته مع الشغاله …….. حط كل وحده في بيت اثنين في السجن محكوم عليهم اعدام … واحد منهم حسود جدا .. في يوم الاعدام يسألوا الاول عن امنيته الاخيرة .. قال : اشوف امي . سألوا الحسود عن امنيته الاخيرة .. قال: صاحبي مايشوف امه

في بقره شافت نفسها في المرايه قالت حسافه هالعيون على هالكشه

فيه قروي انتهت مدة رخصته قال لبوه رخصتي قظت قال ابو والله من كثر دورانك بالشوارع

محشش مسكته دوريه .. قالوله اركب .. قال لا والله البيت قريب كلش

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