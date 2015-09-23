رسائل نكت خروف العيد الاضحى المبارك 2017 فرح قلب محبيك

نكت عيد الاضحى
رسائل نكت عن خروف العيد
بدأ العد التنازلي .. ساعات وتلاقي جه عيد الاضحى وبدأ من غير احم ولا دستور.
فاذا يعني لسه مش مستعد او ناوي تطنش السنة دي بدون تهاني لان كل الكلام زي بعضه ولازم تقول الاسطوانة بتاعت: كل سنة وانت طيبين ولا بخير كل مرة .. غير المرة دي وبارك وهني وابعت شوية رسائل مضحكة على الموبايل واحلى مسجات نكت عيد الاضحى ، يعني هتلاقي تحت منك لو نزلت علطول مجموعة من احلى و اجمل رسائل النكت عن خروف العيد 2017 – 2018 ارسلها وليك الاجر والثواب وفرح قلب كل اللي عندك ع الفيس بوك او ع الموبايل او على السطوح كمان.
اه محدش ينسى كمان ممكن تشوف بطريقك مجموعة لاحلى رسائل عيد الاضحى مضحكة او حبة من كروت عيد الاضحى واجمل بطاقات العيد كله موجود وقصاد عينك وكل ما يتعلق بالعيد من اخبار ورسائل نصية وصور وعبارات تهاني وخلافه هتلاقيه هنا بسهولة وبساطة وعيد سعيد.
- خروف بيسأل صاحبة بيقولة فات عيدين ومحدش دبحك ولا قربلك قاله : اصلي مكتوب في شهادة الميلاد حمار
- قالت مدرسة بتقول للتلاميذ عندها قصة عن ضرورة طاعة الأهل, بعد أن انتهت من رواية القصة: وهكذا, يا أطفال, لاحظتم أن الخروف الذي لم يسمع كلام أمه أكله الذئب, فقال لها أحد الأطفال: والخروف الذي سمع كلامها أكلناه نحن!!
- عائلة اشترت الخروف قبل عيد الاضحى ب 4 اشهر وفضل الخروف ياكل معاهم يشرب معاهم وينام معهم يخرج ويدخل بردوا معهم وبدا يالف بهم ، لغاية صباح العيد نصحي بدري وقعد يعيط فاستغربوا وسالوه : انت بتعيط ليه ، فقالهم : الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا .
- ثلاث شباب خرجوا في نزهة و أخذوا معهم خروف ليذبحوه و يأكلوا من لحمه و عند الذبح قال الأول: أنا أخاف من السكين إذبحوه أنتم فرد الثاني : أنا لا أحب رائحة الدم إذبحوه أنتم فرد الأخير: أنا لا أحب أن أشاهد اللحم قبل السواء فرد الخروف : ربنا ياخدني لو خرجت معكم بعد اليوم
- خروف راح لامه بسرعه — ماما ماما — قالت له مالك ياحبيبي قال لها حيدبحونى، قالت له بعيد الشر، قال لها لأ بعيد الاضحى
- خروف محشش قال لتاكسي على طول على المدبح .
- واحد حلف يدبح خروف لو ابنه نجح … فلما طلعت النتيجة سألوه ابنك نجح قالهم: لا الخروف نجح.
- واحد اشترى خروف نحيف قاله أبوه: لية ما جبتوش تخين ؟ قال: سيبك من جسمه شوف جمال عيونه .
- واحد أحول قام بيذبح الخروف..وأول ماحط السكينة على رقبة الخروف قعد الخروف يضحك هاهاهاها….فساله الرجل بتضحك ليه ؟قال له الخروف السكينة مقلوبة
- معزة ذكية غصبها أبوها تتجوز خروف مش عاجبها اشطرت الزواج بعد عيد الآضحى.
في خروف متأزم نفسيا ليه؟؟؟؟؟؟؟ الجواب قرب عيد الاضحى
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انا من السودان ولاية القضارف محلية القلابات الغربية كساب مربع واحد نكات حلوة كل عام وانتم بخير اسعد الله اوقاتكم
نكات حلوة كل عام وانتم بخير
انا بحبكوا اوى اوى
انها مضحكه جدا
ههههههههههه نكت حلوةولاكن مش حلوة وتحية خاصة وضرب نار لاولاد الشرقاوى
عدا العيد وجاى العيد العمر الى راح لاتنسو دكرالله
رمضان كريم
مرة واحد جي يدبح خروف دبح نفسه
عيد الأضحى كل مسلم قادر يضحي بخروف العيد
جميلع النكت والله \
كل سنه وانت طيبين ياشعب مصر وربنا يعود علينا الايام بخير
انا فتاة من عمان عمري 18سنة
شو مين اول شخص رح بتعيدو اول ايام العيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحياة معكم حلوة
نكت جميلة يحفضكم من العين جميلة هههههههههههههه
يالله انتو رووووووووعه وعسل
كل سنه وانتو بالف الف الف الف الف خير ويارب تحقيق جميع الاماني
تحياتي *****
انتو رووووووووووعة الله يحفظكم وانشالله دوم الضحكه يارب************
خخخخخخخخخخخ يضحكو ههههههههههههههه والله معاهم الحق
كبش العيد طلع رومانسي يبي عنزه تشبه نانسي
سرااااااااااااحة فى غاية الروعة
رهيبة
ما تنسى انا هنزل فى مطار الاسكندرىه
ننسى انا هنزل مصر يوم 11/11 مازن عملى زيار لي مصر اصل يىقول انى وحشتو موت ولما ارجع هىرجع معاىا عشان ىتعرف على امى وابى واخى واختى
شو تهبل الرساىل تجنن بس ولله بعتا لى صدىقتى وطلبت منه اقول الموقع بجد مرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
وحىات الله تاخود العقل كتىىىىىىىىىىىىر حلوووووووووووووووووووى
ولاهي انا محتار اختار اني رسالة
حلوه
النكت دمها خفيف جدا وهاي النكت جميلة جدا جداا هههههههههههههه
gamda mot bs ana a7sn mnhom w rakmy ahwo *****
hhhhhhhh 7lewn awy
ههههههههههههههه نكت دمها خفيف كنت محتارة مش عايزة اعيد على حبايبى برسايل عادية بس دلوقتى خلاص راحت الحيرة