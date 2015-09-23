رسائل نكت خروف العيد الاضحى المبارك 2017 فرح قلب محبيك

نكت عيد الاضحى

رسائل نكت عن خروف العيد

بدأ العد التنازلي .. ساعات وتلاقي جه عيد الاضحى وبدأ من غير احم ولا دستور.

فاذا يعني لسه مش مستعد او ناوي تطنش السنة دي بدون تهاني لان كل الكلام زي بعضه ولازم تقول الاسطوانة بتاعت: كل سنة وانت طيبين ولا بخير كل مرة .. غير المرة دي وبارك وهني وابعت شوية رسائل مضحكة على الموبايل واحلى مسجات نكت عيد الاضحى ، يعني هتلاقي تحت منك لو نزلت علطول مجموعة من احلى و اجمل رسائل النكت عن خروف العيد 2017 – 2018 ارسلها وليك الاجر والثواب وفرح قلب كل اللي عندك ع الفيس بوك او ع الموبايل او على السطوح كمان.

اه محدش ينسى كمان ممكن تشوف بطريقك مجموعة لاحلى رسائل عيد الاضحى مضحكة او حبة من كروت عيد الاضحى واجمل بطاقات العيد كله موجود وقصاد عينك وكل ما يتعلق بالعيد من اخبار ورسائل نصية وصور وعبارات تهاني وخلافه هتلاقيه هنا بسهولة وبساطة وعيد سعيد.

خروف بيسأل صاحبة بيقولة فات عيدين ومحدش دبحك ولا قربلك قاله : اصلي مكتوب في شهادة الميلاد حمار

قالت مدرسة بتقول للتلاميذ عندها قصة عن ضرورة طاعة الأهل, بعد أن انتهت من رواية القصة: وهكذا, يا أطفال, لاحظتم أن الخروف الذي لم يسمع كلام أمه أكله الذئب, فقال لها أحد الأطفال: والخروف الذي سمع كلامها أكلناه نحن!!

عائلة اشترت الخروف قبل عيد الاضحى ب 4 اشهر وفضل الخروف ياكل معاهم يشرب معاهم وينام معهم يخرج ويدخل بردوا معهم وبدا يالف بهم ، لغاية صباح العيد نصحي بدري وقعد يعيط فاستغربوا وسالوه : انت بتعيط ليه ، فقالهم : الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا .

ب 4 اشهر وفضل الخروف ياكل معاهم يشرب معاهم وينام معهم يخرج ويدخل بردوا معهم وبدا يالف بهم ، لغاية صباح العيد نصحي بدري وقعد يعيط فاستغربوا وسالوه : انت بتعيط ليه ، فقالهم : الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا . ثلاث شباب خرجوا في نزهة و أخذوا معهم خروف ليذبحوه و يأكلوا من لحمه و عند الذبح قال الأول: أنا أخاف من السكين إذبحوه أنتم فرد الثاني : أنا لا أحب رائحة الدم إذبحوه أنتم فرد الأخير: أنا لا أحب أن أشاهد اللحم قبل السواء فرد الخروف : ربنا ياخدني لو خرجت معكم بعد اليوم

خروف راح لامه بسرعه — ماما ماما — قالت له مالك ياحبيبي قال لها حيدبحونى، قالت له بعيد الشر، قال لها لأ بعيد الاضحى

خروف محشش قال لتاكسي على طول على المدبح .

واحد حلف يدبح خروف لو ابنه نجح … فلما طلعت النتيجة سألوه ابنك نجح قالهم: لا الخروف نجح.

واحد اشترى خروف نحيف قاله أبوه: لية ما جبتوش تخين ؟ قال: سيبك من جسمه شوف جمال عيونه .

واحد أحول قام بيذبح الخروف..وأول ماحط السكينة على رقبة الخروف قعد الخروف يضحك هاهاهاها….فساله الرجل بتضحك ليه ؟قال له الخروف السكينة مقلوبة

معزة ذكية غصبها أبوها تتجوز خروف مش عاجبها اشطرت الزواج بعد عيد الآضحى.

في خروف متأزم نفسيا ليه؟؟؟؟؟؟؟ الجواب قرب عيد الاضحى

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