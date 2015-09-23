رسائل نكت خروف العيد الاضحى المبارك 2017 فرح قلب محبيك

نكت عيد الاضحى

نكت خروف العيد 2017-2018

رسائل مسجات نكت خروف عيد الاضحى 2017/2018

رسائل نكت عن خروف العيد

بدأ العد التنازلي .. ساعات وتلاقي جه عيد الاضحى وبدأ من غير احم ولا دستور.

فاذا يعني لسه مش مستعد او ناوي تطنش السنة دي بدون تهاني لان كل الكلام زي بعضه ولازم تقول الاسطوانة بتاعت:  كل سنة وانت طيبين ولا بخير كل مرة .. غير المرة دي وبارك وهني وابعت شوية رسائل مضحكة على الموبايل واحلى مسجات نكت عيد الاضحى ، يعني هتلاقي تحت منك لو نزلت علطول مجموعة من احلى و اجمل رسائل النكت عن خروف العيد 2017 – 2018 ارسلها وليك الاجر والثواب وفرح قلب كل اللي عندك ع الفيس بوك او ع الموبايل او على السطوح كمان.

اه محدش ينسى كمان ممكن تشوف بطريقك مجموعة لاحلى رسائل عيد الاضحى مضحكة او حبة من كروت عيد الاضحى واجمل بطاقات العيد كله موجود وقصاد عينك وكل ما يتعلق بالعيد من اخبار ورسائل نصية وصور وعبارات تهاني وخلافه هتلاقيه هنا بسهولة وبساطة وعيد سعيد.

  • خروف بيسأل صاحبة بيقولة فات عيدين ومحدش دبحك ولا قربلك قاله : اصلي مكتوب في شهادة الميلاد حمار
  • قالت مدرسة بتقول للتلاميذ عندها قصة عن ضرورة طاعة الأهل, بعد أن انتهت من رواية القصة: وهكذا, يا أطفال, لاحظتم أن الخروف الذي لم يسمع كلام أمه أكله الذئب, فقال لها أحد الأطفال: والخروف الذي سمع كلامها أكلناه نحن!!
  • عائلة اشترت الخروف قبل عيد الاضحى ب 4 اشهر وفضل الخروف ياكل معاهم يشرب معاهم وينام معهم يخرج ويدخل بردوا معهم وبدا يالف بهم ، لغاية صباح العيد نصحي بدري وقعد يعيط فاستغربوا وسالوه : انت بتعيط ليه ، فقالهم : الناس كلهم اشتروا خروف العيد الا احنا .
  • ثلاث شباب خرجوا في نزهة و أخذوا معهم خروف ليذبحوه و يأكلوا من لحمه و عند الذبح قال الأول: أنا أخاف من السكين إذبحوه أنتم فرد الثاني : أنا لا أحب رائحة الدم إذبحوه أنتم فرد الأخير: أنا لا أحب أن أشاهد اللحم قبل السواء فرد الخروف : ربنا ياخدني لو خرجت معكم بعد اليوم
  • خروف راح لامه بسرعه — ماما ماما — قالت له مالك ياحبيبي قال لها حيدبحونى، قالت له بعيد الشر، قال لها لأ بعيد الاضحى
  • خروف محشش قال لتاكسي على طول على المدبح .
  • واحد حلف يدبح خروف لو ابنه نجح … فلما طلعت النتيجة سألوه ابنك نجح قالهم: لا الخروف نجح.
  • واحد اشترى خروف نحيف قاله أبوه: لية ما جبتوش تخين ؟ قال: سيبك من جسمه شوف جمال عيونه .
  • واحد أحول قام بيذبح الخروف..وأول ماحط السكينة على رقبة الخروف قعد الخروف يضحك   هاهاهاها….فساله الرجل بتضحك ليه ؟قال له الخروف السكينة مقلوبة
  • معزة ذكية غصبها أبوها تتجوز خروف مش عاجبها اشطرت الزواج بعد عيد الآضحى.
    في خروف متأزم نفسيا ليه؟؟؟؟؟؟؟ الجواب قرب عيد الاضحى

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23/09/2015 30 تعليق رسائل نكت , , , , , , , , , , , , ,
30 comments
  1. عبدالله حمزة حاج احمد 31/08/2017 22:47 -

    انا من السودان ولاية القضارف محلية القلابات الغربية كساب مربع واحد نكات حلوة كل عام وانتم بخير اسعد الله اوقاتكم

  2. عبدالله حمزة حاج احمد 31/08/2017 22:41 -

    نكات حلوة كل عام وانتم بخير

  3. اصديقاء لى فى المدرسة 23/09/2015 14:46 -

    انا بحبكوا اوى اوى 

  5. محمد الشرقاوى 23/10/2014 14:26 -

    ههههههههههه نكت حلوةولاكن مش حلوة وتحية خاصة وضرب نار لاولاد الشرقاوى

  6. احمد 07/10/2014 18:59 -

    عدا العيد وجاى العيد العمر الى راح لاتنسو دكرالله

  8. نكت العيد 25/10/2012 22:21 -

    مرة واحد جي يدبح خروف دبح نفسه

  9. ملاحظات 25/10/2012 20:47 -

    عيد الأضحى كل مسلم قادر يضحي بخروف العيد

  11. ragap200915 25/10/2012 11:22 -

    كل سنه وانت طيبين ياشعب مصر وربنا يعود علينا الايام بخير

  12. واااايد حلو 24/10/2012 12:14 -

    انا فتاة من عمان عمري 18سنة

  13. الحزينه 23/10/2012 19:49 -

    شو مين اول شخص رح بتعيدو اول ايام العيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  15. MERIEME 23/10/2012 19:25 -

    نكت جميلة يحفضكم من العين جميلة هههههههههههههه

  16. الحزينه 23/10/2012 19:18 -

    يالله انتو رووووووووعه وعسل
    كل سنه وانتو بالف الف الف الف الف خير ويارب تحقيق جميع الاماني
    تحياتي *****

  17. كلام 23/10/2012 19:11 -

    انتو رووووووووووعة الله يحفظكم وانشالله دوم الضحكه يارب************

  18. نانا 23/10/2012 13:36 -

    خخخخخخخخخخخ يضحكو ههههههههههههههه والله معاهم الحق

  19. خروف العيد 22/10/2012 15:21 -

    كبش العيد طلع رومانسي يبي عنزه تشبه نانسي

  20. lolo 20/10/2012 18:49 -

    سرااااااااااااحة فى غاية الروعة 
    رهيبة

  21. دارىن 12/10/2012 18:58 -

    ما تنسى انا هنزل فى مطار الاسكندرىه

  22. دارىن 12/10/2012 18:54 -

    ننسى انا هنزل مصر يوم 11/11 مازن عملى زيار لي مصر اصل يىقول انى وحشتو موت ولما ارجع هىرجع معاىا عشان ىتعرف على امى وابى واخى واختى

  23. دارىن 12/10/2012 18:46 -

    شو تهبل الرساىل تجنن بس ولله بعتا لى صدىقتى وطلبت منه اقول الموقع بجد مرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  24. دارىن من لبنان 12/10/2012 18:41 -

    وحىات الله تاخود العقل كتىىىىىىىىىىىىر حلوووووووووووووووووووى

  25. ana roush 20/08/2012 08:22 -

    ولاهي انا محتار اختار اني رسالة

  27. sarah 31/12/2011 11:11 -

    النكت دمها خفيف جدا وهاي النكت جميلة جدا جداا هههههههههههههه

  30. كلام 02/11/2011 01:30 -

    ههههههههههههههه نكت دمها خفيف   كنت محتارة  مش عايزة اعيد على حبايبى برسايل عادية  بس دلوقتى خلاص راحت الحيرة

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