نكت محششين تموت من الضحك 2017 نكات تحشيش سعودية مصرية

نكت محششين تموت من الضحك

رغم ما يثار من اقوال مغرضة عن نكت التحشيش واللي بيتعاطى نكت المحششين بس شوف مفعولها الاول بعد ما تعرف بان هناك نكات محششين تموت من الضحك لاتفكر تجرب ولا حاجة هما شوية نكت محششين تموت ضحك البعض منها نكت محششين سعوديين والبعض الاخر نكت زملائهم محششين مصريين وموجودة في مجموعتين الاولى نكت محششين مصرية والثانية نكت محششين سعودية ٢٠١٧ ويجمع فيما بينهم بانها نكت محششين 2017 تموت ضحك او بتعبير اخر تموت من الضحك.

ونصيحة كمان لو مضحكتش .. اشرب كوكا كولا مع اقوى نكت محششين جديدة تموت ضحك لانه ممكن يعني والله اعلم تكون نكت محششين مضحكة تموت من الضحك مبتعجبش غير السادة اللي بيدخنوه وكفاية كده تعالوا معاهم نتابعهم ونشوف تأثيره عليهم.

نكت محششين مصرية تموت من الضحك

مرة واحد محشش راجع البيت متأخر قعد يخبط مراته قالتله ارجع مطرح ماكنت راح شايط صفيحة الزبالة خبطت في الباب ورجعت قطعت ودنه راح مزعق و مخبط أجمد قالتله برده مش هافتحلك راح شايط الصفيحة تاني خبطت في الباب و رجعت قطعت ودنه التانية راح مصرخ و قالها افتحي يا ولية الصفيحة هاتموتنييي .

في واحد معاه أرنب عايز يبيعه جاه واحد محشش وقال له بكم القرد ؟ رد عليه .. ياخي دا أرنب مش قرد .. قال المحشش يابو الشباب أنا أسأل الأرنب ما سألتكش إنت …

إثنين محششين بصو للقمر واحد يقول دى الشمس والثانى قال لأ دا نجم راحوا سألوا واحد مسطول ثالث دا شمس ولا نجم قالهم معرفش والله أنا مش من المنطقة

محشش يكتب قصة تاريخيه كان ابو جهل يشرب كابتشينو في ستار بكس في بني قينقاع وكان فاتح البلوتوث جاته رساله من الأوس والخزرج فايروس فغضب غضبا شديدا! ورمى الكابتشينو في وجه الشباب.! وفي رواية اخرى انه لم يدفع الفاتورة!!

مرة محشش سأل أخوه؟ إيه الفرق بين الاسبوع والصحراء ..؟ قالو معرفش قال الأسبوع فيه أحد والصحراء مافيها أحد

مره واحد محشش ماشى بالعجله خبط فى عمود قال له مش هديك لفه

مرة تلات محششين قرروا يهربوا من السجن حطوا خطة عشان يقتلوا الحارس نزلوا يقتلو الحارس ملقيوهوش قال واحد منهم فشلت الخطة يا شباب .

مره اتنين محشيشين واحد بيقول للتانى هيه النشره دى طولت كده ليه رد عليه قال له يمكن الحلقه الاخيرة

مرة محشش كان ماشى فى الشارع لقى قشرة موزة قال ييييييييييييي هتزحلق تانى

مرة واحد محشش ماشى فى الشارع لقى كنز قال كويس فاضل الخريطة

مره اتنين كفار بيحششو واحد قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) التاني قال ( يا را جل ده احنا كفار ) فقال له : ياه ده انا ناسي ( استغفر الله العظيم يا رب ) .

مره واحد محشش لقي المصباح السحري العفريت ساله شبيك لبيك عايز ايه قالو عايز كوبري يوصل بين فرنسا و السعوديه قاله العفريت لا ده طلب صعب اوي قاله خلاص عايز ابن عمي الي في الجامعه الامريكيه ينجح قال العفريت للسعودي عايز الكوبري رايح ولا جاي ولا في الاتجاهين .

مرة واحد محشش لقى عشرة جنية على الارض خدها وحط خمستين

نكت محششين سعودية تموت ضحك

محشش قالت له امه جعل يومي قبل يومك… قال مافيها كلام·

محشش يسوق السياره قال له ابوه لف يمين ! قال ورى ما تلف انت ماتشوفني أسوق!!

محشش اتصل على الخطوط قال كم تستغرق رحلة الدمام _ لندن ؟ قاله لحظه ! قال شكرا·

يقولك محشش راح القصيم يوم وصل قرى لوحه مكتوب القصــــــيم تبتهج … قال الله يغربلها وين تبي تهج..

محشش يسأل خويه المحشش الثاني : مدري : ناصر القصبي وعبد الله السدحان … اخوان .؟؟؟؟ قال خويه : لا .. ما اظن … مجرد تشابه اسماء بس·

محشش سألوه : تتوقع الطيارات اللي بمطار تبوك حربيه ؟ قال : لا قحطانيه !!

اثنان محششين الاول يقول:تخيل تصحي الصبح تلاقي نفسك ميت .. الثاني:والله لنهبل ·

محشش يكتب اسئله اختبار :باص يمشي 80كم/س قطع 100كم .. فما اسم سائق الباص؟؟

سكران سال محشش قال وش اسم اخوانك ؟؟ قال:كلهم محمد الا خالد اسمه فيصل !!!

محششين انقلبو قال السواق شكلنا انقلبنا ؟؟ قال الثاني سق وخل عنك الوسوسه !!!

محشش يقول لخويه: قل لي من انت اقول لك من تكون .. قاله من انت؟؟ قال من تكون !!؟

محشش واقف عند بقاله وقال لخويه وش تبي قال اي شي نزل شرى عصير وشرى لخويه قلم!

محشش قال لحرمته عندنا لبن قالت ايه قال وعندنا زبد قالت ايه وعندنا تمر قالت ايه طيب ليش ماتسوين بيتزا·

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