نكت محششين تموت من الضحك 2017 نكات تحشيش سعودية مصرية

نكت محششين تموت من الضحك
رغم ما يثار من اقوال مغرضة عن نكت التحشيش واللي بيتعاطى نكت المحششين بس شوف مفعولها الاول بعد ما تعرف بان هناك نكات محششين تموت من الضحك لاتفكر تجرب ولا حاجة هما شوية نكت محششين تموت ضحك البعض منها نكت محششين سعوديين والبعض الاخر نكت زملائهم محششين مصريين وموجودة في مجموعتين الاولى نكت محششين مصرية والثانية نكت محششين سعودية ٢٠١٧ ويجمع فيما بينهم بانها نكت محششين 2017 تموت ضحك او بتعبير اخر تموت من الضحك.
ونصيحة كمان لو مضحكتش .. اشرب كوكا كولا مع اقوى نكت محششين جديدة تموت ضحك لانه ممكن يعني والله اعلم تكون نكت محششين مضحكة تموت من الضحك مبتعجبش غير السادة اللي بيدخنوه وكفاية كده تعالوا معاهم نتابعهم ونشوف تأثيره عليهم.
نكت محششين مصرية تموت من الضحك
- مرة واحد محشش راجع البيت متأخر قعد يخبط مراته قالتله ارجع مطرح ماكنت راح شايط صفيحة الزبالة خبطت في الباب ورجعت قطعت ودنه راح مزعق و مخبط أجمد قالتله برده مش هافتحلك راح شايط الصفيحة تاني خبطت في الباب و رجعت قطعت ودنه التانية راح مصرخ و قالها افتحي يا ولية الصفيحة هاتموتنييي .
- في واحد معاه أرنب عايز يبيعه جاه واحد محشش وقال له بكم القرد ؟ رد عليه .. ياخي دا أرنب مش قرد .. قال المحشش يابو الشباب أنا أسأل الأرنب ما سألتكش إنت …
- إثنين محششين بصو للقمر واحد يقول دى الشمس والثانى قال لأ دا نجم راحوا سألوا واحد مسطول ثالث دا شمس ولا نجم قالهم معرفش والله أنا مش من المنطقة
- محشش يكتب قصة تاريخيه كان ابو جهل يشرب كابتشينو في ستار بكس في بني قينقاع وكان فاتح البلوتوث جاته رساله من الأوس والخزرج فايروس فغضب غضبا شديدا! ورمى الكابتشينو في وجه الشباب.! وفي رواية اخرى انه لم يدفع الفاتورة!!
- مرة محشش سأل أخوه؟ إيه الفرق بين الاسبوع والصحراء ..؟ قالو معرفش قال الأسبوع فيه أحد والصحراء مافيها أحد
- مره واحد محشش ماشى بالعجله خبط فى عمود قال له مش هديك لفه
- مرة تلات محششين قرروا يهربوا من السجن حطوا خطة عشان يقتلوا الحارس نزلوا يقتلو الحارس ملقيوهوش قال واحد منهم فشلت الخطة يا شباب .
- مره اتنين محشيشين واحد بيقول للتانى هيه النشره دى طولت كده ليه رد عليه قال له يمكن الحلقه الاخيرة
- مرة محشش كان ماشى فى الشارع لقى قشرة موزة قال ييييييييييييي هتزحلق تانى
- مرة واحد محشش ماشى فى الشارع لقى كنز قال كويس فاضل الخريطة
- مره اتنين كفار بيحششو واحد قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) التاني قال ( يا را جل ده احنا كفار ) فقال له : ياه ده انا ناسي ( استغفر الله العظيم يا رب ) .
- مره واحد محشش لقي المصباح السحري العفريت ساله شبيك لبيك عايز ايه قالو عايز كوبري يوصل بين فرنسا و السعوديه قاله العفريت لا ده طلب صعب اوي قاله خلاص عايز ابن عمي الي في الجامعه الامريكيه ينجح قال العفريت للسعودي عايز الكوبري رايح ولا جاي ولا في الاتجاهين .
- مرة واحد محشش لقى عشرة جنية على الارض خدها وحط خمستين
نكت محششين سعودية تموت ضحك
- محشش قالت له امه جعل يومي قبل يومك… قال مافيها كلام·
- محشش يسوق السياره قال له ابوه لف يمين ! قال ورى ما تلف انت ماتشوفني أسوق!!
- محشش اتصل على الخطوط قال كم تستغرق رحلة الدمام _ لندن ؟ قاله لحظه ! قال شكرا·
- يقولك محشش راح القصيم يوم وصل قرى لوحه مكتوب القصــــــيم تبتهج … قال الله يغربلها وين تبي تهج..
- محشش يسأل خويه المحشش الثاني : مدري : ناصر القصبي وعبد الله السدحان … اخوان .؟؟؟؟ قال خويه : لا .. ما اظن … مجرد تشابه اسماء بس·
- محشش سألوه : تتوقع الطيارات اللي بمطار تبوك حربيه ؟ قال : لا قحطانيه !!
- اثنان محششين الاول يقول:تخيل تصحي الصبح تلاقي نفسك ميت .. الثاني:والله لنهبل ·
- محشش يكتب اسئله اختبار :باص يمشي 80كم/س قطع 100كم .. فما اسم سائق الباص؟؟
- سكران سال محشش قال وش اسم اخوانك ؟؟ قال:كلهم محمد الا خالد اسمه فيصل !!!
- محششين انقلبو قال السواق شكلنا انقلبنا ؟؟ قال الثاني سق وخل عنك الوسوسه !!!
- محشش يقول لخويه: قل لي من انت اقول لك من تكون .. قاله من انت؟؟ قال من تكون !!؟
- محشش واقف عند بقاله وقال لخويه وش تبي قال اي شي نزل شرى عصير وشرى لخويه قلم!
- محشش قال لحرمته عندنا لبن قالت ايه قال وعندنا زبد قالت ايه وعندنا تمر قالت ايه طيب ليش ماتسوين بيتزا·
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واو مره حلوه
ايش رايكم في النكته :طيب انا عندي نكته ثانيه
انا عندي نكته: في محشش طلبته المحكمه اثبات ملكية البيت راح جاب صورته هو واقف عند باب البيت.
مضحك حدأأأأ
محشش اشتري ببسي من سوبر ماركت و
طلع من سوبر ماركت يضحك .سالة خوية المحشش الثاني اشفيك تضحك
قال
ضحكت عليهم اشتريت ببسي عائلة وانا عزابي
في واحد شاف واحد ساروا اثنين
في حجه تجري ورآه سيارت اسعاف لي عشان تحسبه سيره اسكريم
فيه اثنين هنود
لقو بنت ضايعة وبرها وفي الأخير طلعت امهم
خخخخخخخخخخخخ
حلوة
هههههههه
فيه شخص مرمي وسط الطريق .. مر الثاني بجانبه وقال له .. يا أخي لماذا أنت جالس هنا ما تخاف تدوسك سيارة ؟ فأجابه آه لو بيصير ها الشيئ ستصبح عندي فلوس زي الرز من شركة التأمين
في ظابط بيحقق مع محشش..قاله :
ساكن فين ؟؟
قاله المحشش : مع اخويا
قاله الظابط : واخوك ساكن فين ؟؟
قاله المحشش : معايا
الظابط عصب ..و قاله :
و انت واخوك ساكنين فين ؟؟؟
قاله المحشش : مع بعض
ههههههههههههههه
نكت حللللوة ..
عندي نكته :-
– اثنين مصريين محششين
واحد قال : تسدأ الدنيا دي مآســــي …؟؟
قاله الثاني : ليه أنتا بتلبس كام ؟!!!!
النكت حلوا كتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
ههههههه حلؤه كولش بس ممكن اضافه نكت عراقيه (الماني وهندي وعراقي –اشتركو بمسابقة انطوهم كل واحد قرد كلولهم الي ايخلي يحجي يربح الجائزة اجوي ورة اسبوع -الالماني كال ماكدرت احجي -الهندي كال بابا اني ما يكدر ايحجي -العراقي كال وكلتة وشربتة واشتريتلة حتى حديقة الحيوان وديتة بس ما كدرت احجي -القرد كال جذاب واللة جذاب
انا عيز نكت كاملة
طفل صايع فى كى جى ون بيعاكس المدرسه قالها ممكن اتجوزك قالتله مبحبش العيال قالها وانا مش مستعجل على الخلفه
ررررررررررررروعه هههههههههههههههههههههع
باص يمشي في الساعه 80 كم قطع الباص 100كم ما هو اسم سائق الباص
أخبار مصر علومها أتمنى تدعمون أخوي محمد الفهيد في قناة بداية وشكرا…
هههههههه يالبى مصر وهلها
طرق الجار باب بيت جحا و سلم علية ثم قال لة اعطني حمارك يا جحا لانقل علية بعض الامتعةو كان جحا لا يريد ان يعطية الحمار فقال لة معزرة يا جاري لقد ذهب ابني بالحمار الي السوق ليشتري بعض الاغراض و ما كاد جحا يتم كلامة حتي ملا الحمار البيت نهيقا فقال الجار انك تكذب علي يا جحا ها هو الحمار ينهق و انت تقول في السوق فقال جحا يا جاري العزيز هل يصح ان تصدق الحمار و لا تصدق جارك
يحكي ان ملكا قال لاصحابة من يعلم حماري القراءة و الكتابةفلة مني الف دينار قال جحا انا اعلمة ايها الملك اعطني الدنانيرو امهلني عشرين عاما فوافق الملك اخذ جحا الحمار و عاد الي بيتة ليعلمة ولكن جارة ذهب الية و قال كيف تعلم الحمار يا جحا الا تخشي من غضب الملك عليك ان انت لم تفعل قال جحا يا جاري العزيز بعد مرور عشرين عاما سيكون احدنا قد مات انا او الملك او الحمار
عنجد عنجد كتير حلوة بس ياليت في سوريه ما
كتييييير حلوة أتمنى مانسوا سوريه من دعائكم ~~~
والعراق واليمن وكلياتن
وماتنسوا الملك عبد الله من الدعاء لأني مقيمه بالسعودية
كفوووو طبعا السعودية أحسن من المصرية أمزح لكن حلوووة
نكات كتيررررحلوة
مره واحد محشش سال واحد محشش ساله لو البحر ولع ايه الي هيحصل قله هيطلع سمك مشوي
اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام
الناس عليهم. قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في
السماء فالمال الذي يسقط بداخلها لي والمال الذي يسقط خارجها للفقراء!! قال
الثاني: أما أنا فسأرسم خطاً على الأرض وأرمي المال في السماء فالمال الذي
على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء!! فقال الثالث ( وكان
أشدهم بخلاً): أما أنا فسأرمي المال في السماء فالمال الذي يسقط على الأرض لي
والمال الذي يبقى في السماء فللفقراء
حلوه جدا
تصدقو انا موت من الضحك
هههههههههه ضحكت من قلبى
مرة واحد محشش لقى لوحة عند محل الانترنت مكتوب فيه الساعة (بــ10جنيه)دخل المحل قالوهم هى (الساعة ضد المياة)
حلوة
Nkat Gmda F45
جامدة جدا
واحد منحوس مات روحه طلعت خبطتها طيارة
نكتة جميلة
هاي جميله
طاهر ابو جبل ايه نكت دي كايه