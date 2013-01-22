نكت محششين جديدة على الفرازة 2017 نكات مضحكة قصيرة تموت ضحك

نكت محششين جديدة

مصريات – لو يعني انت غاوي نكت جديدة ونفسك في شوية ضحك في احلى نكت مضحكة واخر نكات قصيرة جديدة مضحكة على المحششين تموت من الضحك.

وتكون طبعا نكت محششين 2018 جديدة اخر اصدار طالعة لسه طازة من وش القفص هاتلاقي هنا مجموعة نكت 2018 تموت ضحك.

بس ممكن متكونش او تكون نكات محششين جديدة جدا بس مش اوي، وقد تكون بعضها نكت محششين تموت ضحك جديدة اوي او اخر نكت قصيرة جامدة موت طحن بس قضيها بالنكت دول والمحششين بيعانوا في السوق اكيد نكت المحششين الجديدة تموت من الضحك كمان هتكون شحيحة هما دول:

نكت محششين مضحكة قصيرة جديدة 2017



واحد محشش فتح محل سماه منجره الاقمشه الكهربائيه لحلاقه الاحذيه الطازجه

مرة اتنين محششين ماشيين ف الشارع بالليل بعد ما خلصو قاعدتهم ..,وهمما ماشيين شافو اتنين محششين قاعدين ع الرصيف وبيصطادو ف الاسفلت ,,,فالاول قال لزميله شوف الاتنين المحششين اللى بيصطادو ف الاسفلت دول ………,قاللو يا عم سيبك..قدف قدف..

محشش قاعد يتفرج مباراة ريال مدريد ..سمع المذيع يقول فاول لصالح رونالدو قال : تصدقون اليوم فقط عرفت ان اسم رونالدو الاول هو صالح

واحد مسطول بيسألوه : انت ساكن فين؟ قالهم: عارفين بيتهوفن قالو آه عارفينه قالهم البيت االلي جمبه

محشش ماسك ثلجه بيقول أموت و أعرف بتنقط منين الميه ديه

اتنين محششين قاعدين قدام مرايا الاول بيقول لصاحبوا مش واجب برده نقوم نسلم ع الجماعه اللى قاعدين دول قالوا واجب برده ولسه حيقوموا راح التانى قالوا اقعد يا عم اهم جاييين علينا اهم

واحد محشش اتصل بشركة الطيران بيسأل الموظفة: الطيارة من هنا لأمريكا تاخد اد اية؟. قالتلة: ثانية واحدة قالها: شكرا وقفل السكة

نمله ماتت على الشط فبيسألو محشش تعتقد ليه ماتت؟ قال ضحايا تايتنك

اتنين محششين ماشين في الشارع واحد وقع في البلاعة التاني راح إستناه عند الحنفية

محشش سأل واحدة اسمك ايه؟ ردت: أسماء؛ فقال: يعني ما فيش اسم محدد؟!

محشش يهني بالعيد :بمناسبة أعياد تحرير سيناء أتمنى لكم رحلة ممتعة جعلها الله ولادة ميسرة وانتصارا لفريقنا القومي وشفاكم الله و عافاكم مع خالص تمنياتنا بالنجاح و التوفيق للسيد الوالد في الامتحانات ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم

محشش شاف لوحة على محل انترنت مكتوب عليها “الساعة بعشرة جنيه” دخل للمحل وقال “هي ضد الميه”

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