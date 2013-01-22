نكت محششين جديدة على الفرازة 2017 نكات مضحكة قصيرة تموت ضحك

نكت محششين جديدة
مصريات – لو يعني انت غاوي نكت جديدة ونفسك في شوية ضحك في احلى نكت مضحكة واخر نكات قصيرة جديدة مضحكة على المحششين تموت من الضحك.
وتكون طبعا نكت محششين 2018 جديدة اخر اصدار طالعة لسه طازة من وش القفص هاتلاقي هنا مجموعة نكت 2018 تموت ضحك.
بس ممكن متكونش او تكون نكات محششين جديدة جدا بس مش اوي، وقد تكون بعضها نكت محششين تموت ضحك جديدة اوي او اخر نكت قصيرة جامدة موت طحن بس قضيها بالنكت دول والمحششين بيعانوا في السوق اكيد نكت المحششين الجديدة تموت من الضحك كمان هتكون شحيحة هما دول:
نكت محششين مضحكة قصيرة جديدة 2017
- واحد محشش فتح محل سماه منجره الاقمشه الكهربائيه لحلاقه الاحذيه الطازجه
- مرة اتنين محششين ماشيين ف الشارع بالليل بعد ما خلصو قاعدتهم ..,وهمما ماشيين شافو اتنين محششين قاعدين ع الرصيف وبيصطادو ف الاسفلت ,,,فالاول قال لزميله شوف الاتنين المحششين اللى بيصطادو ف الاسفلت دول ………,قاللو يا عم سيبك..قدف قدف..
- محشش قاعد يتفرج مباراة ريال مدريد ..سمع المذيع يقول فاول لصالح رونالدو قال : تصدقون اليوم فقط عرفت ان اسم رونالدو الاول هو صالح
- واحد مسطول بيسألوه : انت ساكن فين؟ قالهم: عارفين بيتهوفن قالو آه عارفينه قالهم البيت االلي جمبه
- محشش ماسك ثلجه بيقول أموت و أعرف بتنقط منين الميه ديه
- اتنين محششين قاعدين قدام مرايا الاول بيقول لصاحبوا مش واجب برده نقوم نسلم ع الجماعه اللى قاعدين دول قالوا واجب برده ولسه حيقوموا راح التانى قالوا اقعد يا عم اهم جاييين علينا اهم
- واحد محشش اتصل بشركة الطيران بيسأل الموظفة: الطيارة من هنا لأمريكا تاخد اد اية؟. قالتلة: ثانية واحدة قالها: شكرا وقفل السكة
- نمله ماتت على الشط فبيسألو محشش تعتقد ليه ماتت؟ قال ضحايا تايتنك
- اتنين محششين ماشين في الشارع واحد وقع في البلاعة التاني راح إستناه عند الحنفية
- محشش سأل واحدة اسمك ايه؟ ردت: أسماء؛ فقال: يعني ما فيش اسم محدد؟!
- محشش يهني بالعيد :بمناسبة أعياد تحرير سيناء أتمنى لكم رحلة ممتعة جعلها الله ولادة ميسرة وانتصارا لفريقنا القومي وشفاكم الله و عافاكم مع خالص تمنياتنا بالنجاح و التوفيق للسيد الوالد في الامتحانات ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم
- محشش شاف لوحة على محل انترنت مكتوب عليها “الساعة بعشرة جنيه” دخل للمحل وقال “هي ضد الميه”
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
نكت أخر رواشة
النكت حلوة كتير والله:مرة في ختيارة عايشة لحالها بكوخ على الشط عل البحر كل يوم الجن بيجي ﻻ عندها وهي يعني ختيارة بتخاف في يوم من الايام راحت لعند الشيخ قالتلو يا موﻻنا شو بدي اعمل الجن كل يوم بيجي بخوفني شو العمل اﻻ طيب روحي لعند جيرانك قامت حملت حالها و راحت افلت باب البيت وراحت عند جارتها نامت ليلتين ركزوا معب ليلتين ها وثالث يوم راحت عل البيت فتحت الباب عم تفرش الفرشة بدا تنانم طلعلا الجن والا قالب قالب وين وين غايب علي يومين
.
فيه مدرس اتزوج مدرسه كتبووو الكتاب علي السبوره ّ|هههههههههه ^^ معا تحيات ^^ سوسته
احلى نكت مشكورين
النكت دي حلوة جدا
واحد صعيدي عايز يضحك علي بتوع مصر قطع تذكره من مصر الي سوهاج ومركبشي القطر
هناك نكت جميله
٤نكت حلوه بس
في نملة مو عارفة تدخل من تحت الباب ليش؟
لابسه كعب هههههههه سخيفة شوي
في نملة احد دوائرها لونهم احمر ليش قليلة الدسم.
والنكت حقيني حقينكم سخيفين صح
مره واحد بخيل بيموت فا اولاده قعدين جنبه فبيقول لمراته الاولاد فين فبتقوله جنبك قلها محمد قلتله جنبك احمد جنبك فقال يولاد الكلب قعدين كلكم جنبئ وسيبين نور الصاله مولع هههههههههههههههههه جامده
مرة اتنين محششين واحد وقع فى البلاعة التانى راح يستناه عند الحنفية
النكت حاجه كده مرره جميله
نكت حلوه
مرة تلاتة محششين كانوا عايزين يشربه حشيش فكانوا عايزين ولاعة فواحد راح يلف فلف حولين العمارة وبعدين لقا اتنين فقعد معاهم فقلهم معاكو ولاعة قالولو بعتنا واحد يجيب
محشش ماشى فى الشارع لقى عمود نور مكتوب عليه شقة للايجار قعد يخبط على العمود لغاية لما جاله مسطول تانى قال له انت بتعمل ايه هنا قال له اصلى لقيت مكتوب شقة للايجار قمت قعدت اخبط بس محدش رد علىّ قام التانى قال له غريبة مع ان الجماعة منورين النور فوق
مرة واحد كان في الحمام اشترى خط جديد واطصل بمراته وقال لهاانا جيلك قالت له والنبي مش دلوقتي علشان جوزي في الحمام قال لها انا جوزك يا بت الكلب