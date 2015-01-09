نكت مساطيل 2017 مضحكة جدا جامدة طحن تموت من الضحك

نكت مساطيل 2017

مفيش احلى و لا اجمل ولا اجمد من نكت المساطيل والمحششين، خصوصا انه ممكن تكون انت بطل واحدة من نكت المساطيل 2018 يعني باعتبار كله وحالة السطلان دي عامة، قول من الجو من المية من المبيدات من الاكل، المهم المحيط مخلي في وفرة في نكت مضحكة 2017 تموت من الضحك عن المساطيل وعشان كده هاتلاقي تحت احدث حاجة نكت مساطيل ومحششين مضحكة مصرية جامدة موت كده وتنفع لكل الاعمار وللجنسين.

وبحالة لو صادفتك نكتة من النكت غير مصرية مثلا: نكت مساطيل سودانية او مغربية فلا تندهش وتابع القراءة والقهقهة، لانها بالحقيقة نكت مساطيل مصرية ترجمت الى السودانية او المغربية.

مما يعني بالضرورة انها اخر نكات مساطيل وتحشيش مكتوبة خصيصاً لك، ولا أحد قبلك ولا بعدك، وشوف لو سامعهم قبل يبقى السطل جالك بدري وراحت عليك ميئوس منك وربنا يكون في عونك.

سألوا دلوعة مسطولة يعنى ايه عزاء قالتلهم يعنى بارتى حزين بيوزعوا فيه قهوة دايت .

مسطول اتقدم لواحدة قالتله اسفة جوايا شخص تانى قالها بلاش فلسفة و قولى انك حامل .

مرة واحد مسطول مروح البيت وبقالو ساعة مش عارف يفتح الباب مراتة من البلكونة بتقولو ارميلك المفتاح قالها لا المفتاح معاية ارميلى خرم الباب.

مرة واحد مسطول عاش في الدور.واحد اسطل منه عاش في الدور اللي فوقه.

مسطول بتمدحه خطيبته وتقول له: أنت بطل شجاع وفارس الفرسان.قالها:طب تعرفى كمان إني كنت شهيد في حرب 73 ؟

خمسة مساطيل بيصلوا واحد عطس قال: الحمد لله. ……قال الثاني: يرحمك الله. ….. قال الثالث: ما ييفعش تتكلمو! ….قال الرابع: كل صلاتكم غلط! …..قال الخامس: الحمد لله أنا ما تكلمتش .

بيصلوا واحد عطس قال: الحمد لله. ……قال الثاني: يرحمك الله. ….. قال الثالث: ما ييفعش تتكلمو! ….قال الرابع: كل صلاتكم غلط! …..قال الخامس: الحمد لله أنا ما تكلمتش . مرة واحد بيروح بيته كل يوم سكران قام من النوم الصبح وقال لمراتة انتى يا ولية كل يوم تسيبى نور الحمام منور، مراته ردت عليه اتنيل انت اللي كل يوم بتخش الثلاجة

اتنين مساطيل ركبوا اتوبيس بدورين اللي فوق سأل اللي تحت انتوا ماشيين بسرعة كام؟ قاله 80 و انتوا؟ قاله لا إحنا السواق لسة ماجاش.

عريس مسطول على الآخر في يوم فرحه..بعد المعازيم مامشيوا دخل البيت لقى العروسة قاعدة، قال والله انا كنت عارف في الهيصة دي هاينسوا حد!

مسطول قابل واحد صاحبه متغاظ من امريكا، المسطول حب يهدي صاحبه، قاله شوف امريكا من غضب ربنا عليها خلاها هناك فى آخر الدنيا لكن مصر يادوبك ساعتين بالبيجو

محشش قطع رأس أخوه وهو نايم…وقعد يضحك ويقول: هيتجنن لما يصحى الصبح وميلقهاش !!

مرة اتنين مساطيل قاعدين بيحششوا قدام نشرة الأخبار في التليفزيون، فنشرة الأخبار طولت، راح الأول قال للثاني: هيه ليه نشرة الأخبار طولت النهاردة كدة؟ رد عليه الثاني و قال: معلش أصل شكلها كدة النهاردة آخر حلقة.

واحد غبي كان بيدق مسمار في الحيطه فوقع فقاله تعالى ما جاش، تعالى ما جاش، قام جاب شويه مسامير ورماهم عليه وقالهم…هاتووووووه

مرة واحد غبي ضاعت محفظته راح القسم عمل محضر الظابط بيقولوا ماتقلقش يابلدينا هنجبهالك من تحت الأرض وبعد ما خرج من القسم شاف الناس بيحفروا للخط بتاع المترو راح قايلهم الهمة يارجالة سودة وبسوستة

مرة اثنين مساطيل قاعدين على القهوة فواحد بيقول للتانى فيك من يكتم السر ، فقالة فى بير ، قالة بصراحة محتاج عشرة جنية قام المسطول التانى لافف وشه وقايل ولا كأنى سمعت حاجة.

قاعدين على القهوة فواحد بيقول للتانى فيك من يكتم السر ، فقالة فى بير ، قالة بصراحة محتاج عشرة جنية قام المسطول التانى لافف وشه وقايل ولا كأنى سمعت حاجة. مرة سواق تاكسي قابل واحد مسطول قال له تاخد كام و توديني فين؟؟

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نكت مساطيل 2017 مضحكة جدا جامدة طحن تموت من الضحك