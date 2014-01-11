نكت مصرية تموت من الضحك، نكات ضحك جامدة جدا قصيرة جديدة

نكت مصرية تموت من الضحك

لازم الواحد هنا يكتب على نفسه اقرار قبل ما يشوف نكت مصرية تموت من الضحك في حالة لو حاصله حاجة لا قدر الله وقرر يموت ضحك، بس يمكن يكون بارد او ننكدي لا تنفع فيه نكت ضحك جديدة مصرية ولا حتى نكت تموت من الضحك عموما في منها نكت قصيرة تحفة، يعني عشان الحبايب وغير الحبايب وخلافه جمعنا شوية نكت مصرية تحفة تموت من الضحك جديدة جامدة جدا ع الله تعجبكم، وهما دول بس على مسئوليتك.



* واحد بيقول لصاحبه هوانا لما ابوس اختك نبقى نسايب قاله لأ نبقى خالصين .

* واحد صعيدى بيقول لصاحبه شوف العالم الهطله يدفعوا 25 مليون علشان بن لادن أمال لو كان بن محوج كانوا عملوا إيه .

* ندل واقف فى ميكروباص ضحك لبنت ضحكتله غمزلها غمزتله شاورلها تنزل نزلت قعد هو مكانها .

لبنت ضحكتله غمزلها غمزتله شاورلها تنزل نزلت قعد هو مكانها . * واحد اهبل مراته ولدت بعد شهر من الجواز سألوه ازاي ؟؟؟؟؟؟ قال يانهار اسود على الحسد ياناس .

* مرة واحد كسلان اتجوز واحدة كسلانة كسلوا يخلفوا .

* واحد اتجوز واحدة اسمها نعمة باسها وش و ضهر.

* مرة واحد عداه العيب خد اللي بعده.

* عشر صعايدة بيتعلموا ربط الكرافتة 6 ماتوا و 4 في حاله حرجه .

* واحد سنانه كلها طايرة ما عدا الانياب … قدم على وظيفة عينوه خرامة

* مرة واحد راح الجهاديه طلع من الجهة التانيه

* ديك كسر بيضه لاقاها فاضيه ، دخل للفراخ قالهم مين اللى مركبه لولب

* صعيدى دخل راسه فى قفص الاسد الحارس قاله انت بتعمل ايه يا بويا قاله يا عم ما تخافش واحنا هناكله .

* واحد راح الصيدلية وقال للدكتور : عايز لبن اطفال ….. الدكتور: اسمه ايه !؟,,,, الراجل : اسمه اشرف

فرختين مشيين الاولى معلقة بيضة على رقبتها .. فالتانية بتسالها اية البيضة دي؟ قالت دي صورتي و انا صغيرة

* شرطي مرور خلف واد بيتكلم بالاشارة – اكمل قراءة نكت تحفة

* واحدة فافى راحت لمصنع من مصانع تعبئة الالبان وشافتهم وهم بيحلبوا البقر .. فسالتهم طب والبقر الفاضي بتعملوا فيه ايه.

* بخيل وقعت فلوسه من فوق السطح نزل ملقاهمش ليه؟ نزل اسرع منهم

* فيـــه عـجـوز… مـاتـقـومش إلا بـإشــتـراك

* مرة 5 دخلوا كلية الهندسة اثنين طلعوا مهندسين وثلاثة مدينة نصر

* مره واحد اشترى لمبه مسمار دقها في الحيط

* بخيل واقف فى البلكونة… ابنه جاى من بعيد يقول له بابا بابا بابا … قاله: يامغفل بابه واحده كفاية.

* واحد بلدياتنا بيتخانق مع واحد فضربه على وشه فقاله ليه ما قفايا موجود

* واحد بلدياتنا وقع من الدور العاشر .. جاله صداع

* بخيل اتزوج بخيلة جابوا بنت سموها حصالة.

* واحدة بتلعب استغماية مع خطيبها قالت له لو لقتنى هتبوسنى لو ملقتنيش انا ورا الباااااب .

* فيه نقطة زرقا على الحيطةايه هي ؟؟؟ نملة لابسة جينز

* غبى شاف مقهى انترنت مكتوب عليه الساعه بــ 3 جنيه …. دخل يسأل هي ضد الماية ؟؟؟

* مرة حسنين لقى شنطة فلوس و عايو يخبيها قام حافر فى الارض و دفنها و كتب مافيش فلوس هنا قام محمدين حفر و خد الفلوس و كتب محمدين مخدش حاجة .

* حشاش سايق إسعاف في الحرب ناقل 35 قتيل،سمع في الراديو سقوط 30 قتيل، وقف وفتح الباب وقال: الخمسة اللي بيستهبلو ينزلوا حالا .

* مرة واحد ظريف عاش في الدور.واحد أظرف منه عاش في الدور اللي فوقه

* كمسري أبوه مات ماشى في الجنازة يقول يا حضرات الجنازة فاضية آدام

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نكت مصرية تموت من الضحك، نكات ضحك جامدة جدا قصيرة جديدة