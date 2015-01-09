نكت مصرية مضحكة جدا جدا 2018 ماتدورش عليها كتير اهي

نكت مصرية مضحكة جدا

مصريات – في الضحك زي السفر 7 فوائد اهمها: 1 – تقوية الذاكرة عبر حفظ النكت لتحكيها للاخرين، 2 – تخسيس الكرش بسبب شد عضلات البطن اثناء الضحك، 3 – تقوية النظر بسبب قراءة نكت مكتوبة بخط صغير كما هو الحال في الصفحة، 4 – اطالة العمر .. وهذه يصعب شرحها ويطول ، اما باقي الفوئد فنترك لك سردها في التعليقات.

ولو عايز من الاخر وبدون مقدمات وفوازير ومعلومات غير علمية وغير موثوقة بتاتاً، اليك الآن اخر نكت مصرية 2018 من سلسلة نكت مضحكة جدا وهي من ضمن مجموعات كبيرة من النكت المصرية على موقع مصريات يمكنك الوصول اليها على الروابط في الاسفل او بتصفح قسم النكت.

اخيراً وليس آخراً ارميلك نكتة ولا نكتتين جداد في التعليقات ينوبك ثواب الضاحكين والضاحكات المصريين والمصريات.

* مرة 2حشاشين قاعدين .. واحد بيقول للثاني: احنا داخلين ع القرن21 انا خايف العيال يسقطوا ونعيد القرن العشرين تاني.

* كان في ثلاثة ركبوا الطائرة جت ليهم المضيفة قالت لهم :ماذا تريدون؟قال الاول واحد عسل يا عسل قال الثاني واحد سكر يا سكر سمعهم الثالث وقال واحد حليب يابقرة .

* مره واحد راح مكان بعييييد وللاسف مرجعش تاني.

* مرة واحد بخيل جدا خبط فى حيطة اتعور جامد اوى و قعد ينزف شافه .. واحد عسكرى قال له : اشوفلك دكتور قال له لا شوفلى حد يشترى الدم اللى نازل ده .

* واحد بخيل مات أبوه فذهب لكى يعمل له نعي فى الجريدة فقال لهم ايه أقل مساحة عندكم ؟ قالوا له : سطر واحد به خمس كلمات ، قال لهم :: اكتبوا : رزق ينعى أبوه : قالوا له لسه , فاضل كلمتين . قال لهم : اكتبوا : وبيصلح تليفزيونات .

* واحدة عجوزة راحت الغابة فصادفت فى طريقها أسد كبير قالتله وهي مرعوبة : أرجوك ماتكلنيش ! فقال لها الاسد : اطمني ياختي .. الدكتور منعنى من النواشف .

* مره فار قابل واحد صحبه قالو انتا مالك تخنت ليه كده اصل انا ساكن فى سوبر ماركت باكل جبنه رومى ولنشون قالوا عزمك على العشاء بكره لما راح الفار لصحبه لقى اصحاب السوبر ماركت حاطين مصيدة مسكت صاحبه فلقى الفاره جيله فقلوا انت مرشد يابن الجزمه بلغت عني .

* سألوا محشش لماذا سمت قناة السويس بهذا الاسم؟ رد وقال: لأنه السفن بتمشي بسويس بسويس .

* صعيدي نزل مصر هو وابنه ومراته ابنه شاف الاتوبيس قال ابويا ايه ده قاله ابوه مخابرش شاف الميكروباس ساله ابويا ايه ده قاله مخابرش امه زعقت للواد وقالتله بطل دوشه شخط فيها جوزها وقال لها يا وليه سيبي الولد يتعلم .

* مرة ولد صغير بيقول لامه الحامل :انتي بتحبي اخويا اللي في بطنك ؟؟قالتلو ايوه اكيد ياحبيبي قالها امال ليه بلعتيه؟؟

* تابع نكت مضحكة جدا جدا برضه كمان مصرية بس طويلة حبتين.

* تعبان قابل تعبان لقاه بيعيط قاله بتعيط ليه رد عليه اصل انا نظري ضعيف قال له الثعبان وديه مشكلة البس نظارة فشكره الثعبان وراج وبعد يومين التعبان قابل الثعبان وقاله انت مش لبست نظارة ونظرك اتحسن بتعيط ليه ثانى قاله اصل الثعبانة اللى فضلت احبها من 20 سنة طلعت خرطوم .

* واحد بلدياتنا كان قائد فى الجيش و قدامه أربع صفوف عساكر ….واحد من العساكر عطس..القائد سأل أول صف مين اللى عطس محدش رد فتح عليهم النار قتلهم كلهم و بعدين سأل الصف التانى مين اللى عطس محدش رد ..راح فاتح النار عليهم ….و إدور على الصف التالت قام واحد خاف و قاله انا اللى عطست ياباشا…قاله القائد يرحمكم الله .

* صعيدي اخد شهادة الدكتوراه قال لمراته والله ما خبرشي ليه الناس بيضحكوا عالصعايدة ؟ اديني اخدت الدكتوراة ولسه بيضحكوا فقالت له مراته : دق عالخشب لا تصيبك عين قام دق عالخشب قالت : مين عالباب ؟ قالها خليكي حشوف مين.

* صعيدي في فندق حب يدخل الحمام سال واحده في ودنها التلاويت (تواليت) منين ؟ قالت له من الناحيه التانيه راح لودنها الثانيه وقال التلاويت منين ؟؟؟

* مخترعين اخترعوا جهاز في امريكا يقفش عمليات السرقه واللي بيعملوها .. سجل في امريكا خلال الساعه الواحده 15 حاله وانجلترا 30 حاله وفرنسا 10 حالات جابوه مصر بعد ربع ساعه اتسرق .

* مدرس جا تله بعثة لدولة أوروبية ، فأخد مراته وراح . بعد تسع شهور كانت مراته حامل …. وجابتله واد أبيض ، وشعره أشقر ، و عيونه ملونة الراجل استغرب وسألها : إيه دة ؟ فجاوبته : وانا اعمل إيه ؟ إنت بتروح المدرسة ، وانا بقعد في البلكونة . إشي أوروبي رايح ، وإشي أوروبي جاي . الظاهر إني اتوحمت على واحد أوروبي . فهز صاحبنا راسه وقال لها : إذا كانت الحكاية كده ،اذا مافيش مشكلة . بعد فترة جاتله بعثة لدولة في أفريقيا . وكمان تسع شهور وكانت مراته حامل ، وجابتله واد أسود ، وشعره أكرت ، ومناخيره مفطوسة !! إتنطط الراجل وقال لها : وإيه الواد دة كمان؟ قالت له : وانا اعمل إيه ؟ إنت بتروح المدرسة ، وانا بقعد في البلكونة . إشي أفريقي رايح ، وإشي أفريقي جاي . الظاهر إني اتوحمت على واحد أفريقي . فهز صاحبنا راسه وقال لها : إذا الحكاية كده ، اذا مافيش مشكلة . خلصت مدة البعثة ، و رجع الراجل على بلده ، وراح يزور أمه في الفلاحين . الست استغربت جدا واصابتها الدهشة ، وسألته : مين العيال دي ؟ قال لها : ولادي . قالتله : إزاي يعني ؟ فشرح لها إن مراته مرة اتوحمت على أوروبي ، ومرة على أفريقي . فهزت أمه راسها وقالت له : تعرف يا ابني أنا كمان حصل معايا كده وقت ماولدتك .. قال لها : معقول يا امـَّه ؟ ماحكتيليش يعني قبل كده . ها إيه اللي حصل ؟ قالتله : أبداً …….. أبوك كان يروح الأرض وأنا قاعدة في الدار، اشوف حمار رايح ، واشوف حمار جاي فتوحمت وولدت حمار ..قالها لكن هو فين .. قالتلو انت.

* في فلاح كل ما يحط حشيش للبقرة بتاكلو الفرخة .. قالها: شوفي يا زفتة لو إذا أكلتي الحشيش مرة تانية هانتف ريشك و هحطك بالقفص؛ فهمتي .. راحت الفرخة واكلت الحشيش فنتف الفلاح ريشها و حبسها شافها الديك عريانة بالققص سألها: دعارة؟؟ ردت عليه: لأ ، حشيش .

* واحد رخم قال لواحد ارخم منه الطماطم لما بتعطس بتقول ايه قال بتقول : كاتششششب .

* سأل أحدهم المارة : ما هو أسرع طريق للمستشفى ؟ قال له غمض عينيك و عدي الشارع .

* مره واحد قال لمراته ايه رايك نعمل جمعية .. قالت : ازاي ؟؟ قل لها كل يوم ابوسك بوسه واديكي جنيه فوافقت .. فجيه اخر الشهر لقى معاها تسعين جنيه فسالها : ايه الفلوس دي ؟؟ فقلتله : اسكت مش ابو ابراهيم جارنا دخل معانا بنفرين.

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نكت مصرية مضحكة جدا جدا 2018 ماتدورش عليها كتير اهي