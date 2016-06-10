نكت مصرية 2017 خد احلى النكت من الاخر وانسى الزعل

نكت مصرية 2017

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مرة واحدة ست بتقول لجوزها ليه مش بتعمل زى استاذ سعيد جارنا كل يوم بيبوس مراته قبل ما بيروح الشغل قام قال لها انا مستعد وماعنديش مانع بس تفتكرى هى ترضى.

مرة واحد بخيل اوى حب يدهن شقته دهن حيطة ابيض وكتب على باقى الحيطان(نفس اللون)

مرة واحد غبي اشتغل سواق تكسي في الصين كل ما يوقف لواحد يقول لة انا قبل شوي نزلتك.

مره واحد اهبل خطف واحده هبله وهما ماشين بالعربيه قعدت تصرخ قالها هتسكتي ولا انزلك؟ قالتله خلاص هسكت ,,

مرة واحد بيشتكي من الديدان اللي ف بطنه… داخ عند كل الدكاترة… محدش عرف يعالجه… اخر حاجة قالوله فيه شيخ بيشفي من كل الامراض… راحله واشتكي له حالته… قال له… مشكلتك بسيطة جدا… تروح عند محل بيبيع بطيخ… وتشتري بطيخة حمرة وكبيرة… تقطع راسها وتقعد عليها… بيقوم رئيس الديدان بينزل ويلحس منها شوية… ف هيلاقيه…ا حلوة… هيقول للديدان… شباب انزلوا… قام رايح صاحبنا واشتري اكبر بطيخة حمرا وقعد عليها… نزل رئيس الديدان ولحس منها شوية ولقاها حلوة… قال لهم… شباب طلعوها

سأل الاستاذ الطالب:ما هو الشي الذي لونه اسود و اصفر و ينزل عسل؟؟اجاب الطالب أتوبيس مدرسة البنات.

زوجه خوافه قوى كل يوم وهيه نايمة جنب جوزها تقولهاالحق يا عبده أنا سامعه صوت فى حرامى فى البيت جوزها تعب قوى مش عارف ينام وكل يوم على كده

قام قلها ياستى ماتخافيش الحرامى لما بيروح يسرق ما بيعملش صوت .. تانى يوم صحته من النوم الحق يا عبده أنا مش سامعه صوت فى حرامى فى البيت.

قام قلها ياستى ماتخافيش الحرامى لما بيروح يسرق ما بيعملش صوت .. تانى يوم صحته من النوم الحق يا عبده أنا مش سامعه صوت فى حرامى فى البيت. واحد مسطول بيسأل واحد مسطول ثاني: اسم دولة أوروبية لو حطيت على أخر حرف فيها نقطة تصير اسم عالم ذرة .. التاني قاله أنا غلب حماري .. الأول قاله: الدولة هي قطر ولما تحط نقطة حتصير قطز .. التاني قاله هو قطز عالم ذرة؟؟ .. فرد عليه الأول يعني هي قطر دولة أوروبية؟؟؟

مرة توك توك دخل محطة البنزين يمول ف لاقى مقطورة بتمول 200 لتر وميكروباص بيمول 50 لتر بص للراجل بكسوف وقاله امبوو .. نكت مضحكة

واحد سمع عن النظاره اللى يلبسها يشوف الناس من غير هدوم باع كل املاكه وسافر يشتريها ورجع البلد لابس النظاره شايف الناس كلها من غير هدوم وراح البيت وفتح الباب لقى مراته واقفه مع واحد والاتنين من غير هدوم قلع النظاره بردو .. .من غير هدوم لبس وقلع بردو من غير هدوم مراته طلعت تجرى عليه .. وبتقوله ….. سامحنى .. راح ضربها بالرجل وقلها غورى خلينى فى النظاره اللى علقت دى.

مرة تلاتة صعايدة راحوا محطه القطار لقوا القطر ماشى اتنين منهم طلعوا يجروا ورا القطر والتالت واقف يضحك عليهم، الناس سألوه بتضحك ليه .. قالهم: اصل انا اللى مسافر والاتنين التانين جايين يودعونى.

مرة واحد ماشى مع خطيبته وآخر انسجام فقالها “عارفة ايه هو الحب وايه الجواز؟” قالته “لا” قالها: “الحب زى النجوم

الجميلة اللى فى السماء . قالتله”طب والجواز؟” قالها:”دى البلاعة اللى واحنا بنبص على النجوم بنقع فيها..

الجميلة اللى فى السماء . قالتله”طب والجواز؟” قالها:”دى البلاعة اللى واحنا بنبص على النجوم بنقع فيها.. غبى مسكوه بيزور فلوس بيقول للضابط أموت واعرف عرفتوا أزاي ؟ الضابط قاله يا ابن الجزمة هو في ورقة ب65 جنيه

ولد اللى جاله فى الامتحان بتاع الكيمياء بيقول السؤال ايه الحاجه اللى مش بتذوب فى المياه قاله السمكه

مرة صورصار دخل سوبر ماركت خرج فرحان اوى ليه عشان شاف اسمه على علبة ريد قال للدرجاتى انا بقيت مشهور

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