نكت مضحكة جدا 2018/2017 نكات جديدة جداً وقصيرة آخر طبعة

نكت مضحكة جدا 2017

لو يعني مش لاقي حاجة تعملها في سنة 2017 او 2018 وقاعد زي العادة متنكد وحاسس انها راحت عليك هي ايه معرفش وانه كل مقفل في وش حضرتك خلاص، وبان العالم انتهى او قد اوشك على الانتهاء، وان حياتك العاطفية تدمرت او دمرت بفعل فاعل، وحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر موصود، ومن يدخل حجرتها او يحاول مجرد الاقتراب من سور حديقتها مفقود مفقود .. حينها لن ينفع معك غير نكت 2017 مضحكة جدا جامدة بجد طويلة وقصيرة واخر حاجة.

كل المطلوب منك حتى تصل الى درجة الموت من الضحك هو ان تتقن احدى اللغات العربية المكتوبة بها هذه النكات وهي اللغة المصرية او السودانية، او احدى اللغات الخليجية: اللغة السعودية، البحرينية، الكويتية، القطرية، الاماراتية، العمانية، اليمنية. او احدى اللغات المغربية: التونسية، الليبية، الجزائرية. او احدى اللغات الشامية: السورية، اللبنانية، الفلسطينية، الاردنية، وأخيراً اللغة العراقية وهي قائمة بحد ذاتها.

كما يجب ان تتوفر لديك نظارة طبية صالحة للاستعمال او مكبر وذلك حتى تستطيع مشاهدة النكت مكتوبة بخط كبير.

باختصار شديد هاتعمل المستحيل اول ما تقرا نكت مضحكة جدا آخر طبعة نزلت الاسواق العربية وجميعها نكات جديدة جداً ترفع معنوياتك انت واللي جابوا جنابك..

خليك في النكت وشوف بتأثر ولا لا:



مرة واحد من كتر حبه للموبيلات جاب بنت سماها شريحة

فيه واحد بخيل يبغون يعذبونه شقوا ريال قدامه .

في واحد بلع ريقه جاه تسمم .

مره واحد بيقول لمراته اقولك نكته قالتله قول قالها نكته ، قالتله هيه بايخة قالها هيه طالق .

واحد قابل واحد بيجرى فى الشارع فسالة بتجرى لية قالة حماتى اشتريت لها نصف كيلو سمك اكلته نىء اصيبت بشلل نصفى فقاله رايح تجيب لها الدكتور قاله لا انا رايح اجيب لها النصف كيلو الثانى

مره واحد احول سالوه:ايه هى امنيتك في الحياة؟ قال اشوف واحد ماشى لوحده.

واحد سكران اتصل على مطعم قاله عندكم عشاء رد عامل المطعم ايوه رد السكران ليش ما عزمتوني.

واحد مدمن انترنت بيضطروا يدوله لنك فى الوريد ويشربوه شات بلبن

فيه واحد ( نذل ) تزوج …. راح شهر العسل لحاله .

فيه قروي أعطوه سمبوسه … فتحها يحسبها هدية.

مره واحد حب يشتري فراخ فراح عند دكان الفراخ وقال للراجل لو سمحت انا عاوز فراخ فراجل ساله عاوزه مدبوحه ولا سليمه قاله سليمه فراجل قاله اطلع الدور التاني طلع الدور التاني فراجل تاني قاله عاوز الفراخ كامله ولا متقطعه قاله متقطعه فراجل قاله اطلع الدور التالت فراجل طلع الدور التالت فراجل تاني ساله عاوز الفراخ متكيسه ولا لا قاله متكيسه فراجل قاله بص احنا معندناش فراخ بس ايه رايك في النظام؟

دجاجة أنتحرت .. وكتبت في وصيتها …. خلوا ماجي ينفعكم.

غبي اتهموه بالذكاء طلع براءة.

مرة واحد كل لما يعدى من شارع يشوف واحد بيشرب سجارتين فساله مره ليه هو انا ليه كل لما اعدى من هنا اشوفك بتشرب سجارتين قاله اصل انا كان ليه واحد صاحبى متعودين ان احنا نشرب سجاير هنا وصاحبى ده سافر فانا بشربلى وبشربله بعدها بفترة صاحبنا ده عدا شافه بيشرب سجارة واحده فقاله انت بتشرب سجارة واحده ليه قاله اصل انا بطلت.

واحد يسمونه منشّف ريق البنات ..ليه ؟؟ ..من كثر ما يتفلون في وجهه.

النمر كان كل ما يشوف الأرنب يضربه و يقول له انت ودانك طويلة كده ليه فالأرنب راح اشتكى للأسد فالأسد طلب النمر و قاله لما تعوز تضربه قول له هاتلي جزر لو جابلك جزر اصفر قوله هات جزر أحمر و لو جاب جزر احمر قوله هات أصفر ، النمر قال للأرنب عاوز جزر الأرنب سأله أحمر ولا أصفر قام النمر ضربه و قال له انت ودانك طويله كده ليه.

في غبي صاد سمكة لقاها حية بعد ما ماتت … راح يغرقها.

في بقرة تصيح ليييييييه،توه تدري انه زوجها ثور.

واحد محشش ليلة العرس ماعنده موضوع يتكلم قال لزوجته: اهلك دارين انك هنا.

أغبياء سمعو عن المخطط الصهيوني قدمو اراضي فيه.

اتنين رخمين اوي اتحكم عليهم بالاعدام فسألو الاول نفسك في ايه قال نفسي اشوف امي وبعدين سألو التاني نفسك في ايه قالهم نفسي متخلوهوش يشوف امه.

س :مره صرصور دخل سوبر ماركت خرج مبسوط ليش؟؟؟ ج :شاف نفسه عالبيف باف.

محشش يسأل عن نتيجة مباراة .. قالوا له :صفر صفر ، قال: من دخل الصفر الأول…

في المدرسه استاذ الحساب بيسال التلميذ بتاعه: لو باباك استلف الف جنيه من البنك والف جنيه تانيه من جاركم يبقى هيرجع كام الف، التلميذ: مش هيرجع حاجه يا استاذ ، الاستاذ: ياابني استلف الف وبعديها الف تانيه التلميذ : مش هيرجع حاجه يا استاذ، الاستاذ: اقعد يا ابني انت متعرفش حاجه في الحساب، التلميذ: انت اللي متعرفش ابويا يا استاذ.

فيه طالب شاطر جداً .. نجح في المدرسة وطلع من الأوائل …. شفروه.

واحد قال لأبوه بابا عاوز أكمل دراستي بره قال وايه المشكلة، قول لأمك تفرشلك في الحوش بس خد بالك لتبرد.

محشش سألوه: ليش رقبة الزرافه طويله؟ قال: يمكن علشان راسها بعيد ….

مرة تلميذ بيسأل الأستاذ بيقول له:هو ممكن يعاقب الإنسان على حاجة معملهاش؟قال له:لا طبعا . ففرح التلميذ اوى و قال له خلاص انا معملتش الواجب.

واحد دخل الملعب ومعاه ملعقة .. لييييش ؟؟ عشان يحرك اللعب.

تابع قراءة نكت مضحكة جدا جدا واضحك في عبك ومتقولش لحد.

بيبسي وبطاط وهمبرجر يتسابقون . لماذا؟ وجبة سريعة.

واحد اخترع حبوب للحامل علشان المولود يطلع مؤدب وكل مولود فعلا نزل مؤدب . واحدة أخدت الحبوب وماولدتش في المعاد فراحت للدكتور عملها ولادة قيصرية ، لقى توأم كل واحد بيعزم علي التانى ويقول له “اتفضل” التاني يقوله “لأ اتفضل إنت الأول.”

المدرس : لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم ؟ الطالب: لأنة حزين على البحر الميت.

مجموعة من النمل يلعبوا كورة قدم معاهم صرصور ليش؟ لاعب أجنبي.

مرة واحد غبي راح للدكتور علشان يكشف علي ابنه.. الدكتور دخل مع الواد اوضة الكشف.. و بعدها بربع ساعة طلع الدكتور وقال للراجل ابنك مات.. راح طلع الواد الصغير و قال لابوه…. بابا بابا انا لس مامتش يابا.. راح ابوه قاله اسكت يا ولد انت هتعرف اكتر من الدكتور

الأول : لماذا تضع دينار علي رأسك؟ الثاني : ليصبح لدي رأسمال.

محشش شايل طبق بيض شاف قشرة موز بأخر الشارع قال : ياحبيبي راح البيض …

طلع مجموعة صيادين يصطادو وكل ما يصطادو حاجه كلابهم تجري تجيب الفريسه ما عدا كلب واحد بيخاف من صوت الرصاص فقالو لصاحبوه خده الافراح اللي بيحصل فيها ضرب نار كتير عشان يتعود على الرصاص وبعد ما اخده لمدة 6 شهور رجع يصطاد تاني أول ما ضرب نار الكلب اعد يزغرط.

قال أحدهم : لماذا تلقي المسامير في المياه؟ قال : لتصبح مياه معدنية.

دخل خمسة بخلاء مقهى فطلبوا كوب عصير وخمسة شفاطات.

واحد كريم تزوج وحده كريمة .. جابوا ولد ….. أعطوه الجيران.

المدرس:من الحيوان الذي يوقظك كل يوم في الصباح؟ التلميذ:اخويا الصغير.

فيه خروف بايعها وقف تاكسي قاله اقرب مسلخ لو سمحت.

مره واحد رسم دائرة .. توظف فيها.

الولد: ولدت في جنوب اميركا . الصديق: اي قسم؟ الولد: كلي بالطبع.

محشش دق على الأسعاف قال الرقم للبيع؟!!

السيدة : هل نظفت الثلاجة ؟ الخادمة : نظافة تامة يا سيدتي ،كان كل ما بداخلها لذيذاً.

بدوي راح عيد ميلاد صديقه يوم خلص العيد قال: عيد ميلادك عندي بكره.

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