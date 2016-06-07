اجمد نكت مضحكة مصرية 2018/2017 نكات فيس بوك مكتوبة قصيرة

نكت مضحكة مصرية

مصريات – مما لا شك ان المصريين شعب ابن نكتة، والضحكة علطول معاه حتى في الازمات، عشان كده عملنا مجموعة جديدة من النكت المصرية المضحكة جدا ، ونرجع لروشتة العلاج بس المرة دي من خلال نكت مكتوبة 2018/2017 اخر طبعة يعني وقبل نزولها للاسواق المصرية الشعبية والراقية وقبل ان تصل للعالمية.

يعني اقرالك نكتة من اجمد نكات مصرية قصيرة بمعدل نكتة واحدة قبل الاكل والتانية مع كوباية شاي في الخمسينة.

حيث سوف تلاحظ وعلى الفور ان اي نكتة من النكت بتشوفها بترفع روحك المعنوية عالياً في السماء، وتحلق بك الى ابعد مسافة ممكنة، لذا حاسب من الوقوع حتى لا تصبح ممن يقال عنه مات او لا سمح الله فطس من الضحك.

كمان في نكت مضحكة جدا مصرية جامدة بتخلي عينك تدمع، وبالتالي شكلك يبقى تلقائي وعفوي واحلى، كما ان الضحك بيقوي عضلات البطن، وعليه يمكن القول بانها نكت مضحكة تصلح لتخسيس الكرش، من هنا عليك بالمسارعة بارسالها الى صفحتك في فيس بوك، وشيرها على الفيس بوك لكل من تعرفهم من الاصحاب ذوات الكروش، وستجد لهذا الغرض ازرار منوعة للفيس بوك يمكن استعمالها لمرة واحدة او مرتين او اكثر يومياً وطوال السنة فقط.

كفاية كده وخلونا ناخد اجمد النكت المضحكة مصرية في التو والحال:

* ولد سأل مامته الحامل مشير الى بطنها وقال مين ده يا ماما قالت له اخوك وقال الولد وانت بتحبيه؟ قالت له ايوه فقال لها أمال اكلتيه ليه . * مرة واحد نجار بيسألوه عن أحلى فيلم تحب تشوفه رد : المفك المفترس * واحد فشار بيحكي مغامراته لصاحبه الغلس

الفشار : كنت ماشي مره في الصحرا طلع عليا اسد فضلت اجري اجري لغايه ما لقيت عماره طلعت فيها

الغلس : يا كداب هو في الصحرا في عماره

الفشار : اه اسف فضلت اجري اجري لغاية ما لقيت شجره طلعت فوقها

الغلس : قال له يا كداب هو في الصحرا في شجره

الفشار : اه اسف فضلت اجري اجري لغايه ما لقيت جراج دخلت فيه

الغلس : يا كداب هو في جراج في الصحرا

الفشار : فضلت اجري اجري لغاية ما أكلني ارتحت * كهربائى اتجوز واحدة اسمها نجفة، كل مايبوسها يقف ع لوح خشب . * مرة دكتورة أسنان بتخلع جوزها فالمحامى بيقولها نخلعه قالت لا نحشيه . * واحد نجار صعيدى أول م ابنه اتولد دق فى قلبه مسمار عشان يعلق فيه البزازة . * مره واحد اتصل بصاحبه فى التليفون…. ورد عليه ابنه الصغير بصوت واطى: الو بابا فين يا حبيبى… رد عليه: مشغول يا عمو…. طيب ماما فين: قاله ماما كمان مشغوله. يا عمو…. قاله: طيب مشغولين فى ايه يا حبيبى… مع البوليس يا عمو…. وبيعمل ايه البوليس عندكم…… اصلى مستخبى منهم وبيدوروا عليا… * مرة نجار دخل في رجله مسمار ماعرفش يطلعه … تناه . * مرة واحد بلديتنا حب يعمل روش … كتب على الشومة أديداس * مرة واحد لغى معاده مع الدكتور علشان تعبان * مره واحد جاي بعربية مفتوحه واخر موديل دخل على مطعم فعصابه سرقت عربيته ؛رفع المسدس وقال:لو مرجهتوش العربية ها اعمل فيكو زي ما عملت في اوروبا. العصابه خافت ورجعت السيارة . نط واحد وسأل؟ وعملت إيه في أوروبا ؟ قال : روحت مشي . * بلديتنا ماسك ثلجة..وقال :بس أموت واعرف بتنقط منين؟؟!! * مرة طفل صعيدى شاف ام زنجية بترضع ابنها .. فقال لأمه يا بخته فردت … ليه قالها عشان بيرضع شيكولاتة . * ولد بيقول لابوه عايز 2 جنيه علشان رايح عند محمدين فقال الاب تاخد جنيه وتروح عند محمد . * واحد بلديتنا وواحد امريكي الامريكى قال لبلديتنا وصلتوا فين بالتطور رد وقال

ياعم تطور ايه دا احنا رجعنا لورا ثم سأل بلديتنا الامريكي انتوا وصلتوا فين بالتطور؟ الامريكي قاله احنا وصلنا بالتطور اذا القمر الصناعى عطل في السما نقدرنصلحه بلديتنا فكر شوية و قال يااااااااااااااه هو المفك بتاعكم طوله أد ايه * سواق تاكسى دخل ينام مراته قفلت عليه الباب ندهلها وقالها افتحى الباب واقفلية تانى . * مره واحد سباك رشح نفسه علشان عنده مشروع ميخرش الميه . * مرة واحد نجار بيسألوه عن أحلى فيلم تحب تشوفه رد : المفك المفترس * مرة فى عيادة فيها دكتور أحول دخل عليه شخص أحول قال له ما تدخلوش بالأثنين قال له مش جايلك جاى للدكتور إللى جنبك . * واحد بلديتنا حب يعمل ارهابى خطف ابنه محدش سال عليه قتله . * مره واحده حامل ابنها الصغير بيسألها:ايه اللي في بطنك ده يا ماما قالتله :ده أخوك يا حبيبي…تاني يوم و هوه في المدرسه المدرس سأله:انت عندك اخوات؟ قاله:كان عندي واحد بس ماما أكلته. نتابع سرد نكت مصرية قصيرة مكتوبة وليس مصورة. * مرة ولد صغير راح لجارته وطلب منها انها توريه لسانها فسالته ليه: فقالها عشان ماما بتقول ان لسانك زي العقربة . * ثمانية من بلديتنا ماشيين ورا بعض وقعوا فى بلاعة واحدة . * كان مره واحد جزار راح يخطب ابو العروسه قال له المهر خمسون الف جنيه قال له الجزار ليه الكيلو بكام. * مره واحد خياط اشتغل سواق تاكسى بقى ينزل الزبائن ويركب زراير . * مأذون مش لاقي شغلانة طلق مراته * اثنين بلديتنا هاجموا الناس الي بتطلع عليهم نكت وطلبوا من أي شخص بحراوي يعملهم أختبار لذكائهم فدخل بلديتنا

الأول وسأله البحراوي:حاجه بنلبسها لونها أسود وليها رباط

فجاوب بلديتنا :جزمه طبعآ

فرد البحراوي عليه:شكلك هتخلينا نغير تفكيرنا نادي على زميلك ألي بره

بلديتنا وهو خارج همس في ودان زميله وقال له:هيسألك عن الجزمه

سأل البحراوي الثاني حاجه لونها أسود بتتألي في الزيت وبتتاكل أه هيه؟

رد بلديتنا :برباط يا بيه!!!

قاله البحراوي:لأ

رد بلديتنا : تبجى بلغه يا بيه * اتنين بلديتنا فاتحين محلات قدام بعض واحد كتب على المحل عندنا تجد كل ماتريد التانى كتب عندنا لا تجد كل ماتريد . * سواق تاكسي قعدت جنبه بنت حلوة قوي قاللها : تعرفي تسوقي؟

قالتله : لأ

قالها : أنا تسوقي . * مرة واحد بلديتنا طول الليل و النهار نازل اكل بطفاسة فطار غدا عشا ياكل من غير مايسمي قام الشيطان طلع قاله ابوس رجللك سمي . * واحد راح يكشف عند الدكتور ،الدكتور بيقول له عندك ايه قال له عندي معزة وجوز عيال .

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