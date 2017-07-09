نكت مضحكة 2018 آخر نكات جديدة تخلصك من اي مشاكل نفسية

نكت مضحكة 2018

مصريات – لو مكنتش عارف ايه فايدة انك تريح راسك شوية وتضحك مع نفسك، وتنسى همومك واحزانك ومشاكلك المالية والدراسية والعملية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تعالى نقولك اخر اجدد النكت المضحكة للعام القادم 2018، يعني اسمع اخر نكتة احسن من قعدتك قدام التليفزيون ومن الافلام الكوميدية، ومن صفحات الفيس بوك اللي هتتسمر قدامه عشان واحد يقولك نكتة واحدة وحيدة بايخة جدا، ويقلك دي اجمل نكت مضحكة 2017 ومستنيك تموت من الضحك.



كمان يعني لو بتعاني من اي مشاكل عضوية نفسية عاطفية فإن حبة النكت المكتوبة ادناه هتنسيهالك لانها نكت مضحكة جدا وجديدة جداً طازة لسه خارجة من الفرن الآلي.

باختصار وحتى لا نطيل عليكم هي نكات تموت من الضحك سعودية وعراقية وقطرية وعمانية وبحرينية وسورية واماراتية وكويتية ويمنية ولبنانية وجزائرية ومغربية وتونسية وليبية ومصرية واردنية ومغربية وسودانية الخ الى اخر قائمة الدول العربية قبل آخر زيادة، واكيد عمرك ما سمعتها ودي عينة جامدة واخر حاجة شوفها:



واحد ماشي ورى وحده قالها الحلوه وراها مشوار؟ قالت لا.. الحلوه وراها حمار.

خواف قالت له حبيبته نفسي اموت بين احضانك قال موتي عند اهلك مابي مشاكل.

كان في واحد زوجته حامل اخذها على المستشفى وسمع صوت زوجته وهي بتصيح وقال انا السبب انا السبب!!.

الــهَــــم ثلاثة أنواع: هم سعيد … و هم حزين … و هم برجر!!!

خروف طاح من السطح. قال: ميو ميو ليييش؟؟ فقد الذاكرة.

اتنين صحاب واحد حرامي والتاني ندل اتفقوا إن الحرامي يعلم الندل السرقه والندل يعلم الحرامي النداله ، فبدأ الحرامي وخد الندل وركبو الاتوبيس وراح سرق محفظة من واحد قدام الندل وقله علمني بقى النداله قله ماشي راح الندل قال للراجل أهو اللي سرق محفظتك.

محشش يسال كويتى قال كم عمرك قال الكويتى ثمان تعش قام الكويتى سال المحشش وانت كم عمرك قال ثمان تغد.

تزعه زته زته زبعه دزعه زبعه دزعه عرفتو وشو هذا ؟؟ سوداني يرقم وحده!

مرة وحدة وحشة اوى دخلة الحمام فبتقول اعوذ بيك من الخبث والخبائث راح الشيطان قالها من غير ما تقولى انا كده كده طالع

سأل المدرس الطالب: الثعلب يلد ام يبيض؟ قال الطالب: الثعلب مكار توقع منه اي شي!!

خروف بيسأل خروف “مر عيدين ومذبوحكش ليه؟” قال اصل انا متسجل في شهاده الميلاد حمار.

غبي مراته جابت توأم – قتلها لييييش ؟؟ قال الأول أبني والثاني أبن ميين.

سكران سأل خويه ليش انت اصلع ؟ قال من الزمن قال لا عاد تحلق عنده!

سواق لوري محمل فراخ ومعاه بغبغان . شاف بنت حلوة بتشاورله يوصلها ، ركبت معاه وحاول يبوسها فرفضت فقالها أبوسك يا تنزلي فنزلت.. لما وصل السواق مشواره لقي فرخة واحدة هي اللي فاضلة والبغبغان بيقولها أبوسك يا تنزلي ..

طالب خرج من الاختبار أول واحد ليش ؟؟ عشان ابوه قله ابيك تطلع الأول.

عنده مزرعة فراخ دخل المزرعة لقى كل فرخة بايضة .. بيضة واحدة… مسك فرخة من رجليها وقطعها وقال للفراخ اللى مش هتجيب بكرة .. 5بيضات هاقعها زى الفرخة دى… تانى يوم لقى كل الفراخ بيضة 5 بيضات .. ماعدا فرخة بيضة 3 بيضات فقال لها اية دة فقالت لة استر عليا دة انا ديك.

واحد غبي قال له ولده : يبه جب لي مدرس خصوصي ! قال الأب : إذا نجحت.

بدوي جاه ولد ماسماه ليش ؟ حروف جديده بتنزل.

مرة واحده ماشيه فى الشارع وواحد وراها عمال يعاكسها:ياسلام على المشيه البلدى ..ياسلام على الجسم البلدى ..ياسلام….ولما دورت وشها تزعقله لقاها سوداء قالها:ياسلام على الفحم البلدى.

فيه حوطيه من كثر ما تحب الجوالات جابت بنت سمتها شريحة.

واحد محشش رافع يده في الامتحان ليش؟؟ يطلب اتصال بصديق او حذف اجابتين او مساعده من التلاميذ.

مرة واحد وقف تاكسى .. قاله: حدايق القبة .. قاله حتضايقها ليه يا عم.

دجاجة معلقة سلسلة فيها صورة بيضة تقول انها صورتها وهى صغيرة.

نذل قالو له ودك ابوك يموت وتورثه؟ قال لا ودي يصدم ويموت عشان اخذ الديه واورثه.

فيه واحد خطف عجوز وداها حارس المدرسة الثانوية وقال له : ” ممكن تصرفها لي بنات ”

الطالب للمدرس: هل يعاقب الإنسان على شيء لم يفعله؟ المدرس: طبعا لا ، الطالب: أنا لم احل الواجب.

في واحد نام وجمبو برميل ماء، ليش ؟؟ عشان يغرق في الاحلام.

فيه عجوز تلاحق سيارة إسعاف ليه!!؟ تحسبها سيارة آيسكريم.

فيه نكتة دخلت السجن ليه؟؟ عشان موتت واحد من الضحك.

قال المدرس لتلميذه وهو يعاقبه على خطأ : إني أضربك لأني احبك. الطالب:من المؤسف أني لا أستطيع أن أبادلك نفس الشعور.

الزوجه تقول لزوجها : اسلوبك صاير زفت معاي هالأيام رد عليها: على سيرة الزفت شو أخبار أبوكي.

عجوز رمت نفسها في البحر … لييييييش ؟؟؟ عشان يقولون من ضحايا تايتانيك.

رجال مباحث المخدرات يطاردون امرأة ؟ لماذا :لأن اسمها شمة.

تشتكى زوجها لامه بتقولها الحقينى يا حماتى كل ما اطبخ اكل ابنك ياخده ويرميه للكلب فردت .. حماتها حرام ايه بس ذنب الكلب.

حوطي في البر جاه واحد سكران قال عندك طماط قال شايفيني صيدليه.

الطبيب:أسنانك بحاجة إلى تقويم ! المريض: هجري أم ميلادي؟!!

المدرس : ماذا فعل الرومان حين عبروا البحر الأبيض المتوسط؟ الطالب: جففوا ملابسهم.

عجوز تكره نفسها …. يوم طاحت وهي ماشية قالت : أحسن تستاهلين!!

واحد بخيل اشترى آلة حاسبة وحذف الصفر منها حتى لا يتكلم أولاده بها مكالمات دولية.

بدوي جاله توأم حلف على الدكتور ياخذ واحد منهم!.

واحد حب يعمل مفاجأه لزوجته يوم عيد ميلادها طلقها!

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