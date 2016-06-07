نكت 2017 نكات مضحكة تفطس ضحك عمرك ما شفتها ولا سمعتها

نكت 2017

مصريات – لو انت سابق سنك وعصرك واوانك وغاوي تجديد وترويش وخلافه، عليك باجمل نكات 2017 انسى نكات 2016 خلاص عيش مع نكت 2017 يعني خزن نكت مع بداية السنة على تويتر وفيس بوك قبل ما تبقى بفلوس.

كن اول من يعرف ويشوف نكت 2017 يمكن فيهم نكتة ولا اكثر قديمة بس الاكثرية الغالبة نكت مضحكة جديدة جامدة قصيرة وطويلة نص نص بس كله يمشي ممكن بكره تشح من السوق.

ولازمن نلفت عناية جناب حضرتك ( بالفتحة او الكسرة ) بانك لو نزلت قليلاً لاسفل هذا البوست، وتحديدا عند بداية التعليقات، ستجد بان عدد التعليقات على هذه النكت بلغ اكثر من 3000 تعليق، ولو اخذنا بعين الاعتبار بان 90% من الزوار الافاضل المعلقين منهم والمعلقات منهن، يضيفون بمعدل نكتة واحدة على الاقل، حينها ستعلم بان ماتراه امامك من النكت غيض من فيض، واذا كان لديك المزيد من الوقت لتصفح وقراءة نكت تفطس ضحك فعليك بسرعة الانجاز قبل ذلك، كما يمكنك ببساطة ان تضع هذا الرابط في مفضلتك للعودة دائما، ولا تنسى زر لايك الفيس بوك ادناه.

واكيد مما لا شك فيه ان نكت 2017 تموت من الضحك او تفطس ضحك بتعبير آخر، ومنها بالطبع نكت مصرية 2018 على نكت سعودية ونكات اردنية مغربية تونسية جزائرية يمنية سودانية عراقية لبنانية سورية عمانية كويتية قطرية اماراتية مضحكة يعني عيش حياتك ارمي نكت ٢٠١٦ ورا ضهرك دلوقتي خلاص نزلت نكت 2017.



اجمل نكت 2017

واحد اشترى غسالة فول أوتوماتيك مراته عزمت الجيران علشان يشوفوها ز تغيظهم حطت في الغسالة 20 كيلو غسيل والغسالة المسكينة بتاخد بس 7 كيلو وشغلتها والجيران باركولها وعزمتهم على كوباية شاي وبعد شوية الغسالة بدأت تنشف…… الغسيل ومن كتر الحمل عليها قعدت تتحرك ناحية البلكونة شفتها مرات صاحبنا قامت جريت عليها وقالت لها والله ماانت نشره الغسيل أنا اللي حنشره.

عسيري يدلع مرته قالها كم وزنش؟ .. قالت أربعين .. قال ياحليلش نفس مقاس نعالي·

مره واحد مستعبط اتجوز وحده مستعبطه… خلفو عيال مستهبله… استعبط الاب وعمل نفسه ميت..استهبلو العيالودفنوه.

واحدة مصرية ماشية في امريكا فواحد عاكسها فقالتلو: ((collect your self azarwise I will collect za street on you , your mother’s soul )) الترجمة بالعربي : لم نفسك بدل ما ألم الشارع عليك يا روح أمك

مدرس انجليزي بيقول لطالب لو عايز تقول لواحد تعالا هنا بالانجليزي حتقولو إيه ؟ قالو حقوله : كام هير ، قالو طب لو عايز تقولو يرجع تاني حتقولو إيه ؟؟ قالو : الف من الناحية التانية واقولو : كام هير .

عجوز مسويه فاهمه جاء ولدها متاخر قالت جاي متاخر وريحتك بلوت بعد ؟؟

مره جماعه مساطيل قاعدين فى خيمه ليها بابين بيحششوا وكانوا عايزين كبريت راحوا بعتوا واحد ( مسطول طبعا ) يجبلهم كبريت راح خارج من الباب ودخلهم من الباب التانى وسالهم: الاقى معاكم كبريت . قالولوا تعال اقعد احنا لسه باعتين واحد يجيب لما يجى ابقى خد منه

حمار وحشي و حمار عادي كانوا بيتسابقوا اول ما بدء السباق الحمار الوحشي جري والعادي متحركشي سالوه مجرتش ليه قالهم و الله ما انا متحرك من مكاني الا لما تجيبولي ترينج زيه

مره مدرس بيسأل الطالبه بتعملو ايه لما بتروحو…؟واحد قال انا بروح اتفرج على التليفزيون وانزل لاحمد بتاع الحشيش…والثانى قاله انا يروح العب كوره واروح لاحمد بتاع الحشيش… والثالث قاله انا بروح اصلى وافرأ قرأن واذاكر… فا المدرس فرح اوى وخده بالحضن وسأله انت اسمك ايه؟ قاله انا احمد بتاع الحشيش

واحدة رايحة تشترى بغبغان الراجل قالها دا بغبغان جامد ترفعى رجليه اليمين يقولل اغنية لتامر حسني ترفعى رجليه الشمال يغنى لعمرو دياب قالتله ولو رفعت رجليه الاتنين هيعمل ايه رد الغبغان وقال هقع ياروح امك.

فيه وحده غبية حبت تفرح جوزها ليلة زواجها قالت له :انا حامل .

مرة واحد قهوجي اشترى عربية طلع كراسيها بره .

بخيل واقف فى البلكونة… ابنه جاى من بعيد يقول له بابا بابا بابا … قاله: يا ابن الكلب بابا واحده كفاية.

في واحد وهو ماشي ينقّط ميه ….ليه؟ اسمه ( حنفي ) .

فيه واحد راح لناس يخطب بنتهم قال ابوها البنت بتدرس قال ارجع بعد شوي القاها مخلصه.

مرة مدرس رياضيات تاه دوروا عليه لقوه تحت الجذر التربيعي .

يقولك فيه عجوووز دقت بالتلفون قال (ان الرقم الذي طلبته غير صحيح)قالت هها بس عطني امك·

المزيد من تشكيلة نكت مضحكة جدا بكل اللهجات العربية.

واحد عمل بطاقة عائلية بعدين بعت للشرطة وقال لهم ضحكت عليكم أنا عازب .

في عجوزة عمرها خمس سنوات ليه؟ فاصله عداد المسافات .

فيه واحد ضرب عياله؟ ليــه ..؟ لقاهم مشغلين المروحة على ثلاثة وهم اثنيين.

صعيدي راح الحج وسكن في مخيم الحريم ليه ؟؟ لأنه بيحج عن امه .

مرة واحد سافر لأمريكا ولما رجع اصحابه سألوه :ايه ايه الي لفت نظرك هناك,فقال:انا شوفت العجب في امريكا تخيلو العيل الي عندو تلات سنين بيتكلم انجليزي

احد بيقول لصاحبه: شايف الست اللى واقفة هناك دى؟بتضرب كل يوم جوزها بالجزمةقال له: وعرفت ازاي؟رد: أصلها مراتي

واحد بلدياتنا واقف بيقلع هدومه فى ميدان التحرير .ولما الناس سألوه بتعمل ايهقالهم اصل الكمسرى قالى عشان اروح شبرا لازم اغير فى التحرير.

اخيرا اذا كنت ومازلت زعلان شوية .. او قلقان شوية .. واردت ان تعرف السبب، فعليك بالانتظار لحيظات لتحميل البطاقة، ومن ثم تشغيل اغنية وجيه عزيز بالضغط على زر العلامة الموسيقية.



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