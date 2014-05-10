وزارة التربية الوطنية الجزائرية ديوان الامتحانات والمسابقات 2017

وزارة التربية الوطنية الجزائرية
الجزائر – كتبت فضيلة جبار: تتابع وزارة التربية الوطنية عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج الطلاب ويقوم بتقديم خدمة معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المراحل ومن بينها نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2017 و التعليم المتوسط و ايضا نتائج البكالوريا في الجزائر.
وقد بدأ فعليا اعلان نتائج التعليم الابتدائي في الجزائر لكل الولايات و مديريات التعليم التابعة لوزارة التريبة والوطنية على الموقع الالكتروني ديوان الوطني للإمتحانات و والمسابقات.
ومن خلال رقم الطالب واسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من مدرسته الخاصة والهيئة التي قدم بها ملفه الورقي يستطيع الحصول على نتائج شهادة الابتدائي وغيرها من نتائج الطلاب المعتمدة من وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
كما يقدم موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كشوف الراسبين بينما يتم تسلم الشهادات الاصلية للناجحين من مؤسساتهم.
ونبهت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الى ضرورة الرجوع الى المدارس و المؤسسات التعليمية للتأكد من نتائج التعليم الابتدائي و المتوسط و البكالوريا.
ولمشاهدة ومتابعة كل الاخبار المتعلقة بـ نتائج الاختبارات في الجزائر بجميع الولايات و هي وهران ـ قسنطينة ، وهران ، عنابة ، سطيف ، البليدة ، الشلف ، الجلفة ، سيدي بلعباس ، بسكرة ، تبسة ، تيارث ، ورفلة ، بجاية ، سكيكدة ، تلمسان ، المدية ، بشار يرجى زيارة الرابط التالي >>> http://www.onec.dz/results
نداء+طلب:
يجب تدريس مادة العلوم الإسلامية كما يليك
1ــ ىيات تحفظ للتلميذ لتقوية ذاكرته وطلاقة اللسان
2ـت تعليم أحاديث شريفة لمعرفة الأحكام والفقه ضروري للطالب الجزائر
3ــ ايضا تدريس السيرة له اهمية كبيرة لتقوية شخصية التلميذ الجزائر لأن السيرة فيها حياة النبي صوالصحابة
4ــ ايضا ترايخ التشريع الإسلامي + العقيدة لأن معرفة التلميذ للعقيد حتى لايبلى بالثقافة الغربية لأن العقيدة تجعل التلميذ ملقح ؟
5ـــ دراة الفقد الوضوء الصلاة وخاصة العبادة هي تربية كاملة للتلميذ
6ـــ كل هذه الأبواب تكون مبوبة ومختصرة لمعرفة التلميذ دينه وعقيدته حتى يتربى ف ياحترام والديه واساتذته ومجتمعه الخ
انا ناجح اريد المعدل
نحن نريد فقط المعدل
لماذا لايتم تدريس التربية الاسلامية على اصول المذهب المالكي للجزائر في الاطوار الثلاثة ثلاث ساعات في الاسبوع حتى نرسخ حب الدين و الوطن و حفاظا على جزائر الشهداء ؟!!
غيور على وطنه