وزارة التربية الوطنية الجزائرية ديوان الامتحانات والمسابقات 2017

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

الجزائر – كتبت فضيلة جبار: تتابع وزارة التربية الوطنية عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج الطلاب ويقوم بتقديم خدمة معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المراحل ومن بينها نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2017 و التعليم المتوسط و ايضا نتائج البكالوريا في الجزائر.

وقد بدأ فعليا اعلان نتائج التعليم الابتدائي في الجزائر لكل الولايات و مديريات التعليم التابعة لوزارة التريبة والوطنية على الموقع الالكتروني ديوان الوطني للإمتحانات و والمسابقات.

ومن خلال رقم الطالب واسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من مدرسته الخاصة والهيئة التي قدم بها ملفه الورقي يستطيع الحصول على نتائج شهادة الابتدائي وغيرها من نتائج الطلاب المعتمدة من وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

كما يقدم موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كشوف الراسبين بينما يتم تسلم الشهادات الاصلية للناجحين من مؤسساتهم.

ونبهت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الى ضرورة الرجوع الى المدارس و المؤسسات التعليمية للتأكد من نتائج التعليم الابتدائي و المتوسط و البكالوريا.

ولمشاهدة ومتابعة كل الاخبار المتعلقة بـ نتائج الاختبارات في الجزائر بجميع الولايات و هي وهران ـ قسنطينة ، وهران ، عنابة ، سطيف ، البليدة ، الشلف ، الجلفة ، سيدي بلعباس ، بسكرة ، تبسة ، تيارث ، ورفلة ، بجاية ، سكيكدة ، تلمسان ، المدية ، بشار يرجى زيارة الرابط التالي >>> http://www.onec.dz/results

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