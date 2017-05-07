وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الابتدائية الاعدادية 2017

وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

مصريات – كتبت بسمة خضر: ها قد حل آخر العام الدراسي 2017 وبدأت رحلة متاعب البحث المعهودة في كل عام، وفي نهاية كل فصل دراسي، عن نتائج الامتحانات من قبل الطلاب، في كافة انحاء المحافظات المصرية، لمختلف المراحل، سواء الشهادة الابتدائية، او الاعدادية، او الثانوية العامة، او الدبلومات المهنية الفنية وغيرها.

ورغم ان وزارة التربية والتعليم المصرية يفترض ان تقوم باعداد نتائج الامتحانات وجمعها من المديريات التعليمية التابعة لها، وذلك بتحديث قاعدة البيانات الخاصة لكل طلاب الشهادات العامة، وكذلك تلاميذ النقل بمستوى التعليم الاساسي والاعدادي والثانوي، ويضاف اليها ايضا نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2017/2016 الخاصة بطلبة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية او الثانوية العامة.

ليتم بعد ذلك اتاحتها مجانا على موقع بوابة الخدمات الالكترونية التابع لقطاع ادارة الامتحانات المتخصصة بنشر نتيجة الامتحانات بما فيها نتائج الثانوية العامة 2017 ، إلا انه وللعام الثاني على التوالي يشاهد الطلاب تقاعساً ملحوظاً ولاسباب غير معلومة.

حيث وفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات في الترم الاول الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، لبعض المحافظات فقط دون غيرها، ومن غير المعلوم بناء على اي معيار يتم هذا الاختيار.

واحيلت هذه المهمة على مايبدو من ادارة قطاع الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم الى مواقع مديريات التربية والتعليم المحلية في كل محافظة على حدى وهي: محافظة القاهرة ، حلوان ، الجيزة ، 6 اكتوبر ، القليوبية ، بنها ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، الغردقة ، جنوب سيناء ، مطروح ، جنوب سيناء ، محافظة الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، المنوفية ، الفيوم ، دمياط ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية ، الزقازيق ، الغربية ، طنطا ـ شبين الكوم ، محافظة الاسكندرية ، محافظة البحيرة ، دمنهور ، ومحافظة كفر الشيخ.



غير انه وبسبب قلة الخبرات لدى هذه الاخيرة، فقد امتنعت او اهملت بعض المديريات موضوع نشر نتيجة الامتحانات على الانترنت.

ونأمل ان لا يتكرر هذا التقاعس في نهاية العام الدراسي الحالي 2016 – 2017 وان تصبح نتائج الامتحانات للترم الاول او الثاني ميسرة للجميع سواء على موقع وزارة التربية والتعليم، او على مواقع المديريات المحلية في المحافظات.

هذا وسنتابع معكم مراحل ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية و الشهادة الابتدائية او المهنية الفنية ونقدم اسهل الطرق للحصول عليها.

عادة وفي الاعوام السابقة كان يمكن للطلاب متابعة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الاتي >> http://portal.moe.gov.eg/natiga-prep-results

ملاحظة: بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك تجاوزها وذلك بالضغط على الزر الموجود في اعلى يمين الصفحة وكتب عليه عبارة: ” تخطي الاعلانات” او skip ad بالانجليزية.

بالنسبة للمحافظات التي ظهرت نتائجها على مواقع خاصة فيمكنكم ايجادها من خلال الروابط المتوفرة لكل محافظة في الاسفل..

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