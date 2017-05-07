وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الابتدائية الاعدادية 2017

وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2017

وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

مصريات – كتبت بسمة خضر: ها قد حل آخر العام الدراسي 2017 وبدأت رحلة متاعب البحث المعهودة في كل عام، وفي نهاية كل فصل دراسي، عن نتائج الامتحانات من قبل الطلاب، في كافة انحاء المحافظات المصرية، لمختلف المراحل، سواء الشهادة الابتدائية، او الاعدادية، او الثانوية العامة، او الدبلومات المهنية الفنية وغيرها.

ورغم  ان وزارة التربية والتعليم المصرية يفترض ان تقوم باعداد نتائج الامتحانات وجمعها من المديريات التعليمية التابعة لها، وذلك بتحديث قاعدة البيانات الخاصة لكل طلاب الشهادات العامة، وكذلك تلاميذ النقل بمستوى التعليم الاساسي والاعدادي والثانوي، ويضاف اليها ايضا نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2017/2016 الخاصة بطلبة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية او الثانوية العامة.

ليتم بعد ذلك اتاحتها مجانا على موقع بوابة الخدمات الالكترونية التابع لقطاع ادارة الامتحانات المتخصصة بنشر نتيجة الامتحانات بما فيها نتائج الثانوية العامة 2017 ، إلا انه وللعام الثاني على التوالي يشاهد الطلاب تقاعساً ملحوظاً ولاسباب غير معلومة.

موقع وزارة التربية والتعليم في مصر نتائج الامتحانات 2017

موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الامتحانات 2017/2016

حيث وفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات في الترم الاول الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، لبعض المحافظات فقط دون غيرها، ومن غير المعلوم  بناء على اي معيار يتم هذا الاختيار.

واحيلت هذه المهمة على مايبدو من ادارة قطاع الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم الى مواقع مديريات التربية والتعليم المحلية في كل محافظة على حدى وهي: محافظة القاهرة ، حلوان ، الجيزة ، 6 اكتوبر ،  القليوبية ، بنها ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، البحر الاحمر ، الغردقة ، جنوب سيناء ، مطروح ، جنوب سيناء ، محافظة الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، المنوفية ، الفيوم ، دمياط ، الدقهلية ، المنصورة ، الشرقية  ، الزقازيق ، الغربية ، طنطا ـ شبين الكوم ، محافظة الاسكندرية ، محافظة البحيرة ، دمنهور ، ومحافظة كفر الشيخ.

غير انه وبسبب قلة الخبرات لدى هذه الاخيرة، فقد امتنعت او اهملت بعض المديريات موضوع نشر نتيجة الامتحانات على الانترنت.

ونأمل ان لا يتكرر هذا التقاعس في نهاية العام الدراسي الحالي 2016 – 2017 وان تصبح نتائج الامتحانات للترم الاول او الثاني ميسرة للجميع سواء على موقع وزارة التربية والتعليم، او على مواقع المديريات المحلية في المحافظات.

هذا وسنتابع معكم مراحل ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية و الشهادة الابتدائية او المهنية الفنية ونقدم اسهل الطرق للحصول عليها.

عادة وفي الاعوام السابقة كان يمكن للطلاب متابعة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الاتي >> http://portal.moe.gov.eg/natiga-prep-results

ملاحظة: بحالة ظهور صفحة اعلانات يمكنك تجاوزها وذلك بالضغط على الزر الموجود في اعلى يمين الصفحة وكتب عليه عبارة: ” تخطي الاعلانات” او skip ad بالانجليزية.

بالنسبة للمحافظات التي ظهرت نتائجها على مواقع خاصة فيمكنكم ايجادها من خلال الروابط المتوفرة لكل محافظة في الاسفل..

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وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الابتدائية الاعدادية 2017

07/05/2017 1218 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
1218 comments
  1. السيد رخا 14/01/2017 11:45 -

    نتيجة الطالب /محمد السيدمحمدرخاابوالخير رقم الجلوس 409 محافظة الغربية

  2. صالح 12/08/2016 07:59 -

    اريد نتيجة الطالبة هاجرصالح محمد صالح رقم الجلوس51451 مديرية البريقة مدرسة 26ستنبر الرجاء الرد السريع

  3. احمد علوي محمد هادي يبغي نتيجة الامتحان 22/07/2016 21:04 -

    نبغي نتايج الامتحان الصف التاسع في اليمن 2016 الاسم .احمد علوي محمد هادي برقم الجلوس .8787

  5. إسلام محمد سليمان محمد 10/06/2016 21:07 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية  مدرسة منيل عروس الجديده
    رقم الجلوس24909

  6. إسلام محمد سليمان محمد 10/06/2016 21:06 -

    نتيجة الصف السادس

  7. بسمة جابر جمال الدين محمد 08/06/2016 21:57 -

    رقم جلوسى 11377 قنا الشهادة الاعدادية

  8. بسمة جابر جمال الدين محمد 08/06/2016 21:55 -

    عاوزة نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية رقم جلوسى 11377

  9. عبدالمنعم اسماعيل عبيدة 25/05/2016 18:25 -

    عبدالمنعم اسماعيل عبيدة رقم الجلوس 62228 محافظه البيحيرة مدرسة السعيديه الاعدادية المشتركه رجاء ارسال الدرجات كامله مع سرعة الرد 

  10. يوسف محمد إسماعيل بكري رقم الجلوس 666 الصف الثاني الإعدادي 28/01/2016 19:18 -

    الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة رقم الجلوس 666

  11. سلمى محمود 16/01/2016 21:27 -

    فى ام المؤ منين الاعداديه بنات بمنوف الصف الاول العدادى الترم الاول

  12. دينا 12/08/2015 03:39 -

    اريد نتيجه دينا يسري أبوالسعود المنوفية

  13. خالد على احمد عبدالسلام قنا 19/06/2015 15:52 -

    نتيجة خالد على احمد عبدالسلام الصف الخامس الابتدائى محافظة قنا رقم الجلوس115

  14. خالد على احمد عبدالسلام قنا 19/06/2015 15:49 -

    نتيجة اخويا خالد محافظة قنا رقم الجلوس 115

  15. ابانوب هانى رفعت 19/06/2015 10:59 -

    انا اسمى ابانوب هانى رفعت عاوز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادى رقم جلوسى 101 محافظة قنا

  16. آلاء علي الاسود 18/06/2015 12:14 -

    نتيجة آلاء علي الاسود تاسع 26152

  17. نجاح محمد الجاموس 16/06/2015 14:25 -

    من فضلكم النتيجة 

  18. خالدعبيدمحمددسوقى 15/06/2015 22:26 -

    أريد معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية لعام 2015نظام3سنوات الاسكندرية        666014

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