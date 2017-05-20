موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الطلاب 2018/2017

وزارة التربية والتعليم المصرية

مصريات – كتبت منى المصري: مع كل التغييرات والتطورات المتلاحقة في الاعوام الاخيرة، والتي يراد منها الارتقاء بنظام التعليم المصري في كافة مراحله، لكن، وما لم يتغير حتى الآن، هو التعامل السنوي مع الامتحانات، وما يصاحبها عادةً من مشاكل كالتسريبات، وتأخر ظهور النتيجة، وغيرها.

وترفع وزارة التربية والتعليم درجة الاستعداد القصوى للانتهاء من نتائج الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب، في مراحل النقل والشهادات العامة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية، وطلاب الصفوف الثانوية العامة من الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، قبل بدء اختبارات الشهادة الثانوية العامة في الاسبوع الاول من شهر يونيو 2017.

وكذا الامر فيما يتعلق بعرض نتيجة شهادات التعليم المهني الفني والدبلومات الثانوية الفنية في مصر لكل المراحل والصفوف.

وتقدم وزارة التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم في المحافظات المصرية المختلفة : محافظة القاهرة ، حلوان ، الاسكندرية ، الجيزة ، محافظة القليوبية، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، محافظة مطروح ، الشرقية ، الزقازيق الغربية ، طنطا ، بنها ، الدقهلية ، المنصورة، الفيوم ، دمياط ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

وبعد اضافة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لخدمات جديدة هذا العام، كنماذج الامتحانات لجميع المراحل، وايضا جداول الامتحانات لكل الطلاب مراحل التعليم الاساسي الابتدائية و الاعدادية، وسنوات النقل في الثانوية العامة، الى جانب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي، يقدم ايضا كل الاخبار المتعلقة بتنسيق المدارس و رياض الاطفال والتعليمات الواجب اتباعها عند التقديم في مدرسة لمرحلة جديدة.

ولاتكتفي وزارة التربية والتعليم في مصر بتقديم نتائج الامتحانات 2017 في كل مديرية فقط، بل هناك المزيد من التحديثات القائمة الان، ومن بينها توفير ارقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة المصرية، وامكانية تعديل الرغبات الخاصة بهم في الامتحانات واستمارة الثانوية العامة.

واذا كنت ترغب في معرفة نتائج الطلاب، مثل نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي، ونتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي، او نتيجة الثانوية العامة وغيرها، حين اعلانها رسمياً، يمكنك مشاهدتها بادخال رقم الجلوس او بالاسم، وذلك بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: www.moe.gov.eg

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موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الطلاب 2018/2017