موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الطلاب 2018/2017

وزارة التربية والتعليم المصرية لنتائج الطلاب

وزارة التربية والتعليم المصرية

مصريات – كتبت منى المصري: مع كل التغييرات والتطورات المتلاحقة في الاعوام الاخيرة، والتي يراد منها الارتقاء بنظام التعليم المصري في كافة مراحله، لكن، وما لم يتغير حتى الآن، هو التعامل السنوي مع الامتحانات، وما يصاحبها عادةً من مشاكل كالتسريبات، وتأخر ظهور النتيجة، وغيرها.

وترفع وزارة التربية والتعليم درجة الاستعداد القصوى للانتهاء من نتائج الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب، في مراحل النقل والشهادات العامة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية، وطلاب الصفوف الثانوية العامة من الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، قبل بدء اختبارات الشهادة الثانوية العامة في الاسبوع الاول من شهر يونيو 2017.

وكذا الامر فيما يتعلق بعرض نتيجة شهادات التعليم المهني الفني والدبلومات الثانوية الفنية في مصر لكل المراحل والصفوف.

وتقدم وزارة التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم في المحافظات المصرية المختلفة : محافظة القاهرة ، حلوان ، الاسكندرية ، الجيزة ، محافظة القليوبية، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، محافظة مطروح ، الشرقية ، الزقازيق الغربية ، طنطا ، بنها ، الدقهلية ، المنصورة، الفيوم ، دمياط ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

موقع مديرية وزارة التربية والتعليم مصر

نتائج الطلاب 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

وبعد اضافة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لخدمات جديدة هذا العام، كنماذج الامتحانات لجميع المراحل، وايضا جداول الامتحانات لكل الطلاب مراحل التعليم الاساسي الابتدائية و الاعدادية، وسنوات النقل في الثانوية العامة، الى جانب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي، يقدم ايضا كل الاخبار المتعلقة بتنسيق المدارس و رياض الاطفال والتعليمات الواجب اتباعها عند التقديم في مدرسة لمرحلة جديدة.

ولاتكتفي وزارة التربية والتعليم في مصر بتقديم نتائج الامتحانات 2017 في كل مديرية فقط، بل هناك المزيد من التحديثات القائمة الان، ومن بينها توفير ارقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة المصرية، وامكانية تعديل الرغبات الخاصة بهم في الامتحانات واستمارة الثانوية العامة.

واذا كنت ترغب في معرفة نتائج الطلاب، مثل نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي، ونتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي، او نتيجة الثانوية العامة وغيرها، حين اعلانها رسمياً، يمكنك مشاهدتها بادخال رقم الجلوس او بالاسم، وذلك بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: www.moe.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الطلاب 2018/2017

20/05/2017 1093 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , ,
1093 comments
  1. amgad maged 27/08/2017 18:00 -

    تحميل اسطوانات مناهج الصف الخامس قسم تبريد وتكييف بالتعليم الفني الصناعي من موقع الوزاره اصبح من المستحيلات وكانها بنظام خبيني والبحث بالساعات يوميا والنتيجه صفر اليس لديكم رجل رشيد يدير هدي المنظومه بيسر و لا نخرج للميديا ومواقع التواصل لعرض المشكله

  2. المطيعه لله 18/06/2017 04:03 -

    عايزة اعرف تنسيق الثانوى الفندقى 5 سنوات

  3. محمد عبد الوهاب 05/06/2017 02:06 -

    اريد معرفة تنسيق الصف الاول الثانوى في الغربيه

  4. طارق محمد شيحة 23/05/2017 12:17 -

    لماذا لم تظهر نتيجة الابتدائية للان بمحافظة الغربية

  5. احمد محمد 22/05/2017 20:23 -

    موقع الالتحاق المرحله الابتدائيه الصف الاول وطريقه التقديم

  6. يوسف حسان محمود 08/02/2017 19:06 -

    عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا رقم الجلوس 20313

  8. Mohamed Adel 29/01/2017 14:16 -

    عاوز اعرف نتيجه اولي ثانوي 312 بالومنيوم

  9. Mohamed Adel 29/01/2017 14:14 -

    عاوز نتيجه الصف الاول الثانوي بقنا مركز نجع حمادي مدينه الألومنيوم مدرسه الدكتور يوسف اسماعيل رقم الجلوس 312

  10. جمال الوكيل 29/01/2017 13:25 -

    اروى جمال عبد البديع الوكيل مدرسة المحمدية الاعدادية بنات مالصف الاول الاعدادي ادارة الخليفة والمقطم القاهرة

  11. Salma elshagey 26/01/2017 23:47 -

    رقم الجلوس 225776
    الاسم عبد الرحمن وسام
    الصف السادس الابتدائي

  12. بسمله صبرى داود 24/01/2017 21:29 -

    الصف السادس اﻻبتدائى رقم الجلوس 189

  13. ابراهيم خالد ابراهيم مجود 16/01/2017 21:09 -

    عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الاول الترم الاول
    الاسم ابراهيم خالد مجود
    مركز سمنود محافظة الغربية
    مدرسة احمد على الاعدادية
    رقم الجلوس 3

  14. محمد احمد نوبى عبد الوهاب 09/08/2016 07:32 -

    التعليم الفنى ملحق الرسم الفنى قسم نجارة الاقصر الزخرفيه

  15. منى احمد عبدالغنى محمد احمد 23/07/2016 09:38 -

    اريد نتيجة الثانويه العامه
    محافظة قنا
    رقم جلوسى741667

  16. Samir 21/07/2016 17:24 -

    نتيجة الثانويه العامه محافظة المنوفيه
    رقم الجلوس
    214347

  17. Samir 21/07/2016 17:20 -

    عاوز اعرف نتيجة الثانويه العامه
    رقم الجلوس 214347

  18. جمال عبد الناصر 18/07/2016 21:14 -

    انا اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه محافظه قنا شعبه ادبى [ رقم الجلوس : 733864 ]…..

  19. محمد 05/07/2016 02:12 -

    عايز أعرف نتيجة اختي للصف الثالث الثانوي التجاري بمحافظة الجيزة ورقم جلوسها ( 86107 )

  20. محمود وحيد حشمت 03/07/2016 16:22 -

    عايز اعرف النتيجه3زراعه محافظه السويس ورقم الجلوس 2228

  21. اسلام ابراهيم فولى ماضى 03/07/2016 14:13 -

    ارجو معرفة لنتيجة رقم الجلوس 757308 المنيا

  22. وليد رجب محمود سالم 30/06/2016 00:43 -

    وليد رجب محمود سالم
    رقم الجلوس: 7485
    الصف الثالث الثانوى الزراعى
    ارجو معرفه النتيجه

  23. آيه محمد مرعى 24/06/2016 04:10 -

    عايزة اعرف نتيجة 3تجارى
    محافظة القاهرة
    11437
    ايه محمد مرعى

  24. خالد علي 23/06/2016 08:55 -

    عايز اعرف النتيجة بتعتي الرجاء الرد

  25. بسمه السعيد عوض متولى علي 19/06/2016 05:12 -

    محافظه كفر الشيخ نتيجه ثانويه الصناعيه وهذا رقم الجلوس ٦٤٢٤٠٧

  26. شروق تامر سمير 18/06/2016 03:29 -

    391071شعبة تسويق الثانويه التجاريه بنات بالخانكه

  27. الفت ربيع سعدالدين 16/06/2016 13:39 -

    اريد معرفه نتيجه الصف الثالث التجاري                        لسنه 2016    رقم الجلوس  437481

  28. ريموو 15/06/2016 01:33 -

    ما هو موعد نتائج الثانوية الفنية

  29. ولاء محمد ابراهيم بهى 07/06/2016 01:36 -

    نتيجه اولى تجاره دمياط

  30. سارة السيد امين عطية 09/02/2016 17:24 -

    رقم الجلوس 801121

  31. رضوي عبد الحكيم 07/02/2016 16:26 -

    رقم الجلوس /123088 
    محافظه الجيزه 
    مدرسه الشهيد زياد بكير الاعداديه بنات

  32. زينب 15/01/2016 11:52 -

    عايزه الشهاده رقم جلوسي 589الصف الاول العدادي محافظه الغربيه

  33. محمد ممدوح محمد عبد السلام 13/08/2015 05:59 -

    محافظة القاهرة مدرسةالمعادى الجديدة الاعدادية بنين                                 رقم جلوس 295                                                                        نتيجة الصف الاول الاعدادى 

  34. ياسين محمد ياسين 04/08/2015 01:23 -

    اريد معرفه تنسيق سياحه وفنادق نزل ولا لسه 

  35. جنى محمد محمد ابراهيم 23/07/2015 13:07 -

    نتيجة تنسيق رياض الاطفال

  37. ايه الله ابراهيم محمد يوسف حسن نافع 15/07/2015 19:46 -

    رقم الجلوس ضاع و مش عارفين نعمل ايه ياريت تساعدونا

  38. بيشوي مرقص توفيق بطرس 15/07/2015 13:42 -

    رجاءا النتيجة

  40. ايه محمد عزب غلاب 14/07/2015 21:18 -

    انا اريد نتيجتي الثانوية العامة علمي علوم 303405

  41. ياسمين محمود عويس عثمان 14/07/2015 20:35 -

    النتيجه
    رقم الجلوس238182

  42. ابوتسنيم 14/07/2015 19:34 -

    اريد معرفه نتيجه الثانويه  على رقم جلوس733135 محافظه الشرقيه

  43. الاء علي عبد الجواد خليل 14/07/2015 19:24 -

    رقم جلوسى هو322753 ارجو معرفة النتيجة

أضف تعليقاً