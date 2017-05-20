موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الطلاب 2018/2017

وزارة التربية والتعليم المصرية
مصريات – كتبت منى المصري: مع كل التغييرات والتطورات المتلاحقة في الاعوام الاخيرة، والتي يراد منها الارتقاء بنظام التعليم المصري في كافة مراحله، لكن، وما لم يتغير حتى الآن، هو التعامل السنوي مع الامتحانات، وما يصاحبها عادةً من مشاكل كالتسريبات، وتأخر ظهور النتيجة، وغيرها.
وترفع وزارة التربية والتعليم درجة الاستعداد القصوى للانتهاء من نتائج الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب، في مراحل النقل والشهادات العامة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية، وطلاب الصفوف الثانوية العامة من الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، قبل بدء اختبارات الشهادة الثانوية العامة في الاسبوع الاول من شهر يونيو 2017.
وكذا الامر فيما يتعلق بعرض نتيجة شهادات التعليم المهني الفني والدبلومات الثانوية الفنية في مصر لكل المراحل والصفوف.
وتقدم وزارة التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم في المحافظات المصرية المختلفة : محافظة القاهرة ، حلوان ، الاسكندرية ، الجيزة ، محافظة القليوبية، سوهاج ، المنيا ، اسيوط ، بني سويف ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، محافظة مطروح ، الشرقية ، الزقازيق الغربية ، طنطا ، بنها ، الدقهلية ، المنصورة، الفيوم ، دمياط ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.
وبعد اضافة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لخدمات جديدة هذا العام، كنماذج الامتحانات لجميع المراحل، وايضا جداول الامتحانات لكل الطلاب مراحل التعليم الاساسي الابتدائية و الاعدادية، وسنوات النقل في الثانوية العامة، الى جانب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي، يقدم ايضا كل الاخبار المتعلقة بتنسيق المدارس و رياض الاطفال والتعليمات الواجب اتباعها عند التقديم في مدرسة لمرحلة جديدة.
ولاتكتفي وزارة التربية والتعليم في مصر بتقديم نتائج الامتحانات 2017 في كل مديرية فقط، بل هناك المزيد من التحديثات القائمة الان، ومن بينها توفير ارقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة المصرية، وامكانية تعديل الرغبات الخاصة بهم في الامتحانات واستمارة الثانوية العامة.
واذا كنت ترغب في معرفة نتائج الطلاب، مثل نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي، ونتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي، او نتيجة الثانوية العامة وغيرها، حين اعلانها رسمياً، يمكنك مشاهدتها بادخال رقم الجلوس او بالاسم، وذلك بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: www.moe.gov.eg
تحميل اسطوانات مناهج الصف الخامس قسم تبريد وتكييف بالتعليم الفني الصناعي من موقع الوزاره اصبح من المستحيلات وكانها بنظام خبيني والبحث بالساعات يوميا والنتيجه صفر اليس لديكم رجل رشيد يدير هدي المنظومه بيسر و لا نخرج للميديا ومواقع التواصل لعرض المشكله
عايزة اعرف تنسيق الثانوى الفندقى 5 سنوات
اريد معرفة تنسيق الصف الاول الثانوى في الغربيه
لماذا لم تظهر نتيجة الابتدائية للان بمحافظة الغربية
موقع الالتحاق المرحله الابتدائيه الصف الاول وطريقه التقديم
عوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا رقم الجلوس 20313
النتيجة ظهرت ولا لأ
عاوز اعرف نتيجه اولي ثانوي 312 بالومنيوم
عاوز نتيجه الصف الاول الثانوي بقنا مركز نجع حمادي مدينه الألومنيوم مدرسه الدكتور يوسف اسماعيل رقم الجلوس 312
اروى جمال عبد البديع الوكيل مدرسة المحمدية الاعدادية بنات مالصف الاول الاعدادي ادارة الخليفة والمقطم القاهرة
رقم الجلوس 225776
الاسم عبد الرحمن وسام
الصف السادس الابتدائي
الصف السادس اﻻبتدائى رقم الجلوس 189
عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الاول الترم الاول
الاسم ابراهيم خالد مجود
مركز سمنود محافظة الغربية
مدرسة احمد على الاعدادية
رقم الجلوس 3
التعليم الفنى ملحق الرسم الفنى قسم نجارة الاقصر الزخرفيه
اريد نتيجة الثانويه العامه
محافظة قنا
رقم جلوسى741667
نتيجة الثانويه العامه محافظة المنوفيه
رقم الجلوس
214347
عاوز اعرف نتيجة الثانويه العامه
رقم الجلوس 214347
انا اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه محافظه قنا شعبه ادبى [ رقم الجلوس : 733864 ]…..
عايز أعرف نتيجة اختي للصف الثالث الثانوي التجاري بمحافظة الجيزة ورقم جلوسها ( 86107 )
عايز اعرف النتيجه3زراعه محافظه السويس ورقم الجلوس 2228
ارجو معرفة لنتيجة رقم الجلوس 757308 المنيا
وليد رجب محمود سالم
رقم الجلوس: 7485
الصف الثالث الثانوى الزراعى
ارجو معرفه النتيجه
عايزة اعرف نتيجة 3تجارى
محافظة القاهرة
11437
ايه محمد مرعى
عايز اعرف النتيجة بتعتي الرجاء الرد
محافظه كفر الشيخ نتيجه ثانويه الصناعيه وهذا رقم الجلوس ٦٤٢٤٠٧
391071شعبة تسويق الثانويه التجاريه بنات بالخانكه
اريد معرفه نتيجه الصف الثالث التجاري لسنه 2016 رقم الجلوس 437481
ما هو موعد نتائج الثانوية الفنية
نتيجه اولى تجاره دمياط
رقم الجلوس 801121
رقم الجلوس /123088
محافظه الجيزه
مدرسه الشهيد زياد بكير الاعداديه بنات
عايزه الشهاده رقم جلوسي 589الصف الاول العدادي محافظه الغربيه
محافظة القاهرة مدرسةالمعادى الجديدة الاعدادية بنين رقم جلوس 295 نتيجة الصف الاول الاعدادى
اريد معرفه تنسيق سياحه وفنادق نزل ولا لسه
نتيجة تنسيق رياض الاطفال
معرفة النتيجة
رقم الجلوس ضاع و مش عارفين نعمل ايه ياريت تساعدونا
رجاءا النتيجة
النتيجه
انا اريد نتيجتي الثانوية العامة علمي علوم 303405
النتيجه
رقم الجلوس238182
اريد معرفه نتيجه الثانويه على رقم جلوس733135 محافظه الشرقيه
رقم جلوسى هو322753 ارجو معرفة النتيجة