وزارة التربية والتعليم ليبيا

موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا 2017 نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية – الشهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم ليبيا

طرابلس – ليبيا – كتبت نسرين كلالة: اعلن مسئولي وزارة التربية والتعليم في ليبيا سعيهم لتطوير موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وتحديث قاعدة بياناته نظرا لقرب اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017 لمرحلة اتمام التعليم الاساسي في جميع مناطق ليبيا ومن بينها بنغازي ، درنة ، المرج ـ طرابلس ، سبها ، الجفرة ، الواحات ، غريان ، المرقب ، مصراتة ، الزاوية ، وادي الحياة ، وادي الشاطئ ، غات ، ، الجبل الاخضر ، البطنان.

فيما تستمر ادارة الامتحانات بوزارة التريبة والتعليم ليبيا بمراقبة واتمام اعمال الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية ومن المتوقع ان تصدر نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية العامة الليبية في بداية شهر يوليو وقبل حلول عيد الفطر اما نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 ليبيا فقد اوشكت على الصدور وذلك اليوم او غداَ على ابعد تقدير.

وتنوي وزارة التربية والتعليم ليبيا اتاحة معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات وخاصة نتيجة الاعدادية 2017 على موقع الديوان الرسمي والذي يمكن زيارته من خلال الرابط بالاسفل.

كما يقدم موقع وزارة التريبة والتعليم لاولياء الامور وللطلاب خدمة معرفة موعد اختبارات الدور الثاني للطلبة الراسبين والوقت المحدد لتقديم بالمدارس الاخرى على مستوى الجمهورية.

وفيما رابطين مختصرين لصفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية:

الرابط الاول اضغط هنا >>> http://www.edu.gov.ly

الرابط الثاني من هنا >>>> http://www.higheredu.gov.ly

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وزارة التربية والتعليم ليبيا نتيجة الاعدادية والثانوية 2017

12/07/2015 320 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , ,
320 comments
  2. أحمد 11/07/2017 16:51 -

    نبي اسئلة الشهادةالاعدادية كلها

  4. عادل 30/01/2017 13:44 -

    نبي نعرف أمتي تحولت الشهادة الثانوية من عامة إلى تخصصية في أي سنه

  9. سندس فتحي سليم المسعودي 17/09/2016 22:28 -

    سندس فتحي سليم المسعودي رقم الجلوس 605332

  10. سندس فتحي المسعودي 17/09/2016 22:25 -

    نبي انشوف نتيجه الثانويه بنغازي رقم الجلوس 605332

  11. بنغازي بنغازي 08/09/2016 01:27 -

    موفقين جميعا بالنجاح وزمط التفاح

  13. Fayrox 25/08/2016 03:09 -

    انس فوزي خليل شعيب ……رقم الجلوس…..607665

  15. محمد احمد عبدالكريم سعد 22/08/2016 23:04 -

    رقم الجلوس 600609

  16. غفاللاىتلبلاال 22/08/2016 20:51 -

    عفو متى تظهر النتيجة الثانوية رقم الجاس502924

  17. نسرين محمد فرج مرزوق 22/08/2016 17:31 -

    نسرين محمد فرج مرزوق رقم الجلوس 501398

  18. نسرين محمد فرج مرزوق 22/08/2016 17:27 -

    نتائج الامتحانات الشهداء تاني

  19. عزو بوطابونه 22/08/2016 15:09 -

    متى تضهر النتيجه الثانوية

  20. مؤنس ناجي 18/08/2016 07:17 -

    نبي نعارف نتييجة شهداء الثانوية
    مؤنس ناجي

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