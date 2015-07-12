وزارة التربية والتعليم ليبيا نتيجة الاعدادية والثانوية 2017

وزارة التربية والتعليم ليبيا
طرابلس – ليبيا – كتبت نسرين كلالة: اعلن مسئولي وزارة التربية والتعليم في ليبيا سعيهم لتطوير موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وتحديث قاعدة بياناته نظرا لقرب اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017 لمرحلة اتمام التعليم الاساسي في جميع مناطق ليبيا ومن بينها بنغازي ، درنة ، المرج ـ طرابلس ، سبها ، الجفرة ، الواحات ، غريان ، المرقب ، مصراتة ، الزاوية ، وادي الحياة ، وادي الشاطئ ، غات ، ، الجبل الاخضر ، البطنان.
فيما تستمر ادارة الامتحانات بوزارة التريبة والتعليم ليبيا بمراقبة واتمام اعمال الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية ومن المتوقع ان تصدر نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية العامة الليبية في بداية شهر يوليو وقبل حلول عيد الفطر اما نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 ليبيا فقد اوشكت على الصدور وذلك اليوم او غداَ على ابعد تقدير.
وتنوي وزارة التربية والتعليم ليبيا اتاحة معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات وخاصة نتيجة الاعدادية 2017 على موقع الديوان الرسمي والذي يمكن زيارته من خلال الرابط بالاسفل.
كما يقدم موقع وزارة التريبة والتعليم لاولياء الامور وللطلاب خدمة معرفة موعد اختبارات الدور الثاني للطلبة الراسبين والوقت المحدد لتقديم بالمدارس الاخرى على مستوى الجمهورية.
وفيما رابطين مختصرين لصفحة نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية:
الرابط الاول اضغط هنا >>> http://www.edu.gov.ly
الرابط الثاني من هنا >>>> http://www.higheredu.gov.ly
رقم 107790
نبي اسئلة الشهادةالاعدادية كلها
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سندس فتحي سليم المسعودي رقم الجلوس 605332
نبي انشوف نتيجه الثانويه بنغازي رقم الجلوس 605332
موفقين جميعا بالنجاح وزمط التفاح
203138 جمزة فتحي سالم
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رفم الجلوس 601457
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