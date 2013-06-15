موقع وزارة التموين تسجيل اضافة المواليد في بطاقات التموين دعم مصر

وزارة التموين اضافة المواليد
مصريات – كتبت ندى المصري:
حددت الحكومة المصرية بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يونيو الحالي ليكون موعد اضافة المواليد الجدد واستقبال طلبات المواطنين من مستحقي الدعم لـ استخراج بطاقات التموين الذكية الجديدة و تسجيل المواليد عليها وتحديدا الذي تبدأ سنة ميلادهم من 2005 ليحصلوا على حصتهم من الدعم المخصص لهم من الدولة عبر نظام دعم مصر الجديد على بطاقة التموين الاسرية.
كما يوفر دعم مصر فرصة للابناء للانفصال عن ابائهم و عمل بطاقات التموين الجديدة لاسرهم وعائلتهم .
هذا وقد بدأت وزارة التموين اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة فعلياً، ولكن سوف يتم حصرهم والعمل بالبطاقات التموينية الجديدة خلال الاشهر القادمة و خصصت وزارة التموين موقع الكتروني اطلقت عليه اسم موقع دعم مصر للتسهيل على المواطنين ومن اجل ان يقوموا بتقديم كل بياناتهم الى وزارة التموين و تسجيل واضافة المواليد دون الحاجة الى الذهاب الى المصالح الحكومية.
اما في حالة العجز عن توفير المعلومات المطلوبة من وزارة التموين لـ اضافة المواليد الى البطاقة التموينية يمكن اللجوء الى المكاتب الخاصة و طرق الحصول على بطاقات التموين والاستفادة من الدعم في مصر فهي:
– تقديم طلب خدمات بطاقة التموين وهو متوفر في مكاتب وزارة التموين في المنطقة السكنية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة و توثيقها من جهة العمل التابع لها الفرد .
– بطاقات التموين لاسرة الزوج والزوجة او الورقة التي تثبت فصلهم عن بطاقة تموين اسرهم اذا لم يكونوا تابعين لنفس مناطق اسرهم السكنية.
– صورة من البطاقة الشخصية للزوج و صورة اخرى لبطاقة الرقم القومي للزوجة.
– صورة ضوئية من قسيمة الزواج.
واذا كان عنوان الزوج في الرقم القومي الخاص به مختلف عن مكان الاقامة او المنطقة التي ينوي استخراج بطاقة التموين منها فعليه تقديم اثبات بمكان اقامته كفاتورة التليفون او الغاز او الكهرباء او عقد ايجار موثق.
وفيما يلي رابط موقع وزارة التموين دعم مصر للبدء بعملية اضافة او تسجيل مواليد جدد لبطاقات تموين الاسرة الجديدة، كذلك في حالة تعديل بيانات بطاقة التموين مثل حذف احد افراد الاسرة، اضغط هنا >>> http://subsidy.egypt.gov.eg
محمود احمد محمود عوض 2/3/2006 ملك احمد محمود عوض 7/8/2010
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أضفت بناتى كذه مرة في مكتب التموين وعلى الموقع ولم يتم تسجيلهم إلا واد فقط أرجو إضافتهم وهم
رانا نسيم عبد الرحمن الأدهم 26/32006
رحمة نسيم عبد الرحمن الأدهم 21/5/2011
رقية نسيم عبد الرحمن الأدهم 29/6/2013
رقم بطاقة الأب 27301311202032
ولك جزيل الشكر
انا خالد حسين أحمد أتقدم بشكوى لوزير التموين حيث اننى اصرف دعم الخبز لابنى حسين خالد حسين ولا يصرف التموين وهو من موليد 24/6/2006 علنا بأن القرار الوزارى رقم 153 لسنة 2015 بأضافة جميع المواليد الى البطاقة التموينية رجاء التكرم ببحث شكواى واتخاذ اللازم نحو صرف المقررات التموينية الشهرية لابنى
مع جزيل الشكر
انا بقالى أكثر من سنتين ضايف الاولاد والمدام ولم يتم تنزلهم حتى الان ورحت مكتب التموين أكثر من ٥٠ خمسين مره ومعارف اسلام الاولاد فى التموين ولا الثلع
ان متزوجه وعندى اولاد وحتى الان معندىش بطاقه تموينيه ولابعرف اشترى عيش ولا تموين
ارجو الافادة عن التحديث اليكترونيا علما اني لا
يوجد اي تغير في البانات
حضرتك ممكن استعلم عن تاريخ اضافة مواليد على البطاقة التموينية الخاصة بي ورقمها105001406927 مكتب تموين الصف باسم زكى محمد المعتصم زكى علام قومى26401202100778
بطاقة التموين الخاصة بامى وانا مضاف عليها ومعى اثنان من ابنائى بمكتب تموين الوايلى باسم زكية محمد على متوقفة من سنة وتم عمل تنشيط اكثر من مرة لها وتم عمل استبدالها مرتين ولم استلمها حتى الان والا قى الامرين من معاملة موظفين المكتب وعلى راسهم مدير المكتب اغيثونا
حسام حسن محمد الحديدي 2007/9/1
اضافتتي لانني زوجه محرومه واضافه اطفالي الي بطاقه زوجي
استغاثه من رعونة مكتب تموين بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص المنيا فى تنزيل المواليد
اما رعونه منهم او أهمال من المسئولين بمحافظة المنيا
ابنى اسمة احمد سعدالله راشد تم اضافة الى الخبز فقط بالة سنة ارجو اضافة الى التموين
انا موجود اسمى فى السلع بقالى اكثر من سنتين ولسه مانزلتيش فى التموين ورحت كتير مكتب التموين ولكن بلا فائده وابنى ايضا من مواليد 8/10/2011 ونازل بردو فة السلع ومش بباخد فى التموين ارجو مساعدتى
لوسمحتم عاوز انزل بنتي ريتاج فالبطافه-2011وابني محمد دعم الخبز مواليد22-7-2013 وده رقم بطاقتي 28706012613518/وده رقم بطاقة التموين 102011877169/الاسكندرية المنتزة مكتب توسون الادارة المنتزة جمعية الشيراتون/عمادالسيدعبدالله صبرة
طيب ومواليد التسعينات ايه نظامهم؟
السلام عليكم
لقد تم فقد بطاقتي الذكيه من شهر 7/2016 وحتي الان لم تصدر غيرها
وتعبت بين مديريه التموين ومكتب التموين
واخر موقف قالوا اعملي حواله جديد وتم تسجيل الطلب في 17/1/2017 ولم تصدر الي الان
ما الحل
السلام عليكم انا اضفت اولادي اكثر من 3 مرات بالمستندات في مكتب التموين وعلي الموقع
ولم يتم اضافتهم حتي الان برجاء اضافتهم
اسماء اسامه احمد 6/5/2006
فاطمه اسامه احمد 23/5/2008
محمد اسامه احمد 26/5/2013
رقم بطاقه الاب اسامه احمد عايد 2720315200575