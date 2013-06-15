موقع وزارة التموين تسجيل اضافة المواليد في بطاقات التموين دعم مصر

وزارة التموين اضافة المواليد

وزارة التموين اضافة المواليد

موقع وزارة التموين اضافة تسجيل المواليد الجدد في البطاقات التموينية الجديدة

مصريات – كتبت ندى المصري:

حددت الحكومة المصرية بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يونيو الحالي ليكون موعد اضافة المواليد الجدد واستقبال طلبات المواطنين من مستحقي الدعم لـ استخراج بطاقات التموين الذكية الجديدة و تسجيل المواليد عليها وتحديدا الذي تبدأ سنة ميلادهم من 2005 ليحصلوا على حصتهم من الدعم المخصص لهم من الدولة عبر نظام دعم مصر الجديد على بطاقة التموين الاسرية.

كما يوفر دعم مصر فرصة للابناء للانفصال عن ابائهم و عمل بطاقات التموين الجديدة لاسرهم وعائلتهم .

هذا وقد بدأت وزارة التموين اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة فعلياً، ولكن سوف يتم حصرهم والعمل بالبطاقات التموينية الجديدة خلال الاشهر القادمة و خصصت وزارة التموين موقع الكتروني اطلقت عليه اسم موقع دعم مصر للتسهيل على المواطنين ومن اجل ان يقوموا بتقديم كل بياناتهم الى وزارة التموين و تسجيل واضافة المواليد دون الحاجة الى الذهاب الى المصالح الحكومية.

اما في حالة العجز عن توفير المعلومات المطلوبة من وزارة التموين لـ اضافة المواليد الى البطاقة التموينية يمكن اللجوء الى المكاتب الخاصة و طرق الحصول على بطاقات التموين والاستفادة من الدعم في مصر فهي:

– تقديم طلب خدمات بطاقة التموين وهو متوفر في مكاتب وزارة التموين في المنطقة السكنية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة و توثيقها من جهة العمل التابع لها الفرد .
– بطاقات التموين لاسرة الزوج والزوجة او الورقة التي تثبت فصلهم عن بطاقة تموين اسرهم اذا لم يكونوا تابعين لنفس مناطق اسرهم السكنية.
– صورة من البطاقة الشخصية للزوج و صورة اخرى لبطاقة الرقم القومي للزوجة.
– صورة ضوئية من قسيمة الزواج.

واذا كان عنوان الزوج في الرقم القومي الخاص به مختلف عن مكان الاقامة او المنطقة التي ينوي استخراج بطاقة التموين منها فعليه تقديم اثبات بمكان اقامته كفاتورة التليفون او الغاز او الكهرباء او عقد ايجار موثق.

وفيما يلي رابط موقع وزارة التموين دعم مصر للبدء بعملية اضافة او تسجيل مواليد جدد لبطاقات تموين الاسرة الجديدة، كذلك في حالة تعديل بيانات بطاقة التموين مثل حذف احد افراد الاسرة، اضغط هنا  >>> http://subsidy.egypt.gov.eg

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موقع وزارة التموين تسجيل اضافة المواليد في بطاقات التموين دعم مصر

15/06/2013 1117 تعليق اخبار مصر اليوم , , , , , , , , ,
1117 comments
  1. احمد محمود 03/07/2017 00:32 -

    محمود احمد محمود عوض 2/3/2006 ملك احمد محمود عوض 7/8/2010

  2. HEBA 06/06/2017 11:18 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أضفت بناتى كذه مرة في مكتب التموين وعلى الموقع ولم يتم تسجيلهم إلا واد فقط أرجو إضافتهم وهم
    رانا نسيم عبد الرحمن الأدهم 26/32006
    رحمة نسيم عبد الرحمن الأدهم 21/5/2011
    رقية نسيم عبد الرحمن الأدهم 29/6/2013
    رقم بطاقة الأب 27301311202032
    ولك جزيل الشكر

  3. خالد حسين احمد محمد خليل 06/06/2017 09:33 -

    انا خالد حسين أحمد أتقدم بشكوى لوزير التموين حيث اننى اصرف دعم الخبز لابنى حسين خالد حسين ولا يصرف التموين وهو من موليد 24/6/2006 علنا بأن القرار الوزارى رقم 153 لسنة 2015 بأضافة جميع المواليد الى البطاقة التموينية رجاء التكرم ببحث شكواى واتخاذ اللازم نحو صرف المقررات التموينية الشهرية لابنى

    مع جزيل الشكر

  4. طارق السيد غريب 25/05/2017 05:09 -

    انا بقالى أكثر من سنتين ضايف الاولاد والمدام ولم يتم تنزلهم حتى الان ورحت مكتب التموين أكثر من ٥٠ خمسين مره ومعارف اسلام الاولاد فى التموين ولا الثلع

  5. جهاد نصر الدين ابو بكر 23/05/2017 22:34 -

    ان متزوجه وعندى اولاد وحتى الان معندىش بطاقه تموينيه ولابعرف اشترى عيش ولا تموين

  6. م بهجت فتحي فلتس عبد المسيح 22/05/2017 09:11 -

    ارجو الافادة عن التحديث اليكترونيا علما اني لا
    يوجد اي تغير في البانات

  7. زكى محمد المعتصم زكى علام 16/05/2017 20:39 -

    حضرتك ممكن استعلم عن تاريخ اضافة مواليد على البطاقة التموينية الخاصة بي ورقمها105001406927 مكتب تموين الصف باسم زكى محمد المعتصم زكى علام قومى26401202100778

  8. ثروت سيد ابراهيم 15/05/2017 10:24 -

    بطاقة التموين الخاصة بامى وانا مضاف عليها ومعى اثنان من ابنائى بمكتب تموين الوايلى باسم زكية محمد على متوقفة من سنة وتم عمل تنشيط اكثر من مرة لها وتم عمل استبدالها مرتين ولم استلمها حتى الان والا قى الامرين من معاملة موظفين المكتب وعلى راسهم مدير المكتب اغيثونا

  9. حسام حسن محمد الحديدي 10/05/2017 00:56 -

    حسام حسن محمد الحديدي 2007/9/1

  10. هبه حمد شحاته 02/05/2017 03:48 -

    اضافتتي لانني زوجه محرومه واضافه اطفالي الي بطاقه زوجي

  11. عمرو سيد 27/04/2017 17:02 -

    استغاثه من رعونة مكتب تموين بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص المنيا فى تنزيل المواليد
    اما رعونه منهم او أهمال من المسئولين بمحافظة المنيا

  12. سعدالله راشد مصطفى عبد اللطيف 21/04/2017 17:28 -

    ابنى اسمة احمد سعدالله راشد تم اضافة الى الخبز فقط بالة سنة ارجو اضافة الى التموين

  13. انغام عادل ابو الفضل سعد 08/04/2017 15:47 -

    انا موجود اسمى فى السلع بقالى اكثر من سنتين ولسه مانزلتيش فى التموين ورحت كتير مكتب التموين ولكن بلا فائده وابنى ايضا من مواليد 8/10/2011 ونازل بردو فة السلع ومش بباخد فى التموين ارجو مساعدتى

  14. عمادالسيدعبدالله صبرة 06/04/2017 20:17 -

    لوسمحتم عاوز انزل بنتي ريتاج فالبطافه-2011وابني محمد دعم الخبز مواليد22-7-2013 وده رقم بطاقتي 28706012613518/وده رقم بطاقة التموين 102011877169/الاسكندرية المنتزة مكتب توسون الادارة المنتزة جمعية الشيراتون/عمادالسيدعبدالله صبرة

  15. هند جنيدي 02/04/2017 17:20 -

    طيب ومواليد التسعينات ايه نظامهم؟

  16. قسمت وهبه محمد 20/03/2017 11:23 -

    السلام عليكم
    لقد تم فقد بطاقتي الذكيه من شهر 7/2016 وحتي الان لم تصدر غيرها
    وتعبت بين مديريه التموين ومكتب التموين
    واخر موقف قالوا اعملي حواله جديد وتم تسجيل الطلب في 17/1/2017 ولم تصدر الي الان
    ما الحل

  17. قسمت وهبه محمد 20/03/2017 11:21 -

    السلام عليكم انا اضفت اولادي اكثر من 3 مرات بالمستندات في مكتب التموين وعلي الموقع
    ولم يتم اضافتهم حتي الان برجاء اضافتهم
    اسماء اسامه احمد 6/5/2006
    فاطمه اسامه احمد 23/5/2008
    محمد اسامه احمد 26/5/2013
    رقم بطاقه الاب اسامه احمد عايد 2720315200575

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