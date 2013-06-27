موقع وزارة التموين دعم مصر

مصريات – كتبت صابرين المصري:

يقدم نظام دعم مصر الجديد على موقع وزارة التنمية الادارية وتحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة خدمات للمواطنين اهمها ما يتعلق بـ استخراج بطاقات التموين الجديدة الذكية للاسرة او تعديل البيانات الخاصة مثل اضافة المواليد لبطاقات التموين وهناك ارشادات عدة على موقع دعم مصر فيما يتعلق بتغيير معلومات بطاقات التموين القديمة او تحويل البطاقة التموينية الورقية الى بطاقة التموين الذكية وما هي الاوراق والمستندات المطلوبة للتحويل من تاجر الى اخر او الانتقال من محافظة الى اخرى وكذلك ما هي الخطوات الواجب اتخاذها عند الرغبة في اعادة تفعيل بطاقات التموين التي تم ايقاف صرفها او طلب بدل فاقد لها.

ويوضح موقع وزارة التموين دعم مصر المقدم من وزارة التنمية الادارية طرق استخدام بطاقات التموين الذكية الجديدة، وينصح المواطنين في حالة وجود شكاوى اخرى او استفسارات بالاتصال على رقم 19765

اما فيما يتعلق بالمطاحن والمخابز فيعرض موقع وزارة التموين المصرية الاوراق المطلوبة عند الرغبة في التقديم على طلب انشاء مخبز او مطحن وكيفية تدريب عمال المخابز وما هي الجهة المنوظة بها استلام هذه العقود وتوثيقها.

لزيارة موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( دعم مصر ) لاستكمال اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدةى اوالاطلاع على المزيد من الاعمال الخاصة بخدمات وزارة التموين في مصر واخر الاخبار والتقارير الخاصة بها، وما هي الحصة المقررة الان للمواطنين في دعم السلع التموينية ودعم السولار ودعم البنزين والاسمدة الزراعية وغيرها، يمكنك زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي الان >>> http://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login

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وزارة التموين موقع دعم مصر اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة