موقع وزارة التموين دعم مصر

موقع وزارة التموين دعم مصر

موقع دعم مصر وزارة التموين اضافة المواليد لبطاقات التموين

مصريات – كتبت صابرين المصري:

يقدم نظام دعم مصر الجديد على موقع وزارة التنمية الادارية وتحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة خدمات للمواطنين اهمها ما يتعلق بـ استخراج بطاقات التموين الجديدة الذكية للاسرة او تعديل البيانات الخاصة مثل اضافة المواليد لبطاقات التموين وهناك ارشادات عدة على موقع دعم مصر فيما يتعلق بتغيير معلومات بطاقات التموين القديمة او تحويل البطاقة التموينية الورقية الى بطاقة التموين الذكية وما هي الاوراق والمستندات المطلوبة للتحويل من تاجر الى اخر او الانتقال من محافظة الى اخرى وكذلك ما هي الخطوات الواجب اتخاذها عند الرغبة في اعادة تفعيل بطاقات التموين التي تم ايقاف صرفها او طلب بدل فاقد لها.

ويوضح موقع وزارة التموين دعم مصر المقدم من وزارة التنمية الادارية طرق استخدام بطاقات التموين الذكية الجديدة، وينصح المواطنين في حالة وجود شكاوى اخرى او استفسارات بالاتصال على رقم 19765

اما فيما يتعلق بالمطاحن والمخابز فيعرض موقع وزارة التموين المصرية الاوراق المطلوبة عند الرغبة في التقديم على طلب انشاء مخبز او مطحن وكيفية تدريب عمال المخابز وما هي الجهة المنوظة بها استلام هذه العقود وتوثيقها.

لزيارة موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( دعم مصر ) لاستكمال اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدةى اوالاطلاع على المزيد من الاعمال الخاصة بخدمات وزارة التموين في مصر واخر الاخبار والتقارير الخاصة بها، وما هي الحصة المقررة الان للمواطنين في دعم السلع التموينية ودعم السولار ودعم البنزين والاسمدة الزراعية وغيرها، يمكنك زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي الان >>> http://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login

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وزارة التموين موقع دعم مصر اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة

27/06/2013 350 تعليق اخبار مصر اليوم , , , , , , , ,
350 comments
  1. انور فرج ابو سيف 01/08/2017 00:11 -

    الرجاء اضافة مريم انور فرج تاريخ ميلاد 8\8\2006 وجومانا انور فرج تاريخ ميلاد 3\2\2010 الرقم القومى 101016500718 اسم التاجر اسامة احمد مكتب تموين السلام اول

  2. الشيخ جمال 03/07/2017 19:33 -

    مصر بخير لكن كرامتنا مهدورة با ايدى المصريين دا محتاج فعلا يضيف اولادة للتموين ودا بطاقة موقوفة او محروقة او محتاجة تجديد بيا نا ت وا لمواطن المصرى عايش فى دوامة وكل ما يدخل مكتب يلاقى قلة ادب وسفالة وفوت علينا بكرة يا سيد والا بيدفع هو الا بيخلص وممكن ورقة يخلص وهو فى بيتة لا بيقف فى طابور ولا بيا خد ضربة شمس علشان بيدور على لقمة عيش لااولادة ولا حاجة من دية خالص اقولك خلاصة الكلام ريح روحك ما تبعتشى رسايل للتموين ولا حاجة اصلا هما مش حا سين بيك بس قول حسبى اللة ونعم الوكيل

  3. محمود عباس 21/06/2017 03:38 -

    عندى اربعه اولاد ولم يضاف احد معدى الكبير على العيش فقط والاسماء هم احمد محمود عباس 16/4/2005…..يوسف محمود عباس 7/6/2006…..ريتاج محمود عباس8/11/2008……محمد محمود عباس8/11/2008 ورقم البطاقه التموينيه106400492799 اسم التاجرعادل مغورى احمد البراجيل واسم صاحب البطاقه محمود عباس احمد الرقم القومى 27112162800218

  4. نهاد أحمد حافظ محمد 19/06/2017 11:13 -

    نهاد أحمد حافظ محمد 19/6/2017

    رجاء التكرم بأضافه ابنى حسام الدين تامر حسين محمود محمد الرقم القومى 27610050101155

    تاريخ الميلاد 30 / 3 / 2013
    بطاقه تموين رقم 101002105487
    اسم التاجر عادل العسوى
    البساتين 4

  5. سيد فتحي عاشور السيد سالم 08/06/2017 13:58 -

    الساده الأفاضل

    تحيه طيبه وبعد,,,,
    احيط سيادتكم علما بانني كل عام اقوم بأضافة اولادي اللي كبروا بيأكلوا ويشربوا مثلي ولم يتم اضافتهم او صرف عيش لهم

    يرجي التكرم بأضافتهم علي بطاقة التموين والتي يتم صرف فرد واحد فقط عليها

    مقدمه لسيادتكم / سيد فتحي عاشور السيد سالم

    بطاقه تموينية رقم 121001778161

  7. جمال شعبان احمد الشربيني 20/05/2017 12:07 -

    انا اسمي جمال شعبان احمد الشربيني تبع محافظة القليوبية مكتب تموين حي وسط شبرا الخيمة اسم التاجر رضا ابراهيم رقم قومي 26905171400814 و#### وقمت يوم السبت 20-5-2017 باضافة ابني محمد جمال شعبان احمد الشربيني اليكترونيا – كيف أتأكد بأنه تمت اضافته معي وان تسجيل بياناتي صحيح ؟ ولم استطيع الذهاب الي مكتب التموين حيث ان أجازتي من العمل يوم الجمعة وهي عطلة رسمية عند مكاتب التموين ارجو الرد علي رسالة بتليفوني او مكالمة تليفونية- وشكرا لكم

  8. ساره حماده 02/05/2017 19:49 -

    انا عندى طفلان اريد ان يضافوا الى البطاقة واريد معرفة الخطوات رجاءا مواليد٢٠٠٧و ٢٠٠٩

  9. محمد عبد المعطي حين كامل 10/04/2017 10:38 -

    اسمي محمد عبد المعطي حسن كامل رقم قومي24605010101492 رقم البطاق التموين 102004382321 اسم البقال عادل تابع لاداره وسط بالاسكندريه البطاقه بعدد 7 افراد ويتم صرف التموين شهريا بهذا العدد فوجءت هذا الشهر بخصم فرد اي اصبجت بعدد6 افراد فقط وبالرجوع الي الاسماء الخاصه بهذه البطاقه وجدت اسم جاسم محمد حسن شبل رقم قومي 30106260200833 غير مدرج رغم انه مضاف منذ سنوات مع اخيه فارس برجاء تعديل عدد المستفيدين ال 7 ليكون العدد صحيحا ومطايق للحقيقه وشكرا

  10. سيد احمد عبد اللاة محمود 04/04/2017 21:09 -

    اسم صاحب البطاقة الزكية \سيد احمد عبد اللاة محمود رقم البطاقة القومى 27411202103199 الجيزة ورقم بطاقة التموين الزكية121401125370 اسم التاجر \شحاتة عبد العال مكتب تموين الطالبيةارجو اضافة المدام الاسم \ امل محمود محمد ثابت الطيار مواليد \7\1\1983 والاولاد الاسم\ منة سيد احمد عبد اللاة محمود مواليد 2\9\2011 و محمد سيد احمد عبد اللاة محمود مواليد 14\2\2013

  11. خالدجمال محمد سليمان 05/03/2017 22:46 -

    خالدجمال محمد سليمان رقم بطاقه تموينيه 124011627572مكتب تموين ابوقرقاص المنيا نحن خمسة افراد فى البطاقه ولا يستفيد من المواد التموينيه غير فرد واحد فقط من 2015الى الان مع العلم انه تم صرف التموين لمدة خمسة اشهر ثم انقطع تماما الى الان وارجو الافاده

  12. محمد عبد الوهاب 21/02/2017 15:43 -

    اتقدم لسيداتكوم انا محمد عبد الوهاب رقم البطاقه التمونيه رقم 114011414206 اسم المولود احمد الرقم القومى 2800521401816 واسم المولود الثانى ابرهيم الرقم القومى28005121401816 وقد قومت بادخال الولدين من قبل ولم اخذ لهوم حصه تموينيه وابرهيم حصه فى المنظومه الخبز وشكران جزيلن

  13. عبد الوهاب عبدالرحمن زيان 07/02/2017 09:36 -

    الاسم عبد الوهاب عبدالرحمن زيان ….رقم البطاقة 101012362611…………….. الرجاء اضافة ابنى……… مروان عبدالوهاب عبدالرحمن …… لبطاقة التومين ……….موليد 27\7\2008………..الرقم القومى
    26606270102151……مكتب تموين الخليفه اول ………الا ضافة الى البطاقة الذكيه……اسم التاجر الدسوقى خطاب

  14. كارولين 28/01/2017 11:01 -

    شكوى بتصل برقم 19765 لمعرفة اسم مكتب التموين وبعد محادثة اسمك ورقم موبيلك والمحافظة وبعدين قاعدة البيانات فى عطل

  15. عماد بشرى عزيز 26/01/2017 10:57 -

    فقدت بطاقة التموين فى يوم 5-1-2017 وبعد ذللك تقدمت الى مكتب تموين ارمنت بجميع الاوراق المطلوبه وبعد ذللك سائلت موظف التموين امته ميعاد استلام بطاقه تموين رد علياخلال اسبوعين ولغيت الان لم يتم استخراج بطاقة تموين ولما قلت لهو ومفيش عيش اصرف انا بجيب بعشرة جنيهات عيش شامى وكل فرن تروح تجيب عيش منها بفلوس من غير بطاقة يقول مفيش عيش غير ببطاقة ارجوكم الرحمة حرام عليكم انا بجيب بعشره جنيهات

  16. عادل كمال الدين حسين 25/01/2017 20:29 -

    بقالي تموين منشية ناصر محافظة القاهرة يبيعون الأرز التمويني للمواطنين بسعر ثمانية جنيهات بمعرفة مكتب التموين ومخازن الجماليه الآرز البلدي

  17. mohamed saad 19/01/2017 16:25 -

    اسم صاحب البطاقة / محمد السيد سعد عبد العال
    رقم البطاقة التموينية / 102008284593
    الرقم القومى / 27411230200671
    اسم التاجر / السيد مبارك
    مكتب تموين / الجمرك
    نحن خمسة افراد فى البطاقة وتم حذف الابناء من البطاقة وعددهم (3) دون علم سبب حيث انهم مضافين فى الخبز فقط الرجاء اتخاذ اللازم نحوهم
    الابناء هم 1 – مريم محمد السيد سعد رقم قومى /30709170204003
    2 – هاجر محمد السيد سعد رقم قومى / 31004010203183
    3 – سارة محمد السيد سعد رقم قومى / 31004010203205

  18. mohamed saad 19/01/2017 16:16 -

    اسم صاحب البطاقة / محمد السيد سعد عبد العال
    رقم البطاقة التموينية / 102008284593
    الرقم القومى / 27411230200671
    اسم التاجر / السيد مبارك
    مكتب تموين / الجمرك
    نحن خمسة افراد فى البطاقة وتم حذف الابناء من البطاقة وعددهم (3) دون علم سبب حيث انهم مضافين فى الخبز فقط الرجاء اتخاذ اللازم نحوهم

  19. يسرى ضيف شرابين 15/01/2017 11:34 -

    اسم صاحب البطاقة /يسرى ضيف شرابين ضيف
    رقم البطاقة التموينيه هو:126002757198 الرقم التانى28109032601275
    الرقم القومى /28109032601275
    اسم التاجر /مكتب السلام6
    مكتب تموين /مدينة السلام

    اسم المراد اضافتة على البطاقه / نجوى سمير نصر الله
    الرقم القومى الخاص بها هو/28702072602307 تاريخ الميلاد7/ 1987/2 دى زوجتى كانت معى فى البطاقه وقفت بسب الكمبيوتر عطل
    اسم المراد اضافتة على البطاقه /جومانا يسرى ضيف شرابين الرقم القومى الخاص بها هو/30706092601026 تاريخ الميلاد 9/6/2007
    اسم المراد اضافتة على البطاقه / فلوباتير يسرى ضيف شرابين الرقم القومى الخاص بها هو/30908022600776تاريخ الميلاد2\9\2009
    ارجو من سياتكم ارجع زوجنى الى البطاقه واضيافة الولد الى مضافين من 3 سنوات وانا مش عارف استلم عليهم

  20. محمد هارون مجمد عبد الغنى 02/01/2017 21:59 -

    حبيبة محمد هارون محمد 20/3/2012 رقم قومى 1303200104125 مكتب مصر القديمه اسم التاجر على احمد موسى …….حنين محمد هارون محمد 8/9/2013 رقم قومى 1309080101782 مكتب مصر القديمة …..اسم التاجر على احمد موسى …..رقم البطاقة 101015184802

    الراسل / محمد هارون محمد عبد الغنى / رقم قومى 01040102933

  21. عاطف سعيد محمد القزاز 30/12/2016 15:28 -

    الرجاء اضافه ابني احمد عاطف سعيد محمد القزاز
    الرقم القومي406181802511
    تاريخ الميلاد 18/6/2004
    اسم التاجر محمد عبده
    رقم البطلقه الذكيه 105800272984

  22. اسامه صلاح 22/12/2016 19:32 -

    السلام عليكم ورحمه اله وبركاته برجاء اضافه ابنتى / الاسم اسماء اسامه صلاح رمضان محجوب مواليد/7/12/2006الرقم القومى 30612070103109وابنتى الثانيه / سما اسامه صلاح رمضان محجوب مواليد/3/11/2008 الرقم القومى /30811030101521 رقم بطاقه التموين /101016292276 اسم التاجر /نبيله السيد على سليم مكتب تموين حدائق القبه اول وليكم جزيل الشكر

  23. زخارى كمال زخارى 18/12/2016 20:01 -

    اضافة اولادى
    1/ابانوب زخارى كمال مواليد2006
    2/يوسف زخارى كمال مواليد2009 لصرف تموين
    رقم البطاقه101012962980
    قومى27302102500774
    اسم التاجر /يوسف وهبه ابراهيم
    مكتب تموين بركة الحاج
    ادارة تموين المرج

  24. noha hamouda 15/12/2016 09:35 -

    اسم صاحب البطاقة : هيثم محمود حسن على
    رقم البطاقه : 101012866600
    الرقم القومى :28110150108891
    الاسم المراد اضافته : زياد هيثم محمود حسن
    تاريخ ميلاده :11\9\2010
    رقم قومى شهاده الميلاد : 31009110104834

  25. محمود عادل فرحات السيد الجزار 14/12/2016 18:09 -

    الرقم القومى 2103855 اسم الطفل ياسين محمود عادل فرحات السيد الجزار تاريخ الميلاد 23/11/2012 ااسم الطفل التانى يوسف محمود عادل فرحات السيد الجزار تاريخ الميلاد 9/5/2006 اسم الطفل الثالث جنة محمود عادل فرحات السيد الجزار رقم البطاقة التموين 121004550617

  26. امنيه علي محمود سليم 13/12/2016 22:35 -

    السلام عليكم كل عام وانتم بخير
    نرجوا من سيادتكم اضافه اسم امنيه علي محمود سليم من الوادي الجديد مركز الخارجه
    حي المروه حيث انني من مواليد عام 2008
    27/11/2008
    ولكم جزيل الشكر

  27. هبه عاطف عنتر زكي 10/12/2016 13:01 -

    الرجاء ايضافة ابني لبطاقة التموين ادم طارق سيد محمد سليم رقم قومي ٣١١١٢١٤٠١٠٥٨٥٧ مواليد/١٤/١٢/٢٠١١ وابنتي هنا طارق سيد محمد سليم رقم قومي ٣٠٩١٢٢٧٠١٠٤٣٢٤ /مواليد٢٧/١٢/٢٠٠٩ بطاقة تموين رقم ١٠١٠١٥٤٠١٨١٧اسم التاجر ايمن الطحان المرج القاهره لاضافتهم في التموين ولكم جزيل الشكر

  28. السيد مختار فرح فرحات 03/12/2016 23:59 -

    إسم صاحب البطاقة / السيد مختار فرج فرحات
    رقم البطاقة التموينية هو / 111001801484
    الرقم القومى/ 27202121100839
    إسم التاجر/ السيد صالح أبو العنين
    مكتب تموين / الخياطة
    الإسم المراد إضافته على البطاقة / هنا السيد مختار فرحات
    الرقم القومى الخاص بها / 31303031102929 – تاريخ الميلاد / 2013/3/3
    الإسم المراد إضافته على البطاقة /سما السيد مختار فرحات
    الرقم القومى الخاص بها / 31303031102945 – تاريخ الميلاد / 2013/3/3

  29. احمد بدرؤ عبد العزيز 12/10/2016 21:09 -

    انا اسمى احمد بدر عبد العزيز محمد ومقدم على بطاقة تموينية من 14\6\2014 وحتى الان لم اعرف مصيرة اية طلعت ولا لسة ممكن حد يفيدنى منكوم لو سمحتم رقم البطاقة هو28807052401531 ولكم جزير الشكر

  30. يوسف احمد يوسف 08/10/2016 03:11 -

    انا عامل فصل من عند ولدى من شهر 2016/5/10 ولم استلم بطاقةحتى الان الرجو الرد رقم البطاقة117009792269 الاسم احمد يوسف ابراهيم

  31. عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي 04/08/2016 14:51 -

    اسم صاحب البطاقة / عاطف عبدالمغني أبو الحسن إبراهيم حجازي
    رقم البطاقة التموينيه هو: 106400715232
    الرقم القومى /28202252101851
    اسم التاجر /سعيد عبد الوهاب محجوب
    مكتب تموين / كرداسه
    مسلسل رقم / 133
    اسم المراد اضافتة على البطاقه / ندي عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي
    الرقم القومى الخاص بها هو/30709232103187 تاريخ الميلاد 23/09/2007
    اسم المراد اضافتة على البطاقه / لؤي عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي الرقم القومى الخاص بها هو/30812062105606 تاريخ الميلاد 06/12/2007
    اسم المراد اضافتة على البطاقه / ملك عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي الرقم القومى الخاص بها هو/31208102103864تاريخ الميلاد 10/08/2012

  32. حسنى عبد الحميد حسن حسانين 03/07/2016 01:08 -

    مطلوب حلول سريعة احنا فى زمن الانترنت

  33. حسنى عبد الحميد حسن حسانين 03/07/2016 01:04 -

    تقدمت بشكوى بسبب وقف بطاقتى التموينية ولم أعرف سبب الوقف ولم أتمكن من صرف حصة الخبز ولا فرق النقاط لشهر يونية ولا التموين الشهرى لشهر يوليو 2016 وقمت بتسليم جميع المستندات لمكتب تموين بندر المنشاة محافظة سوهاج ولم يتم عمل أى شئ والموظف يقول لسه الورق يسافر مصر والمنظومة اللاكترونية إيه فايدته
    المواطن حسنى عبد الحميد حسن حسانين سوهاج المنشاة بندر المنشاة – تاجر شعبان محمود حسانين
    عدد الافراد 6 أفراد قومى رقم 27112222601554
    هل من مجيب؟

  34. محمودشحات عبد النبي محمود حسن زعيمة 04/06/2016 17:40 -

    اسم صاحب البطاقة / شحات عبد النبى محمود حسن زعيمة 
    رقم البطاقة 114008741027
    الرقم القومى /28802131403059
    اسم التاجر /محمد صبحي 
    مكتب تموين / الشرقاوية
    مسلسل رقم  / 001535
    اسم المراد اضافتة على البطاقه / محمود شحات عبدالنبي محمودحسن زعيمة 
    الرقم القومى للمراد اضافتة /28802131403059
    القليوبية شبرا الخيمة ثالت مواليد /4/9/2013

  35. ايهاب بدوي 30/05/2016 21:49 -

    السلام  عليكم
    باختصار شديد  فقدن بطاقتي التموينيه   وعملت مجضر فقد   ( مذكرة بالقسم التابع له) ثم  ارسلت الي البطاقة المفقوده اليوم علما بانها  فقدت منذ شهر ونصف هل استطيع الصرف بها  الان  ام ماذا سيكون

  36. محمد وصفي عبد المنعم سويسي 27/05/2016 13:54 -

    السلام عليكم أحمل بطاقة تموينية برقم(118012676758) والمفروض ان أكون مستفيداَ ب4 أفراد من ستة أشهر مضت ولكن للاسف فإني أصرف 2 فرد فقط أرجو الإهتمام بشكواي ولكم جزيل الشكر
    محافظة البحيرة مركز حوش عيسي

  37. عزمى مسعود ابراهيم 07/01/2016 17:40 -

    لو سمحت عاوز انزل يوسف عزمى تاريخ الميلاد 30 يناير 2008 رقم قومى 30801301501053 وعبد الرحمن عزمى مسعود تاريخ الميلاد16 ديسمبر 2011 رقم قومى 31112160300052 رقم قومى لصاحب البطاقه 28407261500572 رقم البطاقه103800003761 وشكرا

  38. حسناء محمد عبد الفتاح محمد 01/12/2015 12:02 -

    انا مقدم على حصحسناء محمد عبد الفتاح محمدة تموين من شهر اكتوبر 2015لغاية الان لم تاتى الموافقة وشكرا

  39. محمود خيرى السيد 23/11/2015 03:59 -

    اريد تنزيل ابنتى حبيبه محمود خيرى السيد فى بطاقة التوين الذكيه تاريخ الميلاد 8/1/2008 رقم قومى المولود 30801080101381 الرقم القومى لصاحب بطاقة التموين 27610290101659 رقم بطاقة التموين 101008656951

  40. السيد السيد محمود احمد 25/10/2015 16:59 -

    اريد ادخال اولادىالى التموين السلع التموينيه رقم صاحب البطاقه27303061201119 واولادى هم محمد 1/10/2006 وجنى14/12/2011 والتاجر الدسوقى ببنى عبيد محافظه الدقهليه ولكم جزيل الشكر

  41. أمل السيد صبرى 23/08/2015 22:17 -

    لدى بطاقة تموين ورقية منذ 2011عدد 4 افراد البقال محمود أنور أحمد بالبساتين القاهرة رقمى القومى 26311010100261 قمت بعمل حوالة بريدية فى اكتوبر 2014 وسلمت الاواراق المطلوبة لمكتب التموين لاستخراج البطاقة الذكية وقمت بتحديث البيانات إلا انه لم تستخرج حتى تاريخه مما يحرمنى من الحصوا على الخبز المدعم ما هو الحل

  42. يحيى فرج فتحى حسين محمد 17/08/2015 01:23 -

    اريد اضافة يحيى فرج فتحى حسين محمد رقم قومى ٣٠٩١١٣٠٢١٠٠٥٩١ تاريخ ميلاد ٢٠٠٩/١١/٣٠ 
    اسم التاجر مصطفى سيد عمران محافظة الجيزة

  43. بلال وحيد على حسين و محمد وحيد على حسين 17/08/2015 01:17 -

    اريد اضافة محمد وحيد على حسين رقم قومى٣٠٨٠٢٢٩٢١٠٠٩١٨ تاريخ ميلاد ٢٠٠٨/٢/٢٩
    واريد اضافة بلال وحيد على حسين رقم قومى ٣٠١٢٠٩٠٥٢١٠٣٩٥٣ تاريخ ميلاد٢٠١٢/٩/٥
    اسم التاجر مصطفى سيد عمران

  44. محمد حامد احمد على 26/07/2015 01:59 -

    تسجيل كلالا من وندى محمد حامد رقم القيد((( (ريم محمد حامد رقم القيد الميلاد(3701180103948

  45. حليم جبرة راغب 14/07/2015 00:49 -

    اريد اضافة ابتانوب حليم جبرة وميرنا حليم جبرة رقم البطاقة العائلية 27403222200392 رقم بطاقة التموين101400142671 اسم التاجر ناجح الجندي جرجس المرج مكتب التموين بركة الحاج

  46. سيدعبدالنبى السيداحمد 11/07/2015 00:46 -

    برجاء ادخال اسماء اولادى سما سيدعبدالنبى الرقم القومى 30701100110442والابن محمدسيدعبدالنبىالرقم القومى31003191400914 رقم بطاقة التموين101400115079 مكتب التموين ادارةالزويه الحمراء \الزويه اول اسم التاجر ابراهيم مسيح موسى رقم البطاقة  القومى 27306080100594

  47. هانى صلاح الدين محمود 17/06/2015 23:52 -

    انا كان معي البطاقة الوراقية وكانت 4 افراد لما استلمت البطاقة الزكية وجتها 2فرد اريد انزال الفردين الباقين وهما صلاح هاني صلاح مواليد 2002-6-18
    الفت هاني صلاح الدين مواليد 2003-7-12 
    الرقم القومي 27504120100556  رقم البطاقة 121400419067 الوراق اسم التاجر محمد عبد الظاهر

    م

  48. رشاكمال الدين عباللة 15/06/2015 14:55 -

    اريد انزل ولادى الاثنين ريتاج عزت ابراهيم ناريخ الميلاد 11\7\2007 وزياد عزت ابراهيم حماد تاريخ الملاد 1\8\2008 الرقم القومى25405181400352 اسم صاحب البطاقة كمال الدين عبداللة اسم التاجر خالد محفوظ المنيرة الغربية

  49. ناصر السيد أحمد 07/06/2015 16:55 -

    ناصر السيد أحمد السيد .بطاقة رقم قومى26503140101176 لدى بطاقة ورقية بعدد 5 أفراد  وقمت بعمل حوالة منذ 23/10/2014 بالبريد لاستخراج البطاقة الذكية وحتى هذا التاريخ لم أحصل عليها وعندما ذهبت لمديرية التموين بشارع السودان بالجيزة كشفوا عن البطاقة وقالوا لى أن البطاقة تم طبعها فى 09/11/214 وتم تسليمها لمكتب التموين منذ أربع شهور وعندما ذهبت لمكتب التموين ( مكتب المنيرة الشرقية ب وأسم التاجر السيد الجيار ) قالوا لى أن البطاقة غير موجودة لدينا لذلك أخاطب سيادتكم لحل هذه المشكلة حيث أننى لا اعرف أصرف العيش ولا حتى استفاد بنقط التموين وحتى مش عارف أضيف ابنتى الصغرى التى بلغت من العمر 10 سنوات مع علم سيادتكم أن هذه المشكلة منتشرة وهناك ايادى خفية تستخدم بطاقات التموين وهناك ارتباط وثيق بين المخابز والمكاتب والتجار للعب بالبطاقات والاستفادة بها على حساب الشعب المصرى الغلبان .

  50. محمد على البدرى احمد 10/05/2015 14:40 -

    الرجاء اضافة ابنى كريم محمد على البدرى الرقم القومى276192500114 -الميلاد-2014/8/28-تمومين رقم133000465644-اسم التاجر احمد توفيق-مكتب تموين مرسى مطروح – والاضافه لمظومة الخبز

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