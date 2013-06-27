وزارة التموين موقع دعم مصر اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة

موقع وزارة التموين دعم مصر
مصريات – كتبت صابرين المصري:
يقدم نظام دعم مصر الجديد على موقع وزارة التنمية الادارية وتحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة خدمات للمواطنين اهمها ما يتعلق بـ استخراج بطاقات التموين الجديدة الذكية للاسرة او تعديل البيانات الخاصة مثل اضافة المواليد لبطاقات التموين وهناك ارشادات عدة على موقع دعم مصر فيما يتعلق بتغيير معلومات بطاقات التموين القديمة او تحويل البطاقة التموينية الورقية الى بطاقة التموين الذكية وما هي الاوراق والمستندات المطلوبة للتحويل من تاجر الى اخر او الانتقال من محافظة الى اخرى وكذلك ما هي الخطوات الواجب اتخاذها عند الرغبة في اعادة تفعيل بطاقات التموين التي تم ايقاف صرفها او طلب بدل فاقد لها.
ويوضح موقع وزارة التموين دعم مصر المقدم من وزارة التنمية الادارية طرق استخدام بطاقات التموين الذكية الجديدة، وينصح المواطنين في حالة وجود شكاوى اخرى او استفسارات بالاتصال على رقم 19765
اما فيما يتعلق بالمطاحن والمخابز فيعرض موقع وزارة التموين المصرية الاوراق المطلوبة عند الرغبة في التقديم على طلب انشاء مخبز او مطحن وكيفية تدريب عمال المخابز وما هي الجهة المنوظة بها استلام هذه العقود وتوثيقها.
لزيارة موقع وزارة التموين اضافة المواليد ( دعم مصر ) لاستكمال اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدةى اوالاطلاع على المزيد من الاعمال الخاصة بخدمات وزارة التموين في مصر واخر الاخبار والتقارير الخاصة بها، وما هي الحصة المقررة الان للمواطنين في دعم السلع التموينية ودعم السولار ودعم البنزين والاسمدة الزراعية وغيرها، يمكنك زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي الان >>> http://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login
الرجاء اضافة مريم انور فرج تاريخ ميلاد 8\8\2006 وجومانا انور فرج تاريخ ميلاد 3\2\2010 الرقم القومى 101016500718 اسم التاجر اسامة احمد مكتب تموين السلام اول
مصر بخير لكن كرامتنا مهدورة با ايدى المصريين دا محتاج فعلا يضيف اولادة للتموين ودا بطاقة موقوفة او محروقة او محتاجة تجديد بيا نا ت وا لمواطن المصرى عايش فى دوامة وكل ما يدخل مكتب يلاقى قلة ادب وسفالة وفوت علينا بكرة يا سيد والا بيدفع هو الا بيخلص وممكن ورقة يخلص وهو فى بيتة لا بيقف فى طابور ولا بيا خد ضربة شمس علشان بيدور على لقمة عيش لااولادة ولا حاجة من دية خالص اقولك خلاصة الكلام ريح روحك ما تبعتشى رسايل للتموين ولا حاجة اصلا هما مش حا سين بيك بس قول حسبى اللة ونعم الوكيل
عندى اربعه اولاد ولم يضاف احد معدى الكبير على العيش فقط والاسماء هم احمد محمود عباس 16/4/2005…..يوسف محمود عباس 7/6/2006…..ريتاج محمود عباس8/11/2008……محمد محمود عباس8/11/2008 ورقم البطاقه التموينيه106400492799 اسم التاجرعادل مغورى احمد البراجيل واسم صاحب البطاقه محمود عباس احمد الرقم القومى 27112162800218
نهاد أحمد حافظ محمد 19/6/2017
رجاء التكرم بأضافه ابنى حسام الدين تامر حسين محمود محمد الرقم القومى 27610050101155
تاريخ الميلاد 30 / 3 / 2013
بطاقه تموين رقم 101002105487
اسم التاجر عادل العسوى
البساتين 4
الساده الأفاضل
تحيه طيبه وبعد,,,,
احيط سيادتكم علما بانني كل عام اقوم بأضافة اولادي اللي كبروا بيأكلوا ويشربوا مثلي ولم يتم اضافتهم او صرف عيش لهم
يرجي التكرم بأضافتهم علي بطاقة التموين والتي يتم صرف فرد واحد فقط عليها
مقدمه لسيادتكم / سيد فتحي عاشور السيد سالم
بطاقه تموينية رقم 121001778161
شكرا
انا اسمي جمال شعبان احمد الشربيني تبع محافظة القليوبية مكتب تموين حي وسط شبرا الخيمة اسم التاجر رضا ابراهيم رقم قومي 26905171400814 و#### وقمت يوم السبت 20-5-2017 باضافة ابني محمد جمال شعبان احمد الشربيني اليكترونيا – كيف أتأكد بأنه تمت اضافته معي وان تسجيل بياناتي صحيح ؟ ولم استطيع الذهاب الي مكتب التموين حيث ان أجازتي من العمل يوم الجمعة وهي عطلة رسمية عند مكاتب التموين ارجو الرد علي رسالة بتليفوني او مكالمة تليفونية- وشكرا لكم
انا عندى طفلان اريد ان يضافوا الى البطاقة واريد معرفة الخطوات رجاءا مواليد٢٠٠٧و ٢٠٠٩
اسمي محمد عبد المعطي حسن كامل رقم قومي24605010101492 رقم البطاق التموين 102004382321 اسم البقال عادل تابع لاداره وسط بالاسكندريه البطاقه بعدد 7 افراد ويتم صرف التموين شهريا بهذا العدد فوجءت هذا الشهر بخصم فرد اي اصبجت بعدد6 افراد فقط وبالرجوع الي الاسماء الخاصه بهذه البطاقه وجدت اسم جاسم محمد حسن شبل رقم قومي 30106260200833 غير مدرج رغم انه مضاف منذ سنوات مع اخيه فارس برجاء تعديل عدد المستفيدين ال 7 ليكون العدد صحيحا ومطايق للحقيقه وشكرا
اسم صاحب البطاقة الزكية \سيد احمد عبد اللاة محمود رقم البطاقة القومى 27411202103199 الجيزة ورقم بطاقة التموين الزكية121401125370 اسم التاجر \شحاتة عبد العال مكتب تموين الطالبيةارجو اضافة المدام الاسم \ امل محمود محمد ثابت الطيار مواليد \7\1\1983 والاولاد الاسم\ منة سيد احمد عبد اللاة محمود مواليد 2\9\2011 و محمد سيد احمد عبد اللاة محمود مواليد 14\2\2013
خالدجمال محمد سليمان رقم بطاقه تموينيه 124011627572مكتب تموين ابوقرقاص المنيا نحن خمسة افراد فى البطاقه ولا يستفيد من المواد التموينيه غير فرد واحد فقط من 2015الى الان مع العلم انه تم صرف التموين لمدة خمسة اشهر ثم انقطع تماما الى الان وارجو الافاده
اتقدم لسيداتكوم انا محمد عبد الوهاب رقم البطاقه التمونيه رقم 114011414206 اسم المولود احمد الرقم القومى 2800521401816 واسم المولود الثانى ابرهيم الرقم القومى28005121401816 وقد قومت بادخال الولدين من قبل ولم اخذ لهوم حصه تموينيه وابرهيم حصه فى المنظومه الخبز وشكران جزيلن
الاسم عبد الوهاب عبدالرحمن زيان ….رقم البطاقة 101012362611…………….. الرجاء اضافة ابنى……… مروان عبدالوهاب عبدالرحمن …… لبطاقة التومين ……….موليد 27\7\2008………..الرقم القومى
26606270102151……مكتب تموين الخليفه اول ………الا ضافة الى البطاقة الذكيه……اسم التاجر الدسوقى خطاب
شكوى بتصل برقم 19765 لمعرفة اسم مكتب التموين وبعد محادثة اسمك ورقم موبيلك والمحافظة وبعدين قاعدة البيانات فى عطل
فقدت بطاقة التموين فى يوم 5-1-2017 وبعد ذللك تقدمت الى مكتب تموين ارمنت بجميع الاوراق المطلوبه وبعد ذللك سائلت موظف التموين امته ميعاد استلام بطاقه تموين رد علياخلال اسبوعين ولغيت الان لم يتم استخراج بطاقة تموين ولما قلت لهو ومفيش عيش اصرف انا بجيب بعشرة جنيهات عيش شامى وكل فرن تروح تجيب عيش منها بفلوس من غير بطاقة يقول مفيش عيش غير ببطاقة ارجوكم الرحمة حرام عليكم انا بجيب بعشره جنيهات
بقالي تموين منشية ناصر محافظة القاهرة يبيعون الأرز التمويني للمواطنين بسعر ثمانية جنيهات بمعرفة مكتب التموين ومخازن الجماليه الآرز البلدي
اسم صاحب البطاقة / محمد السيد سعد عبد العال
رقم البطاقة التموينية / 102008284593
الرقم القومى / 27411230200671
اسم التاجر / السيد مبارك
مكتب تموين / الجمرك
نحن خمسة افراد فى البطاقة وتم حذف الابناء من البطاقة وعددهم (3) دون علم سبب حيث انهم مضافين فى الخبز فقط الرجاء اتخاذ اللازم نحوهم
الابناء هم 1 – مريم محمد السيد سعد رقم قومى /30709170204003
2 – هاجر محمد السيد سعد رقم قومى / 31004010203183
3 – سارة محمد السيد سعد رقم قومى / 31004010203205
اسم صاحب البطاقة / محمد السيد سعد عبد العال
رقم البطاقة التموينية / 102008284593
الرقم القومى / 27411230200671
اسم التاجر / السيد مبارك
مكتب تموين / الجمرك
نحن خمسة افراد فى البطاقة وتم حذف الابناء من البطاقة وعددهم (3) دون علم سبب حيث انهم مضافين فى الخبز فقط الرجاء اتخاذ اللازم نحوهم
اسم صاحب البطاقة /يسرى ضيف شرابين ضيف
رقم البطاقة التموينيه هو:126002757198 الرقم التانى28109032601275
الرقم القومى /28109032601275
اسم التاجر /مكتب السلام6
مكتب تموين /مدينة السلام
اسم المراد اضافتة على البطاقه / نجوى سمير نصر الله
الرقم القومى الخاص بها هو/28702072602307 تاريخ الميلاد7/ 1987/2 دى زوجتى كانت معى فى البطاقه وقفت بسب الكمبيوتر عطل
اسم المراد اضافتة على البطاقه /جومانا يسرى ضيف شرابين الرقم القومى الخاص بها هو/30706092601026 تاريخ الميلاد 9/6/2007
اسم المراد اضافتة على البطاقه / فلوباتير يسرى ضيف شرابين الرقم القومى الخاص بها هو/30908022600776تاريخ الميلاد2\9\2009
ارجو من سياتكم ارجع زوجنى الى البطاقه واضيافة الولد الى مضافين من 3 سنوات وانا مش عارف استلم عليهم
حبيبة محمد هارون محمد 20/3/2012 رقم قومى 1303200104125 مكتب مصر القديمه اسم التاجر على احمد موسى …….حنين محمد هارون محمد 8/9/2013 رقم قومى 1309080101782 مكتب مصر القديمة …..اسم التاجر على احمد موسى …..رقم البطاقة 101015184802
الراسل / محمد هارون محمد عبد الغنى / رقم قومى 01040102933
الرجاء اضافه ابني احمد عاطف سعيد محمد القزاز
الرقم القومي406181802511
تاريخ الميلاد 18/6/2004
اسم التاجر محمد عبده
رقم البطلقه الذكيه 105800272984
السلام عليكم ورحمه اله وبركاته برجاء اضافه ابنتى / الاسم اسماء اسامه صلاح رمضان محجوب مواليد/7/12/2006الرقم القومى 30612070103109وابنتى الثانيه / سما اسامه صلاح رمضان محجوب مواليد/3/11/2008 الرقم القومى /30811030101521 رقم بطاقه التموين /101016292276 اسم التاجر /نبيله السيد على سليم مكتب تموين حدائق القبه اول وليكم جزيل الشكر
اضافة اولادى
1/ابانوب زخارى كمال مواليد2006
2/يوسف زخارى كمال مواليد2009 لصرف تموين
رقم البطاقه101012962980
قومى27302102500774
اسم التاجر /يوسف وهبه ابراهيم
مكتب تموين بركة الحاج
ادارة تموين المرج
اسم صاحب البطاقة : هيثم محمود حسن على
رقم البطاقه : 101012866600
الرقم القومى :28110150108891
الاسم المراد اضافته : زياد هيثم محمود حسن
تاريخ ميلاده :11\9\2010
رقم قومى شهاده الميلاد : 31009110104834
الرقم القومى 2103855 اسم الطفل ياسين محمود عادل فرحات السيد الجزار تاريخ الميلاد 23/11/2012 ااسم الطفل التانى يوسف محمود عادل فرحات السيد الجزار تاريخ الميلاد 9/5/2006 اسم الطفل الثالث جنة محمود عادل فرحات السيد الجزار رقم البطاقة التموين 121004550617
السلام عليكم كل عام وانتم بخير
نرجوا من سيادتكم اضافه اسم امنيه علي محمود سليم من الوادي الجديد مركز الخارجه
حي المروه حيث انني من مواليد عام 2008
27/11/2008
ولكم جزيل الشكر
الرجاء ايضافة ابني لبطاقة التموين ادم طارق سيد محمد سليم رقم قومي ٣١١١٢١٤٠١٠٥٨٥٧ مواليد/١٤/١٢/٢٠١١ وابنتي هنا طارق سيد محمد سليم رقم قومي ٣٠٩١٢٢٧٠١٠٤٣٢٤ /مواليد٢٧/١٢/٢٠٠٩ بطاقة تموين رقم ١٠١٠١٥٤٠١٨١٧اسم التاجر ايمن الطحان المرج القاهره لاضافتهم في التموين ولكم جزيل الشكر
إسم صاحب البطاقة / السيد مختار فرج فرحات
رقم البطاقة التموينية هو / 111001801484
الرقم القومى/ 27202121100839
إسم التاجر/ السيد صالح أبو العنين
مكتب تموين / الخياطة
الإسم المراد إضافته على البطاقة / هنا السيد مختار فرحات
الرقم القومى الخاص بها / 31303031102929 – تاريخ الميلاد / 2013/3/3
الإسم المراد إضافته على البطاقة /سما السيد مختار فرحات
الرقم القومى الخاص بها / 31303031102945 – تاريخ الميلاد / 2013/3/3
انا اسمى احمد بدر عبد العزيز محمد ومقدم على بطاقة تموينية من 14\6\2014 وحتى الان لم اعرف مصيرة اية طلعت ولا لسة ممكن حد يفيدنى منكوم لو سمحتم رقم البطاقة هو28807052401531 ولكم جزير الشكر
انا عامل فصل من عند ولدى من شهر 2016/5/10 ولم استلم بطاقةحتى الان الرجو الرد رقم البطاقة117009792269 الاسم احمد يوسف ابراهيم
اسم صاحب البطاقة / عاطف عبدالمغني أبو الحسن إبراهيم حجازي
رقم البطاقة التموينيه هو: 106400715232
الرقم القومى /28202252101851
اسم التاجر /سعيد عبد الوهاب محجوب
مكتب تموين / كرداسه
مسلسل رقم / 133
اسم المراد اضافتة على البطاقه / ندي عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي
الرقم القومى الخاص بها هو/30709232103187 تاريخ الميلاد 23/09/2007
اسم المراد اضافتة على البطاقه / لؤي عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي الرقم القومى الخاص بها هو/30812062105606 تاريخ الميلاد 06/12/2007
اسم المراد اضافتة على البطاقه / ملك عاطف عبد المغني أبو الحسن إبراهيم حجازي الرقم القومى الخاص بها هو/31208102103864تاريخ الميلاد 10/08/2012
مطلوب حلول سريعة احنا فى زمن الانترنت
تقدمت بشكوى بسبب وقف بطاقتى التموينية ولم أعرف سبب الوقف ولم أتمكن من صرف حصة الخبز ولا فرق النقاط لشهر يونية ولا التموين الشهرى لشهر يوليو 2016 وقمت بتسليم جميع المستندات لمكتب تموين بندر المنشاة محافظة سوهاج ولم يتم عمل أى شئ والموظف يقول لسه الورق يسافر مصر والمنظومة اللاكترونية إيه فايدته
المواطن حسنى عبد الحميد حسن حسانين سوهاج المنشاة بندر المنشاة – تاجر شعبان محمود حسانين
عدد الافراد 6 أفراد قومى رقم 27112222601554
هل من مجيب؟
اسم صاحب البطاقة / شحات عبد النبى محمود حسن زعيمة
رقم البطاقة 114008741027
الرقم القومى /28802131403059
اسم التاجر /محمد صبحي
مكتب تموين / الشرقاوية
مسلسل رقم / 001535
اسم المراد اضافتة على البطاقه / محمود شحات عبدالنبي محمودحسن زعيمة
الرقم القومى للمراد اضافتة /28802131403059
القليوبية شبرا الخيمة ثالت مواليد /4/9/2013
السلام عليكم
باختصار شديد فقدن بطاقتي التموينيه وعملت مجضر فقد ( مذكرة بالقسم التابع له) ثم ارسلت الي البطاقة المفقوده اليوم علما بانها فقدت منذ شهر ونصف هل استطيع الصرف بها الان ام ماذا سيكون
السلام عليكم أحمل بطاقة تموينية برقم(118012676758) والمفروض ان أكون مستفيداَ ب4 أفراد من ستة أشهر مضت ولكن للاسف فإني أصرف 2 فرد فقط أرجو الإهتمام بشكواي ولكم جزيل الشكر
محافظة البحيرة مركز حوش عيسي
لو سمحت عاوز انزل يوسف عزمى تاريخ الميلاد 30 يناير 2008 رقم قومى 30801301501053 وعبد الرحمن عزمى مسعود تاريخ الميلاد16 ديسمبر 2011 رقم قومى 31112160300052 رقم قومى لصاحب البطاقه 28407261500572 رقم البطاقه103800003761 وشكرا
انا مقدم على حصحسناء محمد عبد الفتاح محمدة تموين من شهر اكتوبر 2015لغاية الان لم تاتى الموافقة وشكرا
اريد تنزيل ابنتى حبيبه محمود خيرى السيد فى بطاقة التوين الذكيه تاريخ الميلاد 8/1/2008 رقم قومى المولود 30801080101381 الرقم القومى لصاحب بطاقة التموين 27610290101659 رقم بطاقة التموين 101008656951
اريد ادخال اولادىالى التموين السلع التموينيه رقم صاحب البطاقه27303061201119 واولادى هم محمد 1/10/2006 وجنى14/12/2011 والتاجر الدسوقى ببنى عبيد محافظه الدقهليه ولكم جزيل الشكر
لدى بطاقة تموين ورقية منذ 2011عدد 4 افراد البقال محمود أنور أحمد بالبساتين القاهرة رقمى القومى 26311010100261 قمت بعمل حوالة بريدية فى اكتوبر 2014 وسلمت الاواراق المطلوبة لمكتب التموين لاستخراج البطاقة الذكية وقمت بتحديث البيانات إلا انه لم تستخرج حتى تاريخه مما يحرمنى من الحصوا على الخبز المدعم ما هو الحل
اريد اضافة يحيى فرج فتحى حسين محمد رقم قومى ٣٠٩١١٣٠٢١٠٠٥٩١ تاريخ ميلاد ٢٠٠٩/١١/٣٠
اسم التاجر مصطفى سيد عمران محافظة الجيزة
اريد اضافة محمد وحيد على حسين رقم قومى٣٠٨٠٢٢٩٢١٠٠٩١٨ تاريخ ميلاد ٢٠٠٨/٢/٢٩
واريد اضافة بلال وحيد على حسين رقم قومى ٣٠١٢٠٩٠٥٢١٠٣٩٥٣ تاريخ ميلاد٢٠١٢/٩/٥
اسم التاجر مصطفى سيد عمران
تسجيل كلالا من وندى محمد حامد رقم القيد((( (ريم محمد حامد رقم القيد الميلاد(3701180103948
اريد اضافة ابتانوب حليم جبرة وميرنا حليم جبرة رقم البطاقة العائلية 27403222200392 رقم بطاقة التموين101400142671 اسم التاجر ناجح الجندي جرجس المرج مكتب التموين بركة الحاج
برجاء ادخال اسماء اولادى سما سيدعبدالنبى الرقم القومى 30701100110442والابن محمدسيدعبدالنبىالرقم القومى31003191400914 رقم بطاقة التموين101400115079 مكتب التموين ادارةالزويه الحمراء \الزويه اول اسم التاجر ابراهيم مسيح موسى رقم البطاقة القومى 27306080100594
انا كان معي البطاقة الوراقية وكانت 4 افراد لما استلمت البطاقة الزكية وجتها 2فرد اريد انزال الفردين الباقين وهما صلاح هاني صلاح مواليد 2002-6-18
الفت هاني صلاح الدين مواليد 2003-7-12
الرقم القومي 27504120100556 رقم البطاقة 121400419067 الوراق اسم التاجر محمد عبد الظاهر
م
اريد انزل ولادى الاثنين ريتاج عزت ابراهيم ناريخ الميلاد 11\7\2007 وزياد عزت ابراهيم حماد تاريخ الملاد 1\8\2008 الرقم القومى25405181400352 اسم صاحب البطاقة كمال الدين عبداللة اسم التاجر خالد محفوظ المنيرة الغربية
ناصر السيد أحمد السيد .بطاقة رقم قومى26503140101176 لدى بطاقة ورقية بعدد 5 أفراد وقمت بعمل حوالة منذ 23/10/2014 بالبريد لاستخراج البطاقة الذكية وحتى هذا التاريخ لم أحصل عليها وعندما ذهبت لمديرية التموين بشارع السودان بالجيزة كشفوا عن البطاقة وقالوا لى أن البطاقة تم طبعها فى 09/11/214 وتم تسليمها لمكتب التموين منذ أربع شهور وعندما ذهبت لمكتب التموين ( مكتب المنيرة الشرقية ب وأسم التاجر السيد الجيار ) قالوا لى أن البطاقة غير موجودة لدينا لذلك أخاطب سيادتكم لحل هذه المشكلة حيث أننى لا اعرف أصرف العيش ولا حتى استفاد بنقط التموين وحتى مش عارف أضيف ابنتى الصغرى التى بلغت من العمر 10 سنوات مع علم سيادتكم أن هذه المشكلة منتشرة وهناك ايادى خفية تستخدم بطاقات التموين وهناك ارتباط وثيق بين المخابز والمكاتب والتجار للعب بالبطاقات والاستفادة بها على حساب الشعب المصرى الغلبان .
الرجاء اضافة ابنى كريم محمد على البدرى الرقم القومى276192500114 -الميلاد-2014/8/28-تمومين رقم133000465644-اسم التاجر احمد توفيق-مكتب تموين مرسى مطروح – والاضافه لمظومة الخبز