وصفات 4 طرق جديدة لعمل الفشار “البوب كورن” بنكهات مختلفة

وصفات لعمل الفشار

مصريات – كتبت امينة عادل: لعشاق الفشار “البوب كورن او البشار بلهجة اهل الشام”، خاصة أمام الأفلام, لقد جمعت لكم 4 طرق جديدة لعمل البشار وبنكهات مختلفة على حسب الأذواق.

وصفة فشار بالجبن الشيدر أو البارميزان:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.

كوب من حبوب الذرة.

نصف كوب من الجبن الشيدر أو البرميزان.

ملح

طريقة التحضير:

نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة فى حلة ثم نضع بها حبات الذرة ونغلق الحلة حتى تنتهى الفرقعة و ينضج.

نقوم برش الجبن والملح على الفشار ونخلطهم جيداً ونرصه على صينية بها ورق زبدة وندخلهم الفرن لمدة من 5 ل 10 دقائق, ونقوم بتقليبه مرة أو مرتين أثناء وجوده داخل الفرن.

وصفة فشار بالقرفة:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة .

كوب من حبوب الذرة

قرفة

ملح أو سكر بودرة

طريقة التحضير:

نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة فى حلة ثم نضع بها حبات الذرة ونغلق الحلة حتى تنتهى الفرقعة و ينضج

نرش عليه القرفة مع رشة ملح و معلقة سكر بوردة حسب الرغبة، ونضعه فى وعاء التقديم.

وصفة فشار بالكراميل:

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.

كوب من حبوب الذرة

كوب سكر

ملح

ملعقة كبيرة زبدة

نصف ملعقة بيكربونات صوديوم

ربع كوب ماء كبير

طريقة التحضير:

نقوم بتجهيز الفشار بتسخين الزيت ووضع حبات الذرة ونغلق الحلة حتى ينضج.

نحضر الكراميل بوضع السكر على النار مع الزبدة والماء و الملح ونقلبه قليلاً ثم نتركه حتى يتحول للون الذهبى ونحركه من على النار ونضع بيكربونات الصوديوم مع ملاحظة حدوث فوران.

نضيف الكراميل على البشار و بملعقتان مدهونان بالزيت نقلب جيداً.

نصب الخليط على صينيه مغطاه بورق الزبدة و نفرده ونفرقه عن بعض سريعاً قبل أن يلزق فى بعضه.

نتركه لمده عشر دقائق حتى يبرد و يقدم.

وصفة فشار بالشيكولاتة:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.

كوب من حبوب الذرة

ملح

3 معالق كاكاو بودرة

معلقة زبدة لصوص الكاكاو

نصف ملعقة بيكربونات صوديوم

ربع كوب ماء

كيفية التحضير:

نقوم بتجهيز البشار بتسخين الزيت ووضع حبات الذرة ونغلق الحلة حتى ينضج.

نقوم بعمل الشيكولاته بوضع على النار الكاكاو والزبدة والسكر و الماء ورشة ملح وتركه حتى يتجانس مع الغليان.

نضيف لصوص الشيكولاته بيكربونات الصوديوم.

نقوم بسكب خليط الشيكولاته على الفشار ورصه على صينية مغطاه بورق الزبدة حتى يجف ثم يقدم.

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وصفات 4 طرق جديدة لعمل الفشار “البوب كورن” بنكهات مختلفة