وصفات 4 طرق جديدة لعمل الفشار “البوب كورن” بنكهات مختلفة

وصفات لعمل الفشار
مصريات – كتبت امينة عادل: لعشاق الفشار “البوب كورن او البشار بلهجة اهل الشام”، خاصة أمام الأفلام, لقد جمعت لكم 4 طرق جديدة لعمل البشار وبنكهات مختلفة على حسب الأذواق.
وصفة فشار بالجبن الشيدر أو البارميزان:
المكونات:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.
- كوب من حبوب الذرة.
- نصف كوب من الجبن الشيدر أو البرميزان.
- ملح
طريقة التحضير:
نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة فى حلة ثم نضع بها حبات الذرة ونغلق الحلة حتى تنتهى الفرقعة و ينضج.
نقوم برش الجبن والملح على الفشار ونخلطهم جيداً ونرصه على صينية بها ورق زبدة وندخلهم الفرن لمدة من 5 ل 10 دقائق, ونقوم بتقليبه مرة أو مرتين أثناء وجوده داخل الفرن.
وصفة فشار بالقرفة:
المكونات:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة .
- كوب من حبوب الذرة
- قرفة
- ملح أو سكر بودرة
طريقة التحضير:
نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة فى حلة ثم نضع بها حبات الذرة ونغلق الحلة حتى تنتهى الفرقعة و ينضج
نرش عليه القرفة مع رشة ملح و معلقة سكر بوردة حسب الرغبة، ونضعه فى وعاء التقديم.
وصفة فشار بالكراميل:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.
- كوب من حبوب الذرة
- كوب سكر
- ملح
- ملعقة كبيرة زبدة
- نصف ملعقة بيكربونات صوديوم
- ربع كوب ماء كبير
طريقة التحضير:
نقوم بتجهيز الفشار بتسخين الزيت ووضع حبات الذرة ونغلق الحلة حتى ينضج.
نحضر الكراميل بوضع السكر على النار مع الزبدة والماء و الملح ونقلبه قليلاً ثم نتركه حتى يتحول للون الذهبى ونحركه من على النار ونضع بيكربونات الصوديوم مع ملاحظة حدوث فوران.
نضيف الكراميل على البشار و بملعقتان مدهونان بالزيت نقلب جيداً.
نصب الخليط على صينيه مغطاه بورق الزبدة و نفرده ونفرقه عن بعض سريعاً قبل أن يلزق فى بعضه.
نتركه لمده عشر دقائق حتى يبرد و يقدم.
وصفة فشار بالشيكولاتة:
المكونات:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو الزبدة.
- كوب من حبوب الذرة
- ملح
- 3 معالق كاكاو بودرة
- معلقة زبدة لصوص الكاكاو
- نصف ملعقة بيكربونات صوديوم
- ربع كوب ماء
كيفية التحضير:
نقوم بتجهيز البشار بتسخين الزيت ووضع حبات الذرة ونغلق الحلة حتى ينضج.
نقوم بعمل الشيكولاته بوضع على النار الكاكاو والزبدة والسكر و الماء ورشة ملح وتركه حتى يتجانس مع الغليان.
نضيف لصوص الشيكولاته بيكربونات الصوديوم.
نقوم بسكب خليط الشيكولاته على الفشار ورصه على صينية مغطاه بورق الزبدة حتى يجف ثم يقدم.