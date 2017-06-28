وصفات لحماية البشرة من الشمس والتجاعيد في الصيف

وصفات لحماية البشرة من الشمس

مصريات – اخبار الصحة والجمال تكتبها ميرنا حامد: يجب على الجميع خاصة في البلدان الحارة حماية البشرة من اشعة الشمس باستخدام كريم واقي من الشمس صن بلوك بدرجة حماية مناسبة ، وعادة ما تكون كريمات الترطيب والوقاية من الشمس غالية الثمن لكن تتوافر في الاسواق عدة انواع جيدة وليست غالية مثل لونا و ايفا و ايضا كريم mash.

ايضا بامكانك صناعة كريم لحمايتك من اشعة الشمس في المنزل ومكوناته : كوم من زيت اللوز او زيت الزيتون ، كوب من زيت جوز الهند الطبيعي ، كوب من شمع العسل و معلقتين طعام كبيرة من بودرة اكسيد الزنك( تجديها في الصيدليات) ، عليك خلط كل المواد السابقة ببعضها في اناء زجاجي وحفظهم جيدا بعد ذلك ويفضل استخدامهم قبل التعرض لاشعة الشمس بـ 20 دقيقة على الاقل.

– شرب الكثير من السوائل المفيدة ويمكنك صناعة عصائر الخضروات والفاكهة في المنزل او شرب الشاي الاخضر بشكل دائم والتقليل او الامتناع عن المشروبات الغازية او التي تحتوي على كافيين قدر الامكان.

– ولعمل تونر خاص للبشرة للحفاظ على حيويتها دائما يمكن اضافة كوب من ماء الورد الى ثلاثة معالق من الجلسرين وتفريغ كبسولة من فيتامين e عليهم ووضعهم في زجاجة بخاخة واستخدامهم كل فترة.

– لا تنسي شرب الماء فجفاف البشرة يعمل على زيادة التجاعيد فيها وايضا جعلها تبدو منهكة.

– الاستحمام بالماء البارد يوميا ايضا يحافظ على المناعة وينشط الدورة الدموية.

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