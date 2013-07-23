اخبار تنسيق الثانوية الازهرية الالكتروني 2017/2016 بنات علمي ادبي

تنسيق الثانوية الازهرية 2016-2017

مصريات – كتبت امال ابراهيم:: اول ما يجب على الطالب الازهري فعله بعد معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية لهذا العام، هو الذهاب الى المعهد الذي كان يدرس به للحصول على ملفه الخاص، ومنها رقم جلوسه وظرف به رقم سري اخر تستخدمه بالتقديم الرغبات الى تنسيق الازهر 2016 الذي سوف يكون عن طريق الانترنت، او عبر مكاتب تنسيق كليات جامعة الازهر.



ويختار الطالب بين اكثر من 40 رغبة حسب تنسيق الثانوية الازهرية 2016 من كليات جامعة الازهر الشريف المتاحة له حسب التوزيع الجغرافي.

وعموما الفرصة في تنسيق الثانوية الازهرية، متاحة امام بنين اكثر من بنات، لانه لدى البنين فروع اخرى وعدد كليات بمحافظات مصر المختلفة اكثر مما هو متاح للبنات ،وكذلك لا تتردد او تتضايق اذا جاءتك كلية اقليمية مجموع بسبب الوليست بالفرع الرئيسي في القاهرة لانه يمكنك التحويل بعد اول عام واحيانا اخرى تكون الدراسة بالاقاليم افضل بسبب قلة اعداد الطلبة هناك.

ترقبوا مزيد من اخبار تنسيق الثانوية الازهرية 2016 علمي – ادبي بنين – بنات وسيتم تحديت كل المعلومات عنها اول باول … اما موعد بدء التسجيل في تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الاولى فسيكون اواخر شهر يوليو 2016 ويستمر لمدة 5 ايام متتالية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً.

والجديد في تنسيق الثانوية الازهرية، وللمرة الأولى للعام 2016 – 2017 هو قرار جامعة الازهر إدراج طوابع كلية التربية الرياضية للبنين، وكذلك قسم التربية الفنية بكلية التربية للبنين، فى رغبات التنسيق قبل أجراء اختبارات القدرات بدلاً من النظام الذي كان متبع سابقاً حيث كانت تجرى الاختبارات ثم ينظر مجموع الطالب وتوافقه مع معدل التنسيق.

لا تترد بكتابة اي استفسار بالتعليق خاص بالتعليم في الازهر الشريف واخبار نتائج تنسيق الثانوية الازهرية 2016 وذلك من خلال التعليقات على هذه الصفحة او من خلال المواضيع السابقة.

اما للبدء في تسجيل الرغبات في مكتب تنسيق الثانوية الازهرية الالكتروني وملئ الاستمارات على موقع مكتب التنسيق الرئيسي فيمكن بالضغط هنا عبر هذا الرابط: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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