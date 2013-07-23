اخبار تنسيق الثانوية الازهرية الالكتروني 2017/2016 بنات علمي ادبي

اخبار تنسيق الثانوية الازهرية 2016 2017

اخبار نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2016-2017

تنسيق الثانوية الازهرية 2016-2017

مصريات – كتبت امال ابراهيم:: اول ما يجب على الطالب الازهري فعله بعد معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية لهذا العام، هو الذهاب الى المعهد الذي كان يدرس به للحصول على ملفه الخاص، ومنها رقم جلوسه وظرف به رقم سري اخر تستخدمه بالتقديم الرغبات الى تنسيق الازهر 2016 الذي سوف يكون عن طريق الانترنت، او عبر مكاتب تنسيق كليات جامعة الازهر.

ويختار الطالب بين اكثر من 40 رغبة حسب تنسيق الثانوية الازهرية 2016 من كليات جامعة الازهر الشريف المتاحة له حسب التوزيع الجغرافي.

وعموما الفرصة في تنسيق الثانوية الازهرية، متاحة امام بنين اكثر من بنات، لانه لدى البنين فروع اخرى وعدد كليات بمحافظات مصر المختلفة اكثر مما هو متاح للبنات ،وكذلك لا تتردد او تتضايق اذا جاءتك كلية اقليمية مجموع بسبب الوليست بالفرع الرئيسي في القاهرة لانه يمكنك التحويل بعد اول عام واحيانا اخرى تكون الدراسة بالاقاليم افضل بسبب قلة اعداد الطلبة هناك.

ترقبوا مزيد من اخبار تنسيق الثانوية الازهرية 2016 علمي – ادبي بنين – بنات وسيتم تحديت كل المعلومات عنها اول باول … اما موعد بدء التسجيل في تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الاولى  فسيكون اواخر شهر يوليو 2016 ويستمر لمدة 5 ايام متتالية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً.

والجديد في تنسيق الثانوية الازهرية، وللمرة الأولى للعام 2016 – 2017 هو قرار جامعة الازهر إدراج طوابع كلية التربية الرياضية للبنين، وكذلك قسم التربية الفنية بكلية التربية للبنين، فى رغبات التنسيق قبل أجراء اختبارات القدرات بدلاً من النظام الذي كان متبع سابقاً حيث كانت تجرى الاختبارات ثم ينظر مجموع الطالب وتوافقه مع معدل التنسيق.

لا تترد بكتابة اي استفسار بالتعليق خاص بالتعليم في الازهر الشريف واخبار نتائج تنسيق الثانوية الازهرية 2016 وذلك من خلال التعليقات على هذه الصفحة او من خلال المواضيع السابقة.

اما للبدء في تسجيل الرغبات في مكتب تنسيق الثانوية الازهرية الالكتروني وملئ الاستمارات على موقع مكتب التنسيق الرئيسي فيمكن بالضغط هنا عبر هذا الرابط: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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اخبار تنسيق الثانوية الازهرية الالكتروني 2017/2016 بنات علمي ادبي

23/07/2013 1078 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1078 comments
  1. الشيماء وجيه 23/07/2017 16:12 -

    حسبى الله ونعم الوكيل فى كل ايد مسكه الازهر وبتدعى انها بتعمل اللى بتعمله ده وتقول ده فى صالح الطلاب اقول ايه بس حرقه دم طول السنه ومذاكره من الجلده للجلده وفى ايام المراجعه كنت بنحضر الدرس الواحد من5ل6ساعات فى اليوم وخصوصا المواد العلميه مكنتش بسيب مسئله واقفه عليا الا لما افهمها واحلها تانى انت سمعنى يا شيخ احمد الطيب انت مش بتقول ان احنا ولادك يرضيك ولادك يحصل فيهم كدا المفروض ان الازهر رمز العدل بس مش انا لوحدى اللى شايفه غير كدا كل اللى فيه ذاقو المر شكلى هو ازاى يبقى اتنين ولاد عم ولد وبنت وواحد يجيب 94ويدخل طب والبنت تجيب 95.5وتدخل تمريض هو احنا هنفضل كدا الغاية امته انتو بتعملو كدا ليييه كدا انتو بتشيلو الايمان من قلوبنا لما نذاكر بجد طول السنه ومتوكلين على ربنا ورغم ان احنا شوفنا اللى قبلنا اللى كانو مظلومين ونقول لا يمكن مكنوش ذاكروا كويس ونفوق لمذاكرتنا ونقول احنا مؤمنين بربنا وبمجهودنا ولا يمكن هيضيع يعنى مش هو ده نزع ايمان كل اللى تعبو من الثانوى الازهرى ذنبهم فيكو ولا يمكن هنسامح ان حقوقنا تضييع هدلر كدا وان المصاريف اللى اهلنا الغلابه صرفوها علينا تروح كدا ذنبهم ايه اهلنا اللى بيخدمونا طول السنه ويوفرولنا كل اللى احنا عايزينو وشايفنا قدامهم مجتهدين وفى الاخر يواجهو كسر الظهر وفقدان الامل يعنى هو فى حد سمعنا انتو يابنادميين ياللى مستحقوش انكم تمسكو الازهر الرسول بيقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته بس خالفتو الرسول انتو مرعتوناش انتو دمرتونا ودمرتو املنا كل الكلام ده ولسه مقولتش كل اللى جوايا صحيح كلمة حسبى الله ونعم الوكيل كافيه بس مش فى الظلمه اللى زيكو انتو مفكرنى مش فاهمه حاجه طب انا هقولكو ممكن تعملو ايه ممكن تخلو فى علمى رياضه وعلمى علوم احنا بشر كل المواد دى صعبه علينا وممكن تانى تخلو التنسيق زى زمان يبقى حتى فى السبعينات اوالثمانيات ممكن تساوى تنسيق البنين والبنات ممكن زى ما للبنين كليات متاحه فى جميع المحافظات يبقى للبنات كذلك اييه دا صعب بس دا صعب على ناس ظلمه لو لسه الضمير صاحى عندكو وفى ناس لسه المناصب ماغرتهاش ترد بدا كله فعل متطلعش على التلفزيون وتكلم وتقول ولادنا وعلماءنا علماء ميين دول انتو بتسمو نفسكو علماء لا فوقو احسن ما حمل كل اخواتى المظلوميين يحملكو لجهنم الحمرا ولا لتكونو مبتخافوش من رب العالمين اقول لسه اكتر من كدا ان عندى لسه كتيير مقولتوشى وكفايه كدا عليكو عشان بس تعرفو تقراو ومتكسلوش عشان الكلام كتير لان دا من طبعكو

  2. nada 25/09/2016 19:25 -

    هل اعلام ازهر يقبل طلاب ثانوية عامة

  3. عبد الله 17/09/2016 21:16 -

    الي متي تظلم بنات الازهر في التنسيق هل من العدل ان بنت تحصل علي مجموع اعلي ب20 او 30 درجة وتدخل نفس كلية الولد الاقل منها فين حقوق الانسان والبنت دي الولد وهما اخدا نفس المنهج وامتحنا نفس الامتحان ويفرق بينهما في التنسيق فهل يعقل دلك نرجو من رئيس الوزراء وشيخ الازهر حل هده المشكلة ورفع الظلم الواقع علينا اولياء امور فتيات الازهر ولن نتركحقنا

  4. ahmed alboghdady 10/09/2016 12:41 -

    أنا جايب 425 انا كنت علمي هل مجموعي دا يدخلني تجاره عربي انتساب

  5. اسماء 08/09/2016 17:46 -

    هو فيه فى القاهره تجاره ينات عاديه انتظام وانتساب يعنى انا مش قصدى انجلش اقصده عاديه يعنى بالعربى

  6. ام ايه المصدومة من التصحيح 05/09/2016 21:55 -

    حسبى الله ونعم الوكيل فى القائمين على الازهر عشان دى سياسة لغلق الازهر وهينجحوا فيها الناس دلوقتى بتحول لعيلها من الازهر يرضيكم كده

  7. اب طالب ازهرى 23/08/2016 22:05 -

    الازهر المؤسسة العريقة تنتقم من ابناؤها الطلاب وذلك بتأخير ظهور التنسيق حتى بعد نهاية المرحلة الثالثة فى الثانوي العام ده لصالح مين الجميع حاسس ان هناك خطة لاغلاق الازهر ونحن نتمنى ذلك فى عهد قادته الحالين ويكفى اننا سوف نرى حكمة الله فيهم عن قريب

  8. يوسف 12/08/2016 05:48 -

    هو فين المعاهد انا مشفتهاش وانا بقدم وانا علمي اليعرف حاجه يرد بالله عليكم قبل مالمده تخلص

  9. احمد 09/08/2016 20:14 -

    فين اقسام كلية التربية .الانجليزي و الجغرافيا و التاريخ؟؟

  10. ام عمرو 08/08/2016 18:33 -

    هل معهد فنى صحى يقبل طلبة الثانوية الازهرية القسم العلمى
    وهل يوجد معادلة ولا ايه

  11. ازهريه ولن افتخر 03/08/2016 15:41 -

    الازهر تعليمه فاشل وظلمه ظلمو المدام كانت تسهر اليالى ولاتنام حتى الفجر وكانت تصلى الفجر وتذهب الى الدروس وحينما ظهرت النتيجه كانت الصدمه قويه حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم

  12. زهرة الحياه 31/07/2016 20:28 -

    ممكن اعرف فى تربيه للبنات والا لا

  13. rewan mostafa 31/07/2016 03:53 -

    هو مغيش كلية اعلام للبنات ف الازهر ؟؟

  14. خالد 29/07/2016 14:35 -

    هل سيتم اعطاء 5% للمناطق النائية اسوة با الثانوية العامة

  15. ربنا معاعكم 25/07/2016 16:18 -

    انا فى الصف الثالث الثانوى الازهرى وعايز احول الى دبلوم فني وانا راسب

  16. الدسوقي وحيد الدسوقي حماد حموده 17/07/2016 15:13 -

    لو سمحتم يا جماعه هيا كلية تربيه تكنولوجيا ومعلومات للعلمي بيتبداء من كام؟وفي اي حته في مصر

  17. اسامة محمد مخمود 16/07/2016 22:54 -

    عايز افهم موضوع طوابع كلية التربيه الرياضيه والفنيه…مش فاهم…عايز توضيح

  18. ازهريه ولن افتخر 23/09/2015 02:07 -

    انا رايحه تانيه ثانوي وعوزه انقل من الازهر ورفعه قضيه بقالي 8 شهور علي شان احول

  19. ازهرى مظلوم 12/08/2015 01:53 -

    ياجدعان الى ف تجاره انجليزى يقولى جايب كام ف الانجليزى عشان اجهز نفسى وحدد هدخل عربى ولا انجليزى وبتفرق من ادبى لعلمى ولا لا 

  20. nemo samka ana 25/07/2015 21:13 -

    ياجماعة هو التنسيق هيظهر امتى ؟؟؟؟؟

  21. شوقى سالم 03/06/2015 12:52 -

    يا حماعه الخير انا مش عارف ازاى ادخل الثانويه العسكريه

  22. خديجة احمد 10/08/2014 22:40 -

    انا فى الازهر ةاريد ان انقل الى المدرسة الاعدادية وانا حافظة للقران الكريم واحب ان اكما تعليمى بالازهر ولكن تنسيق البنات عالى عن البنين والكليت بعيدة

  23. lolo wasef 23/07/2014 22:33 -

    احنا مش هنسكت الا لما ناخد حقنا وحق كل طالب اتظلم حرام عليكم يالى بيقولو عليكم علماء الازهر وفى ايديكم كل شيئ بس ربنا قادر على كل شئ ومش بيضيع حق حد ياظلمه حسبى الله ونعم الوكيل فيك ياعباس شومان انت وابنك وكل من شاركك فى هذه الجريمه والكرسه دى ياظالم يامفترى ياحقودليه تظلم وتضيع مجهود طالب طول السنه بيموت فى نفسه عشان يدخل الكليه اللى نفسه فيه ليه تحبطهم كده معتش فى حاجه اسمها ازهر اصلا ولا فى عدل وربنا ينتقم منكم

  24. ربنا معاكم 03/04/2014 07:08 -

    انا طالبة ازهر وانا لسة فى بداية المطاف وبس بقول لنفسى دائما ان اللة لايضيع اجر من احسن عملا ياريت متتشؤموش

  25. نادية 06/03/2014 22:53 -

    طب هو ينفع انقل من امتى عشان ادخل جامعة اخرى غير جامعة الازهر ؟

  26. lola -doda 04/01/2014 22:21 -

    ياجماعة اناكنت فى الجامعة من خمس سنين ومكملتش تعليمى وخرجت خدت سنة واحدة فى اصول دين  بس دلوقتى عاوزة ارجع تانى ياترى ينفع ولا اية  ارجوكم اللى يعرف حاجة يقوللى ضرورى

  27. ساره المهدى 27/09/2013 10:50 -

    يا جماعه بالله عليكوا اللى يعرف اخبار عن تنسيق طلاب الثانويه الازهريه المتقدمين للكليات و المعاهد العاليه التابعه لوزارة التعليم العاالى يقلى علطول اللى يعرف هيفتح تانى ولاء يقلى بسرعه

  28. bata 17/09/2013 11:09 -

    ياجماعه التنسيق ظهر النهارده اللي معايا ممكن تروحو تشفوه 

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