90% للطب و79% للصيدلة و75% للعلاج الطبيعي و69% للهندسة بالجامعات الخاصة

مصريات
وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على أن يكون الحد الأدني للقبول بكليات الطب هو 90% والصيدلة والأسنان 79% والعلاج الطبيعي 75% والهندسة 69% والحاسبات والتكنولوجيا الحيوية 64% والفنون التطبيقية والاقتصاد والإدارة والاعلام واللغات والاقتصاد والعلوم السياسية 60% والعلوم الاجتماعية والإنسانية والسياحة والتربية والحقوق والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمساعدة 55%.. تحدد الحد الأدنى لنسبة قبول الطلاب غير المصريين بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة 65%.. وافق المجلس على فتح مكتب القبول للجامعات الخاصة علي ثلاث مراحل الأولى في الفترة من 15 اغسطس حتى أول سبتمبر والثانية بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لمكتب التنسيق 2009 المرحلة الثالثة للأسبوع الثاني من أكتوبر بالنسبة للناجحين في نتيجة الثانوية العامة من طلبة علمي وادبي .
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الكليات و الجامعات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية علمي علوم
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الجامعات و الكليات و المعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية علمي رياضة في مكتب التنسيق
و
تنسيق المرحلة الاولى و اختيار الرغبات
و
الكلية الحربية و الكلية العسكرية و شروط التقدم اليهم
و
كلية الشرطة و التقدم اليها و الاوراق المطلوبة
و
مكتب تنسيق القبول الكلية الحربية و الكليات العسكرية و مواعيد التقدم
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المجاميع دى كليه خاصه ولا ايه والجامعه فين؟؟
ياجماعة حديرد ضروووووورررررررى علاج طبيعى واخد من كام ارجوكم
و الكليات الخاصه هتكون بكام يعنى عشرين الف
طب انا مفهمتش المجاميع دة في الكليا الخاصة والا الحكومية؟
ومين معاه يا سلام
??????? ولسة التقيل جي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولسه ولسه معك فلوس ددوس
لكن نسيت الفنى التجار ى كم فى المائة لقبول المعهد ولقبول الجامعات الحكومية والفنى الصناعي ايضا ممكن اعرف من الموقع لوسمحت ممكن
هل هذا يكون فى الاسكندريه ولا فى القاهره ؟؟؟؟؟؟
يا سلام