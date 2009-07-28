90% للطب و79% للصيدلة و75% للعلاج الطبيعي و69% للهندسة بالجامعات الخاصة

جامعات مصر كلية هندسة الاسكندرية مصريات

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على أن يكون الحد الأدني للقبول بكليات الطب هو 90% والصيدلة والأسنان 79% والعلاج الطبيعي 75% والهندسة 69% والحاسبات والتكنولوجيا الحيوية 64% والفنون التطبيقية والاقتصاد والإدارة والاعلام واللغات والاقتصاد والعلوم السياسية 60% والعلوم الاجتماعية والإنسانية والسياحة والتربية والحقوق والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمساعدة 55%.. تحدد الحد الأدنى لنسبة قبول الطلاب غير المصريين بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة 65%.. وافق المجلس على فتح مكتب القبول للجامعات الخاصة علي ثلاث مراحل الأولى في الفترة من 15 اغسطس حتى أول سبتمبر والثانية بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لمكتب التنسيق 2009 المرحلة الثالثة للأسبوع الثاني من أكتوبر بالنسبة للناجحين في نتيجة الثانوية العامة من طلبة علمي وادبي .

شاهد ايضا

و شاهد ايضا

<h2><a href=”http://www.masreat.com/التقدم-الى-مكتب-التنسيق-اختيار-الرغبا/”>دليل التقدم الى مكتب التنسيق و اختيار الرغبات و اختيار الكليات على الانترنت</a></h2>

<h2>و</h2>

<h2><a href=”http://www.masreat.com/الكليات-الجامعات-الشعبة-العلمية-علمي/”>الكليات و الجامعات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية علمي علوم</a></h2>

و

<h2><a href=”http://www.masreat.com/الجامعات-الكليات-الشعبة-الهندسية-ريا/”>الجامعات و الكليات و المعاهد التي تقبل طلاب الشعبة الهندسية علمي رياضة في مكتب التنسيق</a></h2>

و

<h2><a href=”http://www.masreat.com/تنسيق-المرحلة-الاولى-و-اختيار-الرغبات/”>تنسيق المرحلة الاولى و اختيار الرغبات</a></h2>

<h2>و</h2>

<h2><a href=”http://www.masreat.com/الكلية-الحربية-الكلية-العسكرية-التقد/”>الكلية الحربية و الكلية العسكرية و شروط التقدم اليهم</a></h2>

<h2>و</h2>

<h2><a href=”http://www.masreat.com/كلية-الشرطة-التقدم-الى-الاوراق-المطلو/”>كلية الشرطة و التقدم اليها و الاوراق المطلوبة</a></h2>

و

<h2><a href=”http://www.masreat.com/الكلية-الحربية-كلية-الشرطة-مواعيد-الت/”>مكتب تنسيق القبول الكلية الحربية و الكليات العسكرية و مواعيد التقدم </a></h2>

و شاهد ايضا

و

و

و

و

و

و

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

90% للطب و79% للصيدلة و75% للعلاج الطبيعي و69% للهندسة بالجامعات الخاصة