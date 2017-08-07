شبكة مواقع مصريات الاخبارية: شبكة إخبارية مصرية عربية على الإنترنت تعنى بكل مايخص مصر والمصريين، وتصدر عن “شركة مصريات”.

ويصدر عن شبكة مصريات اضافة الى الموقع الاخباري الرئيسي، عدة جرائد اخبارية الكترونية على شكل مواقع مستقلة عن بعضها البعض، نذكر منها: جريدة اخبار مصر اليوم، جريدة احداث اليوم، موقع انتخابات مصر، موقع شكاوي المواطنين، ويسعى فريق مصريات من الشباب الى تقديم محتوى فريد وشامل على الانترنت ليكون مرآة تعكس المجتمع المصري، بجميع جوانبه الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية كما نحاول تقديم معظم الخدمات التي يبحث عنها المتصفح المصري والعربي على الانترنت في جميع المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وتقدم شبكة مصريات الكثير من الخدمات الاخبارية التي يبحث عنها المتصفح العربي عامة والمصري خاصة، وفق قواعد مهنية نزيهة للصحافة الالكترونية الجديدة.

ويقوم فريق مراسلينا بجميع المحافظات المصرية بمحاولة اعطاء صورة متكاملة عن البيئات المصرية بكل عاداتها و تقاليدها على اختلافها و نحرص على عرض احدث الاخبار واعطاء صورة متكاملة بدون تجميل او تضليل لكل ما يحدث و نسعى لان نكون موضوعيين بكل ما نقدمه.



بعيدا عن الشعارات و الكلمات الرنانة والمصطلحات الكبيرة شبكة مواقع مصريات هي شبكة لكل العرب والمصريين وطبعا لكل الاسرة العربية والمصرية بكل افرادها نلتزم فيه بتقديم صورة كاملة عن الوضع الحالي في مصر بكل ايجابياته وسلبياته ايضا ويعكس الشكل العام للمجتمع المصري بكل طوائفه و بكل اشخاصه ونحاول بقدر الامكان ان يجد فيه اي مصري و مصرية ما يبحثون عنه على شبكة الانترنت.



شبكة مواقع مصريات تلتزم بالحيادية في تقديم اي شيء ولا نحاول في مصريات نشر فكر معين ولا نميل لطائفة دون الاخرى فنحاول دائما عرض كل الاراء في كافة المواضيع و الاخبار و القضايا التي تنشر.



اسرة شبكة موقع مصريات الاخبارية:

رئيس التحرير والمؤسس: سارة معروف

مديري التحرير:

ثريا فهمي

نديم بسيوني

المحررين:

نرمين خالد



جمانة عبد الحميد



اسامة محمود



عادل حسين

الويب ماستر:

مصمم جرافيك: عزت هلال

حازم رضا – احسان شوقي – احمد سليم

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