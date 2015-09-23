تكبيرات العيد mp3

اذا كنت حابب او عايز تعيش في اجواء عيد الاضحى المبارك وتبدأ اولى الاحتفالات مع تكبيرات العيد الان وليس غدا او بعده بامكانك تحميل اصوات تكبيرات العيد mp3 وتشغيلها على الكمبيوتر او نغمات الموبايل فورا وكمان سوف تجد هنا كمان كل تكبيرات صلاة العيد كاملة كاملة بدون نقصان وبصوت عدد من المشايخ والمنشدين والمطربين ومن بينها تكبيرات العيد من الحرم المكي وايضا تكبيرات الحج في العيد الاضحى لعام 1438 هجري او 2017 ميلادي.

mp3 تكبيرات العيد للتحميل

mp3 تحميل تكبيرات العيد الاضحى

اما لو كنت ناسي تكبيرات العيد ومش عارف تحفظها mp3 او عندك رغبة تعلمها لاطفالك وخلافه فهي دي كلمات تكبيرات العيد مكتوبة كمان:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ..الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا … وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اما ازاي بيتم تحميل تكبيرات العيد mp3 على جهازك اضغط على الرابط بالاسفل المشار اليه واختار تكبيرات العيد اللي حاببها وممكن تستمع اليها الاول قبل ما تعمل دوانلود .. الحق دلوقتي قبل ما تتلهي بالخروف واللحمة الضاني والفتة والزيارات والعيدية.

وقبل فوات الاوان ولمعلوماتك تكبيرات العيد بتبدأ في بعض المساجد في يوم وقفة عرفات وتحديدا بعد صلاة المغرب وبعدها تردد في كل صلاة واحيانا بيستمر البعض في التكبيرات طوال ايام عيد الاضحى الاربعة وكل عام وانتم بخير.
ماتنساش تحملها ولا توجه دماغك في تكبيرات العيد يوتيوب وخلافه.

بالمناسبة ممكن كفكرة يعني تبعت تكبيرات العيد mp3 كنوع من المعايدة او نغمات موبايل للعيد كتهنئة عيد الاضحى 2017 او دعاء يوم عرفة لأي شخص عايز تباركله بالعيد سواء حبيب عدو صديق قريب للزوجة للزوج للحماة للام كله شغال وماشي وماتنساش لو اخرك مسجات وعايز توفر عندك رسائل عيد الاضحى اختار ما يتناسب مع شخصك ومع البني ءادم اللي هاتهنيه وبراحتك.

لتحميل مجموعة تكبيرات عيد الاضحى ودعاء يوم وقفة عرفات اضغط هنا >>> mp3 تحميل تكبيرات العيد كاملة

فلاش تكبيرات العيد من الحرم المكي

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صوت تكبيرات العيد mp3 للتحميل كاملة مع تكبير يوم وقفة عرفات

23/09/2015 134 تعليق الدين والحياة, فيديو اليوتيوب , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
134 comments
  2. فارس جمال المطري 24/06/2017 19:57 -

    رب رمضان هو رب شوال كل عام وانتم بخير وعافيه

  4. محمود محمد عبدالحميد 11/09/2016 11:14 -

    كل عام وانتم بخير

  7. شريف رفعت 10/09/2016 23:04 -

    كل عام وانتم بخير والامه الإسلاميه

  9. eslam 09/09/2016 11:16 -

    كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومن الحجيج حجهم يارب العالمين

  10. HaniThnibat 07/09/2016 19:45 -

    كل عام وانتم بألف ألف خير وصحة وعافية وستر من النار تقبل الله طاعتكم

  11. نزار معروف ابوعواد 03/09/2016 09:33 -

    كل عام وانتم بخير

  12. سعد ادم 02/09/2016 13:44 -

    كل عام والاسلام والمسلمين بخير ونعمه

  13. ابو محمد 04/07/2016 07:38 -

    كل عام و انتم بخير مشكورين جزاكم الله خير

  15. ابو زيــــــــــاد كوم امبو 24/09/2015 16:32 -

    كل عام والامة الاسلامية بالف خير وكل عيد سعيد بيكم انشاء الله

  16. استغفر الله 23/09/2015 22:27 -

    كل عام وانتم بالف خير ينعاد عليكم بصحة وسلامه حبايبي اذكروني بدعوة بتوفيق للجميع

  18. محمد حمدى 23/09/2015 01:14 -

    كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك ان شاء الله

  19. معتصم 22/09/2015 02:22 -

    دائما إستغفرو الله أرجوكم وشكراً لكم

  21. محمد احمد نجاجرة 21/09/2015 18:14 -

    كل سنة وانتم طيبين وشكرا

  22. ابراهيم زكريا الصعيدى 19/09/2015 10:16 -

    كل عام وانتم بخير يا فرحة العيد

  23. محمد البشارى 17/09/2015 23:03 -

    كل عام وانتم الى الله اقرب

  24. احمد ربيع الشقاوى 13/09/2015 13:05 -

    كل عام وانتم وبخيراعاد الله عيد الاضحى علينا وعلى الامةالاسلامية

  26. كل سنة وانتم طيبين 04/09/2015 22:34 -

    الله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمدالله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمدالله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمدالله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمد الا الله الله أكبرالله الله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمد أكبرولله الحمدالله أكبرالله أكبرالله أكبرلااله الا الله الله أكبرالله أكبرولله الحمد

  30. محبة الاسلام 06/10/2014 12:50 -

    ما اسعد من ادرك خيرات هذه الايام مبروك عيد العرب 

  31. امجاد 03/10/2014 23:01 -

    كل عام وانتم بخير 
     امجاد من السعوديه

  33. امجاد 03/10/2014 22:54 -

    كل عام وانتم  بخير ياحلوين 
    كل سنه وانتم طيبين

  34. حسن دغيم 03/10/2014 13:52 -

    كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومن الحجيج حجهم يارب العالمين

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